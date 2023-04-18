烏干達COVID-19封城期間未成年懷孕率暴增366％，為何警方無法有效打擊兒少性剝削犯罪？

文：張瑞邦（Tucker Chang）

東非內陸國烏干達（Uganda）未成年女性遭兒少性剝削（Child sexual exploitation）案件遽增，根據烏干達健康管理資訊系統（UHMIS）近期公布的數據顯示，該國因COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情而於2020年3月至6月關閉邊境及封城期間，國內10歲至14歲未成年女孩的懷孕率暴增366％。

《英國廣播公司》（BBC）旗下紀實調查節目「非洲之眼」（Africa Eye）披露，即使是COVID-19疫情對在地的衝擊減緩後，烏干達10歲至14歲的少女懷孕人數仍較疫情前高出4倍以上。

根據烏干達北部城鎮古盧（Gulu）地區綜合醫院統計，該醫院於2022年所接收的懷孕婦女，有近四分之一都是未滿18歲的未成年女性。古盧醫院婦產科主任阿爾威尼奧（Baifa Arwinyo）表示，未成年少女難產比率明顯高於成年女性，且兒少受孕年齡越低，相關併發症就越多。

古盧地區在地議會議長利文斯通（Obita David Livingstone）指出，未成年女性遭侵害的人數現在甚至高達一週會出現3起相關案件，顯示當地社區針對婦女、兒少進行的性暴力問題已相當嚴重。

總部位於美國紐約的國際救援委員會（IRC）也提及，烏干達西北部的比迪比迪難民營（Bidibidi Refugee Settlement）正遭逢嚴峻的兒少性剝削問題，該難民營收容近2.7萬名南蘇丹（South Sudan）難民，然而每年平均卻有高達1400名未成年女孩在比迪比迪難民營遭性侵懷孕。

國際救援委員會烏干達分會負責人奧克約（Elijah Okeyo）對此擔憂，未成年女性懷孕後通常會走向輟學的命運，在缺乏教育系統的支持下，未來這些少女更難以翻轉自身的處境，且仍持續面臨性剝削的風險。

烏干達兒少性剝削犯罪猖狂的歷史脈絡為何？