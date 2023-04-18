TNL+ 2023/04/18,
非洲

烏干達COVID-19封城期間未成年懷孕率暴增366％，為何警方無法有效打擊兒少性剝削犯罪？

烏干達COVID-19封城期間未成年懷孕率暴增366％，為何警方無法有效打擊兒少性剝削犯罪？
Photo Credit: GettyImages

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拉蒂姆律師近日所處理的兒少性虐待案例，受害者是一名年僅3歲的女童，該幼童在被親戚性侵後因走路姿勢怪異而被其母親發現，然而當在地警方拘捕加害人時，員警竟表示女童家屬必須繳交「費用」，警隊才能「運送嫌犯」回警局，隨後拉蒂姆律師更被警界人士要求為該名犯人入監後的三餐費用買單。

文：張瑞邦（Tucker Chang）

東非內陸國烏干達（Uganda）未成年女性遭兒少性剝削（Child sexual exploitation）案件遽增，根據烏干達健康管理資訊系統（UHMIS）近期公布的數據顯示，該國因COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情而於2020年3月至6月關閉邊境及封城期間，國內10歲至14歲未成年女孩的懷孕率暴增366％。

《英國廣播公司》（BBC）旗下紀實調查節目「非洲之眼」（Africa Eye）披露，即使是COVID-19疫情對在地的衝擊減緩後，烏干達10歲至14歲的少女懷孕人數仍較疫情前高出4倍以上。

根據烏干達北部城鎮古盧（Gulu）地區綜合醫院統計，該醫院於2022年所接收的懷孕婦女，有近四分之一都是未滿18歲的未成年女性。古盧醫院婦產科主任阿爾威尼奧（Baifa Arwinyo）表示，未成年少女難產比率明顯高於成年女性，且兒少受孕年齡越低，相關併發症就越多。

古盧地區在地議會議長利文斯通（Obita David Livingstone）指出，未成年女性遭侵害的人數現在甚至高達一週會出現3起相關案件，顯示當地社區針對婦女、兒少進行的性暴力問題已相當嚴重。

總部位於美國紐約的國際救援委員會（IRC）也提及，烏干達西北部的比迪比迪難民營（Bidibidi Refugee Settlement）正遭逢嚴峻的兒少性剝削問題，該難民營收容近2.7萬名南蘇丹（South Sudan）難民，然而每年平均卻有高達1400名未成年女孩在比迪比迪難民營遭性侵懷孕。

國際救援委員會烏干達分會負責人奧克約（Elijah Okeyo）對此擔憂，未成年女性懷孕後通常會走向輟學的命運，在缺乏教育系統的支持下，未來這些少女更難以翻轉自身的處境，且仍持續面臨性剝削的風險。

烏干達兒少性剝削犯罪猖狂的歷史脈絡為何？

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