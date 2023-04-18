烏干達COVID-19封城期間未成年懷孕率暴增366％，為何警方無法有效打擊兒少性剝削犯罪？
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拉蒂姆律師近日所處理的兒少性虐待案例，受害者是一名年僅3歲的女童，該幼童在被親戚性侵後因走路姿勢怪異而被其母親發現，然而當在地警方拘捕加害人時，員警竟表示女童家屬必須繳交「費用」，警隊才能「運送嫌犯」回警局，隨後拉蒂姆律師更被警界人士要求為該名犯人入監後的三餐費用買單。
文：張瑞邦（Tucker Chang）
東非內陸國烏干達（Uganda）未成年女性遭兒少性剝削（Child sexual exploitation）案件遽增，根據烏干達健康管理資訊系統（UHMIS）近期公布的數據顯示，該國因COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情而於2020年3月至6月關閉邊境及封城期間，國內10歲至14歲未成年女孩的懷孕率暴增366％。
《英國廣播公司》（BBC）旗下紀實調查節目「非洲之眼」（Africa Eye）披露，即使是COVID-19疫情對在地的衝擊減緩後，烏干達10歲至14歲的少女懷孕人數仍較疫情前高出4倍以上。
根據烏干達北部城鎮古盧（Gulu）地區綜合醫院統計，該醫院於2022年所接收的懷孕婦女，有近四分之一都是未滿18歲的未成年女性。古盧醫院婦產科主任阿爾威尼奧（Baifa Arwinyo）表示，未成年少女難產比率明顯高於成年女性，且兒少受孕年齡越低，相關併發症就越多。
古盧地區在地議會議長利文斯通（Obita David Livingstone）指出，未成年女性遭侵害的人數現在甚至高達一週會出現3起相關案件，顯示當地社區針對婦女、兒少進行的性暴力問題已相當嚴重。
總部位於美國紐約的國際救援委員會（IRC）也提及，烏干達西北部的比迪比迪難民營（Bidibidi Refugee Settlement）正遭逢嚴峻的兒少性剝削問題，該難民營收容近2.7萬名南蘇丹（South Sudan）難民，然而每年平均卻有高達1400名未成年女孩在比迪比迪難民營遭性侵懷孕。
國際救援委員會烏干達分會負責人奧克約（Elijah Okeyo）對此擔憂，未成年女性懷孕後通常會走向輟學的命運，在缺乏教育系統的支持下，未來這些少女更難以翻轉自身的處境，且仍持續面臨性剝削的風險。
烏干達兒少性剝削犯罪猖狂的歷史脈絡為何？
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搶先直擊友達光電在 Touch Taiwan 2023 兩大亮點：智慧座艙、家庭劇院，打造沉浸式視覺體驗
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每年 Touch Taiwan（智慧顯示展覽會）可說是顯示器產業的一大盛事，今年友達光電（以下稱友達）在 Touch Taiwan 透過高低層次搭配幾何造型，將 ALED 箱體造型融入其中。關鍵特務搶先帶大家一探究竟，今年友達在 Touch Taiwan 將端出哪些吸睛的應用？
亮點一：智慧座艙 打造車子成為第三生活空間
自動駕駛技術逐漸成熟加上車聯網普及，汽車已成為每個人在住家、辦公室之外的「第三空間」。人和車要更多的互動，當然就需有「顯示器」作為人機互動的關鍵載體，這次友達把一整台車的座艙直接搬到TouchTaiwan現場，讓參觀者體驗全新顯示器科技，感受在車艙內享有工作、娛樂、生活等應用。
首先來到駕駛座，映入眼簾的是搭載A柱到A柱的55吋超大型曲面顯示器的FIDMPlus一體化方案。搭配友達AmLED顯示技術，具備高解析、高亮度、廣色域、高對比、低耗能、耐候度高、強光下可視性高等功能，不論何時都能給駕駛最清晰的行車資訊。
除了超大型曲面顯示器外，更搭配了隱藏式彩色鏡頭及感測器，一來可針對駕駛臉部做身份識別，直接呈現個人化模式，像是個人會議行事曆、提醒待辦事項、進行視訊會議等；二來，鏡頭可偵測駕駛操駕狀態，如果疲勞打瞌睡或視線有分心，就能以圖示、聲音發出提醒。也因為有環境光感測器偵測光線強度，顯示器會自動調整亮度，符合駕駛接收資訊的最佳狀態。
另外，若副駕乘客在看影片時小心睡著時，IR感測器也能偵測乘客的眼睛闔上，系統就會自動關閉顯示器暫停播放，達到省電效果。不過副駕乘客看影片時，可能會導致分散駕駛注意力，因此副駕位置有主動式防窺顯示器，從駕駛角度是看不到副駕的內容的，駕駛更能專心開車。此外，副座還有另一個別稱「女王座」，可以觸控螢幕點選顯示器購物，並透過多屏共享連動技術，直接將購物車內容傳送給駕駛座進行結帳買單。
而後方乘客座，因為不用特別關注交通情況，對於玩遊戲或是視訊會議的需求，都能在後座的顯示器完成。本次展出的駕駛後座顯示器有另一項特色，13.5吋BlendedMicroLED顯示器塗上特殊光學薄膜，顯示器與後頭枕融為一體，當顯示器關閉時可以融入於原本座椅材質，不會破壞車裝既又保留高質感空間。
亮點二：家用娛樂 從劇院到電競感受顯示器的多元應用
離開智慧車艙回到家中，想要看一部電影紓壓，如果有一套家庭劇院產品，就能享有媲美電影院大畫面的娛樂饗宴。這次友達在TouchTaiwan展示163吋ALED旗艦級高畫質屏幕，特別製作數支精彩的技術與人文主題影片，讓現場觀眾深入了解ALED的技術優勢。觀賞過程彷彿親臨現場，置身於畫面中的絕美世界之中，再搭配多達16聲道的立體環繞音效，營造出絕佳的沉浸感。
優秀的聲光效果，來自於集結友達各種先進顯示科技的ALED其無縫拼接、可無限延伸的特性，能滿足弧形、L型、球形、甚至不規則角度等需求，呈現最準確的色彩與對比。
另外，友達獨家的A.R.T.–先進抗反光技術，能抵抗環境光的影響又擁有現代人青睞的護眼顯示功能。不僅把容易對眼睛造成負擔的反光、眩光與藍光抑制到最低，更藉由特殊表面結構，大幅降低外部光線照映到顯示器表面的反射光。等於在家看劇就算在白天有陽光射入的狀態，也不用擔心反光看不到影像，並大幅增加影像暗部層次與明暗對比。
最後一站來到電競遊戲區，友達持續帶領全球玩家往前走，今年TouchTaiwan展出的全系列電競專用顯示器，運用友達獨家AmLED、先進抗反光A.R.T.等技術，滿足各類電競愛好者的需求，為全球玩家提供極致的遊戲享受。
本次TouchTaiwan展會當中，特別挑選其中有兩款產品來介紹。第一支是24”FHD540Hz，透過影像的極高刷新率以及不殘影的訴求，幫助電競選手順利取得比賽勝利，可說是專為電競選手量身訂做的顯示器。
第二支曲面電競MNT是49吋的32：9寬螢幕，特別適合熱衷玩即時戰略遊戲的玩家。因為R1000曲面包覆加上5K解析度、360Hz高頻率，各種高規格再強化遊戲的沉浸感。另外，這款產品還有一個特色是畫面對比表現高、層次分明，即使是遊戲的暗態場景也能清楚顯示。
從TouchTaiwan看見友達展示的一系列產品，可發現顯示器的發展一日千里，不再是單向顯示資訊的媒介，而是在不同場景能達成雙向互動的載具。究竟顯示器還能撼動哪些產業運作模式，或是從日常生活帶給使用者「wow」的驚呼，友達雙軸轉型GoPremium打造高附加價值的顯示器，推進顯示器不斷進化升級，讓我們拭目以待！
▼參觀資訊▼
友達|TouchTaiwan2023
4/19(三)-4/21(五)台北南港展覽館1館4F|M1020
拜訪網站了解更多>>https://www.auo2023touchtw.com.tw/