G7外長會議對台海降溫有共識、對中關係推「去風險化」，中國外交部：不容任何外部干涉
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德國外長貝爾伯克強調，與北京來往不能太天真，無視中國近年的變化。她接受《德國第二電視台》（ZDF）訪問時指出，歐洲過去與俄羅斯交往，以為貿易就足以作為戰略，結果在政治和經濟上付出高昂代價，這麼嚴重的錯誤不能再犯一次。
德外長：對中關係去風險化，台海降溫G7有共識
（中央社）德國外長貝爾伯克（Annalena Baerbock）表示與中國交往有必要去風險化，不能重蹈過去對俄羅斯關係的錯誤，七大工業國對台海局勢降溫有共識。
剛結束中國和韓國行程、目前在日本參加七大工業國集團（G7）外長會議的貝爾伯克表示，歐盟無意與中國脫鉤，不過有必要強化經濟安全，推動「去風險化」（De-Risking），這點韓國和G7成員國都認可。
貝爾伯克強調，與北京來往不能太天真，無視中國近年的變化，去（2022）年10月德國總理蕭茲（Olaf Scholz）訪問北京時因此關注中國的人權，提醒台海自由航行的重要性。
她接受《德國第二電視台》（ZDF）訪問時指出，歐洲過去與俄羅斯交往，以為貿易就足以作為戰略，結果在政治和經濟上付出高昂代價，這麼嚴重的錯誤不能再犯一次。
被問到台海局勢如果升級，德國、美國等G7成員國是否會援助台灣時，貝爾伯克表示不願回答假設性的問題，不過強調每天經過台海的貿易量占全球的一半，如果發生衝突全球都會受影響，關鍵是台海局勢有必要降溫，對此G7成員國有共識。
她表示，台海現狀不可單方面改變、更不用說用武力，呼籲美國和中國保持對話，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）應儘快與中國外交部長秦剛會面。
美國務院高官：G7同意對抗中國在台海任何脅迫行動
（中央社）台灣地區緊張局勢升高之際，美國國務院高階官員表示，七大工業國集團（G7）外交部長一致同意，有必要對抗中國在台灣海峽的任何「脅迫」行動，以及想控制台灣的企圖。
《路透社》報導，在日本度假勝地輕井澤舉行的G7外長會議中，對於中國在台灣和更廣泛印太區域日益強硬立場的擔憂一直是各方討論焦點。
一名國務院高階官員透過電話告訴媒體記者：「G7成員國正傳達同一個訊息：我們希望在中國準備好合作的領域，與中國攜手合作」。
這名官員也強調：「我們當然會反對任何脅迫與市場操縱（行為），以及任何改變台海現狀的企圖。」
G7外長們希望在法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）發表涉台爭議言論後，就對中國的擔憂發布口徑一致的訊息。
日本身為G7唯一亞洲成員，一直密切關注北京可能對台採取的任何行動。
日本外務大臣林芳正與美國國務卿布林肯舉行雙邊會談後表示：「台海和平與穩定對我國的影響是個已知事實，但這也是影響國際社會更廣泛安全與防衛的關鍵因素。」
林芳正還告訴記者，法國外交部長柯隆納（Catherine Colonna）在會中重申，法國「深感」必須尊重現狀、維護台海和平穩定。
德國外長貝爾伯克也在昨（17）日的會議中指出：「我們的區域合作夥伴越來越能感覺到，中國希望用自己制定的規則，來取代現有、具共同約束力的國際規則。」
中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅前天透過聲明稱，他「希望並相信」德國將支持中國與台灣「和平統一」。
G7外長會議挺台海和平，中：有關國家應認清事實
（中央社）針對G7外長會議強調台海和平穩定的重要性，並反對中國試圖以武力片面改變現狀，中國外交部發言人汪文斌昨天聲稱，把反對台獨說成改變台海現狀，是背離一個中國政策且破壞台海和平穩定。
中國外交部下午舉行例行記者會。《環球網》報導，有日本媒體針對7大工業國集團（G7）外長會議作出上述表態，要求中方評論。汪文斌在回答時，作上述表示。
汪文斌聲稱，「有關國家」應當認識到「台灣問題是中國的內政，不容任何外部干涉」。「兩岸雖尚未統一，但大陸和台灣同屬一個中國，台灣是中國領土的一部分，中國的國家主權和領土完整從未分割，這是台海的真實現狀」。
他宣稱，如果真的關心台海局勢，首先就應當弄清台海緊張的根源在何處。事實一再說明，「島內台獨分子在外部勢力的縱容和支持下，不擇手段推行分裂活動，這才是在破壞台海現狀，才是造成台海局勢緊張的根本原因」。要維護台海局勢穩定和地區和平安寧，就要「旗幟鮮明地堅持一個中國原則，反對台獨分裂活動」。
汪文斌聲稱，口頭上說堅持「一個中國」政策，「行動上卻對台獨分裂活動睜一眼閉一眼，明裡暗裡縱容支持，甚至把反對台獨分裂說成是改變台海現狀，這是在背離、而不是在踐行一個中國政策，是在破壞、而不是維護台海和平穩定，是不負責任的行為」。
此外，汪文斌並針對德國外長貝爾伯克日前訪中期間警告中國不要軍事介入台灣問題，德國和G7不會坐視「台灣問題」軍事升級等表態宣稱，「台灣問題是中國核心利益中的核心，解決台灣問題是中國人自己的事」，任何外國都無權干涉，也不要指望中國會因外部施壓，在維護自身主權和領土完整問題上有任何退讓。
汪文斌還暗批貝爾伯克說，希望德國的「一些政客」充分認清「台灣問題」的實質，確實恪守「一個中國」原則，不要再發表「不負責任的言論」。
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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慢飛天使的羽翼，輕柔地鼓勵了我：晧晧和我的早療成長之路
我們想讓你知道的是
根據WHO（World Health Organization）統計，發展遲緩兒的發生率約為6%至8%。早期療育是提供0到6歲發展遲緩的幼兒及其家庭所提供的整合性服務，透過專業的支持和特殊的教育方法，幫助他們發展最大潛力。
2019年，由學者Lancioni, G. E.等人發表在《發展和身體殘障期刊》（Journal of Developmental and Physical Disabilities）的一篇論文中，提到使用技術輔助的方式，來支持發展遲緩兒童早期生活技能的效果，發現越早開始進行這樣的輔助教育，越能有效促進遲緩兒童在語言、社交和認知技能的發展；換句話說，只要把握0到6歲的早療黃金期 ，及早接受早期療育的輔助，孩子是有機會克服發展障礙，順利邁向成長路。
例如住在宜蘭的晧晧，他的爸爸、媽媽也曾經因為晧晧有發展遲緩的問題，感到不知所措。但現在，他們以無與倫比的勇氣，陪著晧晧跨過每一道成長關卡，期待著每一次突然迸現的發展進步。
即使突如其來，也絕不認輸的挑戰
今年一歲的晧晧在滿月施打例行預防針的時候，醫生發現他呼吸的聲音不太對勁，建議晧晧的爸爸媽媽帶他去檢查。「因為醫生有這個警覺性，我們才發現晧晧有喉頭軟化症的問題，因為宜蘭沒有地方可以做治療，所以還要特地到台北去檢查、動手術。」晧晧媽媽回想起當時的過程，仍然覺得是不幸中的大幸：「在給晧晧治療喉頭軟化症的時候，因為護理師要幫晧晧做一些例行的檢查，又發現他的發展跟同齡的小朋友比起來比較慢。雖然已經五、六個月大了，但他的頭還是抬不起來，也不太能轉，所以醫生又安排了檢測，確認他有發展遲緩的現象。」
晧晧的爸爸和媽媽，在得知孩子的狀況當下，感到十分自責、不解，甚至傷心憤怒，但是很快地，兩人就建立起共識——要盡全力幫助晧晧成為一個可以獨立生活的人。「要說我們不緊張、沒有懷疑過『為什麼是我們的兒子』是騙人的啦，但是難過緊張又能怎麼樣？生了就是要養、要負責。晧晧是我們的兒子，我們希望他能擁有健康快樂的人生。」晧晧爸爸堅強地說。就這樣，兩人先是帶著孩子參加了醫院中的早療課程，陪著他接受訓練、復健，然後在晧晧大約八個月大的時候，經過轉介，開啟了伊甸安排的到宅療育服務。
為慢飛天使量身打造一幅成長藍圖
在伊甸早療社工的評估下，每周一天，物理治療師及教保老師到家中幫晧晧上早療課。晧晧因為肌肉高張，脖子較緊無法轉動，而且身體軀幹的肌耐力不佳，常常都只能躺著。不只如此，晧晧對刺激也沒有反應，幾乎沒有明顯的喜好，甚至不太會發出聲音來試著表達自己等。不過透過教保老師跟社工、物理治療師，以及晧晧的爸爸媽媽，一起評估孩子的需求，來找出他與其他同齡的孩子在發展上的差距，然後根據這些差距，為晧晧安排課程。
「晧晧目前早療需求主要著重在肢體發展上，所以我們安排了物理治療師，幫助他把肌肉訓練起來，包括對於刺激的回應、表達自己的能力等。」教保老師說：「這些課程都是因人而異的，有些孩子可能主要是語言的發展遲緩，那我們就會安排語言治療師進行相關評估及居家相關療育建議。」
「我剛接觸晧晧的時候，他基本上就是躺著不動，我常常笑他怎麼這麼懶惰。」雖然嘴上開著玩笑，但物理治療師在幫晧晧復健的時候，可是相當一絲不苟，每一個動作、每一次引導都有目的和意義，而且全程緊盯著晧晧，抓住他在動作變化上的每一個小細節，方便調整接下來的訓練，以及交代孩子的爸爸媽媽，該如何在平日持續練習。「我現在最主要的目的是訓練他的肌肉控制，比方說讓他自己坐著、翻身、抓取物品、轉動頭部等。透過聲光玩具的刺激，或者食物的引誘，讓他可以自己練習用力，去做到這些指定的動作。」不過，在開始這種訓練之前，其實還有更重要的前置工作要完成，就是找到吸引晧晧的「誘因」。
「這真的是最難突破的部份，因為要有誘因，才能啟動孩子願意參與訓練的開關，所以我們其實花了很多的時間在找這個點。」教保老師分享，在接觸晧晧將近半年的時間裡，他和物理治療師、晧晧的爸媽，嘗試了各種方法，直到最近才開始願意主動伸手取物，並且對一些外在刺激有反應，當大家看到晧晧願意試著伸出手去抓米餅來吃，這個小小的動作，讓所有人都感到士氣大振。
逆境中，依然相信有微光照亮前方
在大家聯手努力下，晧晧現在已經進步到可以自己坐一陣子，頸部肌肉也柔軟許多，能夠看向吸引他的玩具、零食，甚至在練習到累的時候，會轉頭發出聲音向媽媽求救。這是以前大家都在期待的進步，現在眼看著它真的發生，晧晧媽媽的感觸特別深：「一開始我很自責、很痛苦，還要承受別人的責備，覺得是我生出這樣的孩子。」而在參與了伊甸的早療課程後，不只晧晧有進步，媽媽也跟著進步。「看到晧晧的努力，我覺得我也被鼓勵到了，所以我調適自己，孩子是這樣了，如果我不幫他，他只會更壞，但如果我幫他，他就有可能會變好。」這也是晧晧媽媽想對所有有相同遭遇的家庭，做出的信心喊話。
因為晧晧的媽媽最清楚，早療的過程對參與其中的人有多辛苦。孩子在每一次練習使用肌肉時，所感受到的疼痛感或疲憊感，是他辛苦的地方，他常常累得放聲大哭，聽得媽媽的心都揪在一起。而在晧晧身旁守護的每一個人，從社工、老師、治療師們到晧晧的爸爸媽媽，心裡上的辛苦更是難以言喻。物理治療師分享：「像這種你不知道孩子什麼時候才會有反饋的等待，其實很容易讓家長感到挫折，有一些人甚至會直接質疑到底療育有沒有用？還有孩子在練習過程中會抗拒、會哭，這也是很多家長的罩門，捨不得孩子這麼辛苦，捨不得他哭，於是就放棄了。」
「晧晧的爸爸、媽媽真的是家長界的模範生，不只不怕孩子哭，還非常配合練習。因為我們的課程是一週一次，但是療育要有進步，必須要每天持續、反覆地練，這都需要家長幫忙。我們跟孩子接觸的時間很短暫，但他的變化可能在任何時候發生，如果家長願意協助紀錄，告訴我們孩子每天的表現，其實對我們來說，都是在調整、安排課程上最重要的依據。」教保老師補充。
慢飛天使，也能飛得又穩又遠
其實，晧晧的爸爸媽媽並不是鐵石心腸，他們當然也捨不得孩子哭。「不過，我知道我們一定要達到的目標，就是他將來能夠獨立生活、照顧自己，不然我們兩個如果走了，他怎麼辦？這個世界上，不可能還會有人跟我們一樣為孩子著想了。我現在不讓他哭，他以後哭也沒人理了。」
伊甸長年深根偏鄉的早療服務，多是以據點及到宅服務為主。在過去資訊不足的時候，伊甸社工花了很多心力走訪偏鄉，努力讓當地民眾接受伊甸的存在和服務，進一步願意吸收關於早療的知識。「老一輩所謂『大雞晚啼』的觀念，是耽誤許多遲緩兒接受療育的原因之一。還有就是隔代教養家庭中，爺爺奶奶的心有餘力不足，難以給予幼兒適當的刺激；或者家庭中的雙親都是工作忙碌，疏於給予幼兒完善的照顧等等，都可能會影響孩子的發展。」
教保老師分享自己的經驗：「現在，早療的觀念算是慢慢受到重視，越來越多人願意相信這是一個問題，但是能不能像晧晧的爸媽這樣，願意投入時間跟心力配合，就還需要持續努力。如果能夠有更多家庭願意站出來分享，讓大家看到改變，我相信這會是一個力量——只要遲緩兒能夠越早接受幫助，他趕上發展、順利長大的機會就會越高。」
目前在台灣，早期療育受到越來越多的關注和重視。政府早已開始推動相關政策和措施，並在許多單位積極提供專業培訓、設施和人員，包括醫院、幼兒園或特殊教育學校。而伊甸長年投入孩童早期療育工作，依孩子不同的需求及成長進度，提供多元的療育服務，協助孩子解鎖成長任務，順利長大。同時，伊甸早療服務也為家長提供照顧技巧及陪伴支持，帶領他們了解孩子的遲緩狀況及需求，並將療育融入日常生活，為孩子增加學習刺激。伊甸投入早期療育服務即將屆滿30年，這30年間，早療服務的方法和觀念不斷進步，而伊甸付出的用心則始終如一——用愛陪伴一個孩子，守護一整個家。