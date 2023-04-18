2023/04/18,
國際

G7外長會議對台海降溫有共識、對中關係推「去風險化」，中國外交部：不容任何外部干涉

G7外長會議對台海降溫有共識、對中關係推「去風險化」，中國外交部：不容任何外部干涉
在日本度假勝地輕井澤舉行的G7外長會議。Photo Credit: Secretary Antony Blinken Twitter

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德國外長貝爾伯克強調，與北京來往不能太天真，無視中國近年的變化。她接受《德國第二電視台》（ZDF）訪問時指出，歐洲過去與俄羅斯交往，以為貿易就足以作為戰略，結果在政治和經濟上付出高昂代價，這麼嚴重的錯誤不能再犯一次。

德外長：對中關係去風險化，台海降溫G7有共識

（中央社）德國外長貝爾伯克（Annalena Baerbock）表示與中國交往有必要去風險化，不能重蹈過去對俄羅斯關係的錯誤，七大工業國對台海局勢降溫有共識。

剛結束中國和韓國行程、目前在日本參加七大工業國集團（G7）外長會議的貝爾伯克表示，歐盟無意與中國脫鉤，不過有必要強化經濟安全，推動「去風險化」（De-Risking），這點韓國和G7成員國都認可。

貝爾伯克強調，與北京來往不能太天真，無視中國近年的變化，去（2022）年10月德國總理蕭茲（Olaf Scholz）訪問北京時因此關注中國的人權，提醒台海自由航行的重要性。

她接受《德國第二電視台》（ZDF）訪問時指出，歐洲過去與俄羅斯交往，以為貿易就足以作為戰略，結果在政治和經濟上付出高昂代價，這麼嚴重的錯誤不能再犯一次。

被問到台海局勢如果升級，德國、美國等G7成員國是否會援助台灣時，貝爾伯克表示不願回答假設性的問題，不過強調每天經過台海的貿易量占全球的一半，如果發生衝突全球都會受影響，關鍵是台海局勢有必要降溫，對此G7成員國有共識。

她表示，台海現狀不可單方面改變、更不用說用武力，呼籲美國和中國保持對話，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）應儘快與中國外交部長秦剛會面。

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Photo Credit: Auswärtiges Amt FB
德國外長貝爾伯克（左）剛結束中國出訪行程，右為中國外交部長秦剛。

美國務院高官：G7同意對抗中國在台海任何脅迫行動

（中央社）台灣地區緊張局勢升高之際，美國國務院高階官員表示，七大工業國集團（G7）外交部長一致同意，有必要對抗中國在台灣海峽的任何「脅迫」行動，以及想控制台灣的企圖。

《路透社》報導，在日本度假勝地輕井澤舉行的G7外長會議中，對於中國在台灣和更廣泛印太區域日益強硬立場的擔憂一直是各方討論焦點。

一名國務院高階官員透過電話告訴媒體記者：「G7成員國正傳達同一個訊息：我們希望在中國準備好合作的領域，與中國攜手合作」。

這名官員也強調：「我們當然會反對任何脅迫與市場操縱（行為），以及任何改變台海現狀的企圖。」

G7外長們希望在法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）發表涉台爭議言論後，就對中國的擔憂發布口徑一致的訊息。

日本身為G7唯一亞洲成員，一直密切關注北京可能對台採取的任何行動。

日本外務大臣林芳正與美國國務卿布林肯舉行雙邊會談後表示：「台海和平與穩定對我國的影響是個已知事實，但這也是影響國際社會更廣泛安全與防衛的關鍵因素。」

林芳正還告訴記者，法國外交部長柯隆納（Catherine Colonna）在會中重申，法國「深感」必須尊重現狀、維護台海和平穩定。

德國外長貝爾伯克也在昨（17）日的會議中指出：「我們的區域合作夥伴越來越能感覺到，中國希望用自己制定的規則，來取代現有、具共同約束力的國際規則。」

中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅前天透過聲明稱，他「希望並相信」德國將支持中國與台灣「和平統一」。

G7外長會議挺台海和平，中：有關國家應認清事實

（中央社）針對G7外長會議強調台海和平穩定的重要性，並反對中國試圖以武力片面改變現狀，中國外交部發言人汪文斌昨天聲稱，把反對台獨說成改變台海現狀，是背離一個中國政策且破壞台海和平穩定。

中國外交部下午舉行例行記者會。《環球網》報導，有日本媒體針對7大工業國集團（G7）外長會議作出上述表態，要求中方評論。汪文斌在回答時，作上述表示。

汪文斌聲稱，「有關國家」應當認識到「台灣問題是中國的內政，不容任何外部干涉」。「兩岸雖尚未統一，但大陸和台灣同屬一個中國，台灣是中國領土的一部分，中國的國家主權和領土完整從未分割，這是台海的真實現狀」。

他宣稱，如果真的關心台海局勢，首先就應當弄清台海緊張的根源在何處。事實一再說明，「島內台獨分子在外部勢力的縱容和支持下，不擇手段推行分裂活動，這才是在破壞台海現狀，才是造成台海局勢緊張的根本原因」。要維護台海局勢穩定和地區和平安寧，就要「旗幟鮮明地堅持一個中國原則，反對台獨分裂活動」。

汪文斌聲稱，口頭上說堅持「一個中國」政策，「行動上卻對台獨分裂活動睜一眼閉一眼，明裡暗裡縱容支持，甚至把反對台獨分裂說成是改變台海現狀，這是在背離、而不是在踐行一個中國政策，是在破壞、而不是維護台海和平穩定，是不負責任的行為」。

此外，汪文斌並針對德國外長貝爾伯克日前訪中期間警告中國不要軍事介入台灣問題，德國和G7不會坐視「台灣問題」軍事升級等表態宣稱，「台灣問題是中國核心利益中的核心，解決台灣問題是中國人自己的事」，任何外國都無權干涉，也不要指望中國會因外部施壓，在維護自身主權和領土完整問題上有任何退讓。

汪文斌還暗批貝爾伯克說，希望德國的「一些政客」充分認清「台灣問題」的實質，確實恪守「一個中國」原則，不要再發表「不負責任的言論」。

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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航


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