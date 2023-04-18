中國學者：多國建人民幣結算機制因不滿美元霸權，葉倫：受制裁國家尋替代貨幣恐危及美元地位
我們想讓你知道的是
包承柯認為，目前人民幣扮演的角色是和個別國家在特定的交易中，補足現今國際貿易體制中，美元的不足以及因為制裁等因素所造成的破洞，而非取代美元。如果未來10年、20年人民幣的體制發展健全，金融市場得到國際信任，將可以建立一個「人民幣貨幣體制」，與「美元貨幣體制」、「歐元貨幣體制」並立，並且可能出現多元貨幣體制的新常態。
多國建人民幣結算機制，中國學者：不滿美元霸權
（中央社）近期多國宣布與中國達成部分外貿以人民幣結算，繞過美元，美元地位鬆動說再次受到關注。中國學者認為，人民幣崛起不是為了挑戰而是補漏，背後反映部分國家對美元霸權不滿。
近期以來，中國加強推動人民幣結算的動作頻頻，不只在戰略上藉此與盟友俄羅斯建立更加緊密的合作，包含巴西、伊拉克也陸續傳出在一定程度上的進出口貿易，與中國建立本幣結算機制。
這些協議使得「美元地位鬆動」的觀點再次引起議論，甚至有部分中國輿論將此定調為「人民幣挑戰美元霸主地位」。
上海東亞研究所副所長包承柯接受《中央社》採訪時指出，目前並沒有出現明顯人民幣取代美元的態勢，然而與中國交易時選擇以人民幣結算的國家，可預見會越來越多。背後反映的是不滿美國用自身資本優勢，創造對於自身有利的經濟架構。
他指出，包含中國在內的諸多國家都希望美元穩定，如此對於世界各國間的金融、貿易等都有利。然而現在美元是和美國霸權綑綁在一起，特別是用於「貿易制裁」，這是外界不樂見的。
包承柯提到，即便美國對俄羅斯等國做出了貿易制裁，然而這些國家仍有貿易需求，加上陸續有國家對於美元霸權造成的不穩定表示擔憂，因此就會有一些聲音認為世界第二大經濟體中國應該做出一些應對，「美元的地位被削弱是美國造成的，而非人民幣強大到足以挑戰的結果」。
他強調，中國的經濟體量仍比美國小，而且中國目前仍是開發中國家而非已開發國家，金融制度還有許多不完備，仍須進一步推行金融改革，過早承擔世界貨幣的責任，對於中國的發展不見得有利。
包承柯認為，目前人民幣扮演的角色是和個別國家在特定的交易中，補足現今國際貿易體制中，美元的不足以及因為制裁等因素所造成的破洞，而非取代美元。
他進一步提及，如果未來10年、20年人民幣的體制發展健全，金融市場得到國際信任，將可以建立一個「人民幣貨幣體制」，與「美元貨幣體制」、「歐元貨幣體制」並立，並且可能出現多元貨幣體制的新常態，而非只依賴美元。
美國財政部長葉倫（Janet Yellen）16日接受美國《有線電視新聞網》（CNN）專訪時表示，美國對俄羅斯和其他國家祭出的經濟制裁，對美元在全球主導地位造成風險，因為受制裁國家正在尋找美元的替代貨幣，「我們使用與美元相關的金融制裁，假以時日會產生風險，可能危及美元的主導地位。」
葉倫：經濟制裁對象尋替代貨幣，恐危及美元主導地位
（中央社）美國財政部長葉倫昨（16）日表示，美國對俄羅斯和其他國家祭出的經濟制裁，對美元在全球主導地位造成風險，因為受制裁國家正在尋找美元的替代貨幣。
葉倫在美國CNN上說：「我們使用與美元相關的金融制裁，假以時日會產生風險，可能危及美元的主導地位。」
葉倫在接受CNN節目主持人札卡利亞（Fareed Zakaria）專訪時說：「當然，這確實會讓中國、俄羅斯和伊朗想要找尋替代貨幣。但美元之所以被當作全球性貨幣，因為其他國家並不容易找到具有相同屬性的替代品。」
她說，健全的美國資本市場和法規管理，「對於一種被用作全球交易的貨幣而言，是必不可缺的。目前為止，我們還沒見到有其他任何國家擁有這樣的基礎……體制性基礎設施，能讓其貨幣像美元這樣在世界流通。」
葉倫指出，制裁是種「極其重要的工具」，當美國及其盟友祭出制裁作為「夥伴聯盟共同行動時」更是如此。
當被問到是否有可能使用俄羅斯入侵後被凍結的資產，投注於烏克蘭戰後重建，葉倫答說：「俄羅斯應該為自己造成的損失付出代價。」
但她指出：「我們對俄羅斯被凍結資產的處理方式，是有法律限制的，我們正與夥伴們討論未來可能做的事。」
新聞來源
延伸閱讀
- 5個QA看人民幣是否有潛力取代美元，成為下一個國際貨幣霸權？
- 俄烏戰爭期間中國政府動作不斷，意在用人民幣打破美元的「油元循環」
- 美中摩擦加速人民幣國際化，但挑戰美元地位仍是一條漫漫長路
- 俄羅斯改用人民幣支付債券票息，沙烏地考慮部分石油改採人民幣計價，挑戰美元主導地位
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
Tags：
別再讓孩子喝致命的髒水，搶救兒童立即行動！
我們想讓你知道的是
全球每天約有800名5歲以下兒童死於缺乏乾淨水。沒有乾淨水的生活，是地球上1/10人口面臨的現實。這些孩子需要大家的幫助，一起加入救援行動，別再讓孩子因喝髒水而死！
沒有乾淨水的生活，是地球上1/10人口面臨的現實。更殘酷的是每天有許多兒童死於水傳染疾病。數百萬婦女和兒童為了取水，每天平均步行6公里取水，這迫使他們無法正常上學和工作，同時也剝奪了孩子們應有的童年生活。這些孩子需要你我協力搶救！
安全乾淨的水對兒童的生存至關重要。適當的環境及個人衛生可防止疾病和感染的散播 ，並確保兒童的尊嚴。缺乏這些基本服務，兒童生活的最基本需求就得不到滿足。根據聯合國兒童基金會統計，全球仍有6億兒童沒有乾淨的水可喝，11億兒童缺乏安全衛生的廁所可用，6.89億兒童缺乏維護個人衛生的資源，1.49億兒童被迫毫無尊嚴的在露天排便，缺乏乾淨水及衛生每天造成約800名5歲以下兒童死亡。另外因為生產時沒有亁淨水可用，每年有100萬人死於不潔分娩。不潔分娩的感染佔所有新生兒死亡的26%和孕產婦死亡的11%。
世界展望會，從1985年開始專注於提供乾淨的飲用水， 衛生教育、衛生設施給服務的每一個社區、每一位婦女及兒童，堅持「每一個孩子都有喝乾淨水的權利」。在全球各地，世界展望會提供超過 700名水利工程、衛生設施相關的專業人員。為確保最需要地方的人們得到幫助，世界展望會專注於極端貧窮，殘疾，農村及疫病流行的地區。不僅提供乾淨水給家庭，也供水給社區學校和醫療保健設施。
透過量身訂製的供水設施，利用適當的水源，以人工鑽井以減少成本，並安裝以太陽能為動力的抽水幫浦，為社區帶來乾淨的飲用水，目前平均每天安裝超過100座供水設施。並且從管理者到鑽井團隊的每一位員工，都是訓練精良又有經驗的工作者，這也是世界展望會水資源計畫能與眾不同的主要原因。更重要的是在提供服務的同時，訓練當地人作為維修技工，即便世界展望會結束當地的服務離開後，社區居民仍可永續地管理並使用這些設施。
您可以和我們一起幫助他們獲得乾淨水帶來的轉變。國際非政府組織 - 世界展望會，已成為開發中國家最大的乾淨水提供者，台灣世界展望會也是台灣投入最多 SDGs #6「確保所有人都能享有水、衛生及其永續管理」的NGO組織。因全世界捐助者的愛心，每10秒就能為世界多一個人提供乾淨的飲水——並且承諾在2030年前，世界展望會工作的每個地方的每個人都可以有乾淨的水可以喝。也期望在2025年達成幫助1,500萬人獲得安全、容易取得乾淨水的水資源行動目標。
全世界有近8億人無法獲得乾淨飲用水，但其實我們只要省下一點點錢，讓世界展望會透過集資的力量，在缺水的地方建造供水設施，如太陽能/機械幫浦井，手動幫浦井，接管引水等，每人平均只要分攤300元，就可以讓世界上多一個人從此有乾淨水可以使用。讓我們一次幫一個孩子，直到每個孩子都有亁淨水可喝!
立即加入搶救兒童的行列，別再讓兒童因喝髒水而死亡！https://wvtaiwan.com/ElOii