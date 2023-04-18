中國學者：多國建人民幣結算機制因不滿美元霸權，葉倫：受制裁國家尋替代貨幣恐危及美元地位

多國建人民幣結算機制，中國學者：不滿美元霸權

（中央社）近期多國宣布與中國達成部分外貿以人民幣結算，繞過美元，美元地位鬆動說再次受到關注。中國學者認為，人民幣崛起不是為了挑戰而是補漏，背後反映部分國家對美元霸權不滿。

近期以來，中國加強推動人民幣結算的動作頻頻，不只在戰略上藉此與盟友俄羅斯建立更加緊密的合作，包含巴西、伊拉克也陸續傳出在一定程度上的進出口貿易，與中國建立本幣結算機制。

這些協議使得「美元地位鬆動」的觀點再次引起議論，甚至有部分中國輿論將此定調為「人民幣挑戰美元霸主地位」。

上海東亞研究所副所長包承柯接受《中央社》採訪時指出，目前並沒有出現明顯人民幣取代美元的態勢，然而與中國交易時選擇以人民幣結算的國家，可預見會越來越多。背後反映的是不滿美國用自身資本優勢，創造對於自身有利的經濟架構。

他指出，包含中國在內的諸多國家都希望美元穩定，如此對於世界各國間的金融、貿易等都有利。然而現在美元是和美國霸權綑綁在一起，特別是用於「貿易制裁」，這是外界不樂見的。

包承柯提到，即便美國對俄羅斯等國做出了貿易制裁，然而這些國家仍有貿易需求，加上陸續有國家對於美元霸權造成的不穩定表示擔憂，因此就會有一些聲音認為世界第二大經濟體中國應該做出一些應對，「美元的地位被削弱是美國造成的，而非人民幣強大到足以挑戰的結果」。

他強調，中國的經濟體量仍比美國小，而且中國目前仍是開發中國家而非已開發國家，金融制度還有許多不完備，仍須進一步推行金融改革，過早承擔世界貨幣的責任，對於中國的發展不見得有利。

包承柯認為，目前人民幣扮演的角色是和個別國家在特定的交易中，補足現今國際貿易體制中，美元的不足以及因為制裁等因素所造成的破洞，而非取代美元。

他進一步提及，如果未來10年、20年人民幣的體制發展健全，金融市場得到國際信任，將可以建立一個「人民幣貨幣體制」，與「美元貨幣體制」、「歐元貨幣體制」並立，並且可能出現多元貨幣體制的新常態，而非只依賴美元。

美國財政部長葉倫（Janet Yellen）16日接受美國《有線電視新聞網》（CNN）專訪時表示，美國對俄羅斯和其他國家祭出的經濟制裁，對美元在全球主導地位造成風險，因為受制裁國家正在尋找美元的替代貨幣，「我們使用與美元相關的金融制裁，假以時日會產生風險，可能危及美元的主導地位。」

Photo Credit: 中央社 上海東亞研究所副所長包承柯指出，人民幣崛起不是為了挑戰而是補漏，背後反映部分國家對美元霸權不滿。

葉倫：經濟制裁對象尋替代貨幣，恐危及美元主導地位

（中央社）美國財政部長葉倫昨（16）日表示，美國對俄羅斯和其他國家祭出的經濟制裁，對美元在全球主導地位造成風險，因為受制裁國家正在尋找美元的替代貨幣。

葉倫在美國CNN上說：「我們使用與美元相關的金融制裁，假以時日會產生風險，可能危及美元的主導地位。」

葉倫在接受CNN節目主持人札卡利亞（Fareed Zakaria）專訪時說：「當然，這確實會讓中國、俄羅斯和伊朗想要找尋替代貨幣。但美元之所以被當作全球性貨幣，因為其他國家並不容易找到具有相同屬性的替代品。」

她說，健全的美國資本市場和法規管理，「對於一種被用作全球交易的貨幣而言，是必不可缺的。目前為止，我們還沒見到有其他任何國家擁有這樣的基礎……體制性基礎設施，能讓其貨幣像美元這樣在世界流通。」

葉倫指出，制裁是種「極其重要的工具」，當美國及其盟友祭出制裁作為「夥伴聯盟共同行動時」更是如此。

當被問到是否有可能使用俄羅斯入侵後被凍結的資產，投注於烏克蘭戰後重建，葉倫答說：「俄羅斯應該為自己造成的損失付出代價。」

但她指出：「我們對俄羅斯被凍結資產的處理方式，是有法律限制的，我們正與夥伴們討論未來可能做的事。」

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航