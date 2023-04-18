蘇丹內亂首都多起爆炸，聯合國估近200死1800傷，歐美齊呼立即停止戰鬥

蘇丹內亂首都多起爆炸，聯合國：近200死1800傷

（中央社）蘇丹政府軍與準軍事團體「快速支援部隊」（Rapid Support Forces）之間的激戰在17日進入第3天後，聯合國官員指出，雙方戰鬥迄今已造成大約200人喪命、1800人受傷。

《法新社》報導，聯合國秘書長蘇丹事務特別代表柏蒂斯（Volker Perthes）在閉門會議告訴安全理事會（Security Council），至少已有185人死亡，另有1800人受傷。

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）17日稍早再次呼籲蘇丹交戰各方「立即停止敵對行動」，他還警告說，情勢進一步升級「可能對蘇丹和該地區帶來毀滅性打擊」。

蘇丹政府軍總司令柏罕（Abdel Fattah al-Burhan）及其副手兼「快速支援部隊」（RSF）指揮官達加洛（Mohamed Hamdan Daglo）在2021年的政變後掌權，但近幾週兩人互相爭權，4月15日兩方人馬開始暴力相向。

兩大勢力17日進行第3天戰鬥，多起爆炸撼動首都喀土穆（Khartoum），英國與美國已經呼籲蘇丹即刻停止交戰。

蘇丹內亂近百平民死亡，英美籲立即停止戰鬥

由敵對將領各自帶頭的蘇丹軍方與準軍事部隊17日進行第3天戰鬥，多起爆炸撼動首都喀土穆，目前平民死亡人數已接近百人，英國與美國呼籲蘇丹即刻停止交戰。

《法新社》報導，蘇丹政府軍總司令柏罕及其副手達加洛在2021年的政變後掌權，近幾週兩人互相爭奪權力，15日兩方人馬開始暴力相向。達加洛是強大準軍事團體「快速支援部隊」的指揮官。

雙方爆發激烈衝突，除發動空襲、把戰車開上馬路，還在喀土穆與蘇丹其他城市的擁擠社區發射槍砲，引來各國要求立即停火。

英國與美國17日呼籲蘇丹「立即停止」暴力行徑。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）在英國外交大臣柯維立（James Cleverly）身旁發表聲明說，外界十分擔心這場戰鬥，以及其對平民、蘇丹這個國家，甚至是該地區可能構成的威脅。

布林肯表示，美方已與中東和非洲盟邦討論蘇丹的戰事，盟邦「皆極其強烈地認為，（蘇丹）將領們有必要……確保平民、非戰鬥人員和來自第三方國家的人受到保護。」

在日本輕井澤町的七大工業國集團（G7）外長會議場邊，布林肯也提到，大家一致認為「有必要立即停火並回頭談判」。

蘇丹醫師工會17日清晨表示，「15日起死於衝突的平民人數已來到97人」，而且這項數據並不完整，因為戰鬥期間許多人因為難以移動而無法抵達醫院。

另一個支持民主的團體「蘇丹中央醫師委員會」（Central Committee of Sudan Doctors）則回報，15日起已有數十名維安部隊成員死亡，受傷平民和軍人總數約942人。

世界衛生組織（WHO）示警，喀土穆9家收治受傷平民的醫院中，已有「數家」的血庫、輸血設備、靜脈輸液和其他重要補給品存量告急。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航