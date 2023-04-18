2023/04/18,
歐洲

義大利總理擬取消非法移民特殊保護，羅馬、米蘭等6大城市長聯合聲明反對

義大利總理擬取消非法移民特殊保護，羅馬、米蘭等6大城市長聯合聲明反對
義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）。Photo Credit: GettyImages

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梅洛尼進一步解釋：「我的目標是取消特殊保護，因為與歐洲其他國家相比，這是額外的保護，我相信義大利沒有理由偏離歐洲參考標準」，她補充說：「我相信這是獲得批准的提案」。但梅洛尼此舉引發民主黨與親移民中左翼市長們的批評與擔憂。

（中央社）義大利政府11日宣布全國進入6個月的緊急狀態，以加強識別和驅逐非法移民，義國總理梅洛尼（Giorgia Meloni）隨即宣布取消對非法移民的額外特殊保護，卻引發民主黨與親移民中左翼的羅馬和米蘭等6座城市市長們的批評與擔憂。

義大利《今日報》（Today）報導，儘管義大利政府已極力打擊非法移民，但非法移民的人數仍然有增無減，有些移民熱點，例如義大利距離地中海和非洲最近的拉姆培杜薩島（Lampedusa）甚至因為移民人數過多而呈現崩潰。

因此，義國政府11日批准並宣布全國進入6個月的緊急狀態，並動用500萬歐元（約新台幣1.68億元）預備金「加強識別和驅逐活動」，以遣返無權留在義大利的非法移民，降低非法移民人數日益攀升的態勢。

義大利內政部長皮安特多西（Matteo Piantedosi）也正在考慮於各地區都設立一個遣返移民的中心。

然就在全國進入6個月的緊急狀態後不久，《今日報》15日報導，義大利總理梅洛尼在訪問衣索比亞期間宣布，「我們將取消對移民的特殊保護。」

此一消息表示，梅洛尼認為這項特殊保護為保障因種族、性取向或宗教原因而面臨迫害危險的人，此項措施與歐洲其他地區相比，是一項額外的保護。

現今對移民的特殊保護是第二次孔蒂內閣（Governo Conte II）時期修改移民法令而建立。它保障無法取得難民地位（僅保證來自戰爭國家的人）或輔助保護（可能在家中遭受酷刑或殺害者）的外國人，也適用於因種族、性取向或宗教原因而面臨迫害危險的人。

梅洛尼進一步解釋：「我的目標是取消特殊保護，因為與歐洲其他國家相比，這是額外的保護，我相信義大利沒有理由偏離歐洲參考標準」，她補充說：「我相信這是獲得批准的提案」。但梅洛尼此舉引發民主黨與親移民中左翼市長們的批評與擔憂。

民主黨秘書長施萊恩（Elly Schlein）嚴厲批評梅洛尼此舉：「不人道」。她說：「我認為再次嘗試讓最脆弱的人為本屆政府制定的無能移民政策付出代價是一種恥辱」，她堅決反對取消對移民的特殊保護，並將繼續爭取符合國際權利的移民政策。

民主黨參議員博恰（Francesco Boccia）也說：「梅洛尼的話證實了對移民荒謬、不人道，想要取消特殊保護，只是要掩蓋政府的拖延和無力朝明確的方向前進，使我們的國家擺脫困境與經濟困難」。

《今日羅馬》（Roma Today）16日報導，中左翼市長們群起反對政府取消特殊保護的政策。包括羅馬、米蘭、拿坡里、杜林、波隆那和佛羅倫斯等6位市長共同簽署一份聯合文件，表達對改變現行特殊保護的擔憂與風險，另一方面試圖提出建議，並要求政府重新考慮。

在這份聯合文件中，市長們表達不同意取消特別保護，因為這是幾乎所有西歐國家都採取的一項措施，且大約50％的移民存在脆弱性，並且關乎家庭的組成，如果真的取消特別保護，將面對大量增加的無身分者。

市長們建議應加強義大利「接收和融合系統」（Sai）的統一性，增強Sai的良性體驗，並積極支持市政網絡，因為這些城市每天都面臨移民為城市所帶來的服務和挑戰；此外，鑑於義國結構性人口和社會變革等問題，不應該繼續談論緊急情況，而是有遠見地討論移民問題才是正確方向。

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責任編輯：翁世航
核稿編輯：羅元祺


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