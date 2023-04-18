義大利總理擬取消非法移民特殊保護，羅馬、米蘭等6大城市長聯合聲明反對
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梅洛尼進一步解釋：「我的目標是取消特殊保護，因為與歐洲其他國家相比，這是額外的保護，我相信義大利沒有理由偏離歐洲參考標準」，她補充說：「我相信這是獲得批准的提案」。但梅洛尼此舉引發民主黨與親移民中左翼市長們的批評與擔憂。
（中央社）義大利政府11日宣布全國進入6個月的緊急狀態，以加強識別和驅逐非法移民，義國總理梅洛尼（Giorgia Meloni）隨即宣布取消對非法移民的額外特殊保護，卻引發民主黨與親移民中左翼的羅馬和米蘭等6座城市市長們的批評與擔憂。
義大利《今日報》（Today）報導，儘管義大利政府已極力打擊非法移民，但非法移民的人數仍然有增無減，有些移民熱點，例如義大利距離地中海和非洲最近的拉姆培杜薩島（Lampedusa）甚至因為移民人數過多而呈現崩潰。
因此，義國政府11日批准並宣布全國進入6個月的緊急狀態，並動用500萬歐元（約新台幣1.68億元）預備金「加強識別和驅逐活動」，以遣返無權留在義大利的非法移民，降低非法移民人數日益攀升的態勢。
義大利內政部長皮安特多西（Matteo Piantedosi）也正在考慮於各地區都設立一個遣返移民的中心。
然就在全國進入6個月的緊急狀態後不久，《今日報》15日報導，義大利總理梅洛尼在訪問衣索比亞期間宣布，「我們將取消對移民的特殊保護。」
此一消息表示，梅洛尼認為這項特殊保護為保障因種族、性取向或宗教原因而面臨迫害危險的人，此項措施與歐洲其他地區相比，是一項額外的保護。
現今對移民的特殊保護是第二次孔蒂內閣（Governo Conte II）時期修改移民法令而建立。它保障無法取得難民地位（僅保證來自戰爭國家的人）或輔助保護（可能在家中遭受酷刑或殺害者）的外國人，也適用於因種族、性取向或宗教原因而面臨迫害危險的人。
梅洛尼進一步解釋：「我的目標是取消特殊保護，因為與歐洲其他國家相比，這是額外的保護，我相信義大利沒有理由偏離歐洲參考標準」，她補充說：「我相信這是獲得批准的提案」。但梅洛尼此舉引發民主黨與親移民中左翼市長們的批評與擔憂。
民主黨秘書長施萊恩（Elly Schlein）嚴厲批評梅洛尼此舉：「不人道」。她說：「我認為再次嘗試讓最脆弱的人為本屆政府制定的無能移民政策付出代價是一種恥辱」，她堅決反對取消對移民的特殊保護，並將繼續爭取符合國際權利的移民政策。
民主黨參議員博恰（Francesco Boccia）也說：「梅洛尼的話證實了對移民荒謬、不人道，想要取消特殊保護，只是要掩蓋政府的拖延和無力朝明確的方向前進，使我們的國家擺脫困境與經濟困難」。
《今日羅馬》（Roma Today）16日報導，中左翼市長們群起反對政府取消特殊保護的政策。包括羅馬、米蘭、拿坡里、杜林、波隆那和佛羅倫斯等6位市長共同簽署一份聯合文件，表達對改變現行特殊保護的擔憂與風險，另一方面試圖提出建議，並要求政府重新考慮。
在這份聯合文件中，市長們表達不同意取消特別保護，因為這是幾乎所有西歐國家都採取的一項措施，且大約50％的移民存在脆弱性，並且關乎家庭的組成，如果真的取消特別保護，將面對大量增加的無身分者。
市長們建議應加強義大利「接收和融合系統」（Sai）的統一性，增強Sai的良性體驗，並積極支持市政網絡，因為這些城市每天都面臨移民為城市所帶來的服務和挑戰；此外，鑑於義國結構性人口和社會變革等問題，不應該繼續談論緊急情況，而是有遠見地討論移民問題才是正確方向。
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：羅元祺
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慢飛天使的羽翼，輕柔地鼓勵了我：晧晧和我的早療成長之路
我們想讓你知道的是
根據WHO（World Health Organization）統計，發展遲緩兒的發生率約為6%至8%。早期療育是提供0到6歲發展遲緩的幼兒及其家庭所提供的整合性服務，透過專業的支持和特殊的教育方法，幫助他們發展最大潛力。
2019年，由學者Lancioni, G. E.等人發表在《發展和身體殘障期刊》（Journal of Developmental and Physical Disabilities）的一篇論文中，提到使用技術輔助的方式，來支持發展遲緩兒童早期生活技能的效果，發現越早開始進行這樣的輔助教育，越能有效促進遲緩兒童在語言、社交和認知技能的發展；換句話說，只要把握0到6歲的早療黃金期 ，及早接受早期療育的輔助，孩子是有機會克服發展障礙，順利邁向成長路。
例如住在宜蘭的晧晧，他的爸爸、媽媽也曾經因為晧晧有發展遲緩的問題，感到不知所措。但現在，他們以無與倫比的勇氣，陪著晧晧跨過每一道成長關卡，期待著每一次突然迸現的發展進步。
即使突如其來，也絕不認輸的挑戰
今年一歲的晧晧在滿月施打例行預防針的時候，醫生發現他呼吸的聲音不太對勁，建議晧晧的爸爸媽媽帶他去檢查。「因為醫生有這個警覺性，我們才發現晧晧有喉頭軟化症的問題，因為宜蘭沒有地方可以做治療，所以還要特地到台北去檢查、動手術。」晧晧媽媽回想起當時的過程，仍然覺得是不幸中的大幸：「在給晧晧治療喉頭軟化症的時候，因為護理師要幫晧晧做一些例行的檢查，又發現他的發展跟同齡的小朋友比起來比較慢。雖然已經五、六個月大了，但他的頭還是抬不起來，也不太能轉，所以醫生又安排了檢測，確認他有發展遲緩的現象。」
晧晧的爸爸和媽媽，在得知孩子的狀況當下，感到十分自責、不解，甚至傷心憤怒，但是很快地，兩人就建立起共識——要盡全力幫助晧晧成為一個可以獨立生活的人。「要說我們不緊張、沒有懷疑過『為什麼是我們的兒子』是騙人的啦，但是難過緊張又能怎麼樣？生了就是要養、要負責。晧晧是我們的兒子，我們希望他能擁有健康快樂的人生。」晧晧爸爸堅強地說。就這樣，兩人先是帶著孩子參加了醫院中的早療課程，陪著他接受訓練、復健，然後在晧晧大約八個月大的時候，經過轉介，開啟了伊甸安排的到宅療育服務。
為慢飛天使量身打造一幅成長藍圖
在伊甸早療社工的評估下，每周一天，物理治療師及教保老師到家中幫晧晧上早療課。晧晧因為肌肉高張，脖子較緊無法轉動，而且身體軀幹的肌耐力不佳，常常都只能躺著。不只如此，晧晧對刺激也沒有反應，幾乎沒有明顯的喜好，甚至不太會發出聲音來試著表達自己等。不過透過教保老師跟社工、物理治療師，以及晧晧的爸爸媽媽，一起評估孩子的需求，來找出他與其他同齡的孩子在發展上的差距，然後根據這些差距，為晧晧安排課程。
「晧晧目前早療需求主要著重在肢體發展上，所以我們安排了物理治療師，幫助他把肌肉訓練起來，包括對於刺激的回應、表達自己的能力等。」教保老師說：「這些課程都是因人而異的，有些孩子可能主要是語言的發展遲緩，那我們就會安排語言治療師進行相關評估及居家相關療育建議。」
「我剛接觸晧晧的時候，他基本上就是躺著不動，我常常笑他怎麼這麼懶惰。」雖然嘴上開著玩笑，但物理治療師在幫晧晧復健的時候，可是相當一絲不苟，每一個動作、每一次引導都有目的和意義，而且全程緊盯著晧晧，抓住他在動作變化上的每一個小細節，方便調整接下來的訓練，以及交代孩子的爸爸媽媽，該如何在平日持續練習。「我現在最主要的目的是訓練他的肌肉控制，比方說讓他自己坐著、翻身、抓取物品、轉動頭部等。透過聲光玩具的刺激，或者食物的引誘，讓他可以自己練習用力，去做到這些指定的動作。」不過，在開始這種訓練之前，其實還有更重要的前置工作要完成，就是找到吸引晧晧的「誘因」。
「這真的是最難突破的部份，因為要有誘因，才能啟動孩子願意參與訓練的開關，所以我們其實花了很多的時間在找這個點。」教保老師分享，在接觸晧晧將近半年的時間裡，他和物理治療師、晧晧的爸媽，嘗試了各種方法，直到最近才開始願意主動伸手取物，並且對一些外在刺激有反應，當大家看到晧晧願意試著伸出手去抓米餅來吃，這個小小的動作，讓所有人都感到士氣大振。
逆境中，依然相信有微光照亮前方
在大家聯手努力下，晧晧現在已經進步到可以自己坐一陣子，頸部肌肉也柔軟許多，能夠看向吸引他的玩具、零食，甚至在練習到累的時候，會轉頭發出聲音向媽媽求救。這是以前大家都在期待的進步，現在眼看著它真的發生，晧晧媽媽的感觸特別深：「一開始我很自責、很痛苦，還要承受別人的責備，覺得是我生出這樣的孩子。」而在參與了伊甸的早療課程後，不只晧晧有進步，媽媽也跟著進步。「看到晧晧的努力，我覺得我也被鼓勵到了，所以我調適自己，孩子是這樣了，如果我不幫他，他只會更壞，但如果我幫他，他就有可能會變好。」這也是晧晧媽媽想對所有有相同遭遇的家庭，做出的信心喊話。
因為晧晧的媽媽最清楚，早療的過程對參與其中的人有多辛苦。孩子在每一次練習使用肌肉時，所感受到的疼痛感或疲憊感，是他辛苦的地方，他常常累得放聲大哭，聽得媽媽的心都揪在一起。而在晧晧身旁守護的每一個人，從社工、老師、治療師們到晧晧的爸爸媽媽，心裡上的辛苦更是難以言喻。物理治療師分享：「像這種你不知道孩子什麼時候才會有反饋的等待，其實很容易讓家長感到挫折，有一些人甚至會直接質疑到底療育有沒有用？還有孩子在練習過程中會抗拒、會哭，這也是很多家長的罩門，捨不得孩子這麼辛苦，捨不得他哭，於是就放棄了。」
「晧晧的爸爸、媽媽真的是家長界的模範生，不只不怕孩子哭，還非常配合練習。因為我們的課程是一週一次，但是療育要有進步，必須要每天持續、反覆地練，這都需要家長幫忙。我們跟孩子接觸的時間很短暫，但他的變化可能在任何時候發生，如果家長願意協助紀錄，告訴我們孩子每天的表現，其實對我們來說，都是在調整、安排課程上最重要的依據。」教保老師補充。
慢飛天使，也能飛得又穩又遠
其實，晧晧的爸爸媽媽並不是鐵石心腸，他們當然也捨不得孩子哭。「不過，我知道我們一定要達到的目標，就是他將來能夠獨立生活、照顧自己，不然我們兩個如果走了，他怎麼辦？這個世界上，不可能還會有人跟我們一樣為孩子著想了。我現在不讓他哭，他以後哭也沒人理了。」
伊甸長年深根偏鄉的早療服務，多是以據點及到宅服務為主。在過去資訊不足的時候，伊甸社工花了很多心力走訪偏鄉，努力讓當地民眾接受伊甸的存在和服務，進一步願意吸收關於早療的知識。「老一輩所謂『大雞晚啼』的觀念，是耽誤許多遲緩兒接受療育的原因之一。還有就是隔代教養家庭中，爺爺奶奶的心有餘力不足，難以給予幼兒適當的刺激；或者家庭中的雙親都是工作忙碌，疏於給予幼兒完善的照顧等等，都可能會影響孩子的發展。」
教保老師分享自己的經驗：「現在，早療的觀念算是慢慢受到重視，越來越多人願意相信這是一個問題，但是能不能像晧晧的爸媽這樣，願意投入時間跟心力配合，就還需要持續努力。如果能夠有更多家庭願意站出來分享，讓大家看到改變，我相信這會是一個力量——只要遲緩兒能夠越早接受幫助，他趕上發展、順利長大的機會就會越高。」
目前在台灣，早期療育受到越來越多的關注和重視。政府早已開始推動相關政策和措施，並在許多單位積極提供專業培訓、設施和人員，包括醫院、幼兒園或特殊教育學校。而伊甸長年投入孩童早期療育工作，依孩子不同的需求及成長進度，提供多元的療育服務，協助孩子解鎖成長任務，順利長大。同時，伊甸早療服務也為家長提供照顧技巧及陪伴支持，帶領他們了解孩子的遲緩狀況及需求，並將療育融入日常生活，為孩子增加學習刺激。伊甸投入早期療育服務即將屆滿30年，這30年間，早療服務的方法和觀念不斷進步，而伊甸付出的用心則始終如一——用愛陪伴一個孩子，守護一整個家。