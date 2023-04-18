農委會水試所發現新種深海魚命名「尖吻無線鰨」，數量珍稀僅記錄2尾標本

（中央社）水試所研究人員繼2021年發表5種西太平洋淺海無線鰨後，再次發現來自700公尺以上深海的無線鰨新種，因其吻部形狀較方尖，命名為尖吻無線鰨（學名Symphurus oxyrhynchus）。

農業委員會水產試驗所昨（17）日透過新聞稿表示，無線鰨新種相關研究，已於去（2022）年9月於國際分類學期刊《Zootaxa》刊出。

水試所指出，無線鰨屬（Symphurus）是一群不具「側線」的中小型比目魚，在分類上屬舌鰨科（Cynoglossidae），一般俗稱為「牛舌」及「龍舌」；廣布於全球熱帶至溫帶海域，棲息深度從淺水至1500公尺深海。包含這次發表的尖吻無線鰨，目前全球約有87種無線鰨，其中有10個物種由目前在水試所擔任研究人員的李茂熒命名。

水試所說明，李茂熒走訪台日各博物館檢視樣本時，注意到有2標本具獨特1-2-2-1-2背鰭插入骨（ID pattern），及3+6的身體脊椎骨模式；有相同特徵的僅有印度洋的大眼無線鰨（Symphurus macrophthalmus）及菲律賓的舒氏無線鰨（Symphurus shultzi）。

然而，這2個標本與大眼無線鰨和舒氏無線鰨在背鰭及臀鰭鰭條數、總脊椎骨數、眼徑大小、頭長、吻部型態等特徵，都有明顯可區別的差異，經研究確認這2標本應為新物種「尖吻無線鰨」。

Photo Credit: 水試所 via 中央社 水試所研究人員發現來自700公尺以上深海的無線鰨新種，命名為尖吻無線鰨（學名Symphurus oxyrhynchus）。

水試所指出，尖吻無線鰨為相當珍稀的物種，目前僅記錄2尾標本，分別採自日本的土佐灣以及台灣的小琉球南方海域718至852公尺深的深海，由研究船以拖網捕獲。

水試所表示，一般深海底拖漁船通常只能在600公尺以淺的漁場作業，漁獲的「深海魚類」也僅限於分布在200至600公尺深的物種；未來若要進一步瞭解尖吻無線鰨的族群量、生態及分布等各項相關資料，仍需仰賴研究船針對台灣周邊深海，進行更全面的探勘。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航