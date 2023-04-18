農委會水試所發現新種深海魚命名「尖吻無線鰨」，數量珍稀僅記錄2尾標本
我們想讓你知道的是
水試所指出，無線鰨屬（Symphurus）是一群不具「側線」的中小型比目魚，在分類上屬舌鰨科（Cynoglossidae），一般俗稱為「牛舌」及「龍舌」；廣布於全球熱帶至溫帶海域，棲息深度從淺水至1500公尺深海。包含這次發表的尖吻無線鰨，目前全球約有87種無線鰨。
（中央社）水試所研究人員繼2021年發表5種西太平洋淺海無線鰨後，再次發現來自700公尺以上深海的無線鰨新種，因其吻部形狀較方尖，命名為尖吻無線鰨（學名Symphurus oxyrhynchus）。
農業委員會水產試驗所昨（17）日透過新聞稿表示，無線鰨新種相關研究，已於去（2022）年9月於國際分類學期刊《Zootaxa》刊出。
水試所指出，無線鰨屬（Symphurus）是一群不具「側線」的中小型比目魚，在分類上屬舌鰨科（Cynoglossidae），一般俗稱為「牛舌」及「龍舌」；廣布於全球熱帶至溫帶海域，棲息深度從淺水至1500公尺深海。包含這次發表的尖吻無線鰨，目前全球約有87種無線鰨，其中有10個物種由目前在水試所擔任研究人員的李茂熒命名。
水試所說明，李茂熒走訪台日各博物館檢視樣本時，注意到有2標本具獨特1-2-2-1-2背鰭插入骨（ID pattern），及3+6的身體脊椎骨模式；有相同特徵的僅有印度洋的大眼無線鰨（Symphurus macrophthalmus）及菲律賓的舒氏無線鰨（Symphurus shultzi）。
然而，這2個標本與大眼無線鰨和舒氏無線鰨在背鰭及臀鰭鰭條數、總脊椎骨數、眼徑大小、頭長、吻部型態等特徵，都有明顯可區別的差異，經研究確認這2標本應為新物種「尖吻無線鰨」。
水試所指出，尖吻無線鰨為相當珍稀的物種，目前僅記錄2尾標本，分別採自日本的土佐灣以及台灣的小琉球南方海域718至852公尺深的深海，由研究船以拖網捕獲。
水試所表示，一般深海底拖漁船通常只能在600公尺以淺的漁場作業，漁獲的「深海魚類」也僅限於分布在200至600公尺深的物種；未來若要進一步瞭解尖吻無線鰨的族群量、生態及分布等各項相關資料，仍需仰賴研究船針對台灣周邊深海，進行更全面的探勘。
新聞來源
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
Tags：
別再讓孩子喝致命的髒水，搶救兒童立即行動！
我們想讓你知道的是
全球每天約有800名5歲以下兒童死於缺乏乾淨水。沒有乾淨水的生活，是地球上1/10人口面臨的現實。這些孩子需要大家的幫助，一起加入救援行動，別再讓孩子因喝髒水而死！
沒有乾淨水的生活，是地球上1/10人口面臨的現實。更殘酷的是每天有許多兒童死於水傳染疾病。數百萬婦女和兒童為了取水，每天平均步行6公里取水，這迫使他們無法正常上學和工作，同時也剝奪了孩子們應有的童年生活。這些孩子需要你我協力搶救！
安全乾淨的水對兒童的生存至關重要。適當的環境及個人衛生可防止疾病和感染的散播 ，並確保兒童的尊嚴。缺乏這些基本服務，兒童生活的最基本需求就得不到滿足。根據聯合國兒童基金會統計，全球仍有6億兒童沒有乾淨的水可喝，11億兒童缺乏安全衛生的廁所可用，6.89億兒童缺乏維護個人衛生的資源，1.49億兒童被迫毫無尊嚴的在露天排便，缺乏乾淨水及衛生每天造成約800名5歲以下兒童死亡。另外因為生產時沒有亁淨水可用，每年有100萬人死於不潔分娩。不潔分娩的感染佔所有新生兒死亡的26%和孕產婦死亡的11%。
世界展望會，從1985年開始專注於提供乾淨的飲用水， 衛生教育、衛生設施給服務的每一個社區、每一位婦女及兒童，堅持「每一個孩子都有喝乾淨水的權利」。在全球各地，世界展望會提供超過 700名水利工程、衛生設施相關的專業人員。為確保最需要地方的人們得到幫助，世界展望會專注於極端貧窮，殘疾，農村及疫病流行的地區。不僅提供乾淨水給家庭，也供水給社區學校和醫療保健設施。
透過量身訂製的供水設施，利用適當的水源，以人工鑽井以減少成本，並安裝以太陽能為動力的抽水幫浦，為社區帶來乾淨的飲用水，目前平均每天安裝超過100座供水設施。並且從管理者到鑽井團隊的每一位員工，都是訓練精良又有經驗的工作者，這也是世界展望會水資源計畫能與眾不同的主要原因。更重要的是在提供服務的同時，訓練當地人作為維修技工，即便世界展望會結束當地的服務離開後，社區居民仍可永續地管理並使用這些設施。
您可以和我們一起幫助他們獲得乾淨水帶來的轉變。國際非政府組織 - 世界展望會，已成為開發中國家最大的乾淨水提供者，台灣世界展望會也是台灣投入最多 SDGs #6「確保所有人都能享有水、衛生及其永續管理」的NGO組織。因全世界捐助者的愛心，每10秒就能為世界多一個人提供乾淨的飲水——並且承諾在2030年前，世界展望會工作的每個地方的每個人都可以有乾淨的水可以喝。也期望在2025年達成幫助1,500萬人獲得安全、容易取得乾淨水的水資源行動目標。
全世界有近8億人無法獲得乾淨飲用水，但其實我們只要省下一點點錢，讓世界展望會透過集資的力量，在缺水的地方建造供水設施，如太陽能/機械幫浦井，手動幫浦井，接管引水等，每人平均只要分攤300元，就可以讓世界上多一個人從此有乾淨水可以使用。讓我們一次幫一個孩子，直到每個孩子都有亁淨水可喝!
立即加入搶救兒童的行列，別再讓兒童因喝髒水而死亡！https://wvtaiwan.com/ElOii