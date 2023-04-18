2023/04/18,
心理

憂鬱真的會「傷心」，美國研究：罹患心血管疾病風險增

憂鬱真的會「傷心」，美國研究：罹患心血管疾病風險增
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很多人會好奇憂鬱「傷心」的原因，詹佳真解釋，有憂鬱症或處於心理狀況不佳的人，通常在飲食和睡眠狀態都不好，比較容易有不健康的行為，如吸菸或是過多靜態生活，這些都是心血管疾病的危險因子，也可能透過壓力荷爾蒙或交感神經的興奮，直接造成心臟的傷害。

（中央社）憂鬱真的會「傷心」，今年1月發表於《美國心臟協會期刊》研究發現，憂鬱與較高風險心血管疾病及不良心血管健康狀況有關，自覺心理健康不佳出現心臟問題的風險明顯較高。

董氏基金會17日透過新聞稿分享這項由約翰霍普金斯大學學者進行的研究，研究團隊在2017至2020年間，針對50多萬名18至49歲年輕成人自我報告數據進行分析，包含是否曾被告知罹患憂鬱症、過去一個月中自覺心理健康狀況不佳的天數、是否曾經歷過心臟病發、中風或胸痛等。

研究發現，過去30天內，自覺有「1至13天心理健康狀況不佳者」，罹患心血管疾病的風險是「沒有心理健康問題者」的1.5倍；自覺「14至30天心理健康狀況不佳者」，罹患心血管疾病的風險是「沒有心理健康問題者」的2.3倍。

台北市立聯合醫院中興院區一般精神科主任詹佳真認為，這項研究結果顯示，被告知有憂鬱症的人罹患心血管疾病的比例最高，年輕成人的心理健康改善方案有助於降低心血管疾病的危險因子，建議大家對心理健康的重視從小就要開始養成。

很多人會好奇憂鬱「傷心」的原因，詹佳真解釋，有憂鬱症或處於心理狀況不佳的人，通常在飲食和睡眠狀態都不好，比較容易有不健康的行為，如吸菸或是過多靜態生活，這些都是心血管疾病的危險因子，也可能透過壓力荷爾蒙或交感神經的興奮，直接造成心臟的傷害。

董氏基金會心理衛生中心主任葉雅馨提到，當處於憂鬱或有情緒障礙時，會增加壓力荷爾蒙、引起發炎反應、影響葡萄糖和脂質的平衡，時間拉長就會導致心臟血管疾病。維持心理健康有助於減低罹患心臟血管疾病的風險，建議年輕人建立「情緒覺察」和「壓力紓解」的習慣。

葉雅馨說，建立紓壓習慣很簡單，除了聽音樂、運動，適時追劇也是一項好選擇，不用覺得追劇好像很廢，產生不必要的罪惡感，因為從劇中可看到不同的人生樣態，當心理狀態不佳時，能讓自己暫時轉移負面情緒。如果憂鬱情況持續無法改善、影響生活，建議尋求專業醫師或心理師協助。

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責任編輯：翁世航
核稿編輯：朱家儀


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