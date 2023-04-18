柯文哲訪美：「維持現狀」是不得已的選擇，中共黃海軍事行動無助改善兩岸關係

柯文哲：維持現狀恐是不得已的選擇，不求戰也不畏戰

（中央社）台灣民眾黨主席柯文哲今天（美國時間17日）表示，以現階段來說，維持現狀不要說是唯一選擇，恐怕是不得已的選擇。他主張兩岸有交流才有善意，也主張不畏戰、不求戰，備戰和能戰才不怕戰爭，但也不會主動挑釁。

正在華府訪問的柯文哲今天在喬治華盛頓大學（George Washington University）艾略特國際事務學院（Elliott School of International Affairs）發表專題演說，並與學生交流。民進黨駐美代表處辦公室主任彭光理（Michael Fonte）也特別到場聆聽。

柯文哲從台灣第三勢力崛起為題，說明民眾黨創黨理念，也提出他的兩岸、國防、外交主張。

在兩岸與外交方面，柯文哲表示，美國政府不會讓台灣跟大陸統一，大陸政府也不會讓台灣獨立。現階段維持現狀不要說是唯一選擇，恐怕是不得已的選擇。在台灣，也有高達9成民眾贊成維持現狀。

柯文哲提出「5個互相」作為與中國大陸關係往來的基本方針，他主張兩岸互相認識、互相了解、互相尊重、互相合作，最後一項「互相諒解」極為重要，雙方都有各自困難，應從中尋求雙方都能接受方案，透過整合，交流才有善意，因為完全沒有溝通很容易擦槍走火。

柯文哲表示，目前沒有前往中國訪問的規劃，重點在於大家想不想談，台灣和大陸應該要溝通，只是他也感慨，現今主張兩岸溝通，需要勇氣。

談及國防政策，柯文哲說，台灣民眾黨主張不畏戰不求戰，備戰、能戰才不怕戰爭，但也不主動挑釁。除了要在國防方面準備好，也要聯合盟友，因為台灣無法獨自對抗大陸。

對於有學生問他若是明年落選，2028年是否會再次挑戰總統大選，柯文哲表示，「要期待我明年一次就選上」。

中共黃海軍事行動，柯文哲：無助改善兩岸關係

對於中國宣布將在黃海進行「重大軍事活動」，台灣民眾黨主席柯文哲認為這無助於兩岸關係改善，只會惡化，「兩邊人心距離是變動的，中國還是要懂這個道理。」

中國海事當局台北時間17日晚間宣布，中國軍方計劃在18日上午9至12時在黃海進行「重大軍事活動」，但未具體說明內容。這是總統蔡英文過境美國與美國聯邦眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）會晤後，中共解放軍最新一波軍事活動。

正在華府訪問的柯文哲今天被問到對共軍活動的看法時表示，這種事不會改善兩岸關係，只會越來越差。台灣海峽的距離是固定的，但「兩邊人心距離是變動的，中國還是要懂這個道理。」

柯文哲今天正式展開華府訪問行程，首站前往美台商會拜訪，與當地企業界與學界交換意見，荷蘭半導體生產設備製造商艾司摩爾（ASML）代表、智庫「2049計畫研究所」（Project 2049 Institute）資深主任易思安（Ian Easton）出席這場會談。

柯文哲會後接受媒體訪問時表示，會議主要在討論資通訊（ICT）與能源，並未觸及國防議題。

台灣半導體發展是近年來國際關注焦點，美台商會會長韓儒伯（Rupert Hammond-Chambers）表示，會議中討論半導體產業的最新發展，也提到台積電在鳳凰城設廠，成本固然是考量因素，但在戰略環境中，美台夥伴關係正在發展，雙邊必須認同並隨時調整，以尋求最佳運作方式。

儘管未觸及國防議題，但柯文哲表示，軍事牽涉台灣國防產業內容調整。發展無人機對台灣本土產業有益，在台灣發展無人機或網軍作戰，可以尋求台美共同合作，有利台灣產業發展。

即將訪問台灣的韓儒伯則說，5月的訪團是由前美國太平洋陸戰隊司令、退役中將魯德（Steven Rudder）率領，主要目的在擴大美台國防工業合作，提升台灣國防產業基礎並提供自我防衛所需。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航