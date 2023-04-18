柯文哲訪美：「維持現狀」是不得已的選擇，中共黃海軍事行動無助改善兩岸關係
我們想讓你知道的是
正在華府訪問的柯文哲今天被問到對共軍活動的看法時表示，這種事不會改善兩岸關係，只會越來越差。台灣海峽的距離是固定的，但「兩邊人心距離是變動的，中國還是要懂這個道理。」柯文哲表示，目前沒有前往中國訪問的規劃，重點在於大家想不想談，台灣和大陸應該要溝通，只是他也感慨，現今主張兩岸溝通，需要勇氣。
柯文哲：維持現狀恐是不得已的選擇，不求戰也不畏戰
（中央社）台灣民眾黨主席柯文哲今天（美國時間17日）表示，以現階段來說，維持現狀不要說是唯一選擇，恐怕是不得已的選擇。他主張兩岸有交流才有善意，也主張不畏戰、不求戰，備戰和能戰才不怕戰爭，但也不會主動挑釁。
正在華府訪問的柯文哲今天在喬治華盛頓大學（George Washington University）艾略特國際事務學院（Elliott School of International Affairs）發表專題演說，並與學生交流。民進黨駐美代表處辦公室主任彭光理（Michael Fonte）也特別到場聆聽。
柯文哲從台灣第三勢力崛起為題，說明民眾黨創黨理念，也提出他的兩岸、國防、外交主張。
在兩岸與外交方面，柯文哲表示，美國政府不會讓台灣跟大陸統一，大陸政府也不會讓台灣獨立。現階段維持現狀不要說是唯一選擇，恐怕是不得已的選擇。在台灣，也有高達9成民眾贊成維持現狀。
柯文哲提出「5個互相」作為與中國大陸關係往來的基本方針，他主張兩岸互相認識、互相了解、互相尊重、互相合作，最後一項「互相諒解」極為重要，雙方都有各自困難，應從中尋求雙方都能接受方案，透過整合，交流才有善意，因為完全沒有溝通很容易擦槍走火。
柯文哲表示，目前沒有前往中國訪問的規劃，重點在於大家想不想談，台灣和大陸應該要溝通，只是他也感慨，現今主張兩岸溝通，需要勇氣。
談及國防政策，柯文哲說，台灣民眾黨主張不畏戰不求戰，備戰、能戰才不怕戰爭，但也不主動挑釁。除了要在國防方面準備好，也要聯合盟友，因為台灣無法獨自對抗大陸。
對於有學生問他若是明年落選，2028年是否會再次挑戰總統大選，柯文哲表示，「要期待我明年一次就選上」。
中共黃海軍事行動，柯文哲：無助改善兩岸關係
對於中國宣布將在黃海進行「重大軍事活動」，台灣民眾黨主席柯文哲認為這無助於兩岸關係改善，只會惡化，「兩邊人心距離是變動的，中國還是要懂這個道理。」
中國海事當局台北時間17日晚間宣布，中國軍方計劃在18日上午9至12時在黃海進行「重大軍事活動」，但未具體說明內容。這是總統蔡英文過境美國與美國聯邦眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）會晤後，中共解放軍最新一波軍事活動。
正在華府訪問的柯文哲今天被問到對共軍活動的看法時表示，這種事不會改善兩岸關係，只會越來越差。台灣海峽的距離是固定的，但「兩邊人心距離是變動的，中國還是要懂這個道理。」
柯文哲今天正式展開華府訪問行程，首站前往美台商會拜訪，與當地企業界與學界交換意見，荷蘭半導體生產設備製造商艾司摩爾（ASML）代表、智庫「2049計畫研究所」（Project 2049 Institute）資深主任易思安（Ian Easton）出席這場會談。
柯文哲會後接受媒體訪問時表示，會議主要在討論資通訊（ICT）與能源，並未觸及國防議題。
台灣半導體發展是近年來國際關注焦點，美台商會會長韓儒伯（Rupert Hammond-Chambers）表示，會議中討論半導體產業的最新發展，也提到台積電在鳳凰城設廠，成本固然是考量因素，但在戰略環境中，美台夥伴關係正在發展，雙邊必須認同並隨時調整，以尋求最佳運作方式。
儘管未觸及國防議題，但柯文哲表示，軍事牽涉台灣國防產業內容調整。發展無人機對台灣本土產業有益，在台灣發展無人機或網軍作戰，可以尋求台美共同合作，有利台灣產業發展。
即將訪問台灣的韓儒伯則說，5月的訪團是由前美國太平洋陸戰隊司令、退役中將魯德（Steven Rudder）率領，主要目的在擴大美台國防工業合作，提升台灣國防產業基礎並提供自我防衛所需。
新聞來源
延伸閱讀
- 外交部痛批中國軍演藉題發揮、違反聯合國憲章，學者建議邀退役飛官回部隊減輕國軍壓力
- 朱立倫駁郭朱配傳言、盼組「非綠大聯盟」，柯文哲：有本事就去整合民進黨
- 連勝文表態願忍心中不滿談「藍白合」，柯文哲回應：現在誰是藍，我都搞不清楚
- 民進黨、國民黨、民眾黨的問題是和社會脫節日益嚴重，只能依靠短期話題炒作選票
- 柯文哲如果有遠見，就應該把自己定位成民眾黨的黃信介，而不是民眾黨的宋楚瑜
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
Tags：
智慧城市展「亞洲・矽谷主題館」邀您數位創新共創永續未來
我們想讓你知道的是
亞洲規模最大的智慧城市專業展會-「2023智慧城市論壇暨展覽」（2023 Smart City Summit & Expo）於3月28日至31日在台北南港展覽館2館盛大展出。為展現亞洲‧矽谷2.0政策推動成果，亞洲‧矽谷計畫執行中心特於展會設立【亞洲‧矽谷主題館】，展示智慧醫療、智慧農業、智慧能源、5G AIoT等智慧城市解決方案，希望以創新創業驅動經濟成長，以物聯網產業促進產業轉型升級，並展現台灣發展智慧城市應用的堅強實力。
「亞洲．矽谷推動方案」為政府推動物聯網產業發展與完善創新創業生態系之重要政策，方案推動至今已逾7年，帶動國內物聯網產值屢創新高，2022年產值已達到二兆台幣，並推動智慧城市應用，促成物聯網產業及新創發展。亞矽計畫推動至今，已成功促成249件智慧城市應用方案，並有超過88件海外輸出成功案例，成果十分亮麗。
本次亞洲．矽谷主題館結合智慧城市與淨零排放的政策目標，以【數位創新綠色轉型，共創永續新未來】為展覽主題，參展廠商陣容堅強，其中不乏已獲國際關注的新創廠商。例如寬緯科技的水聚寶智慧水質監測系統，除了落地應用於雲林、嘉義、台南等國內8個縣市外，亦輸出至印尼、汶萊、菲律賓等國家。此外，iStaging愛實境宅裝的裸視3D技術可應用於各式硬體裝置，提供AR與VR沉浸式服務的「O2O」商城體驗，也成功打進LVMH、Richemont和L'Oreal等精品市場。
疫情加速了AIoT與5G發展，智慧城鄉解決方案得以擴大並促成產業數位轉型。參展廠商華電聯網即以5G專網結合VR/MR風電虛實整合模擬訓練系統，提供離岸風電人力培訓量能。亞迪電子則研發無擾式生理數據感測器，提供第一線照護人員最佳床側行為管理服務。璽樂科技透過人工智能預測環境危害，達到職安、品質及工程進度管控和預警。佐臻則是開發高性能AR智慧眼鏡，讓使用者可透過眼球追蹤操作介面進行控制，成為元宇宙的最佳入口工具。
全球暖化與淨零排放政策趨勢下，能源管理與減碳應用已成必然。四度拿下台電智慧電表標案的優必闊，提供遠距離、低功耗通訊系統以及雲端服務，協助公共建設轉型為智慧電網。展綠科技開發智慧鉤錶，監測並收集用電數據，可幫助企業瞭解並管理設備之碳足跡。膜淨材料研發的微過濾膜產品，應用於飲用水過濾及薄膜蒸餾等海水淡化、廢污水處理、再生水利用場域，更於CES 2023參展榮獲Innovation Awards獎項。
此外，本次主題館亦與天衍科技合作，利用其光影展演技術，於館中打造科技互動體驗專區，展示亞洲．矽谷智慧城鄉推動成果，同時也將展出「亞洲．矽谷學院」平台，提供有AI、物聯網及數位科技進修需求的人士前往進修學習。
<國發會 廣告>