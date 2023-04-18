2023/04/18,
國際

美國《降低通膨法案》減稅吸引歐洲綠能產業投資，歐盟能源轉型恐落後苦追

美國《降低通膨法案》減稅吸引歐洲綠能產業投資，歐盟能源轉型恐落後苦追
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

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美國這項法案透過稅收減免和退稅支持北美的清潔能源技術，以啟動美國轉型擺脫造成氣候變遷的化石燃料。這項法案在去年8月完成立法時讓歐盟措手不及，使美國在全球減少碳排放的努力邁向超越歐盟，並引發歐盟領導人對有利於北美產品的規則表示憤怒，因為這項法案恐將從歐洲吸走綠色投資並引發補貼競賽。

（中央社）美國通過《降低通膨法案》（Inflation Reduction Act），透過稅收減免吸引綠能產業前往投資，歐盟雖提出方案因應以免業者出走，但遭業者質疑計畫混亂，使歐洲在綠色能源轉型中有落後的風險。

美聯社報導，挪威新創公司Freyr將首先在北極圈附近一個偏遠小鎮製造電池，為電動車提供動力並儲存清潔能源。但接下來呢？可能轉往美國喬治亞州亞特蘭大市的郊區建廠。

Freyr執行長顏森（Tom Einar Jensen）說，這是因為美國新的清潔能源法提供慷慨的稅收減免，相當於高達成本的40％，這是對在美國生產的「很大激勵」。

在整個歐洲，從生產太陽能板、風力發電機到電動車電池等所有產品的業者，尋求投資綠色能源熱潮的公司都在進行類似的盤算，比較將為再生能源行業帶來3750億美元收益的美國《降低通膨法案》與歐盟領導人幾個月來倉促拼湊出來的零散對策。

美國這項法案透過稅收減免和退稅支持北美的清潔能源技術，以啟動美國轉型擺脫造成氣候變遷的化石燃料。

這項法案在去年8月完成立法時讓歐盟措手不及，使美國在全球減少碳排放的努力邁向超越歐盟，並引發歐盟領導人對有利於北美產品的規則表示憤怒，因為這項法案恐將從歐洲吸走綠色投資並引發補貼競賽。

歐盟的行政部門推出回應方案，以確保2030年時至少有40％的清潔能源技術在歐洲生產，並將來自任何單一第三國（通常是中國）的戰略原材料所占比重限制在65％。

企業高層只希望找到他們能得到的最多資金來推動業務發展，他們稱讚美國的計畫簡單。一些企業高層抱怨，歐盟的計畫不太吸引人、令人困惑和官僚，使歐洲在綠色能源轉型中有落後的風險，特別是在汽車業轉向電動車之時。

福斯汽車董事會成員史默（Thomas Schmall）在社群平台領英（LinkedIn）貼文表示：「美國正靠降低通膨法案迎頭趕上，而歐洲卻越來越落後。降低通膨法案的條件非常有吸引力，以至於歐洲有可能在爭取未來幾個月和幾年內所決定數十億元投資的競賽中失敗。」

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責任編輯：翁世航
核稿編輯：羅元祺


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