2023/04/18,
科學

阿茲海默症幫兇有新妙用：「類澱粉蛋白」阻擋鹽離子可有效淡化海水，一天可產2.5噸淡水

阿茲海默症幫兇有新妙用：「類澱粉蛋白」阻擋鹽離子可有效淡化海水，一天可產2.5噸淡水
許世宜教授（右二）與第一作者劉育丞（右一）及實驗室成員合影。Photo Credit: 陽明通大學網頁

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類澱粉蛋白異常堆積在身體器官會造成嚴重疾病，例如阿茲海默症。但有科學家反其道而行，利用類澱粉蛋白阻擋鹽離子的特性，發展出海水淡化的方法。根據研究團隊估算，由一片10x10平方公分類澱粉蛋白奈米微管組合而成的過濾膜，一天可過濾生產2.5噸淡水，是目前已知逆滲透法的200倍。

（中央社）類澱粉蛋白異常堆積會造成阿茲海默症，陽明交通大學團隊卻利用類澱粉蛋白會阻擋鹽離子的特性，發展出海水淡化的方法，找出有效且節能的淡化海水方式。

陽明交通大學昨（17）日發布新聞稿指出，類澱粉蛋白異常堆積在身體器官會造成嚴重疾病，例如阿茲海默症，醫界一直希望找到清除腦中類澱粉蛋白堆積的方法來治療阿茲海默症。但有科學家反其道而行，利用類澱粉蛋白阻擋鹽離子的特性，發展出海水淡化的方法，希望解決缺水危機。

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圖片來源：陽明交大網頁
β類澱粉蛋白結構圖

陽明交大生命科學暨基因體科學研究所教授許世宜的研究團隊，利用造成阿茲海默症的「類澱粉蛋白」來傳輸水分子，發現可達到海水100％脫鹽的神奇效果，研究成果發表在國際期刊《Small》。

研究團隊用3片類澱粉蛋白組成的奈米微管，藉由蛋白薄膜表面上的電位差來推動水分子往單一方向移動，能阻擋鹽離子穿過，不需外部提供任何能量，就能達到海水淡化處理效果；相較於目前主流的海水淡化技術「逆滲透法」得花費大量電力與設備，利用類澱粉蛋白來過濾海水的方式，既有效又節能。

04-海水淡化示意圖
圖片來源：陽明交大網頁
海水淡化示意圖：(A) 類澱粉蛋白纖維自組裝形成Aβ折疊片狀結構和Aβ奈米微管；(B) Aβ奈米微管具有分子馬達、水泵功能和嵌入膜中作為奈米通道；(C) 海水淡化的商業設計和應用。

根據研究團隊估算，由一片10x10平方公分類澱粉蛋白奈米微管組合而成的過濾膜，一天可過濾生產2.5噸淡水，是目前已知逆滲透法的200倍。

許世宜表示，類澱粉蛋白形成的片狀結構可自動引導水分子，只要將結構中的一個胺基酸改成帶電，增加奈米微管的親水位能，就能提高水分子與鹽離子的分離效能，除了讓科學界瞭解仿生材料的自動傳輸機制，也替未來發展高產量、低耗能、低碳排的海水淡化機制找到一種新的候選材料及新的研究方向。

新聞來源

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責任編輯：翁世航
核稿編輯：朱家儀


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