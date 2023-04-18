郭台銘：不論是「郭侯配」或是「侯郭配」，我都有信心能贏得大選

為爭取國民黨提名參選2024總統大選，鴻海創辦人郭台銘自美國之旅返台後，又去到日本進行訪問。今（18）日上午，郭台銘舉辦了「科技經濟政治日本開拓之旅成果報告會」，發表他這次在日本與日本政商人士交流的結果，以及再度重申他參與2024總統大選的決心與對國民黨佈局的看法。

日本核能及資源整合系統值得參考

郭台銘這次在日本會見了自民黨政務調查會長荻生田光一、前法務大臣森英介眾議員、安倍晉三的前經濟大臣甘利明、自民黨副總裁麻生太郎，及經濟團體聯合會（以下簡稱經團聯）副會長久保田政一。

郭台銘表示，他發現日本的政治領袖不僅要懂政治、選舉、民意，也要懂經濟、產業、資源及預算分配，因為他們的眾議員可以兼各部會的大臣，如甘利明，這點與台灣有很大的不同。

郭台銘也與這些日本政要們交換了關於全球能源危機的意見。郭台銘表示，日本即使經過了311大地震的核災，還是保留使用20％的核能比例，同時也正在加速開發下世代核能技術，從「核分裂」、「核融合」再到「核安全」議題都胸有成竹，令他深感佩服。

他也和日本政要談及電動車產業的未來，郭台銘表示，不論是下世代電池技術、儲能技術、材料開發等，都由日本經團聯進行資源整合，而這是一套有效整合產業、行政、立法的運作系統，他認為相當值得參考。

台海安全是台日共識

郭台銘也與日本政要談及少子化、高齡化等社會議題。但不論談論主題為何，他們最關心的一項議題不謀而合的就是台海安全。

郭台銘表示在目前中美競爭關係的情勢下，台灣一直有一種必須要「選邊站」的錯覺，但郭台銘認為現代是「大談判時代」，如果有一個對的領導者，台灣便可以利用的優勢走出一條新的中間路線，甚至可以有尊嚴地變得安全，而經濟就是尊嚴最好的基礎。

由於日前中國突然宣布對台啟動涉及2455項商品的「貿易壁壘調查」，被解讀成是中國欲中斷ECFA的起手式，現場媒體也向郭台銘請教看法。

郭台銘表示，希望這次的貿易調查結果最終不會導致中斷ECFA：「ECFA已施行13年，為台灣省下2600億的關稅，中斷ECFA對台灣的傳統產業、農漁業會造成巨大衝擊，這也凸現了維繫兩岸關係的重要性，而民進黨在這方面無能為力。」

郭台銘認為，經貿活動是一個互利互惠的行為，靠單方面讓利是不可能持續的，他很高興中國願意依照WTO的規範來處理，兩岸經貿的行為他覺得是理性的。他也希望未來中國在兩岸的各項問題上都能依照理性的態度來處理。

「郭侯配」還是「郭柯配」？

當被問及有傳言國民黨早就內定侯友宜，有沒有覺得被「仙人跳」的感覺時，郭台銘相當自信地表示不會，因為他與國民黨主席朱立倫有非常暢通的溝通管道，且他的民調也正在上升當中，綜合這兩點，他認為自己相當有機會被國民黨徵召。雖然他並不清楚國民黨切確的徵召日期，但目前看媒體報導會訂在5月20日，最晚在6月初，而黨中央也表示會徵召民調最高的人選。

由於新北市市長侯友宜亦是目前國民黨熱門的總統候選人人選，郭台銘對此也表示不論是「郭侯配」或是「侯郭配」，他都對2024年能夠贏得大選充滿信心，也相信朱立倫能找到最好的參選人選。

但當被問及是否有可能與台灣民眾黨主席柯文哲組成「郭柯配」時，郭台銘卻不置可否，僅表示他與柯文哲的溝通管道亦非常順暢，也讚賞柯文哲是相當有領袖魅力又清廉有經驗的政治人物，在柯文哲的美國行結束後，他會與柯文哲交換心得意見。

關於有傳聞郭台銘的與馬英九溝通有問題一事，郭台銘則表示：「因為現在我的秘書把我的手機沒收，不然我可以直接打電話給他。」

雖然接連訪問了美、日，但目前郭台銘沒有訪問中國的計畫，但只要對兩岸的經貿交流有利，郭台銘表示他都會盡他的全力去推動執行。

民調雖上升但仍與侯有差距

據台灣民意基金會於今年4月9日至11日3天針對全國20歲以上成年人所做的抽樣調查，在「目前可能獲國民黨徵召參選2024總統大選的候選人中，較傾向支持誰」這個問題上，侯友宜獲得了44.9%的支持度，郭台銘則是31.3%。雖然跟兩個月前的調查相比，雙方距離已明顯拉近，但仍維持了一段不小距離。

Photo Credit: 台灣民意調查基金會 郭台銘的支持率雖較兩個月前上升了3.9個百分點，仍與侯友宜有一段不小距離。

但資深媒體人羅友志才於4月16日臉書上爆出了曾被侯友宜「搓湯圓」的事件，在國民黨公布總統候選人之前，侯郭的民調風向還有待觀察。

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核稿編輯：楊士範