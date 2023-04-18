郭台銘：不論是「郭侯配」或是「侯郭配」，我都有信心能贏得大選
我們想讓你知道的是
郭台銘自美國之旅返台後，又馬不停蹄到日本進行訪問，與日方政要交流經濟與政策心得。郭台銘表示，台日雙方最關注的議題就是台海安全，而在中美競爭下的現在是「大談判時代」，他認為自己能為台灣走出一條不用「選邊站」的路線，也認為中國在對兩岸經貿關係的處理上是理性的。
為爭取國民黨提名參選2024總統大選，鴻海創辦人郭台銘自美國之旅返台後，又去到日本進行訪問。今（18）日上午，郭台銘舉辦了「科技經濟政治日本開拓之旅成果報告會」，發表他這次在日本與日本政商人士交流的結果，以及再度重申他參與2024總統大選的決心與對國民黨佈局的看法。
日本核能及資源整合系統值得參考
郭台銘這次在日本會見了自民黨政務調查會長荻生田光一、前法務大臣森英介眾議員、安倍晉三的前經濟大臣甘利明、自民黨副總裁麻生太郎，及經濟團體聯合會（以下簡稱經團聯）副會長久保田政一。
郭台銘表示，他發現日本的政治領袖不僅要懂政治、選舉、民意，也要懂經濟、產業、資源及預算分配，因為他們的眾議員可以兼各部會的大臣，如甘利明，這點與台灣有很大的不同。
郭台銘也與這些日本政要們交換了關於全球能源危機的意見。郭台銘表示，日本即使經過了311大地震的核災，還是保留使用20％的核能比例，同時也正在加速開發下世代核能技術，從「核分裂」、「核融合」再到「核安全」議題都胸有成竹，令他深感佩服。
他也和日本政要談及電動車產業的未來，郭台銘表示，不論是下世代電池技術、儲能技術、材料開發等，都由日本經團聯進行資源整合，而這是一套有效整合產業、行政、立法的運作系統，他認為相當值得參考。
台海安全是台日共識
郭台銘也與日本政要談及少子化、高齡化等社會議題。但不論談論主題為何，他們最關心的一項議題不謀而合的就是台海安全。
郭台銘表示在目前中美競爭關係的情勢下，台灣一直有一種必須要「選邊站」的錯覺，但郭台銘認為現代是「大談判時代」，如果有一個對的領導者，台灣便可以利用的優勢走出一條新的中間路線，甚至可以有尊嚴地變得安全，而經濟就是尊嚴最好的基礎。
由於日前中國突然宣布對台啟動涉及2455項商品的「貿易壁壘調查」，被解讀成是中國欲中斷ECFA的起手式，現場媒體也向郭台銘請教看法。
郭台銘表示，希望這次的貿易調查結果最終不會導致中斷ECFA：「ECFA已施行13年，為台灣省下2600億的關稅，中斷ECFA對台灣的傳統產業、農漁業會造成巨大衝擊，這也凸現了維繫兩岸關係的重要性，而民進黨在這方面無能為力。」
郭台銘認為，經貿活動是一個互利互惠的行為，靠單方面讓利是不可能持續的，他很高興中國願意依照WTO的規範來處理，兩岸經貿的行為他覺得是理性的。他也希望未來中國在兩岸的各項問題上都能依照理性的態度來處理。
「郭侯配」還是「郭柯配」？
當被問及有傳言國民黨早就內定侯友宜，有沒有覺得被「仙人跳」的感覺時，郭台銘相當自信地表示不會，因為他與國民黨主席朱立倫有非常暢通的溝通管道，且他的民調也正在上升當中，綜合這兩點，他認為自己相當有機會被國民黨徵召。雖然他並不清楚國民黨切確的徵召日期，但目前看媒體報導會訂在5月20日，最晚在6月初，而黨中央也表示會徵召民調最高的人選。
由於新北市市長侯友宜亦是目前國民黨熱門的總統候選人人選，郭台銘對此也表示不論是「郭侯配」或是「侯郭配」，他都對2024年能夠贏得大選充滿信心，也相信朱立倫能找到最好的參選人選。
但當被問及是否有可能與台灣民眾黨主席柯文哲組成「郭柯配」時，郭台銘卻不置可否，僅表示他與柯文哲的溝通管道亦非常順暢，也讚賞柯文哲是相當有領袖魅力又清廉有經驗的政治人物，在柯文哲的美國行結束後，他會與柯文哲交換心得意見。
關於有傳聞郭台銘的與馬英九溝通有問題一事，郭台銘則表示：「因為現在我的秘書把我的手機沒收，不然我可以直接打電話給他。」
雖然接連訪問了美、日，但目前郭台銘沒有訪問中國的計畫，但只要對兩岸的經貿交流有利，郭台銘表示他都會盡他的全力去推動執行。
民調雖上升但仍與侯有差距
據台灣民意基金會於今年4月9日至11日3天針對全國20歲以上成年人所做的抽樣調查，在「目前可能獲國民黨徵召參選2024總統大選的候選人中，較傾向支持誰」這個問題上，侯友宜獲得了44.9%的支持度，郭台銘則是31.3%。雖然跟兩個月前的調查相比，雙方距離已明顯拉近，但仍維持了一段不小距離。
但資深媒體人羅友志才於4月16日臉書上爆出了曾被侯友宜「搓湯圓」的事件，在國民黨公布總統候選人之前，侯郭的民調風向還有待觀察。
延伸閱讀
- 朱立倫駁郭朱配傳言、盼組「非綠大聯盟」，柯文哲：有本事就去整合民進黨
- 郭台銘為爭取國民黨提名參選總統，邀OpenAI執行長Sam Altman來台「碰撞」
- 國民黨立委批總統人選懸而未決，朱立倫：少製造內鬥紛擾
- 郭台銘僅剩的一條路，是宣布獨立參選，朱立倫、侯友宜會立刻跪下
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
核稿編輯：楊士範
Tags：
乾淨的水源，孩子的救援：別讓孩子繼續喝髒水！
我們想讓你知道的是
你知道嗎？世界上，每4人就有1人缺乏可用的乾淨水──事實上，每天死於飲／使用髒水相關疾病的5歲以下兒童高達近800名，這些孩子需要你我協力搶救！世界展望會致力於幫助世界各地的孩子們獲得乾淨水與更好的衛生條件，希望透過這篇文章，邀請您一起加入水資源行動的行列。
我們生活於水資源充裕的台灣，或許從來沒有想過，「缺水」究竟會對生活帶來哪些影響？我們可能也很難想像，為了取回每日需要的生活用水，而要每天早起跋涉至少6公里的生活──但在某些脆弱地區，這卻是真真切切的生活日常。
從數據看世界：水資源危機正發生
從數據觀察全球水資源危機的現況，我們會發現不少讓人驚訝不已的關鍵數字：至今全球仍有約20億人口沒有乾淨水可喝，相當於每4人之中，就有1人缺乏可飲用淨水；如果聚焦於缺水地區的孩童，我們還會看見不安全的水、環境和個人衛生對兒童的致命影響──每日死於不安全的水、衛生設施和個人衛生相關疾病的兒童將近800人。
數字背後，是一個個本應豐盛，但卻因為水資源問題而嚴重匮乏的生命。據聯合國兒童基金會統計，在長期戰火衝突的國家中，5歲以下孩童死於缺乏乾淨用水的可能性是死於直接暴力的20倍，可見水資源到底會對脆弱地區產生多大的負面影響。更甚至，取得水資源過程可能面臨的風險與困難，還會導致教育剝奪、疾病感染、飢餓與貧窮等社會問題：
一、過度遙遠的水源
為了前往較遠的水源取水，婦女和兒童往往需要犧牲睡眠、上學或是勞動時間。較長的取水路途不只嚴重影響兒童就學、專心讀書的機會，取水途中可能遭遇動物攻擊或性別侵害等危險。
二、不安全水源的風險疑慮
脆弱地區的取水點大多是人畜共用、裸露於地表等高度汙染風險，飲用後很可能導致霍亂、痢疾、腹瀉等致命疾病，它們也理所當然地成為當地5歲以下兒童死亡的第二大主因。即便有幸康復，疾病後續造成的營養不良和發育遲緩等慢性病，也會影響兒童一輩子。
三、水源歸屬與管理爭議
在缺水地區，水資源往往是暴力衝突的根本原因，有時這讓弱勢家庭需要付出不平等的代價，來獲取生活用水；而在經濟層面，缺乏水資源不只會導致農作物歉收，也會讓地區缺乏永續水資源管理與維護的觀念，導致遭遇乾旱、水患等災害發生時，對弱勢兒童的成長機會產生更大威脅。
WASH計畫：為孩子的生命注入活水
為幫助脆弱地區的孩子，世界展望會長期投入水資源領域的工作，不只是臺灣投入該領域最多的非政府組織，也是全球提供最多乾淨用水的非政府組織。多年以來，世界展望會透過提供安全水資源的「享有乾淨水（Safe water）」、建造廁所與洗手台等基礎衛生設備的「改善衛生設施（Improved sanitaion）」，以及教育社區居民正確水資源及衛教知識的「健康的衛生習慣（Hygiene behaviour）」三大方式推動「乾淨水、衛生設施&衛生習慣計畫」（WAter、Sanitation & Hygiene，WASH計畫），持續為世界各地的孩童、帶來乾淨的飲用水。
2022年，台灣世界展望會分別在柬埔寨、印尼、民主剛果、莫三比克、尼日、馬利、獅子山、史瓦第尼等8個國家，執行9個發展型水資源暨衛生計劃，估計共約8萬9千名兒童、家人與社區居民受益。特別的是，這項方案採用社區參與整合的推動模式，透過與社區共同設計，發展出可永續運作的用水與衛生的解決方案，如此一來，即使世界展望會離開，他們依然可以維護水資源和衛生設施，讓供水設施持續不斷的運作下去。
以馬拉威的坎培薩社區為例，對當地居民而言，外出取水是再日常不過的事情。「我們常常在凌晨4點左右起床去取水，」生活在馬拉威Sitima村的凱瑟琳說，「雖然已經早起，但有時取水點還是人滿為患，這時我們就必須從沼澤取水，不得不面臨因髒水染上疾病的風險。」為了每日生活所需的必須用水，他們每天必須花費將近3個小時，長途跋涉數公里，從未受保護的水源取水。但是，偏遠的水源加上汙染風險極高的水質，讓坎培薩社區的婦女與孩子面臨嚴重的就學及健康風險──早起取水不只讓孩子們有時難以在課堂上集中注意力、水源品質的不穩定性也讓此地5歲以下兒童有高達27%的腹瀉患病率。後來，台灣世界展望會進駐至此，推動發展型水資源暨衛生計劃。期間不只幫助社區新建五口社區水井，也進行水衛生教育、傳授永續水資源管理的技術與能力，幫助村落發展行動計畫，有效改善當地兒童腹瀉盛行率與社區健康狀態，估計直接受益人數高達1320人。
走入脆弱地區，散播希望泉源
除了馬拉威，世界展望會的足跡還遍布亞洲、非洲等近100個國家，他們馬不停蹄地從事水資源相關的工作，都是為了圓滿孩子豐盛的生命。截至目前，每天有3間學校受益於安全飲用水行動，57萬個孩子因此能夠在學校取得淨水資源，整年下來，世界展望會至少提供350萬人改善衛生環境，更是每10秒鐘，就有1個人因為世界展望會而獲得乾淨水。
儘管已經幫助許多地區解決水資源問題，但世界展望會仍然沒有停止努力，持續將乾淨水和基礎衛生設備送入有需要的社區，期望在2025年達成幫助1500萬人獲得安全、容易取得乾淨水的水資源行動目標。因為我們知道，沒有乾淨水的生活，是地球上十分之一人口面臨的現實。
雖然我們無法真正體會，但是您可以和世界展望會一起伸出援手，每個人只要300元，就能夠為建造供水設施盡一份心力，多幫助脆弱地區的孩子獲得乾淨水，迎來生活的巨大轉變。讓我們一起攜手，用乾淨水源打造孩童成長的樂園，直到世界不再有人感到渴！