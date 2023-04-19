《晶片戰爭》讀後感：俄製武器為何不堪一擊、中國晶片產業為何失敗，都能在本書獲得解答
我們想讓你知道的是
整體而言，我會蠻推薦這本書，除了給予台灣人了解晶片產業如何來、其商業模式，甚至也能看出為何烏俄戰爭中，俄國會被美國與西方的高科技武器打假的。讀完後，我覺得我大概就能回答一些什麼是矽盾、晶片代工、制裁中國晶片產業等等相關問題。
文：林均
前言
在進入《晶片戰爭》本書的心得之前，我先說明一下為何我選擇這本書。想當然爾，最大的理由在於台灣近年來一直推「矽盾」，然一堆國家仍要求台積電等企業設廠或自行研發晶片製作技術。另外，很久以前常常聽到整天代工、「毛三到四」等等評論。實在讓人不禁好奇，晶圓產業到底如何運作，因此挑了這本書來看。
本書從晶片最早用手畫設計圖，在自家車庫手工刻晶片到開始商業化，到所謂的台積電商業模式。其中涉及美國蘇聯在這領域競爭的過程，到美國跟台日韓，到最後美國跟中國，以及2022年初拜登政府的相關晶片制裁。在晶片研發、商業模式、國際角力等等都給予一個蠻完整的輪廓。
整體而言，我會蠻推薦這本書，除了給予台灣人了解晶片產業如何來、其商業模式，甚至也能看出為何俄烏戰爭中，俄國會被美國與西方的高科技武器打假的。讀完後，我覺得我大概就能回答一些什麼是矽盾、晶片代工、制裁中國晶片產業等等相關問題。因此接下來，我會在文章提出幾個問題，然後以本書內容和我的觀察，來回答一些問題。
俄國／蘇聯武器為什麼這麼爛？
近年來俄烏戰爭讓俄製武器的缺點顯現出來──無法精準打擊，需要很多人力、非智慧武器、無法互相溝通、無法即時反應等等。尤其在於謠傳能打爆所有西方坦克的T-14戰車，到現在都無法參與戰場。以及到現在因為能精準打擊的飛彈都所剩不多，到要依賴伊朗無人機等等。
尤其在缺乏精準打擊這點，嚴重到只能利用俄國的飛彈等等打無防空、無法移動的民生設施。就算是這些笨飛彈也需要錢，如果能打擊到能快速轉換陣地的海馬斯（HIMARS），絕對比打民生設施賺。
本書對於俄國欠缺高科技武器這點，提出這是在蘇聯時代就已經種下的遠因。基本上在195X-6X左右，晶片製作這項技術前瞻到還是大學教授能教導學生製作方式時，蘇聯本身也知道晶片會是影響未來戰爭的重要技術，因此本身也在加強研發晶片相關的技術。
甚至在早期，蘇俄的晶片技術跟美國不相上下，在當時美國晶片最前瞻的教授Shockley所教的知識在蘇聯的大學也有教，而且甚至有不少美國晶片專家叛逃到俄國去創立了俄國的矽谷Zelenograd。
不過蘇聯在晶片上落後的原因本書大概提出了幾個因素：
1. 只用於軍事，而非商用：我想這個道理蠻簡單的，只有軍用而沒有商用的話是支撐不起一個產業，單純就是沒有足夠的消費者、沒有需求去讓產業更進步。另外蘇聯因為是晶片軍用的，所以非常的機密，大部分的大學生無法去學習這個新知之外，甚至連大學有晶片相關課程這件事都不知道。
而這個問題到了現在俄羅斯聯邦也是如此，俄國軍事產業無法支撐起最先進的晶片生產。從俄烏戰爭的俄國無人機都是外國晶片，到俄國的GPS系統GLONASS一直無法更新，都顯示出單單只靠軍事需求無法撐起晶片產業。
2. 政治領軍下，只抄襲：簡單來說因為晶片在蘇聯是軍用的，所以基本上是由政治領軍，歐美有的晶片跟應用方式，蘇聯也要有。所以上頭將軍什麼都不懂之下，只想要跟歐美有一樣的武器，所以蘇聯的晶片人才變成只能抄襲歐美。甚至抄襲到蘇聯是公制國家，但是在晶片產業卻用英制單位。蘇聯除了抄襲之外，甚至在冷戰時期從歐美偷了一整套的製作晶片器材。不過因為注重抄襲，而非研發，讓蘇聯的晶片一直都是落後美國五年以上。
3. 由於晶片技術的落後，造成蘇聯本身在設計武器時偏向於不使用晶片：因為國產的晶片無法像美國那樣的小或快速的計算。這造成美國在越戰時，就已經開始測試精準打擊的飛彈等等，而蘇聯的飛彈還無法在飛行過程中自行計算軌道後改變飛行軌道。甚至有蘇聯的將軍於1980年左右就已經承認冷戰輸給美國，因為他認為蘇聯的核彈80％以上都會被美國高科技的飛彈給攔截或是未發射前就被炸掉。
我想本書提出的這幾點觀察，能大致上理解為何俄國的武器那麼爛，因為本身晶片產業不強之外，造成武器設計上也不依賴晶片。而依賴晶片的高科技武器，像是傳說的T-14、精準打擊的飛彈，也會因為制裁而無法大量生產或生產。
晶片產業的國際性與全球化：為什麼只有ASML有能力製造光學微影器材？
不少人會好奇為什麼全世界只有ASML一家公司做出光學微影製程器材，還有為什麼這麼重要的技術會是在荷蘭而非美國？
本書對於這個問題有兩個解釋：（1）美國冷戰後沒有思考贏了之後的計畫，開始技術大放送；（2）微影製程不是任意國家能單獨研發出來的技術。
1. 美國冷戰後沒有思考贏了之後的計畫
由於1991年蘇聯解體後，美國不管政府或人民都覺得他們贏了。因此，美國政府與人民開始認為商業決策已經不需要考慮政治了，美國政府甚至開始釋放許多軍事技術出來民用或技轉到國外，而極紫外光微影製程（EUV）剛好是其中之一。
EUV原本是Intel和美國能源部共同研發想要用在軍事上的技術，但是因為冷戰贏了，加上EUV當時找不到軍事上用途。另外，荷蘭跟ASML在美國政府的眼中是可靠、可信任的夥伴，因此對於微影製程的技術就直接技轉到荷蘭，除了一些製作EUV的工作要留在美國之外，研發上的轉移到ASML荷蘭總部去。
這樣的技術、產業大放送，對比現在美國的縮短供應鏈的國內製造、附近製造、友邦製造（homeshore, nearshore, friendshore）政策來看，實在是心態上的大轉變。總結來看，政治上的原因就是美國贏了冷戰後過太爽，加上當時EUV沒有軍事價值，乾脆技轉出去賺個錢。
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搶先直擊友達光電在 Touch Taiwan 2023 兩大亮點：智慧座艙、家庭劇院，打造沉浸式視覺體驗
我們想讓你知道的是
每年 Touch Taiwan（智慧顯示展覽會）可說是顯示器產業的一大盛事，今年友達光電（以下稱友達）在 Touch Taiwan 透過高低層次搭配幾何造型，將 ALED 箱體造型融入其中。關鍵特務搶先帶大家一探究竟，今年友達在 Touch Taiwan 將端出哪些吸睛的應用？
亮點一：智慧座艙 打造車子成為第三生活空間
自動駕駛技術逐漸成熟加上車聯網普及，汽車已成為每個人在住家、辦公室之外的「第三空間」。人和車要更多的互動，當然就需有「顯示器」作為人機互動的關鍵載體，這次友達把一整台車的座艙直接搬到TouchTaiwan現場，讓參觀者體驗全新顯示器科技，感受在車艙內享有工作、娛樂、生活等應用。
首先來到駕駛座，映入眼簾的是搭載A柱到A柱的55吋超大型曲面顯示器的FIDMPlus一體化方案。搭配友達AmLED顯示技術，具備高解析、高亮度、廣色域、高對比、低耗能、耐候度高、強光下可視性高等功能，不論何時都能給駕駛最清晰的行車資訊。
除了超大型曲面顯示器外，更搭配了隱藏式彩色鏡頭及感測器，一來可針對駕駛臉部做身份識別，直接呈現個人化模式，像是個人會議行事曆、提醒待辦事項、進行視訊會議等；二來，鏡頭可偵測駕駛操駕狀態，如果疲勞打瞌睡或視線有分心，就能以圖示、聲音發出提醒。也因為有環境光感測器偵測光線強度，顯示器會自動調整亮度，符合駕駛接收資訊的最佳狀態。
另外，若副駕乘客在看影片時小心睡著時，IR感測器也能偵測乘客的眼睛闔上，系統就會自動關閉顯示器暫停播放，達到省電效果。不過副駕乘客看影片時，可能會導致分散駕駛注意力，因此副駕位置有主動式防窺顯示器，從駕駛角度是看不到副駕的內容的，駕駛更能專心開車。此外，副座還有另一個別稱「女王座」，可以觸控螢幕點選顯示器購物，並透過多屏共享連動技術，直接將購物車內容傳送給駕駛座進行結帳買單。
而後方乘客座，因為不用特別關注交通情況，對於玩遊戲或是視訊會議的需求，都能在後座的顯示器完成。本次展出的駕駛後座顯示器有另一項特色，13.5吋BlendedMicroLED顯示器塗上特殊光學薄膜，顯示器與後頭枕融為一體，當顯示器關閉時可以融入於原本座椅材質，不會破壞車裝既又保留高質感空間。
亮點二：家用娛樂 從劇院到電競感受顯示器的多元應用
離開智慧車艙回到家中，想要看一部電影紓壓，如果有一套家庭劇院產品，就能享有媲美電影院大畫面的娛樂饗宴。這次友達在TouchTaiwan展示163吋ALED旗艦級高畫質屏幕，特別製作數支精彩的技術與人文主題影片，讓現場觀眾深入了解ALED的技術優勢。觀賞過程彷彿親臨現場，置身於畫面中的絕美世界之中，再搭配多達16聲道的立體環繞音效，營造出絕佳的沉浸感。
優秀的聲光效果，來自於集結友達各種先進顯示科技的ALED其無縫拼接、可無限延伸的特性，能滿足弧形、L型、球形、甚至不規則角度等需求，呈現最準確的色彩與對比。
另外，友達獨家的A.R.T.–先進抗反光技術，能抵抗環境光的影響又擁有現代人青睞的護眼顯示功能。不僅把容易對眼睛造成負擔的反光、眩光與藍光抑制到最低，更藉由特殊表面結構，大幅降低外部光線照映到顯示器表面的反射光。等於在家看劇就算在白天有陽光射入的狀態，也不用擔心反光看不到影像，並大幅增加影像暗部層次與明暗對比。
最後一站來到電競遊戲區，友達持續帶領全球玩家往前走，今年TouchTaiwan展出的全系列電競專用顯示器，運用友達獨家AmLED、先進抗反光A.R.T.等技術，滿足各類電競愛好者的需求，為全球玩家提供極致的遊戲享受。
本次TouchTaiwan展會當中，特別挑選其中有兩款產品來介紹。第一支是24”FHD540Hz，透過影像的極高刷新率以及不殘影的訴求，幫助電競選手順利取得比賽勝利，可說是專為電競選手量身訂做的顯示器。
第二支曲面電競MNT是49吋的32：9寬螢幕，特別適合熱衷玩即時戰略遊戲的玩家。因為R1000曲面包覆加上5K解析度、360Hz高頻率，各種高規格再強化遊戲的沉浸感。另外，這款產品還有一個特色是畫面對比表現高、層次分明，即使是遊戲的暗態場景也能清楚顯示。
從TouchTaiwan看見友達展示的一系列產品，可發現顯示器的發展一日千里，不再是單向顯示資訊的媒介，而是在不同場景能達成雙向互動的載具。究竟顯示器還能撼動哪些產業運作模式，或是從日常生活帶給使用者「wow」的驚呼，友達雙軸轉型GoPremium打造高附加價值的顯示器，推進顯示器不斷進化升級，讓我們拭目以待！
▼參觀資訊▼
友達|TouchTaiwan2023
4/19(三)-4/21(五)台北南港展覽館1館4F|M1020
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