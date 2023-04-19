《晶片戰爭》讀後感：俄製武器為何不堪一擊、中國晶片產業為何失敗，都能在本書獲得解答

文：林均

前言

在進入《晶片戰爭》本書的心得之前，我先說明一下為何我選擇這本書。想當然爾，最大的理由在於台灣近年來一直推「矽盾」，然一堆國家仍要求台積電等企業設廠或自行研發晶片製作技術。另外，很久以前常常聽到整天代工、「毛三到四」等等評論。實在讓人不禁好奇，晶圓產業到底如何運作，因此挑了這本書來看。

本書從晶片最早用手畫設計圖，在自家車庫手工刻晶片到開始商業化，到所謂的台積電商業模式。其中涉及美國蘇聯在這領域競爭的過程，到美國跟台日韓，到最後美國跟中國，以及2022年初拜登政府的相關晶片制裁。在晶片研發、商業模式、國際角力等等都給予一個蠻完整的輪廓。

整體而言，我會蠻推薦這本書，除了給予台灣人了解晶片產業如何來、其商業模式，甚至也能看出為何俄烏戰爭中，俄國會被美國與西方的高科技武器打假的。讀完後，我覺得我大概就能回答一些什麼是矽盾、晶片代工、制裁中國晶片產業等等相關問題。因此接下來，我會在文章提出幾個問題，然後以本書內容和我的觀察，來回答一些問題。

Photo Credit: 天下雜誌 《晶片戰爭》書封

俄國／蘇聯武器為什麼這麼爛？

近年來俄烏戰爭讓俄製武器的缺點顯現出來──無法精準打擊，需要很多人力、非智慧武器、無法互相溝通、無法即時反應等等。尤其在於謠傳能打爆所有西方坦克的T-14戰車，到現在都無法參與戰場。以及到現在因為能精準打擊的飛彈都所剩不多，到要依賴伊朗無人機等等。

尤其在缺乏精準打擊這點，嚴重到只能利用俄國的飛彈等等打無防空、無法移動的民生設施。就算是這些笨飛彈也需要錢，如果能打擊到能快速轉換陣地的海馬斯（HIMARS），絕對比打民生設施賺。

本書對於俄國欠缺高科技武器這點，提出這是在蘇聯時代就已經種下的遠因。基本上在195X-6X左右，晶片製作這項技術前瞻到還是大學教授能教導學生製作方式時，蘇聯本身也知道晶片會是影響未來戰爭的重要技術，因此本身也在加強研發晶片相關的技術。

甚至在早期，蘇俄的晶片技術跟美國不相上下，在當時美國晶片最前瞻的教授Shockley所教的知識在蘇聯的大學也有教，而且甚至有不少美國晶片專家叛逃到俄國去創立了俄國的矽谷Zelenograd。

不過蘇聯在晶片上落後的原因本書大概提出了幾個因素：

1. 只用於軍事，而非商用：我想這個道理蠻簡單的，只有軍用而沒有商用的話是支撐不起一個產業，單純就是沒有足夠的消費者、沒有需求去讓產業更進步。另外蘇聯因為是晶片軍用的，所以非常的機密，大部分的大學生無法去學習這個新知之外，甚至連大學有晶片相關課程這件事都不知道。

而這個問題到了現在俄羅斯聯邦也是如此，俄國軍事產業無法支撐起最先進的晶片生產。從俄烏戰爭的俄國無人機都是外國晶片，到俄國的GPS系統GLONASS一直無法更新，都顯示出單單只靠軍事需求無法撐起晶片產業。

2. 政治領軍下，只抄襲：簡單來說因為晶片在蘇聯是軍用的，所以基本上是由政治領軍，歐美有的晶片跟應用方式，蘇聯也要有。所以上頭將軍什麼都不懂之下，只想要跟歐美有一樣的武器，所以蘇聯的晶片人才變成只能抄襲歐美。甚至抄襲到蘇聯是公制國家，但是在晶片產業卻用英制單位。蘇聯除了抄襲之外，甚至在冷戰時期從歐美偷了一整套的製作晶片器材。不過因為注重抄襲，而非研發，讓蘇聯的晶片一直都是落後美國五年以上。

3. 由於晶片技術的落後，造成蘇聯本身在設計武器時偏向於不使用晶片：因為國產的晶片無法像美國那樣的小或快速的計算。這造成美國在越戰時，就已經開始測試精準打擊的飛彈等等，而蘇聯的飛彈還無法在飛行過程中自行計算軌道後改變飛行軌道。甚至有蘇聯的將軍於1980年左右就已經承認冷戰輸給美國，因為他認為蘇聯的核彈80％以上都會被美國高科技的飛彈給攔截或是未發射前就被炸掉。

我想本書提出的這幾點觀察，能大致上理解為何俄國的武器那麼爛，因為本身晶片產業不強之外，造成武器設計上也不依賴晶片。而依賴晶片的高科技武器，像是傳說的T-14、精準打擊的飛彈，也會因為制裁而無法大量生產或生產。

晶片產業的國際性與全球化：為什麼只有ASML有能力製造光學微影器材？

不少人會好奇為什麼全世界只有ASML一家公司做出光學微影製程器材，還有為什麼這麼重要的技術會是在荷蘭而非美國？

本書對於這個問題有兩個解釋：（1）美國冷戰後沒有思考贏了之後的計畫，開始技術大放送；（2）微影製程不是任意國家能單獨研發出來的技術。

1. 美國冷戰後沒有思考贏了之後的計畫

由於1991年蘇聯解體後，美國不管政府或人民都覺得他們贏了。因此，美國政府與人民開始認為商業決策已經不需要考慮政治了，美國政府甚至開始釋放許多軍事技術出來民用或技轉到國外，而極紫外光微影製程（EUV）剛好是其中之一。

EUV原本是Intel和美國能源部共同研發想要用在軍事上的技術，但是因為冷戰贏了，加上EUV當時找不到軍事上用途。另外，荷蘭跟ASML在美國政府的眼中是可靠、可信任的夥伴，因此對於微影製程的技術就直接技轉到荷蘭，除了一些製作EUV的工作要留在美國之外，研發上的轉移到ASML荷蘭總部去。

這樣的技術、產業大放送，對比現在美國的縮短供應鏈的國內製造、附近製造、友邦製造（homeshore, nearshore, friendshore）政策來看，實在是心態上的大轉變。總結來看，政治上的原因就是美國贏了冷戰後過太爽，加上當時EUV沒有軍事價值，乾脆技轉出去賺個錢。