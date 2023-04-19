緬甸政變兩週年之國內外政經分析（一）：鎮壓異議人士不擇手段，陷入「雙重政府」僵局
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緬甸軍事政變至2023年2月屆滿兩週年，國內情勢持續不穩定，根據緬甸政治犯援助協會 統計，至2023年2月3日止已有1萬7645人被拘捕，2951人被殺害。緬甸目前也陷入「雙重政府」僵局，分別是代表軍政府的「國家領導委員會」，以及由反軍政府的各方勢力所組成的「⺠族團結政府」，兩者為平行存在。
編按：本文為中華經濟研究院台灣東南亞國家協會研究中心研究報告〈緬甸軍事政變兩週年之 國內外政經情勢分析〉，作者是台灣東協研究中心輔佐研究員李明勳，《關鍵評論網》會以系列文章方式刊登。
前言
緬甸自2011年起開啟⺠主化進程，2015年聯邦議會選舉中，翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）為⾸的「全國⺠主聯盟」（National League for Democracy，NLD，簡稱全⺠盟） 以壓倒性多數獲得執政權，終結近半世紀的軍事統治。2016年4月，翁山蘇姬政府上臺， 誓⾔推動⺠族和解、憲政改⾰、經濟發展三⼤⽬標，惟因缺乏⾏政經驗、軍⽅掣肘等因素， 使其改革成效有限。2017年底爆發軍方以武力鎮壓若開邦羅興亞人（Rohingya），導致大量難⺠出⾛海外，引起⻄⽅國家對人道危機的關注，也連帶使緬甸與翁山蘇姬的國際名聲受損。在⻄⽅制裁下，緬甸逐漸向中國靠攏，盼透過中資挹注以發展經濟，同時積極推動多項經濟改革。
2020年11月8日聯邦議會選舉中，翁山蘇姬領導的全⺠盟再度以壓倒性多數獲得執政權，在總席次476席中獲得396席，反觀代表緬甸國防軍（Tatmadaw，簡稱緬甸軍方） 利益的聯邦鞏固與發展黨（Union Solidarity and Development Party，USDP，簡稱鞏發黨）僅獲得33席。軍方以選舉舞弊為由質疑選舉結果，最終於2021年2月1日發動軍事政變，推翻翁山蘇姬領導的文人政府，並逮捕國務資政翁山蘇姬、總統溫敏（Win Myint） 及多名政要，隨後宣布國家進入緊急狀態，並在部分地區實施戒嚴。（參表 1）
軍事政變引起⺠情激憤，在各地爆發多起⼤規模示威抗議及攻擊事件，前翁山蘇姬政府及其他反軍政府統治之勢力則組成平行的影子政府－⺠族團結政府（National Unity Government，NUG），持續與軍政府分庭抗禮。直至今日，緬甸境內仍持續發生各種暴力衝突，軍方持續以逮捕、監禁等手段鎮壓異議人士，並以空襲行動鎮壓頑強抵抗的地方武裝勢力。根據緬甸政治犯援助協會（Assistance Association for Political Prisoners，AAPP） 統計，至2023年2月3日止，已有1萬7645人被拘捕，2951人被殺害，仍有1萬3825人被監禁，同時也造成120萬人流離失所，實際數據恐更高。另根據和平基金（The Fund for Peace）脆弱國家指數（Fragile States Index），2022年緬甸已成為全球第10大脆弱國家，為東南亞唯⼀位居前⼗⼤者，且風險持續上升。
國際反應方面，以⻄⽅國家為⾸的國際社會陸續對緬甸祭出制裁，對軍方及與其密切聯繫的個人與附屬實體施加多項限制措施，藉由限制軍方的經濟來源，結束軍政府統治， 並回歸⺠主政體。然⽽，俄羅斯、中國則默許甚或支持軍政府，破壞國際制裁行動的成效。⾄於東協國家則態度分歧，或如印尼、⾺來⻄亞持強硬態度，或如泰國、柬埔寨持寬容態 度，削弱東協以「五點共識」調解緬甸情勢的努力，惟至今緬甸軍政府仍不被東協允許參與東協⾼峰會，形成史無前例的「東協減⼀」⾼峰會。
鑒於2021年2月1日緬甸軍事政變至今（2023年2月1日）已屆滿兩週年，本報告將評析緬甸軍事政變兩週年之國內外政經情勢發展，包含政變後迄今政局發展、國內經濟與社會情勢、未來大選展望。接著，分析國際社會各方對緬甸軍事政變的立場，包含美國、 歐盟、聯合國、中國、俄羅斯、東協與成員國等。最後，提出綜合結論與政策建議，供政府相關單位參考。
貳、緬甸軍事政變兩週年之國內政經社情勢
緬甸軍事政變至2023年2月屆滿兩週年，國內情勢持續不穩定，舉凡如政局與社會動盪、經濟衰退等，再再挑戰緬甸軍政府的統治。以下將說明政變兩週年後的國內政經社情勢之重大與最新發展。
⼀、政變迄今政局發展
（⼀）軍方接管政權並持續鎮壓反抗勢力
2021年2月1日軍事政變後，軍⽅宣布根據憲法實施為期⼀年的緊急狀態，待緊急狀態結束後重新舉行議會選舉。隔日，軍方成立「國家管理委員會」（State Administration Council，SAC），作為國家緊急狀態時期的最高領導機構，掌管行政、立法與司法機構，由緬甸國防軍總司令敏昂萊（Min Aung Hlaing）擔任主席。同年7月26日，緬甸聯邦選舉委員會（Union Election Commission，UEC）發布公告，正式廢除2020年議會選舉結果。8月1日，SAC改組成看守政府，由原SAC主席敏昂萊擔任國家總理，同時宣布緊急狀態延伸至2023年，此意味著緬甸正式進入軍政府統治，過去十年的⺠主化進程（2011-2021年）宣告終結。
軍事政變激發各地大規模的示威抗議、罷工與公⺠不服從運動，主要訴求包括：尊重2020年議會選舉結果並恢復⺠選政府、釋放翁⼭蘇姬、溫敏等⺠選政府政治⼈物並恢復其職務、徹底取消軍政府特權並廢除軍政府統治、敏昂萊等軍頭下台。雖然軍方持續鎮壓反抗勢力，但抗議活動至2022年中後逐漸平息，因為主要異議人士及意見領袖陸續遭逮捕或殺害，如2022年7月25⽇軍⽅處決四名重要⺠運⼈⼠。 （註1）不過，緬甸各地仍有零星抗議或攻擊事件，尤其鄉村與周邊少數⺠族控制的地區仍未完全被軍政府掌控。（註2）為了鎮壓反抗勢力，軍⽅持續以空襲、埋雷等優勢武⼒鎮壓，造成平⺠⼤量傷亡，如2022年7月23日對克欽邦的空襲（註3），引起國際社會高度關注。
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搶先直擊友達光電在 Touch Taiwan 2023 兩大亮點：智慧座艙、家庭劇院，打造沉浸式視覺體驗
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每年 Touch Taiwan（智慧顯示展覽會）可說是顯示器產業的一大盛事，今年友達光電（以下稱友達）在 Touch Taiwan 透過高低層次搭配幾何造型，將 ALED 箱體造型融入其中。關鍵特務搶先帶大家一探究竟，今年友達在 Touch Taiwan 將端出哪些吸睛的應用？
亮點一：智慧座艙 打造車子成為第三生活空間
自動駕駛技術逐漸成熟加上車聯網普及，汽車已成為每個人在住家、辦公室之外的「第三空間」。人和車要更多的互動，當然就需有「顯示器」作為人機互動的關鍵載體，這次友達把一整台車的座艙直接搬到TouchTaiwan現場，讓參觀者體驗全新顯示器科技，感受在車艙內享有工作、娛樂、生活等應用。
首先來到駕駛座，映入眼簾的是搭載A柱到A柱的55吋超大型曲面顯示器的FIDMPlus一體化方案。搭配友達AmLED顯示技術，具備高解析、高亮度、廣色域、高對比、低耗能、耐候度高、強光下可視性高等功能，不論何時都能給駕駛最清晰的行車資訊。
除了超大型曲面顯示器外，更搭配了隱藏式彩色鏡頭及感測器，一來可針對駕駛臉部做身份識別，直接呈現個人化模式，像是個人會議行事曆、提醒待辦事項、進行視訊會議等；二來，鏡頭可偵測駕駛操駕狀態，如果疲勞打瞌睡或視線有分心，就能以圖示、聲音發出提醒。也因為有環境光感測器偵測光線強度，顯示器會自動調整亮度，符合駕駛接收資訊的最佳狀態。
另外，若副駕乘客在看影片時小心睡著時，IR感測器也能偵測乘客的眼睛闔上，系統就會自動關閉顯示器暫停播放，達到省電效果。不過副駕乘客看影片時，可能會導致分散駕駛注意力，因此副駕位置有主動式防窺顯示器，從駕駛角度是看不到副駕的內容的，駕駛更能專心開車。此外，副座還有另一個別稱「女王座」，可以觸控螢幕點選顯示器購物，並透過多屏共享連動技術，直接將購物車內容傳送給駕駛座進行結帳買單。
而後方乘客座，因為不用特別關注交通情況，對於玩遊戲或是視訊會議的需求，都能在後座的顯示器完成。本次展出的駕駛後座顯示器有另一項特色，13.5吋BlendedMicroLED顯示器塗上特殊光學薄膜，顯示器與後頭枕融為一體，當顯示器關閉時可以融入於原本座椅材質，不會破壞車裝既又保留高質感空間。
亮點二：家用娛樂 從劇院到電競感受顯示器的多元應用
離開智慧車艙回到家中，想要看一部電影紓壓，如果有一套家庭劇院產品，就能享有媲美電影院大畫面的娛樂饗宴。這次友達在TouchTaiwan展示163吋ALED旗艦級高畫質屏幕，特別製作數支精彩的技術與人文主題影片，讓現場觀眾深入了解ALED的技術優勢。觀賞過程彷彿親臨現場，置身於畫面中的絕美世界之中，再搭配多達16聲道的立體環繞音效，營造出絕佳的沉浸感。
優秀的聲光效果，來自於集結友達各種先進顯示科技的ALED其無縫拼接、可無限延伸的特性，能滿足弧形、L型、球形、甚至不規則角度等需求，呈現最準確的色彩與對比。
另外，友達獨家的A.R.T.–先進抗反光技術，能抵抗環境光的影響又擁有現代人青睞的護眼顯示功能。不僅把容易對眼睛造成負擔的反光、眩光與藍光抑制到最低，更藉由特殊表面結構，大幅降低外部光線照映到顯示器表面的反射光。等於在家看劇就算在白天有陽光射入的狀態，也不用擔心反光看不到影像，並大幅增加影像暗部層次與明暗對比。
最後一站來到電競遊戲區，友達持續帶領全球玩家往前走，今年TouchTaiwan展出的全系列電競專用顯示器，運用友達獨家AmLED、先進抗反光A.R.T.等技術，滿足各類電競愛好者的需求，為全球玩家提供極致的遊戲享受。
本次TouchTaiwan展會當中，特別挑選其中有兩款產品來介紹。第一支是24”FHD540Hz，透過影像的極高刷新率以及不殘影的訴求，幫助電競選手順利取得比賽勝利，可說是專為電競選手量身訂做的顯示器。
第二支曲面電競MNT是49吋的32：9寬螢幕，特別適合熱衷玩即時戰略遊戲的玩家。因為R1000曲面包覆加上5K解析度、360Hz高頻率，各種高規格再強化遊戲的沉浸感。另外，這款產品還有一個特色是畫面對比表現高、層次分明，即使是遊戲的暗態場景也能清楚顯示。
從TouchTaiwan看見友達展示的一系列產品，可發現顯示器的發展一日千里，不再是單向顯示資訊的媒介，而是在不同場景能達成雙向互動的載具。究竟顯示器還能撼動哪些產業運作模式，或是從日常生活帶給使用者「wow」的驚呼，友達雙軸轉型GoPremium打造高附加價值的顯示器，推進顯示器不斷進化升級，讓我們拭目以待！
▼參觀資訊▼
友達|TouchTaiwan2023
4/19(三)-4/21(五)台北南港展覽館1館4F|M1020
拜訪網站了解更多>>https://www.auo2023touchtw.com.tw/