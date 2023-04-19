緬甸政變兩週年之國內外政經分析（一）：鎮壓異議人士不擇手段，陷入「雙重政府」僵局

前言

緬甸自2011年起開啟⺠主化進程，2015年聯邦議會選舉中，翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）為⾸的「全國⺠主聯盟」（National League for Democracy，NLD，簡稱全⺠盟） 以壓倒性多數獲得執政權，終結近半世紀的軍事統治。2016年4月，翁山蘇姬政府上臺， 誓⾔推動⺠族和解、憲政改⾰、經濟發展三⼤⽬標，惟因缺乏⾏政經驗、軍⽅掣肘等因素， 使其改革成效有限。2017年底爆發軍方以武力鎮壓若開邦羅興亞人（Rohingya），導致大量難⺠出⾛海外，引起⻄⽅國家對人道危機的關注，也連帶使緬甸與翁山蘇姬的國際名聲受損。在⻄⽅制裁下，緬甸逐漸向中國靠攏，盼透過中資挹注以發展經濟，同時積極推動多項經濟改革。

2020年11月8日聯邦議會選舉中，翁山蘇姬領導的全⺠盟再度以壓倒性多數獲得執政權，在總席次476席中獲得396席，反觀代表緬甸國防軍（Tatmadaw，簡稱緬甸軍方） 利益的聯邦鞏固與發展黨（Union Solidarity and Development Party，USDP，簡稱鞏發黨）僅獲得33席。軍方以選舉舞弊為由質疑選舉結果，最終於2021年2月1日發動軍事政變，推翻翁山蘇姬領導的文人政府，並逮捕國務資政翁山蘇姬、總統溫敏（Win Myint） 及多名政要，隨後宣布國家進入緊急狀態，並在部分地區實施戒嚴。（參表 1）

表1：緬甸2015年、2020年議會選舉結果緬甸2015年、2020年議會選舉結果。註：緬甸現⾏憲法規定聯邦議會兩院四分之⼀的席次應保留給軍⽅（緬甸國防軍）。

軍事政變引起⺠情激憤，在各地爆發多起⼤規模示威抗議及攻擊事件，前翁山蘇姬政府及其他反軍政府統治之勢力則組成平行的影子政府－⺠族團結政府（National Unity Government，NUG），持續與軍政府分庭抗禮。直至今日，緬甸境內仍持續發生各種暴力衝突，軍方持續以逮捕、監禁等手段鎮壓異議人士，並以空襲行動鎮壓頑強抵抗的地方武裝勢力。根據緬甸政治犯援助協會（Assistance Association for Political Prisoners，AAPP） 統計，至2023年2月3日止，已有1萬7645人被拘捕，2951人被殺害，仍有1萬3825人被監禁，同時也造成120萬人流離失所，實際數據恐更高。另根據和平基金（The Fund for Peace）脆弱國家指數（Fragile States Index），2022年緬甸已成為全球第10大脆弱國家，為東南亞唯⼀位居前⼗⼤者，且風險持續上升。

國際反應方面，以⻄⽅國家為⾸的國際社會陸續對緬甸祭出制裁，對軍方及與其密切聯繫的個人與附屬實體施加多項限制措施，藉由限制軍方的經濟來源，結束軍政府統治， 並回歸⺠主政體。然⽽，俄羅斯、中國則默許甚或支持軍政府，破壞國際制裁行動的成效。⾄於東協國家則態度分歧，或如印尼、⾺來⻄亞持強硬態度，或如泰國、柬埔寨持寬容態 度，削弱東協以「五點共識」調解緬甸情勢的努力，惟至今緬甸軍政府仍不被東協允許參與東協⾼峰會，形成史無前例的「東協減⼀」⾼峰會。

鑒於2021年2月1日緬甸軍事政變至今（2023年2月1日）已屆滿兩週年，本報告將評析緬甸軍事政變兩週年之國內外政經情勢發展，包含政變後迄今政局發展、國內經濟與社會情勢、未來大選展望。接著，分析國際社會各方對緬甸軍事政變的立場，包含美國、 歐盟、聯合國、中國、俄羅斯、東協與成員國等。最後，提出綜合結論與政策建議，供政府相關單位參考。

貳、緬甸軍事政變兩週年之國內政經社情勢

緬甸軍事政變至2023年2月屆滿兩週年，國內情勢持續不穩定，舉凡如政局與社會動盪、經濟衰退等，再再挑戰緬甸軍政府的統治。以下將說明政變兩週年後的國內政經社情勢之重大與最新發展。

⼀、政變迄今政局發展

（⼀）軍方接管政權並持續鎮壓反抗勢力

2021年2月1日軍事政變後，軍⽅宣布根據憲法實施為期⼀年的緊急狀態，待緊急狀態結束後重新舉行議會選舉。隔日，軍方成立「國家管理委員會」（State Administration Council，SAC），作為國家緊急狀態時期的最高領導機構，掌管行政、立法與司法機構，由緬甸國防軍總司令敏昂萊（Min Aung Hlaing）擔任主席。同年7月26日，緬甸聯邦選舉委員會（Union Election Commission，UEC）發布公告，正式廢除2020年議會選舉結果。8月1日，SAC改組成看守政府，由原SAC主席敏昂萊擔任國家總理，同時宣布緊急狀態延伸至2023年，此意味著緬甸正式進入軍政府統治，過去十年的⺠主化進程（2011-2021年）宣告終結。

Photo Credit: GettyImages 今年1月4日，緬甸軍事總司令敏昂萊在首都在奈比多閱兵，以紀念緬甸獨立日。

軍事政變激發各地大規模的示威抗議、罷工與公⺠不服從運動，主要訴求包括：尊重2020年議會選舉結果並恢復⺠選政府、釋放翁⼭蘇姬、溫敏等⺠選政府政治⼈物並恢復其職務、徹底取消軍政府特權並廢除軍政府統治、敏昂萊等軍頭下台。雖然軍方持續鎮壓反抗勢力，但抗議活動至2022年中後逐漸平息，因為主要異議人士及意見領袖陸續遭逮捕或殺害，如2022年7月25⽇軍⽅處決四名重要⺠運⼈⼠。 （註1）不過，緬甸各地仍有零星抗議或攻擊事件，尤其鄉村與周邊少數⺠族控制的地區仍未完全被軍政府掌控。（註2）為了鎮壓反抗勢力，軍⽅持續以空襲、埋雷等優勢武⼒鎮壓，造成平⺠⼤量傷亡，如2022年7月23日對克欽邦的空襲（註3），引起國際社會高度關注。