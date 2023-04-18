港區主教時隔近40年再訪京，周守仁將與北京教區主教李山會面、主持感恩彌撒

據《美聯社》報導，天主教香港教區主教周守仁昨日（17日）抵達北京，開始5天的訪問行程。

天主教香港教區3月9日對外公佈消息稱，天主教香港教區主教周守仁應北京教區主教李山邀請，將於4月17日前往北京訪問，為期5天。

周守仁表示，這次訪問北京是「強調香港教區的使命是起到橋樑的作用……同時促進雙方的交流和互動」。

香港教區出版的《公教報》（Kung Kao Po）報導，周守仁將與北京教區主教李山會面，參觀中國天主教國家神哲學院，並在宣武門天主堂主持感恩彌撒。他還將參觀利瑪竇墓。

上一次有香港教區主教訪京，還是1985年時任香港主教的胡振中。那時候香港仍是英國的殖民地。胡振中之後的三任香港教區主教陳日君、湯漢和楊鳴章，均未曾以主教身份訪京。

香港中文大學崇基學院神學院邢福增教授在接受香港媒體採訪時表示，當年胡振中訪京的規格比今次高，是由中國政府的宗教局邀請，而此次周守仁訪京則是由天主教北京教區邀請。

幾十年來香港一直是羅馬天主教在緊貼中國大陸的這座城市建立起的「根據地」，同時也被一些天主教徒視為中梵關係習慣性緊張的摩擦來源。

2018年梵蒂岡同北京之間就主教任命問題達成秘密協定。梵蒂岡官員說，香港並不屬於協定的一部分。

簽署這份協定的目的是努力緩解效忠於梵蒂岡教廷的中國地下教會和官方愛國天主教會之間長期存在的分歧。自上世紀50年代以來，雙方首次承認教宗為天主教會的最高領導人。

香港教區的一些天主教人士認為，北京一直試圖加強對香港天主教徒的控制。

2021年5月17日，當時61歲的周守仁被教宗方濟各任命為香港教區第九任正權主教。這一任命被拖延了很久。

香港教區前主教陳日君一直對梵蒂岡與北京之間簽署有關主教任命的臨時協議持反對意見。2018年10月，他在《紐約時報》撰文，批評梵蒂岡與中國政府簽署臨時秘密協議，更比喻教宗方濟各向中共領導人習近平屈膝。

2022年5月，香港警方國安處以涉嫌「勾結外國勢力罪」逮捕了包括陳日君在內的「612人道支援基金」五名信託人。11月，五名信託人及秘書被西九龍裁判法院裁定犯「沒有在指明時限內申請註册或豁免註册社團」罪，五名信託人各被罰款港幣4000元，秘書被罰款2500元。成立與2019年的該基金為反送中運動中受傷、被捕或有關人士，提供人道支援，並且於2021年8月宣佈逐步停止營運。

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責任編輯：Alvin

核稿編輯：Alex