緬甸政變兩週年之國內外政經情勢分析（二）：政變與疫情雙重打擊，讓緬甸跌落至貧窮邊緣

二、國內經濟與社會情勢

（⼀）總體經濟概況：政變與疫情雙重打擊

緬甸總體經濟因2021年軍事政變大受打擊，根據世界銀行最新統計，2021年緬甸國內生產總值（GDP）約650.9億美元，較2020年（政變前）789.3億美元萎縮17.5%。人均GDP也從2020年1477.5美元下降至2021年1209.9美元，在東南亞敬陪末座，低於東帝汶2741.4美元。聯合國發展計畫署（UNDP）報告指出，政變與疫情的雙重打擊已讓緬甸全國47%的人口跌落至貧窮邊緣，較政變前25%翻倍，為緬甸自2005年以來首次出現如此嚴重的貧困情況。

經濟成⻑率⽅⾯，政變前緬甸經濟成⻑強勁，發展前景無限，尤其⾃2011年對外開放後，外資與旅客⼤量流入，帶動經濟快速成⻑，連續數年達6%至7%的⾼經濟成⻑表現。惟2020年新冠疫情重挫緬甸經濟，跌至3.2%，但仍是當年東南亞唯⼆正成⻑的國家（另⼀為越南）。2021年2月軍事政變後，經濟成⻑率暴跌⾄-17.9%，疫情與政變的雙重打擊導致緬甸經濟陷入困頓，嚴重衝擊經濟發展。儘管 2022年回升至2.0%，預估2023年為3.3%，但仍未達政變前6%至7%的水平。（參圖 1）

圖1：緬甸經濟成⻑率變化（2011-2024）。註：2023e、2024e 為預測值。資料來源：國際貨幣基金（IMF）

此外，俄烏戰爭導致國際油價攀升，亦令緬甸經濟困境雪上加霜，緬甸消費者物價指數（CPI）於2022年7月達到新高19.55%，較2021年同期增⻑13.04%。通膨快速飆漲已嚴重打擊農業部門，因為進口產品（燃料、肥料等）價格快速提高，同時出口產品價格下滑，使農產品滯銷。國內可耕地亦因衝突情勢導致生產力萎縮，預估2022年稻米收成降低10%。聯合國糧食計畫署警告，食品和生活必需品價格不斷上漲，將使貧困家庭面臨飢荒。

企業方面，因許多公務員、鐵路工人、醫護人員、銀行雇員等投入抗議活動，直接導致全國運輸、物流、銀行、貿易和防疫措施停擺，對經濟活動造成重大影響，包括：（1）罷工、示威活動影響緬甸企業營運，且政府單位功能近乎癱瘓；（2）物流體系中斷，進口原料與成品出口受阻；（3）銀行服務暫停使金流中斷，企業營運資金及工資發放困難；（4）零售、餐飲、銀行等受媒體與社群壓力，隨時可能成為被抵制、攻擊的對象；（5）多家外資企業陸續撤離緬甸市場。 在此情況下，許多企業因物流限制與緬幣急貶導致成本增加， 同時承受投入和原物料供應中斷等問題，使銷售額和利潤萎縮。

展望未來，隨著緬甸的食品、燃料和其他進口品的價格在短期內仍保持高位，將限制⽣產、消費與⻑期增⻑潛⼒，並進⼀步削弱投資者信⼼和商業環境，與其他亞太地區形成鮮明對比。

（二）外資吸引情況：政變打擊外資信心

根據緬甸投資暨公司管理局（DICA）統計，自1988年至2022年12月止，緬甸共吸引762.4億美元外資（實際投資），前五大外資來源國依序為新加坡（216億美元）、中國 （187.8億美元）、香港（98.7億美元）、英國（64.1億美元）、泰國（43.3億美元）。新加坡占緬甸吸引外資總額比重將近三成（29.1%），其次為中國（25.3%），兩者合計占緬甸外資結構過半。若把香港投資併入中國，則中國實為緬甸最大外資來源，占比達38.6%。台灣則排名第14大外資來源，累計對緬甸投資約1.99億美元，占比僅0.3%。

歐美國家過去因政變等因素即已對緬實施多項經濟制裁，2011年緬甸邁向⺠主化並推動全面經濟改革後，與⻄⽅緊張關係稍微緩解，陸續解除制裁（註1）；惟2021年2月軍事政變後，雙方關係降至冰點，歐美國家重新強化對緬制裁措施。過去歐美對緬制裁期間，新加坡、中國、香港、泰國等亞洲國家為緬甸外資主要來源，至2020年12月底（政變前夕）， 新加坡、中國對緬甸投資分別為241億美元、215億美元，穩居緬甸前兩大外資來源。另外，英國、日本在對緬甸累計投資上排名第4與第8，但在政變當下的2020-2021財政年度上分別以25億美元、5.2億美元位居緬甸前二大外資來源。

2021年2月政變之後，2020-2021財政年度緬甸總吸引外資萎縮22.3%至37.9億美元，新加坡、中國、香港投資均大幅衰退，可能與疫情衝擊使投資活動趨於保守有關。不過，政變後至2022年底期間，新加坡、香港對緬甸持續穩定投資，新加坡在2022年4月至12月間對緬甸投資更高達11.5億美元，穩居緬甸最大外資來源；香港亦回升至1.65億美元，反觀中國則跌破1億美元（9560萬美元）。⾄於⻄⽅國家對緬甸投資逐漸降低，尤以英國、日本降幅最為顯著，英國更跌破百萬美元，其他東協國家（泰、越、馬）對緬甸投資亦趨緩。

在產業別方面，根據DICA最新統計，已存在（existing）投資累計至2022年12月底，前五大投資產業之金額與占比依序是電力（200.9 億美元、27.1%）、石油與天然氣（160億美元、21.6%）、製造業（113.9億美元、15.4%）、運輸與通訊（109.4億美元、14.8%）、 房地產（52.5億美元、7.1%）。政變之後，最新2022年4月至12月間，電力依然是外資 主要投資產業，約8.2億美元，其次為服務業4.1 億美元、製造業1.9億美元。