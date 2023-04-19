2023/04/19,
心理

Netflix《模仿犯》：連續殺人犯「自戀型人格＆反社會人格」犯罪心理剖析

Netflix《模仿犯》：連續殺人犯「自戀型人格＆反社會人格」犯罪心理剖析
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我們想讓你知道的是

成為連續殺人犯通常需要多種心理疾病的共同作用，例如反社會人格障礙、精神分裂症、邊緣性人格障礙等等。這些心理疾病可能會導致病患對於自己和他人的價值觀、行為和情感缺乏正常的判斷和控制，並且容易對社會產生極端危害。

文：洪惠嘉

（內文有雷，可先收藏文章觀影後閱讀）

黃河在《模仿犯》中的自殘場次非常成功
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《模仿犯》劇照

連續殺人犯介紹

姚淳耀所飾演的大魔王「陳和平」，原為小說中的反社會人格角色「網川浩一」，其在幼年時即表現出燒死小狗等反社會行為，並隨後以同樣方式殺害雙親。小說中的網川浩一於殺害母親後走上犯罪之路，其綽號「和平」因此成為能夠提示兇手身分的關鍵線索。

陳和平從小即心理扭曲，導致其母親和父親非自然死亡。後與沈嘉文相識，成為彼此的精神寄託，並一同策劃連續殺人案件。共犯中，錢家堂和田村義負責協助，原本只是拍照的田村義，目睹江雨萍遭性虐待致死，欲報案卻被陳和平以「父親要脅」的方式逼其頂罪。

自戀型人格

自戀型人格通常會表現出以下外顯行為。

  1. 自我中心：自戀型人格通常以自我為中心，對自己的想法和感受更加重視，而不太關注他人的想法和感受。
  2. 狂妄自大：自戀型人格傾向於高估自己的能力和價值，並經常過分誇大自己的成就和經歷。
  3. 渴望注意和認可：自戀型人格通常渴望被他人注意和認可，並傾向於尋求關注和讚揚。
  4. 缺乏同理心：自戀型人格往往缺乏同理心，難以理解和體會他人的感受和需求。
  5. 控制欲強：自戀型人格通常有強烈的控制欲，喜歡控制自己的環境和他人的行為。

在內心方面，自戀型人格可能會有以下想法。

  • 認為自己比他人更優秀和重要。
  • 缺乏安全感，需要通過自我吹噓和誇大自己來獲得認可和尊重。
  • 對批評和否定的反應非常敏感，很容易感到受傷和生氣。

在性格方面，自戀型人格可能會表現出以下特點。

  • 自我中心、自大、自信。
  • 不善於傾聽和接受他人的觀點和建議。
  • 缺乏自省和自我反思的能力，不願意承認自己的缺點和錯誤。
  • 容易感到沮喪和失落，但又不願意承認自己的情感需要和弱點。
姚淳耀剖析他在《模仿犯》中所飾演的陳和平就是一個模仿犯
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《模仿犯》劇照

反社會性人格

反社會性人格是一種心理障礙，其主要特徵包括以下幾點。

  • 長期違反社會常規和法律規範，常常有重大的違法行為，例如詐騙、竊盜、暴力犯罪等。
  • 缺乏良心和同情心，對他人的痛苦和苦難缺乏關注，甚至對於自己的行為後果也缺乏內疚感。
  • 表現出較強的衝動控制困難，缺乏適當的計劃和思考，容易冲动地做出危險的行為。
  • 情緒不穩定，表現出易怒、暴力傾向，以及冷漠和無情的態度。
  • 表現出較高的自我中心主義和自我滿足，缺乏對他人的關心和責任感。
  • 表現出虛榮心和自大傾向，自我評價偏高，對於他人的評價和意見不屑一顧。
  • 缺乏長期的人際關係，無法建立穩定的感情關係和親密關係。

反社會性人格是一種複雜的心理疾病，其病因和治療方式都比較困難，需要專業的心理學家或精神科醫生進行評估和治療。

自戀型的連續殺人犯心理疾患嗎？

自戀型人格障礙通常被歸類為心理疾病，但僅僅有自戀型人格障礙並不足以使一個人成為連續殺人犯。事實上，自戀型人格障礙的人通常對於違法犯罪行為缺乏耐性，因為這些行為可能會對他們的自尊心造成威脅。

成為連續殺人犯通常需要多種心理疾病的共同作用，例如反社會人格障礙、精神分裂症、邊緣性人格障礙等等。這些心理疾病可能會導致病患對於自己和他人的價值觀、行為和情感缺乏正常的判斷和控制，並且容易對社會產生極端危害。

總之，自戀型人格障礙並不足以使一個人成為連續殺人犯，需要多種心理疾病的共同作用。任何一種心理疾病都需要得到適當的治療和管理，以減少對個人和社會的危害。

吳慷仁（左）在《模仿犯》中飾演檢察官，偵詢姚淳耀（右）
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《模仿犯》劇照

連續殺人犯如何選擇受害者？

連續殺人犯選擇受害者的方式通常是根據他們的心理特徵和犯罪動機，以下是一些可能的選擇方式。

被動選擇，一些連續殺人犯被動地選擇受害者，即在特定時間、地點或情境下找到了一個易於攻擊的目標，例如孤單的行人、年老的人或外表脆弱的人。這種選擇方式可能是由於連續殺人犯的性格特徵和犯罪動機，例如對無助感和控制的渴望。

主動選擇，另一些連續殺人犯則會主動選擇受害者，即有意識地尋找符合他們特定標準的目標，例如特定種族、性別、職業或外表的人。這種選擇方式可能是由於犯罪動機，例如報復、性傾向或種族仇恨等。

熟人選擇，一些連續殺人犯選擇自己認識的人作為受害者，例如前女友、家庭成員、朋友或同事等。這種選擇方式通常是由於犯罪動機，例如嫉妒、報復或控制等。

需要注意的是，不同的連續殺人犯可能會有不同的選擇方式，並且犯罪動機和心理特徵可能會隨著時間和情境的改變而發生變化。

若自戀型人格的人從事新聞主播工作，可能會表現出以下行為或言語特徵

自我誇耀：自戀型人格的人會經常自我誇耀，強調自己的成就和能力。當他們擔任新聞主播時，可能會過度強調自己的專業能力和新聞報導的重要性，並且在節目中提到自己的成就或經歷。

經典台詞：「新聞，曾經代表了真相的力量，但現在，它只是一場又一場的真人秀。」

缺乏同理心：自戀型人格的人通常缺乏同理心，無法真正理解和關心他人的感受和需求。當他們報導災難或悲劇事件時，可能會缺乏對受害者或家屬的關懷和同情，而著重於報導事實和自己的角色。

對批評和否定極度敏感：自戀型人格的人對於批評和否定非常敏感，可能會認為自己永遠是對的，而任何批評都是不公正和無理的。當他們被觀眾或其他媒體批評時，可能會感到極度不安和憤怒，甚至採取攻擊的態度來保護自己的自尊心。

經典台詞，郭曉其刺激陳和平的經典台詞：「像你這樣的罪犯，監獄裡有一堆，你很普通，在場所有人都可以是Noh，只要你心裡帶著惡意，你想傷人，你就可以是Noh，我也可以是Noh，他也可以是Noh，但誰才是真的Noh，真的有這麼重要嗎？等時間一過，你對我們來說，就一點也不重要，這個社會很快就會忘了你。」

喜歡控制局面：自戀型人格的人喜歡掌控局面，想要成為焦點和掌控權的中心。在新聞主播的角色中，他們可能會傾向於掌握話語權和節目進度，並將自己放在焦點位置，忽略其他嘉賓或主題。

經典台詞：「殺人對他來說就是一種創作，而創作是不需要動機的，你去問任何一個作家、畫家，或是任何一個創作者，他都會跟你說創作是一種本能。」

總之，自戀型人格的人若從事新聞主播工作，可能會表現出上述的行為或言語特徵，對工作和人際關係造成負面影響。因此，若發現自己或身邊人有這些表現，可能需要尋求專業幫助以進一步評估是否符合自戀型人格障礙的診斷標準。

姚淳耀《模仿犯》扯林心如頭喊「很享受」
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哪種職業的人，比較會有自戀型性格？

自戀型性格是一種心理特徵，不一定會特別集中在某個職業群體中，但有些職業的特點可能更容易讓自戀型人格的人感到自己的地位和價值得到肯定，因此這些職業可能更容易吸引自戀型人格的人。

一些研究表明，以下職業可能更容易吸引自戀型人格的人。

  • 政治家：政治家需要有一定的自信和自我表現能力，以及對權力和控制的渴望，這些特徵和自戀型人格有些相似之處。
  • CEO和高管：CEO和高管需要有強烈的自我信念、自我表現能力、掌控和決策能力，這些特徵和自戀型人格有些相似之處。
  • 藝人和表演者：藝人和表演者需要有強烈的自信和自我表現能力，並且需要經常處於公眾視線下，這些特徵也和自戀型人格有些相似之處。

需要注意的是，這些職業只是潛在的吸引自戀型人格的人的因素之一，並不意味著所有在這些職業中的人都是自戀型人格。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：翁世航


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