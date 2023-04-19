Netflix《模仿犯》：連續殺人犯「自戀型人格＆反社會人格」犯罪心理剖析
我們想讓你知道的是
成為連續殺人犯通常需要多種心理疾病的共同作用，例如反社會人格障礙、精神分裂症、邊緣性人格障礙等等。這些心理疾病可能會導致病患對於自己和他人的價值觀、行為和情感缺乏正常的判斷和控制，並且容易對社會產生極端危害。
文：洪惠嘉
（內文有雷，可先收藏文章觀影後閱讀）
連續殺人犯介紹
姚淳耀所飾演的大魔王「陳和平」，原為小說中的反社會人格角色「網川浩一」，其在幼年時即表現出燒死小狗等反社會行為，並隨後以同樣方式殺害雙親。小說中的網川浩一於殺害母親後走上犯罪之路，其綽號「和平」因此成為能夠提示兇手身分的關鍵線索。
陳和平從小即心理扭曲，導致其母親和父親非自然死亡。後與沈嘉文相識，成為彼此的精神寄託，並一同策劃連續殺人案件。共犯中，錢家堂和田村義負責協助，原本只是拍照的田村義，目睹江雨萍遭性虐待致死，欲報案卻被陳和平以「父親要脅」的方式逼其頂罪。
自戀型人格
自戀型人格通常會表現出以下外顯行為。
- 自我中心：自戀型人格通常以自我為中心，對自己的想法和感受更加重視，而不太關注他人的想法和感受。
- 狂妄自大：自戀型人格傾向於高估自己的能力和價值，並經常過分誇大自己的成就和經歷。
- 渴望注意和認可：自戀型人格通常渴望被他人注意和認可，並傾向於尋求關注和讚揚。
- 缺乏同理心：自戀型人格往往缺乏同理心，難以理解和體會他人的感受和需求。
- 控制欲強：自戀型人格通常有強烈的控制欲，喜歡控制自己的環境和他人的行為。
在內心方面，自戀型人格可能會有以下想法。
- 認為自己比他人更優秀和重要。
- 缺乏安全感，需要通過自我吹噓和誇大自己來獲得認可和尊重。
- 對批評和否定的反應非常敏感，很容易感到受傷和生氣。
在性格方面，自戀型人格可能會表現出以下特點。
- 自我中心、自大、自信。
- 不善於傾聽和接受他人的觀點和建議。
- 缺乏自省和自我反思的能力，不願意承認自己的缺點和錯誤。
- 容易感到沮喪和失落，但又不願意承認自己的情感需要和弱點。
反社會性人格
反社會性人格是一種心理障礙，其主要特徵包括以下幾點。
- 長期違反社會常規和法律規範，常常有重大的違法行為，例如詐騙、竊盜、暴力犯罪等。
- 缺乏良心和同情心，對他人的痛苦和苦難缺乏關注，甚至對於自己的行為後果也缺乏內疚感。
- 表現出較強的衝動控制困難，缺乏適當的計劃和思考，容易冲动地做出危險的行為。
- 情緒不穩定，表現出易怒、暴力傾向，以及冷漠和無情的態度。
- 表現出較高的自我中心主義和自我滿足，缺乏對他人的關心和責任感。
- 表現出虛榮心和自大傾向，自我評價偏高，對於他人的評價和意見不屑一顧。
- 缺乏長期的人際關係，無法建立穩定的感情關係和親密關係。
反社會性人格是一種複雜的心理疾病，其病因和治療方式都比較困難，需要專業的心理學家或精神科醫生進行評估和治療。
自戀型的連續殺人犯心理疾患嗎？
自戀型人格障礙通常被歸類為心理疾病，但僅僅有自戀型人格障礙並不足以使一個人成為連續殺人犯。事實上，自戀型人格障礙的人通常對於違法犯罪行為缺乏耐性，因為這些行為可能會對他們的自尊心造成威脅。
成為連續殺人犯通常需要多種心理疾病的共同作用，例如反社會人格障礙、精神分裂症、邊緣性人格障礙等等。這些心理疾病可能會導致病患對於自己和他人的價值觀、行為和情感缺乏正常的判斷和控制，並且容易對社會產生極端危害。
總之，自戀型人格障礙並不足以使一個人成為連續殺人犯，需要多種心理疾病的共同作用。任何一種心理疾病都需要得到適當的治療和管理，以減少對個人和社會的危害。
連續殺人犯如何選擇受害者？
連續殺人犯選擇受害者的方式通常是根據他們的心理特徵和犯罪動機，以下是一些可能的選擇方式。
被動選擇，一些連續殺人犯被動地選擇受害者，即在特定時間、地點或情境下找到了一個易於攻擊的目標，例如孤單的行人、年老的人或外表脆弱的人。這種選擇方式可能是由於連續殺人犯的性格特徵和犯罪動機，例如對無助感和控制的渴望。
主動選擇，另一些連續殺人犯則會主動選擇受害者，即有意識地尋找符合他們特定標準的目標，例如特定種族、性別、職業或外表的人。這種選擇方式可能是由於犯罪動機，例如報復、性傾向或種族仇恨等。
熟人選擇，一些連續殺人犯選擇自己認識的人作為受害者，例如前女友、家庭成員、朋友或同事等。這種選擇方式通常是由於犯罪動機，例如嫉妒、報復或控制等。
需要注意的是，不同的連續殺人犯可能會有不同的選擇方式，並且犯罪動機和心理特徵可能會隨著時間和情境的改變而發生變化。
若自戀型人格的人從事新聞主播工作，可能會表現出以下行為或言語特徵
自我誇耀：自戀型人格的人會經常自我誇耀，強調自己的成就和能力。當他們擔任新聞主播時，可能會過度強調自己的專業能力和新聞報導的重要性，並且在節目中提到自己的成就或經歷。
經典台詞：「新聞，曾經代表了真相的力量，但現在，它只是一場又一場的真人秀。」
缺乏同理心：自戀型人格的人通常缺乏同理心，無法真正理解和關心他人的感受和需求。當他們報導災難或悲劇事件時，可能會缺乏對受害者或家屬的關懷和同情，而著重於報導事實和自己的角色。
對批評和否定極度敏感：自戀型人格的人對於批評和否定非常敏感，可能會認為自己永遠是對的，而任何批評都是不公正和無理的。當他們被觀眾或其他媒體批評時，可能會感到極度不安和憤怒，甚至採取攻擊的態度來保護自己的自尊心。
經典台詞，郭曉其刺激陳和平的經典台詞：「像你這樣的罪犯，監獄裡有一堆，你很普通，在場所有人都可以是Noh，只要你心裡帶著惡意，你想傷人，你就可以是Noh，我也可以是Noh，他也可以是Noh，但誰才是真的Noh，真的有這麼重要嗎？等時間一過，你對我們來說，就一點也不重要，這個社會很快就會忘了你。」
喜歡控制局面：自戀型人格的人喜歡掌控局面，想要成為焦點和掌控權的中心。在新聞主播的角色中，他們可能會傾向於掌握話語權和節目進度，並將自己放在焦點位置，忽略其他嘉賓或主題。
經典台詞：「殺人對他來說就是一種創作，而創作是不需要動機的，你去問任何一個作家、畫家，或是任何一個創作者，他都會跟你說創作是一種本能。」
總之，自戀型人格的人若從事新聞主播工作，可能會表現出上述的行為或言語特徵，對工作和人際關係造成負面影響。因此，若發現自己或身邊人有這些表現，可能需要尋求專業幫助以進一步評估是否符合自戀型人格障礙的診斷標準。
哪種職業的人，比較會有自戀型性格？
自戀型性格是一種心理特徵，不一定會特別集中在某個職業群體中，但有些職業的特點可能更容易讓自戀型人格的人感到自己的地位和價值得到肯定，因此這些職業可能更容易吸引自戀型人格的人。
一些研究表明，以下職業可能更容易吸引自戀型人格的人。
- 政治家：政治家需要有一定的自信和自我表現能力，以及對權力和控制的渴望，這些特徵和自戀型人格有些相似之處。
- CEO和高管：CEO和高管需要有強烈的自我信念、自我表現能力、掌控和決策能力，這些特徵和自戀型人格有些相似之處。
- 藝人和表演者：藝人和表演者需要有強烈的自信和自我表現能力，並且需要經常處於公眾視線下，這些特徵也和自戀型人格有些相似之處。
需要注意的是，這些職業只是潛在的吸引自戀型人格的人的因素之一，並不意味著所有在這些職業中的人都是自戀型人格。
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責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：翁世航
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慢飛天使的羽翼，輕柔地鼓勵了我：晧晧和我的早療成長之路
我們想讓你知道的是
根據WHO（World Health Organization）統計，發展遲緩兒的發生率約為6%至8%。早期療育是提供0到6歲發展遲緩的幼兒及其家庭所提供的整合性服務，透過專業的支持和特殊的教育方法，幫助他們發展最大潛力。
2019年，由學者Lancioni, G. E.等人發表在《發展和身體殘障期刊》（Journal of Developmental and Physical Disabilities）的一篇論文中，提到使用技術輔助的方式，來支持發展遲緩兒童早期生活技能的效果，發現越早開始進行這樣的輔助教育，越能有效促進遲緩兒童在語言、社交和認知技能的發展；換句話說，只要把握0到6歲的早療黃金期 ，及早接受早期療育的輔助，孩子是有機會克服發展障礙，順利邁向成長路。
例如住在宜蘭的晧晧，他的爸爸、媽媽也曾經因為晧晧有發展遲緩的問題，感到不知所措。但現在，他們以無與倫比的勇氣，陪著晧晧跨過每一道成長關卡，期待著每一次突然迸現的發展進步。
即使突如其來，也絕不認輸的挑戰
今年一歲的晧晧在滿月施打例行預防針的時候，醫生發現他呼吸的聲音不太對勁，建議晧晧的爸爸媽媽帶他去檢查。「因為醫生有這個警覺性，我們才發現晧晧有喉頭軟化症的問題，因為宜蘭沒有地方可以做治療，所以還要特地到台北去檢查、動手術。」晧晧媽媽回想起當時的過程，仍然覺得是不幸中的大幸：「在給晧晧治療喉頭軟化症的時候，因為護理師要幫晧晧做一些例行的檢查，又發現他的發展跟同齡的小朋友比起來比較慢。雖然已經五、六個月大了，但他的頭還是抬不起來，也不太能轉，所以醫生又安排了檢測，確認他有發展遲緩的現象。」
晧晧的爸爸和媽媽，在得知孩子的狀況當下，感到十分自責、不解，甚至傷心憤怒，但是很快地，兩人就建立起共識——要盡全力幫助晧晧成為一個可以獨立生活的人。「要說我們不緊張、沒有懷疑過『為什麼是我們的兒子』是騙人的啦，但是難過緊張又能怎麼樣？生了就是要養、要負責。晧晧是我們的兒子，我們希望他能擁有健康快樂的人生。」晧晧爸爸堅強地說。就這樣，兩人先是帶著孩子參加了醫院中的早療課程，陪著他接受訓練、復健，然後在晧晧大約八個月大的時候，經過轉介，開啟了伊甸安排的到宅療育服務。
為慢飛天使量身打造一幅成長藍圖
在伊甸早療社工的評估下，每周一天，物理治療師及教保老師到家中幫晧晧上早療課。晧晧因為肌肉高張，脖子較緊無法轉動，而且身體軀幹的肌耐力不佳，常常都只能躺著。不只如此，晧晧對刺激也沒有反應，幾乎沒有明顯的喜好，甚至不太會發出聲音來試著表達自己等。不過透過教保老師跟社工、物理治療師，以及晧晧的爸爸媽媽，一起評估孩子的需求，來找出他與其他同齡的孩子在發展上的差距，然後根據這些差距，為晧晧安排課程。
「晧晧目前早療需求主要著重在肢體發展上，所以我們安排了物理治療師，幫助他把肌肉訓練起來，包括對於刺激的回應、表達自己的能力等。」教保老師說：「這些課程都是因人而異的，有些孩子可能主要是語言的發展遲緩，那我們就會安排語言治療師進行相關評估及居家相關療育建議。」
「我剛接觸晧晧的時候，他基本上就是躺著不動，我常常笑他怎麼這麼懶惰。」雖然嘴上開著玩笑，但物理治療師在幫晧晧復健的時候，可是相當一絲不苟，每一個動作、每一次引導都有目的和意義，而且全程緊盯著晧晧，抓住他在動作變化上的每一個小細節，方便調整接下來的訓練，以及交代孩子的爸爸媽媽，該如何在平日持續練習。「我現在最主要的目的是訓練他的肌肉控制，比方說讓他自己坐著、翻身、抓取物品、轉動頭部等。透過聲光玩具的刺激，或者食物的引誘，讓他可以自己練習用力，去做到這些指定的動作。」不過，在開始這種訓練之前，其實還有更重要的前置工作要完成，就是找到吸引晧晧的「誘因」。
「這真的是最難突破的部份，因為要有誘因，才能啟動孩子願意參與訓練的開關，所以我們其實花了很多的時間在找這個點。」教保老師分享，在接觸晧晧將近半年的時間裡，他和物理治療師、晧晧的爸媽，嘗試了各種方法，直到最近才開始願意主動伸手取物，並且對一些外在刺激有反應，當大家看到晧晧願意試著伸出手去抓米餅來吃，這個小小的動作，讓所有人都感到士氣大振。
逆境中，依然相信有微光照亮前方
在大家聯手努力下，晧晧現在已經進步到可以自己坐一陣子，頸部肌肉也柔軟許多，能夠看向吸引他的玩具、零食，甚至在練習到累的時候，會轉頭發出聲音向媽媽求救。這是以前大家都在期待的進步，現在眼看著它真的發生，晧晧媽媽的感觸特別深：「一開始我很自責、很痛苦，還要承受別人的責備，覺得是我生出這樣的孩子。」而在參與了伊甸的早療課程後，不只晧晧有進步，媽媽也跟著進步。「看到晧晧的努力，我覺得我也被鼓勵到了，所以我調適自己，孩子是這樣了，如果我不幫他，他只會更壞，但如果我幫他，他就有可能會變好。」這也是晧晧媽媽想對所有有相同遭遇的家庭，做出的信心喊話。
因為晧晧的媽媽最清楚，早療的過程對參與其中的人有多辛苦。孩子在每一次練習使用肌肉時，所感受到的疼痛感或疲憊感，是他辛苦的地方，他常常累得放聲大哭，聽得媽媽的心都揪在一起。而在晧晧身旁守護的每一個人，從社工、老師、治療師們到晧晧的爸爸媽媽，心裡上的辛苦更是難以言喻。物理治療師分享：「像這種你不知道孩子什麼時候才會有反饋的等待，其實很容易讓家長感到挫折，有一些人甚至會直接質疑到底療育有沒有用？還有孩子在練習過程中會抗拒、會哭，這也是很多家長的罩門，捨不得孩子這麼辛苦，捨不得他哭，於是就放棄了。」
「晧晧的爸爸、媽媽真的是家長界的模範生，不只不怕孩子哭，還非常配合練習。因為我們的課程是一週一次，但是療育要有進步，必須要每天持續、反覆地練，這都需要家長幫忙。我們跟孩子接觸的時間很短暫，但他的變化可能在任何時候發生，如果家長願意協助紀錄，告訴我們孩子每天的表現，其實對我們來說，都是在調整、安排課程上最重要的依據。」教保老師補充。
慢飛天使，也能飛得又穩又遠
其實，晧晧的爸爸媽媽並不是鐵石心腸，他們當然也捨不得孩子哭。「不過，我知道我們一定要達到的目標，就是他將來能夠獨立生活、照顧自己，不然我們兩個如果走了，他怎麼辦？這個世界上，不可能還會有人跟我們一樣為孩子著想了。我現在不讓他哭，他以後哭也沒人理了。」
伊甸長年深根偏鄉的早療服務，多是以據點及到宅服務為主。在過去資訊不足的時候，伊甸社工花了很多心力走訪偏鄉，努力讓當地民眾接受伊甸的存在和服務，進一步願意吸收關於早療的知識。「老一輩所謂『大雞晚啼』的觀念，是耽誤許多遲緩兒接受療育的原因之一。還有就是隔代教養家庭中，爺爺奶奶的心有餘力不足，難以給予幼兒適當的刺激；或者家庭中的雙親都是工作忙碌，疏於給予幼兒完善的照顧等等，都可能會影響孩子的發展。」
教保老師分享自己的經驗：「現在，早療的觀念算是慢慢受到重視，越來越多人願意相信這是一個問題，但是能不能像晧晧的爸媽這樣，願意投入時間跟心力配合，就還需要持續努力。如果能夠有更多家庭願意站出來分享，讓大家看到改變，我相信這會是一個力量——只要遲緩兒能夠越早接受幫助，他趕上發展、順利長大的機會就會越高。」
目前在台灣，早期療育受到越來越多的關注和重視。政府早已開始推動相關政策和措施，並在許多單位積極提供專業培訓、設施和人員，包括醫院、幼兒園或特殊教育學校。而伊甸長年投入孩童早期療育工作，依孩子不同的需求及成長進度，提供多元的療育服務，協助孩子解鎖成長任務，順利長大。同時，伊甸早療服務也為家長提供照顧技巧及陪伴支持，帶領他們了解孩子的遲緩狀況及需求，並將療育融入日常生活，為孩子增加學習刺激。伊甸投入早期療育服務即將屆滿30年，這30年間，早療服務的方法和觀念不斷進步，而伊甸付出的用心則始終如一——用愛陪伴一個孩子，守護一整個家。