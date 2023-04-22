TNL+ 2023/04/22,
動漫

《超級瑪利歐兄弟電影版》：給予過低評價的影評，明顯是錯判瑪利歐電影的製作目標

《超級瑪利歐兄弟電影版》：給予過低評價的影評，明顯是錯判瑪利歐電影的製作目標
圖片來源：《超級瑪利歐兄弟電影版》

我們想讓你知道的是

部分影評囿限於傳統電影的常規想像，或對電玩缺乏「同為藝術表現載體」的敬意，因此在面對瑪利歐電影「太過電玩」的表現時，才會沒有給好臉色。而最終廣獲大眾喜愛、票房長紅的戰果，除了說明宮本茂和照明娛樂確實知道一般客群想要看什麼，也意味著「尊重原作」的改編價值得以彰顯。

近期，電影和電玩界一個共通的熱門話題，無疑要屬《超級瑪利歐兄弟電影版》

從4月5日上映當天，媒體解禁的低分評價就引起爭議。然而與影評相反的是，其在一般觀眾間則是大受歡迎。屢屢破紀錄的院線營收，4月16日全球票房已經超過6.77億美元，成為史上最賣座的電玩改編電影——而這甚至是還沒在日本上映的成績！

有些見獵心喜的酸民會說，那些給出低分的專業影評完全被票房成績打臉，但這其實是兩碼子事。我們可以輕易想到一些不怎麼樣的電影大賣；也有那種既好看娛樂性又高的作品，偏偏銷售表現卻差強人意。暢銷與否和商品本身價值關係不大，要不然，速食店的漢堡薯條就該是世界上最好吃的食物了。

然而，《超級瑪利歐兄弟電影版》當然是一部好電影。至少它確實貫徹創作初衷，讓老玩家情懷得到充分滿足，小朋友更能看得樂開懷；非玩家也非兒童的觀眾，同樣會在歡樂的氛圍及繽紛的色彩間，輕鬆愉快地享受一個半小時，然後在走出電影院後，直接前往電玩店，把一組NSwitch和《瑪利歐賽車8 豪華版》帶回家。

給予過低評價的影評，明顯是錯判瑪利歐電影的製作目標，因此採用了錯誤的標準，指稱其「不是電影，只是一支九十分鐘的電玩廣告」。卻因為這樣的說詞，無形間流露出批評者的傲慢與偏見。

電影是什麼？負面影評的僵固觀點與階級意識

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圖片來源：《超級瑪利歐兄弟電影版》
繽紛、飽滿、卻也柔和的色彩應用，讓瑪利歐電影看起來格外舒服。

看到有人說「瑪利歐電影不能算是電影」，就讓我想起學生時代，同學在評價現代詩的好壞時，有時候會說：「這首詩不能算是詩，只能當作歌詞。」當時候還聽不太懂那是什麼意思，年紀大一點才意識到：這其實是一種自詡現代詩比歌詞更高人一等的階級意識。

但姑且不論去古已遠的樂府詩，本來就有和歌入樂的傳統；在巴布．狄倫以民謠創作歌手之姿，拿下2016年諾貝爾文學獎後，這種說法也就不攻自破。

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