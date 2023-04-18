怕孩子跟陌生人聊天、看有害資訊，展翅協會與Google協力數位教養、網路安全

數位時代的孩子在成長過程中，免不了使用各式各樣的科技工具，「數位教養」因此成了現代家長關注的議題。對此，台灣展翅協會與Google合作推廣科技素養教育、舉行相關教師研習，立委吳思瑤表示，未來最重要的就是要從教育下手，政府給資源、民間一起來，再加上業者的科技協防，一起因應網路素養與安全議題。

展翅協會秘書長陳逸玲表示，數位素養就是善用科技工具，在網路上相互尊重彼此，了解網路上的風險，也知道如何求助。

陳逸玲強調，兒少要從小培養觀念，展翅協會和Google合作的「兒少上網安全及防治網路兒少性剝削教師研習」進入第5年，陳逸玲認為，老師要對數位素養和網路安全有意識，才更能讓孩子具備這樣的觀念。這樣的研習從去（2022）年著重在國小，到今（2023）年推廣到國中老師，因為在國中階段，更多學生會使用社群、交友軟體、拍攝短影音等等。

「很多孩子在網路上跟陌生人聊天，5分鐘就說我愛你，10分鐘就換照片」，陳逸玲憂心指出，比較小的小朋友甚至不覺得姓名、學校、班級等資訊需要保密，在網路上輕易告訴別人，結果被對方拿來恐嚇、威脅。

Google台灣政府事務與公共政策副總經理陳幼臻點出，「資訊是不是有害的？」、「跟什麼樣的人交談？」一定是「網路原生世代」的家長和老師都會擔心的問題。他認為，生活在網路世代，與其禁止小朋友使用手機，不如給他們更正確的觀念，培養他們成為負責任的數位公民，保護自己、尊重他人。

Photo Credit：關鍵評論網／李芯 Google台灣政府事務與公共政策副總經理陳幼臻表示，Google創立的精神是尊重使用者，特別是隱私權跟安全，因此會持續改善網路安全防護技術。

作為重要的數位平台，Google在兒少網路安全又做了哪些努力？陳幼臻說明，Google會推廣合作夥伴的計畫，例如與台灣展翅協會合作研習；再來是主動移除不當內容，透過Google的服務條款與內容政策，2022年總共移除、停用了63萬個違反兒少性剝削的帳戶，並從Google搜尋移除超過92萬個兒少性剝削內容網址。

除此之外，Google也持續開發新功能與工具，例如有Google安全中心來看帳號的安全設定、「Family Link」協助家長設定家中未成年小孩的手機或載具，還有讓孩子使用的「YouTube Kids」。

「法規都是跟在後面」，立委談政府、民間協力可能

談到在兒少提升數位素養上，政府的角色是什麼？立委吳思瑤坦言：「政府永遠輸給民間」，政策工具的功能是修法立法、編列預算、制定政策，但直到去年底才完成數位性暴力防治四法，而網路霸凌也是在這2年才納入《霸凌防治準則》，「法規都是跟在後面，我們不過是在做亡羊補牢的工作。」

吳思瑤表示，科技業者、軟體業者的「科技協防」已經走在很前面，並看到民間、社會的協力系統，而政府部門要如何更超前部署，唯一的方式就是在既有的基礎上，擴大各方資源、一起來做。其中，吳思瑤認為最重要的就是從教育下手，政府給資源、民間一起來，再加上科技協防，同樣可以有效創造出防堵機制。

Photo Credit：關鍵評論網／李芯 立委吳思瑤坦言，作為公眾人物、民意代表，因意見不同在網路上遭受的攻擊是非常多的，網路霸凌、認知戰都是政策制定者本身每天面對的課題。

童書作家、親子共讀推廣講師陳櫻慧，則分享自己帶著孩子培養數位素養的經驗，在疫情的壓力之下，大家都要快速的做出因應，他從3個面向著手進行。首先，是陪在孩子身邊，一起篩選孩子看的內容，學著欣賞他們喜歡的YouTuber，遇到不適切的東西時給他們一點建議。

再來是透過網路與新聞時事，來做網路安全與網路使用的討論，陳櫻慧特別強調，儘管家長在背後有很多擔憂，但討論時要保持淡定，越著急、孩子就越抗拒，因此要盡量不動聲色地與他們討論。

最後是借力使力，陳櫻慧指出，篩選過的頻道能成為孩子學習上很好的工具，制定學習計畫，並在網路上搜尋合適的影音資源，規劃時段從網路資源學習學科，練習篩選、判斷和媒體釋讀，也能幫助孩子解決學科上的問題。

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核稿編輯：楊士範