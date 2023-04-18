怕孩子跟陌生人聊天、看有害資訊，展翅協會與Google協力數位教養、網路安全
我們想讓你知道的是
「很多孩子在網路上跟陌生人聊天，5分鐘就說我愛你，10分鐘就換照片」，展翅協會秘書長陳逸玲憂心指出，比較小的小朋友甚至不覺得姓名、學校、班級等資訊需要保密，在網路上輕易告訴別人，結果被對方拿來恐嚇、威脅。
數位時代的孩子在成長過程中，免不了使用各式各樣的科技工具，「數位教養」因此成了現代家長關注的議題。對此，台灣展翅協會與Google合作推廣科技素養教育、舉行相關教師研習，立委吳思瑤表示，未來最重要的就是要從教育下手，政府給資源、民間一起來，再加上業者的科技協防，一起因應網路素養與安全議題。
展翅協會秘書長陳逸玲表示，數位素養就是善用科技工具，在網路上相互尊重彼此，了解網路上的風險，也知道如何求助。
陳逸玲強調，兒少要從小培養觀念，展翅協會和Google合作的「兒少上網安全及防治網路兒少性剝削教師研習」進入第5年，陳逸玲認為，老師要對數位素養和網路安全有意識，才更能讓孩子具備這樣的觀念。這樣的研習從去（2022）年著重在國小，到今（2023）年推廣到國中老師，因為在國中階段，更多學生會使用社群、交友軟體、拍攝短影音等等。
「很多孩子在網路上跟陌生人聊天，5分鐘就說我愛你，10分鐘就換照片」，陳逸玲憂心指出，比較小的小朋友甚至不覺得姓名、學校、班級等資訊需要保密，在網路上輕易告訴別人，結果被對方拿來恐嚇、威脅。
Google台灣政府事務與公共政策副總經理陳幼臻點出，「資訊是不是有害的？」、「跟什麼樣的人交談？」一定是「網路原生世代」的家長和老師都會擔心的問題。他認為，生活在網路世代，與其禁止小朋友使用手機，不如給他們更正確的觀念，培養他們成為負責任的數位公民，保護自己、尊重他人。
作為重要的數位平台，Google在兒少網路安全又做了哪些努力？陳幼臻說明，Google會推廣合作夥伴的計畫，例如與台灣展翅協會合作研習；再來是主動移除不當內容，透過Google的服務條款與內容政策，2022年總共移除、停用了63萬個違反兒少性剝削的帳戶，並從Google搜尋移除超過92萬個兒少性剝削內容網址。
除此之外，Google也持續開發新功能與工具，例如有Google安全中心來看帳號的安全設定、「Family Link」協助家長設定家中未成年小孩的手機或載具，還有讓孩子使用的「YouTube Kids」。
「法規都是跟在後面」，立委談政府、民間協力可能
談到在兒少提升數位素養上，政府的角色是什麼？立委吳思瑤坦言：「政府永遠輸給民間」，政策工具的功能是修法立法、編列預算、制定政策，但直到去年底才完成數位性暴力防治四法，而網路霸凌也是在這2年才納入《霸凌防治準則》，「法規都是跟在後面，我們不過是在做亡羊補牢的工作。」
吳思瑤表示，科技業者、軟體業者的「科技協防」已經走在很前面，並看到民間、社會的協力系統，而政府部門要如何更超前部署，唯一的方式就是在既有的基礎上，擴大各方資源、一起來做。其中，吳思瑤認為最重要的就是從教育下手，政府給資源、民間一起來，再加上科技協防，同樣可以有效創造出防堵機制。
童書作家、親子共讀推廣講師陳櫻慧，則分享自己帶著孩子培養數位素養的經驗，在疫情的壓力之下，大家都要快速的做出因應，他從3個面向著手進行。首先，是陪在孩子身邊，一起篩選孩子看的內容，學著欣賞他們喜歡的YouTuber，遇到不適切的東西時給他們一點建議。
再來是透過網路與新聞時事，來做網路安全與網路使用的討論，陳櫻慧特別強調，儘管家長在背後有很多擔憂，但討論時要保持淡定，越著急、孩子就越抗拒，因此要盡量不動聲色地與他們討論。
最後是借力使力，陳櫻慧指出，篩選過的頻道能成為孩子學習上很好的工具，制定學習計畫，並在網路上搜尋合適的影音資源，規劃時段從網路資源學習學科，練習篩選、判斷和媒體釋讀，也能幫助孩子解決學科上的問題。
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核稿編輯：楊士範
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乾淨的水源，孩子的救援：別讓孩子繼續喝髒水！
我們想讓你知道的是
你知道嗎？世界上，每4人就有1人缺乏可用的乾淨水──事實上，每天死於飲／使用髒水相關疾病的5歲以下兒童高達近800名，這些孩子需要你我協力搶救！世界展望會致力於幫助世界各地的孩子們獲得乾淨水與更好的衛生條件，希望透過這篇文章，邀請您一起加入水資源行動的行列。
我們生活於水資源充裕的台灣，或許從來沒有想過，「缺水」究竟會對生活帶來哪些影響？我們可能也很難想像，為了取回每日需要的生活用水，而要每天早起跋涉至少6公里的生活──但在某些脆弱地區，這卻是真真切切的生活日常。
從數據看世界：水資源危機正發生
從數據觀察全球水資源危機的現況，我們會發現不少讓人驚訝不已的關鍵數字：至今全球仍有約20億人口沒有乾淨水可喝，相當於每4人之中，就有1人缺乏可飲用淨水；如果聚焦於缺水地區的孩童，我們還會看見不安全的水、環境和個人衛生對兒童的致命影響──每日死於不安全的水、衛生設施和個人衛生相關疾病的兒童將近800人。
數字背後，是一個個本應豐盛，但卻因為水資源問題而嚴重匮乏的生命。據聯合國兒童基金會統計，在長期戰火衝突的國家中，5歲以下孩童死於缺乏乾淨用水的可能性是死於直接暴力的20倍，可見水資源到底會對脆弱地區產生多大的負面影響。更甚至，取得水資源過程可能面臨的風險與困難，還會導致教育剝奪、疾病感染、飢餓與貧窮等社會問題：
一、過度遙遠的水源
為了前往較遠的水源取水，婦女和兒童往往需要犧牲睡眠、上學或是勞動時間。較長的取水路途不只嚴重影響兒童就學、專心讀書的機會，取水途中可能遭遇動物攻擊或性別侵害等危險。
二、不安全水源的風險疑慮
脆弱地區的取水點大多是人畜共用、裸露於地表等高度汙染風險，飲用後很可能導致霍亂、痢疾、腹瀉等致命疾病，它們也理所當然地成為當地5歲以下兒童死亡的第二大主因。即便有幸康復，疾病後續造成的營養不良和發育遲緩等慢性病，也會影響兒童一輩子。
三、水源歸屬與管理爭議
在缺水地區，水資源往往是暴力衝突的根本原因，有時這讓弱勢家庭需要付出不平等的代價，來獲取生活用水；而在經濟層面，缺乏水資源不只會導致農作物歉收，也會讓地區缺乏永續水資源管理與維護的觀念，導致遭遇乾旱、水患等災害發生時，對弱勢兒童的成長機會產生更大威脅。
WASH計畫：為孩子的生命注入活水
為幫助脆弱地區的孩子，世界展望會長期投入水資源領域的工作，不只是臺灣投入該領域最多的非政府組織，也是全球提供最多乾淨用水的非政府組織。多年以來，世界展望會透過提供安全水資源的「享有乾淨水（Safe water）」、建造廁所與洗手台等基礎衛生設備的「改善衛生設施（Improved sanitaion）」，以及教育社區居民正確水資源及衛教知識的「健康的衛生習慣（Hygiene behaviour）」三大方式推動「乾淨水、衛生設施&衛生習慣計畫」（WAter、Sanitation & Hygiene，WASH計畫），持續為世界各地的孩童、帶來乾淨的飲用水。
2022年，台灣世界展望會分別在柬埔寨、印尼、民主剛果、莫三比克、尼日、馬利、獅子山、史瓦第尼等8個國家，執行9個發展型水資源暨衛生計劃，估計共約8萬9千名兒童、家人與社區居民受益。特別的是，這項方案採用社區參與整合的推動模式，透過與社區共同設計，發展出可永續運作的用水與衛生的解決方案，如此一來，即使世界展望會離開，他們依然可以維護水資源和衛生設施，讓供水設施持續不斷的運作下去。
以馬拉威的坎培薩社區為例，對當地居民而言，外出取水是再日常不過的事情。「我們常常在凌晨4點左右起床去取水，」生活在馬拉威Sitima村的凱瑟琳說，「雖然已經早起，但有時取水點還是人滿為患，這時我們就必須從沼澤取水，不得不面臨因髒水染上疾病的風險。」為了每日生活所需的必須用水，他們每天必須花費將近3個小時，長途跋涉數公里，從未受保護的水源取水。但是，偏遠的水源加上汙染風險極高的水質，讓坎培薩社區的婦女與孩子面臨嚴重的就學及健康風險──早起取水不只讓孩子們有時難以在課堂上集中注意力、水源品質的不穩定性也讓此地5歲以下兒童有高達27%的腹瀉患病率。後來，台灣世界展望會進駐至此，推動發展型水資源暨衛生計劃。期間不只幫助社區新建五口社區水井，也進行水衛生教育、傳授永續水資源管理的技術與能力，幫助村落發展行動計畫，有效改善當地兒童腹瀉盛行率與社區健康狀態，估計直接受益人數高達1320人。
走入脆弱地區，散播希望泉源
除了馬拉威，世界展望會的足跡還遍布亞洲、非洲等近100個國家，他們馬不停蹄地從事水資源相關的工作，都是為了圓滿孩子豐盛的生命。截至目前，每天有3間學校受益於安全飲用水行動，57萬個孩子因此能夠在學校取得淨水資源，整年下來，世界展望會至少提供350萬人改善衛生環境，更是每10秒鐘，就有1個人因為世界展望會而獲得乾淨水。
儘管已經幫助許多地區解決水資源問題，但世界展望會仍然沒有停止努力，持續將乾淨水和基礎衛生設備送入有需要的社區，期望在2025年達成幫助1500萬人獲得安全、容易取得乾淨水的水資源行動目標。因為我們知道，沒有乾淨水的生活，是地球上十分之一人口面臨的現實。
雖然我們無法真正體會，但是您可以和世界展望會一起伸出援手，每個人只要300元，就能夠為建造供水設施盡一份心力，多幫助脆弱地區的孩子獲得乾淨水，迎來生活的巨大轉變。讓我們一起攜手，用乾淨水源打造孩童成長的樂園，直到世界不再有人感到渴！