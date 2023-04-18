福斯新聞誹謗案延後開庭，陪審團將界定是否惡意污衊投票公司做票給拜登

綜合《路透社》、《BBC》、《美聯社》與《CNN》的報導，多明尼恩投票系統（Dominion Voting Systems）公司與福斯新聞（Fox News）、福斯集團（Fox Corp）間的16億美元誹謗訴訟，原訂4月17日審理。 不過法官宣布開庭時間延後24小時，遲至美東時間4月18日早上9點開庭。知情人士告訴《美聯社》，開庭時間延後是由於福斯新聞，正在與多明尼恩投票系統公司進行私下的和解談判。

主審本案件的是德拉瓦州高等法院的戴維斯（Eric Davis ）法官，他並沒有對外界說明審判延遲的原因。不過1位知情人士於16日告訴《路透社》，被告福斯新聞一直在尋求可能的解決方案。《華盛頓郵報》與《華爾街日報》也援引相關人士表示，福斯新聞正在尋求和解談判的可能性。

多明尼恩投票系統公司控告福斯新聞，以及福斯集團，認為他們的主持人在節目上發表虛假的言論，誤導觀眾相信該投票系統公司在2020年美國總統大選中，透過操縱投票機器，讓拜登（Joe Biden）的得票數超越川普（Donald Trump），並贏得總統大位。

多明尼恩投票系統公司對20項福斯新聞的廣播節目，以及貼文內容提起訴訟，表示福斯新聞故意散布謊言、破壞其公司名譽。

20項被控訴的廣播節目與貼文，皆發生於2020年11月8日，至2021年1月26日之間。其中包含福斯新聞主持人皮羅（Jeanine Pirro）、道布斯（Lou Dobbs）、巴蒂羅姆（Maria Bartiromo）在節目上發表的言論，以及道布斯發佈的貼文內容。

福斯新聞對多明尼恩投票系統公司的不實言論主要分為4類，分別是多明尼恩投票系統公司進行選舉舞弊、用演算法翻轉選票、與委內瑞拉有聯繫，以及政客利用該公司收取回扣。

多明尼恩投票系統公司表示，福斯新聞的編輯與董事會成員，都知道這些論述是不實的，但為了跟極右翼媒體競爭收視率，因此繼續播送這些內容。

監督這起誹謗案件的法官，已經裁定福斯新聞的這些言論都是錯誤的，並表示「非常明顯地，這些與多明尼恩投票系統，以及2020年總統大選相關的言論都不是真實的。」

多明尼恩投票系統公司已經要求16億美元的賠償，以彌補其公司因名譽被害而蒙受的損失。被告福斯新聞則否認有不當行為，並表示這起誹謗案，是對新聞自由的打擊。

這起誹謗案將在18日上午完成陪審團的遴選，並開庭審理。陪審團將界定福斯新聞的不實言論，是因為「不夠注意」所以導致虛假言論的散佈，還是基於「實質惡意」，所進行的誹謗。

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核稿編輯：楊士範