福斯新聞誹謗案延後開庭，陪審團將界定是否惡意污衊投票公司做票給拜登
我們想讓你知道的是
多明尼恩投票系統公司控告福斯新聞，認為他們的主持人在節目上發表虛假的言論，誤導觀眾相信該投票系統公司在2020年美國總統大選中，透過操縱投票機器，讓拜登的得票數超越川普，並贏得總統大位。
綜合《路透社》、《BBC》、《美聯社》與《CNN》的報導，多明尼恩投票系統（Dominion Voting Systems）公司與福斯新聞（Fox News）、福斯集團（Fox Corp）間的16億美元誹謗訴訟，原訂4月17日審理。 不過法官宣布開庭時間延後24小時，遲至美東時間4月18日早上9點開庭。知情人士告訴《美聯社》，開庭時間延後是由於福斯新聞，正在與多明尼恩投票系統公司進行私下的和解談判。
主審本案件的是德拉瓦州高等法院的戴維斯（Eric Davis ）法官，他並沒有對外界說明審判延遲的原因。不過1位知情人士於16日告訴《路透社》，被告福斯新聞一直在尋求可能的解決方案。《華盛頓郵報》與《華爾街日報》也援引相關人士表示，福斯新聞正在尋求和解談判的可能性。
多明尼恩投票系統公司控告福斯新聞，以及福斯集團，認為他們的主持人在節目上發表虛假的言論，誤導觀眾相信該投票系統公司在2020年美國總統大選中，透過操縱投票機器，讓拜登（Joe Biden）的得票數超越川普（Donald Trump），並贏得總統大位。
多明尼恩投票系統公司對20項福斯新聞的廣播節目，以及貼文內容提起訴訟，表示福斯新聞故意散布謊言、破壞其公司名譽。
20項被控訴的廣播節目與貼文，皆發生於2020年11月8日，至2021年1月26日之間。其中包含福斯新聞主持人皮羅（Jeanine Pirro）、道布斯（Lou Dobbs）、巴蒂羅姆（Maria Bartiromo）在節目上發表的言論，以及道布斯發佈的貼文內容。
福斯新聞對多明尼恩投票系統公司的不實言論主要分為4類，分別是多明尼恩投票系統公司進行選舉舞弊、用演算法翻轉選票、與委內瑞拉有聯繫，以及政客利用該公司收取回扣。
多明尼恩投票系統公司表示，福斯新聞的編輯與董事會成員，都知道這些論述是不實的，但為了跟極右翼媒體競爭收視率，因此繼續播送這些內容。
監督這起誹謗案件的法官，已經裁定福斯新聞的這些言論都是錯誤的，並表示「非常明顯地，這些與多明尼恩投票系統，以及2020年總統大選相關的言論都不是真實的。」
多明尼恩投票系統公司已經要求16億美元的賠償，以彌補其公司因名譽被害而蒙受的損失。被告福斯新聞則否認有不當行為，並表示這起誹謗案，是對新聞自由的打擊。
這起誹謗案將在18日上午完成陪審團的遴選，並開庭審理。陪審團將界定福斯新聞的不實言論，是因為「不夠注意」所以導致虛假言論的散佈，還是基於「實質惡意」，所進行的誹謗。
新聞來源
- Dominion defamation trial against Fox to proceed Tuesday after delay（Reuters）
- Here are the 20 specific Fox broadcasts and tweets Dominion says were defamatory（CNN）
- Fox defamation trial delayed amid settlement talks（BBC）
- Fox News-Dominion libel case set to begin after brief delay（AP）
延伸閱讀
- 鑑識報告指「Dominion投票系統」有漏洞，這是美國大選被操縱的證據嗎？
- 2020美國大選：拜登瞬間多了10萬票！威斯康辛、密西根的「選民詐欺」怎麼回事？
- 2020美國大選：喬治亞州重新驗票結果仍由拜登勝出，2席參議員決選成為下一焦點
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
核稿編輯：楊士範
Tags：
飛宏科技與Vinpower、Silanna攜手開發iXCharger，首款1TB儲存空間搭載65W GaN氮化鎵充電器
我們想讓你知道的是
飛宏科技與Vinpower、Silanna攜手開發首款搭載65W GaN氮化鎵充電器的1TB儲存空間「iXCharger」。儲存與快充技術二合一，還可適用於不同作業系統的儲存技術，讓它不僅可為手機、平板、筆電等行動裝置充電，還可當作外接式硬碟使用。
同時使用筆電、平板、手機等多種行動裝置，已是人人的日常習慣。雖然使用者幾乎每天為各種裝置充飽電力，但不一定有時間每天為裝置中的檔案做備份，可想而知日積月累下來，散落在各種裝置的資料無法同步備份，也漸漸成為使用者的困擾。若想以簡單便利的方式，同步進行檔案備份與快充，使用二合一功能的iXCharger便是最好的選擇。
飛宏科技與Vinpower, Inc. 、Silanna Semiconductor攜手合作，針對使用者的痛點與需求，共同開發首款同時搭載1TB儲存空間與65W快充技術的二合一充電器「iXCharger 」！
首款跨裝置的1TB大容量存取空間
市面上多數儲存裝置不能同時適用於各家的手機與平板，而外接式硬碟也僅限用於桌機或筆電，且可能會受限於不同的作業系統。iXCharger擁有首款可跨裝置且適用於不同作業系統的儲存技術，不僅可為手機、平板、筆電等行動裝置充電，還可當作外接式硬碟使用，廣泛適用於iOS、Android、Windows、Chrome OS、macOS等作業系統。此外，iXCharger擁有高達1TB大容量的儲存空間，使用者可將檔案、照片輕鬆做備份，其輕巧便攜的設計，可讓使用者隨身攜帶、隨時存取，不用擔心檔案遺漏。
搭載65W GaN氮化鎵快充技術
「iXCharger」採用第三代GaN氮化鎵技術，以更小的體積提供更高的功率密度和散熱速度，為手機、平板電腦和筆記本電腦實現快速、安全、高效的充電體驗。
更值得注意的是，iXCharger不僅有擁有摺疊插頭90度彈片設計，還可更換多國插頭，外出旅行攜帶更加便利。並採用USB Type-C規格，提升傳輸效率，符合不久的將來，電子產品全面使用Type-C為統一充電介面的歐盟規定，達到減少電子垃圾的目標，是環保永續的綠色產品。
iXCharger 為使用者同時提供快充與資料備份的解決方案，成功以最小的體積延伸最大的效益，證明了綠色科技能為生活帶來更多便利。飛宏科技智慧電能事業群兼生產製造中心 林冠宏副總表示：「飛宏科技投入電源供應器生產研發已經有五十多年的經驗，這次與Vinpower, Inc. 、Silanna Semiconductor攜手合作，我們不僅僅為使用者解決產品使用上的痛點，更致力綠色科技的導入，落實節能、永續、環保的核心理念」。
本文章內容由「飛宏科技」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。