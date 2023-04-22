中國經濟明顯回暖，但復甦仍顯疲軟、失業率居高不下
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中國官方近期公佈的一系列數據顯示，進入兔年後，中國經濟出現復甦跡象。但有專家指出，這種復甦仍顯疲軟，就業、消費乏力，通縮陰影初顯等問題值得警惕。
文：德國之聲中文網（路透社、華爾街日報）
中國央行行長易綱上週表示，中國經濟正在企穩回升，通膨保持低位，房地產市場出現積極變化，預計今（2023）年GDP增速將達5％左右。這一預期和中國政府上月設定的全年增長目標相符。
最新數據顯示，房地產市場3月份進一步呈現復甦跡象。根據《華爾街日報》基於中國國家統計局上週六公佈的數據計算，中國70個大中城市新建商品住宅均價在3月份環比上漲0.44％，比2月份0.29％的環比漲幅有所加快。3月份70個大中城市平均新建商品住宅價格同比下降1.35％，比2月份1.86％的同比降幅有所收窄。
報導認為，隨著中國全面放開防疫管控，並出台多項寬鬆措施全力穩經濟、刺激消費，房企政策不斷放鬆，對網路平台和網遊等行業的監管也轉為支持，中國經濟開年已明顯回暖，消費和房地產行業出現復甦。
同時，中國海關總署的數據顯示，3月份中國出口較上年同期激增14.8％，並結束了自去（2022）年10月份以來近半年的連跌勢頭。該報分析指出，3月份中國出口大幅反彈，反映出亞洲和歐洲需求增長以及供應鏈狀況有所改善。
而這一意外強勁結果背後的另一個主要原因是，3月份中國對俄羅斯的出口較上年同期增長逾一倍，達到創紀錄的90億美元。相比之下今年1－2月的同比增幅約為20％。
今年3月，中國對東協的出口較上年同期增長35.4％，至560億美元，高於今年前兩個月9％的增幅。3月份中國對歐盟出口較上年同期小幅增長3.4％，前兩個月為收縮12％；對美國出口下降7.7％，較1－2月22％的降幅收窄。
復甦疲軟，通縮陰影顯現
但在經濟顯露升溫跡象的情況下，中國3月份通膨率仍連續第二個月回落。中國國家統計局數據顯示，3月份消費者價格指數（CPI）同比僅上漲0.7％，為2021年9月以來最低同比漲幅。2月份CPI同比漲幅為1.0％。《華爾街日報》引述專家觀點認為，中國通膨率回落的部分原因在於勞動力市場疲軟，這種情況往往會抑制價格上漲。
中國失業率居高不下，尤其是青年失業率，2月份16至24歲的人口失業率略高於18％。據中華全國總工會日前公佈的調查報告，數據顯示從事外賣、快遞、網約車、計程車司機等行業的「靈活就業」人數高達8400萬人之眾，佔城市就業人口總數的將近20％。這些從業者收入很低，且極不穩定，也沒有社保等福利保障。
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：朱家儀
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搶先直擊友達光電在 Touch Taiwan 2023 兩大亮點：智慧座艙、家庭劇院，打造沉浸式視覺體驗
我們想讓你知道的是
每年 Touch Taiwan（智慧顯示展覽會）可說是顯示器產業的一大盛事，今年友達光電（以下稱友達）在 Touch Taiwan 透過高低層次搭配幾何造型，將 ALED 箱體造型融入其中。關鍵特務搶先帶大家一探究竟，今年友達在 Touch Taiwan 將端出哪些吸睛的應用？
亮點一：智慧座艙 打造車子成為第三生活空間
自動駕駛技術逐漸成熟加上車聯網普及，汽車已成為每個人在住家、辦公室之外的「第三空間」。人和車要更多的互動，當然就需有「顯示器」作為人機互動的關鍵載體，這次友達把一整台車的座艙直接搬到TouchTaiwan現場，讓參觀者體驗全新顯示器科技，感受在車艙內享有工作、娛樂、生活等應用。
首先來到駕駛座，映入眼簾的是搭載A柱到A柱的55吋超大型曲面顯示器的FIDMPlus一體化方案。搭配友達AmLED顯示技術，具備高解析、高亮度、廣色域、高對比、低耗能、耐候度高、強光下可視性高等功能，不論何時都能給駕駛最清晰的行車資訊。
除了超大型曲面顯示器外，更搭配了隱藏式彩色鏡頭及感測器，一來可針對駕駛臉部做身份識別，直接呈現個人化模式，像是個人會議行事曆、提醒待辦事項、進行視訊會議等；二來，鏡頭可偵測駕駛操駕狀態，如果疲勞打瞌睡或視線有分心，就能以圖示、聲音發出提醒。也因為有環境光感測器偵測光線強度，顯示器會自動調整亮度，符合駕駛接收資訊的最佳狀態。
另外，若副駕乘客在看影片時小心睡著時，IR感測器也能偵測乘客的眼睛闔上，系統就會自動關閉顯示器暫停播放，達到省電效果。不過副駕乘客看影片時，可能會導致分散駕駛注意力，因此副駕位置有主動式防窺顯示器，從駕駛角度是看不到副駕的內容的，駕駛更能專心開車。此外，副座還有另一個別稱「女王座」，可以觸控螢幕點選顯示器購物，並透過多屏共享連動技術，直接將購物車內容傳送給駕駛座進行結帳買單。
而後方乘客座，因為不用特別關注交通情況，對於玩遊戲或是視訊會議的需求，都能在後座的顯示器完成。本次展出的駕駛後座顯示器有另一項特色，13.5吋BlendedMicroLED顯示器塗上特殊光學薄膜，顯示器與後頭枕融為一體，當顯示器關閉時可以融入於原本座椅材質，不會破壞車裝既又保留高質感空間。
亮點二：家用娛樂 從劇院到電競感受顯示器的多元應用
離開智慧車艙回到家中，想要看一部電影紓壓，如果有一套家庭劇院產品，就能享有媲美電影院大畫面的娛樂饗宴。這次友達在TouchTaiwan展示163吋ALED旗艦級高畫質屏幕，特別製作數支精彩的技術與人文主題影片，讓現場觀眾深入了解ALED的技術優勢。觀賞過程彷彿親臨現場，置身於畫面中的絕美世界之中，再搭配多達16聲道的立體環繞音效，營造出絕佳的沉浸感。
優秀的聲光效果，來自於集結友達各種先進顯示科技的ALED其無縫拼接、可無限延伸的特性，能滿足弧形、L型、球形、甚至不規則角度等需求，呈現最準確的色彩與對比。
另外，友達獨家的A.R.T.–先進抗反光技術，能抵抗環境光的影響又擁有現代人青睞的護眼顯示功能。不僅把容易對眼睛造成負擔的反光、眩光與藍光抑制到最低，更藉由特殊表面結構，大幅降低外部光線照映到顯示器表面的反射光。等於在家看劇就算在白天有陽光射入的狀態，也不用擔心反光看不到影像，並大幅增加影像暗部層次與明暗對比。
最後一站來到電競遊戲區，友達持續帶領全球玩家往前走，今年TouchTaiwan展出的全系列電競專用顯示器，運用友達獨家AmLED、先進抗反光A.R.T.等技術，滿足各類電競愛好者的需求，為全球玩家提供極致的遊戲享受。
本次TouchTaiwan展會當中，特別挑選其中有兩款產品來介紹。第一支是24”FHD540Hz，透過影像的極高刷新率以及不殘影的訴求，幫助電競選手順利取得比賽勝利，可說是專為電競選手量身訂做的顯示器。
第二支曲面電競MNT是49吋的32：9寬螢幕，特別適合熱衷玩即時戰略遊戲的玩家。因為R1000曲面包覆加上5K解析度、360Hz高頻率，各種高規格再強化遊戲的沉浸感。另外，這款產品還有一個特色是畫面對比表現高、層次分明，即使是遊戲的暗態場景也能清楚顯示。
從TouchTaiwan看見友達展示的一系列產品，可發現顯示器的發展一日千里，不再是單向顯示資訊的媒介，而是在不同場景能達成雙向互動的載具。究竟顯示器還能撼動哪些產業運作模式，或是從日常生活帶給使用者「wow」的驚呼，友達雙軸轉型GoPremium打造高附加價值的顯示器，推進顯示器不斷進化升級，讓我們拭目以待！
▼參觀資訊▼
友達|TouchTaiwan2023
4/19(三)-4/21(五)台北南港展覽館1館4F|M1020
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