2023/04/22,
中國

中國經濟明顯回暖，但復甦仍顯疲軟、失業率居高不下

中國經濟明顯回暖，但復甦仍顯疲軟、失業率居高不下
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中國官方近期公佈的一系列數據顯示，進入兔年後，中國經濟出現復甦跡象。但有專家指出，這種復甦仍顯疲軟，就業、消費乏力，通縮陰影初顯等問題值得警惕。

文：德國之聲中文網（路透社、華爾街日報）

中國央行行長易綱上週表示，中國經濟正在企穩回升，通膨保持低位，房地產市場出現積極變化，預計今（2023）年GDP增速將達5％左右。這一預期和中國政府上月設定的全年增長目標相符。

最新數據顯示，房地產市場3月份進一步呈現復甦跡象。根據《華爾街日報》基於中國國家統計局上週六公佈的數據計算，中國70個大中城市新建商品住宅均價在3月份環比上漲0.44％，比2月份0.29％的環比漲幅有所加快。3月份70個大中城市平均新建商品住宅價格同比下降1.35％，比2月份1.86％的同比降幅有所收窄。

報導認為，隨著中國全面放開防疫管控，並出台多項寬鬆措施全力穩經濟、刺激消費，房企政策不斷放鬆，對網路平台和網遊等行業的監管也轉為支持，中國經濟開年已明顯回暖，消費和房地產行業出現復甦

同時，中國海關總署的數據顯示，3月份中國出口較上年同期激增14.8％，並結束了自去（2022）年10月份以來近半年的連跌勢頭。該報分析指出，3月份中國出口大幅反彈，反映出亞洲和歐洲需求增長以及供應鏈狀況有所改善。

而這一意外強勁結果背後的另一個主要原因是，3月份中國對俄羅斯的出口較上年同期增長逾一倍，達到創紀錄的90億美元。相比之下今年1－2月的同比增幅約為20％。

今年3月，中國對東協的出口較上年同期增長35.4％，至560億美元，高於今年前兩個月9％的增幅。3月份中國對歐盟出口較上年同期小幅增長3.4％，前兩個月為收縮12％；對美國出口下降7.7％，較1－2月22％的降幅收窄。

復甦疲軟，通縮陰影顯現

但在經濟顯露升溫跡象的情況下，中國3月份通膨率仍連續第二個月回落。中國國家統計局數據顯示，3月份消費者價格指數（CPI）同比僅上漲0.7％，為2021年9月以來最低同比漲幅。2月份CPI同比漲幅為1.0％。《華爾街日報》引述專家觀點認為，中國通膨率回落的部分原因在於勞動力市場疲軟，這種情況往往會抑制價格上漲。

中國失業率居高不下，尤其是青年失業率，2月份16至24歲的人口失業率略高於18％。據中華全國總工會日前公佈的調查報告，數據顯示從事外賣、快遞、網約車、計程車司機等行業的「靈活就業」人數高達8400萬人之眾，佔城市就業人口總數的將近20％。這些從業者收入很低，且極不穩定，也沒有社保等福利保障。

本文經《德國之聲》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：朱家儀


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