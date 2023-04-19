2023/04/19,
歐洲

瓦格納集團首腦稱結束烏克蘭戰爭是「最理想的結果」，發文引起關注

瓦格納集團首腦稱結束烏克蘭戰爭是「最理想的結果」，發文引起關注
瓦格納集團首腦普里戈任｜Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

瓦格納集團領袖普里戈任稱，理想的選項是結束俄羅斯在烏克蘭的「特別軍事行動」。不過，他的發文中也有自相矛盾之處。經過數月的消耗戰，他的僱傭軍團聲稱控制了東部城鎮巴赫姆特的大部分地區。

文：德國之聲中文網（德新社、路透社等）

俄羅斯僱傭軍「瓦格納集團」首領普里戈任（Yevgeny Prigozhin）在上週五發表的一則網路貼文中稱，結束在烏克蘭戰爭是「最理想的結果」，引發關注。

普里戈任在貼文中寫道：「理想的選項將是，宣布終結特別軍事行動，並宣布俄羅斯已經實現所有既定目標，——從某些意義上講，我們也的確實現了。」普里戈任的貼文受到烏克蘭媒體的報導。

61歲的普里戈任寫道：「對國家權力以及社會而言，如今全面停止特別軍事行動，是必要的。」

普里戈任寫道：「對俄羅斯而言，在（對方）反攻開始之後，前線局勢惡化的風險總是存在的。」他說，目前唯一的選項是固守。

這樣的說法與克里姆林宮的表態有所不同。克里姆林宮稱，已完全佔領烏克蘭盧漢斯克、頓內次克、札波利沙和赫爾松這四個地區。

不過，在這篇帖文中，普里戈任反對任何要俄羅斯向烏克蘭歸還佔領領土的談判。在文末，他似乎又改變了開頭的說法。「俄羅斯不能接受任何協議，只有公平的一戰……越快開始越好。」

瓦格納集團是受克里姆林宮支持的私人僱傭軍。目前，該集團主要在烏克蘭東部城鎮巴赫姆特作戰。據估計，那裡的消耗戰有可能已導致雙方超過6萬2000名士兵陣亡。

瓦格納集團現在聲稱控制了巴赫姆特大部分地區，烏克蘭則多次反駁已從該地撤軍的說法。

交換戰俘

據普里戈任公布的一則影片，週日，東正教復活節之際，瓦格納集團釋放了至少100名烏克蘭戰俘。影片中，超過100名士兵，有些一瘸一拐，有些由戰友抬著擔架，走在一條泥濘的路上。

烏克蘭總統澤倫斯基辦公室主任耶爾馬克（Andriy Yermak）表示，在「復活節大交換」中，130名烏克蘭被俘士兵得以獲釋返鄉。有多少俄羅斯戰俘獲釋尚不清楚。

歐盟制裁瓦格納集團

上週，歐盟理事會對瓦格納集團實施制裁。原因是該僱傭軍「積極」參與俄羅斯對烏克蘭的侵略戰爭。1473名個人和207家企業列在制裁名單上。制裁措施包括歐盟入境禁令、凍結在歐盟財產、禁止歐盟公民或企業對其提供資助。這並非歐盟首次制裁瓦格納集團。

今年2月，歐盟就對與該集團有關的11名個人和7家機構實施了制裁。不過，當時的制裁措施是與該集團在非洲蘇丹等國家的行動有關。歐盟稱，該集團在那裡犯下嚴重侵犯人權的行為，並加劇了那些國家的不穩定局面。

此外，最近一則網路傳播的影片中似乎顯示一名烏克蘭士兵被斬首。瓦格納集團受到與此相關的指責。據德國媒體報導，該集團一名現逃往挪威的前成員稱，他可以認出影片中的瓦格納集團成員身份。但該影片的真實性迄今尚未能得到明確的證實。

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本文經《德國之聲》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：朱家儀


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