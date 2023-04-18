2023/04/18,
商業

三星電子估Q1獲利14年來最低，再傳降價搶單，專家：對台積電影響有限

三星電子估Q1獲利14年來最低，再傳降價搶單，專家：對台積電影響有限
Photo Credit:getty

我們想讓你知道的是

景氣前景未明，日前三星電子發出聲明指出，「記憶體需求急劇下降…主要是總體經濟情勢加上客戶採購意願降低等影響，許多客戶為了財務目的繼續調整庫存。」

三星再傳降價搶單，對台積電影響有限

（中央社）三星（Samsung）再度傳出採取降價搶單策略，產業專家預期，對台積電影響應有限。

台經院產經資料庫研究員暨總監劉佩真表示，三星採取削價搶單策略，或許可能搶得部分零星訂單，主要是有一些客戶基於供應鏈風險韌性考量，希望貨源能有些分散，藉此機會增加第2供應來源，大部分市場仍由台積電掌握。

劉佩真指出，尤其在先進製程，不管是產量、良率及出貨經驗，台積電提供的服務，能夠讓客戶產品穩定性高，且不與客戶競爭，客戶不太容易會輕易轉變代工廠，三星過去時有降價搶單動作，對台積電的影響都相當有限。

她以高通（Qualcomm）為例，高通近來先進製程訂單又回歸台積電。劉佩真說，台積電在全球晶圓代工市占率持續不斷擴增，去年第4季已達58.5%，大幅領先三星的15.8%。

三星電子估Q1獲利14年來最低，擬大幅減產晶片

（中央社）全球半導體市場下滑加劇，三星電子（Samsung Electronics）7日表示，第1季營利比預期更糟地劇減96%後，將「大幅」降低晶片產量。

三星電子在簡短的初步財報中估計，今（2023）年1月至3月季度營利，從去（2022）年同期的14.12兆韓元降至6000億韓元（約新台幣138.75億元）。這是三星電子14年來任何季度的最低獲利。

三星電子聲明，「記憶體需求急劇下降…主要是總體經濟情勢加上客戶採購意願降低等影響，許多客戶為了財務目的繼續調整庫存。」

三星電子表示，「將把記憶體晶片減產至一個有意義的水準，尤其是那些有供應保障的產品。」

三星電子減產訊號異常強烈。三星電子先前表示會進行小幅調整，諸如暫停翻修生產線，而不是全面減產。

三星電子並未透露打算減產的規模。

三星擬20年砸7兆元建5座廠

（中央社）三星（Samsung）預計在未來20年投入2300億美元（約新台幣7兆387億元），建置5座新廠。產業專家表示，三星的投資計畫有機會達成，不過，具體影響有待進一步觀察；三星近年的投資更受關注。

《路透社》報導，韓國政府日前宣布一項規模高達550兆韓元（約新台幣12兆8860億元）民間投資計畫，三星的2300億美元投資是計畫的一環。韓國的半導體戰略包括擴大稅收減免，以及協助晶片、顯示器和電池等高科技產業提高競爭力。

集邦科技（TrendForce）資深研究副總經理郭祚榮說，隨著生成式人工智慧（AI）、電動車等新領域的興起，硬體的需求在未來將會持續放量，加上地緣政治的影響，三星持續加碼投資韓國是必然的趨勢。因目前尚無具體計畫內容，可能造成的影響仍待進一步觀察。

長期觀察半導體產業的聚芯資本管理合夥人陳慧明認為三星這項為期20年的投資計畫有機會達成，不過可能的影響需視具體的投資情況而定。

陳慧明表示，三星近年的投資更受關注，尤其在當前動態隨機存取記憶體（DRAM）與晶圓代工景氣低迷的情況下，三星的策略備受矚目。

反觀三星的對手台積電，陳慧明說，台積電4奈米及3奈米製程進展持續領先，預期近年投資將相對穩健。台積電今年資本支出將維持在320億至360億美元水準（可能再度下調）。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：莊貿捷
核稿編輯：翁世航


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。