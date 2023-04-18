三星電子估Q1獲利14年來最低，再傳降價搶單，專家：對台積電影響有限
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景氣前景未明，日前三星電子發出聲明指出，「記憶體需求急劇下降…主要是總體經濟情勢加上客戶採購意願降低等影響，許多客戶為了財務目的繼續調整庫存。」
三星再傳降價搶單，對台積電影響有限
（中央社）三星（Samsung）再度傳出採取降價搶單策略，產業專家預期，對台積電影響應有限。
台經院產經資料庫研究員暨總監劉佩真表示，三星採取削價搶單策略，或許可能搶得部分零星訂單，主要是有一些客戶基於供應鏈風險韌性考量，希望貨源能有些分散，藉此機會增加第2供應來源，大部分市場仍由台積電掌握。
劉佩真指出，尤其在先進製程，不管是產量、良率及出貨經驗，台積電提供的服務，能夠讓客戶產品穩定性高，且不與客戶競爭，客戶不太容易會輕易轉變代工廠，三星過去時有降價搶單動作，對台積電的影響都相當有限。
她以高通（Qualcomm）為例，高通近來先進製程訂單又回歸台積電。劉佩真說，台積電在全球晶圓代工市占率持續不斷擴增，去年第4季已達58.5%，大幅領先三星的15.8%。
三星電子估Q1獲利14年來最低，擬大幅減產晶片
（中央社）全球半導體市場下滑加劇，三星電子（Samsung Electronics）7日表示，第1季營利比預期更糟地劇減96%後，將「大幅」降低晶片產量。
三星電子在簡短的初步財報中估計，今（2023）年1月至3月季度營利，從去（2022）年同期的14.12兆韓元降至6000億韓元（約新台幣138.75億元）。這是三星電子14年來任何季度的最低獲利。
三星電子聲明，「記憶體需求急劇下降…主要是總體經濟情勢加上客戶採購意願降低等影響，許多客戶為了財務目的繼續調整庫存。」
三星電子表示，「將把記憶體晶片減產至一個有意義的水準，尤其是那些有供應保障的產品。」
三星電子減產訊號異常強烈。三星電子先前表示會進行小幅調整，諸如暫停翻修生產線，而不是全面減產。
三星電子並未透露打算減產的規模。
三星擬20年砸7兆元建5座廠
（中央社）三星（Samsung）預計在未來20年投入2300億美元（約新台幣7兆387億元），建置5座新廠。產業專家表示，三星的投資計畫有機會達成，不過，具體影響有待進一步觀察；三星近年的投資更受關注。
《路透社》報導，韓國政府日前宣布一項規模高達550兆韓元（約新台幣12兆8860億元）民間投資計畫，三星的2300億美元投資是計畫的一環。韓國的半導體戰略包括擴大稅收減免，以及協助晶片、顯示器和電池等高科技產業提高競爭力。
集邦科技（TrendForce）資深研究副總經理郭祚榮說，隨著生成式人工智慧（AI）、電動車等新領域的興起，硬體的需求在未來將會持續放量，加上地緣政治的影響，三星持續加碼投資韓國是必然的趨勢。因目前尚無具體計畫內容，可能造成的影響仍待進一步觀察。
長期觀察半導體產業的聚芯資本管理合夥人陳慧明認為三星這項為期20年的投資計畫有機會達成，不過可能的影響需視具體的投資情況而定。
陳慧明表示，三星近年的投資更受關注，尤其在當前動態隨機存取記憶體（DRAM）與晶圓代工景氣低迷的情況下，三星的策略備受矚目。
反觀三星的對手台積電，陳慧明說，台積電4奈米及3奈米製程進展持續領先，預期近年投資將相對穩健。台積電今年資本支出將維持在320億至360億美元水準（可能再度下調）。
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責任編輯：莊貿捷
核稿編輯：翁世航
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不簡單的成長路，更要牽緊手一起走——建立家庭五大能力，讓慢飛天使不疾不徐好好長大
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育兒問題千百種，你我都有可能會遇上，如何建立家庭的五大能力，是最重要的課題。
來自新竹的尼尼，媽媽是越南人，是一個新二代的孩子。由於爸爸媽媽的工作都非常繁重，教養尼尼的重擔就落在奶奶身上。尼尼在成長的過程中，被診斷出有口語發展遲緩的狀況，該怎麼幫助尼尼？讓奶奶傷透了腦筋。
其實，育兒問題千百種，你我都有可能會遇上，如何建立家庭的五大能力，是最重要的課題。
備齊五大能力，為育兒家庭打好根基
在過去，許多家庭沿襲著權威式的管教，或者被「大隻雞慢啼」的觀念束縛，面對有特殊需求的孩子，往往因為逃避、無助、否認、悲傷，甚至罪惡感等各種情緒，而做出極端的選擇。例如，父母可能因為不知道如何照顧身心障礙的孩子，而給予孩子保護性的規範和限制，甚至使用體罰等嚴厲的方式進行約束，影響孩子的身心健康和自信心。而家庭中的其他成員，也有可能因為理解不足，產生歧視和排斥的現象，降低孩子的自尊心和社交能力。
隨著醫學的進步、觀念的開放，育兒的方式和想法也與時俱進。「家」是孩子成長不可或缺的重要角色，但伊甸基金會投身早療服務服務多年，根據接觸上萬個家庭的經驗發現，許多家庭面臨孩子發展不如預期時，大多束手無策，再加上工作生計、照顧孩子、家事等蠟燭多頭燒的壓力，讓家漸漸走向失序的窘境。因此，伊甸希望透過早期療育服務，用愛陪伴一個孩子，守護一個家，補足「育兒家庭的五大能力」，期待透過將此推廣到家庭中，提供家長正向資訊，幫助孩子擁有健康的身心發展和成長。
第一是「自信力」，這個能力讓家長能夠積極應對孩子成長問題，以正向態度與孩子互動，進而建立親密關係和信任感，不僅能提升孩子自尊心，也能讓孩子學習到處理問題的正確方式。
第二是「溝通力」，擁有良好的溝通力，能夠讓家長了解孩子的需求和發展狀況，提供合適的支持和引導，促進孩子健康成長。同時，良好的溝通也能建立家長和孩子之間的信任關係，讓孩子更願意分享自己的想法和經驗。
第三則是「學習力」，透過學習，能夠讓家長們更有效率地了解孩子的需要和成長階段，提供適當的照顧和引導。另一方面，家長也應該學習如何照顧自己，從情緒的調適、壓力的排解，到一件自己感興趣、想要研究探索的項目。只有讓自己的身心靈也強壯起來，才能擁有照顧別人的餘裕。
第四「決策力」以及第五「影響力」，對有遲緩兒的家庭來說更是重要。因為擁有決策力，可以讓家長勇於主動的尋求支持和資源，與專業團隊討論孩子所需服務，為孩子爭取權益，以獲得更好的協助和照顧。在孩子面前展現家長的決策力，也是非常好的身教示範，幫助孩子建立自信心和正確的價值觀，應對未來的挑戰。至於「影響力」，則能夠提升家長積極參與育兒相關活動的意願，並且樂於與其他家庭互相支持和學習，不僅可以提高孩子的社交技能和成長體驗，更可以幫助家長和孩子，不斷地學習與進步。
伊甸早療服務以家庭為中心，重視親職溝通，為讓家長更了解伊甸服務及孩子成長發展，時常舉辦各類的親職教育課程、定期安排療育會議。在療育會議中，邀請家長和老師開會，依孩子成長需求，提供家長所需要的知能。而社工也會協助找來孩子的教保老師、職能、物理、語言及心理治療師等，一同討論，解決家長對孩子成長的擔憂，並提供相關的療育建議，讓家長更能了解自己孩子的療育狀況，也能學習如何與孩子互動相處的技巧。
轉銜服務，讓慢飛家庭不再焦慮
「轉銜服務」，是在早期療育服務中非常重要的一環。所謂的轉銜，是在孩子要跨越到下一個階段之前的預備動作，目的在於幫助家長了解孩子的優、弱勢，再進一步思考、安排學習工具或環境，以降低孩子在學習上的不適應或挫敗感。伊甸基金會旗山早期療育中心的「學前適應班」，已經舉辦了三年，每年都大約有10位幼童報名，參加為期兩周的小一入學適應課程。老師們會將教室佈置規畫成一般幼兒園情境，讓孩子們在老師的幫助下，從遊戲中訓練專注力，為即將到來的小學生活做好準備。
除此之外，在課程進行之前，早期療育中心都會提前和預備轉銜的家長們進行座談（疫情期間改為線上座談），由講師分享學前的轉銜重點、提供相關資訊，讓家長可以自行調整家中的教養技巧，同步進行轉銜預備。最重要的是，藉由這樣的交流，讓家長更清楚掌握孩子目前能力的落差，而且與專業人員諮詢討論出的方法與技巧，更能大幅降低家長與幼童對下一個階段的焦慮感，提升適應能力。
伊甸基金會旗山早療中心舉辦「學前適應班」的這三年來，總共協助30位幼童順利轉銜，幫助家長培養自信力、學習力和決策力。因為家庭中獲得了正確資訊，並且建立了健康、正向的觀念，所以家長和孩子都能感到「我做得到」、「我不孤單」，雙方都能在接下來的求學之路，走得更加順暢。
陪伴孩子這麼做，分分秒秒都是愛的凝聚
今年伊甸基金會做了一份關於育兒現況的調查，結果發現「溝通」與「陪伴」是大部分的家長在育兒中最重視的事情——有超過九成（98.8%）的家長表示願意與孩子共同討論問題，並且傾聽孩子所遇到的困難。但是，只有六成（63.1%）的家長，對目前的陪伴品質感到滿意。對遲緩兒來說，家長的陪伴不只重要，更是幫助他們持續進步的動能之一。但該怎麼陪伴？該怎麼開始？伊甸有個好主意——遊戲中的陪伴。
「歡樂學習包」的誕生，是由伊甸鳳山早療中心職能治療師、教保老師、語言治療師等專業人員，為每個孩子量身訂製而成，主要是希望讓家長帶著孩子，利用家中隨手可得的材料，做出生活化的教具。例如利用輕黏土或麵糰，黏貼在生日蛋糕附贈的紙盤上，就可以做出擁有各式各樣表情的立體臉譜，幫助孩子進行認知理解；而用手指搓捏出細長的頭髮的過程，則是最好的精細動作練習；或者利用網購的紙箱，只要花10分鐘的時間，就能做出一個紙箱投籃機。完成後讓孩子練習投籃，訓練協調、精細動作能力；或者讓孩子進一步彩繪、裝飾投籃機，在趣味中盡情揮灑創意。「歡樂學習包」為親子帶來充滿樂趣的陪伴時光，更幫助遲緩兒持續進步，像是慢飛天使小穎（化名）的媽媽，就和伊甸基金會分享使用歡樂學習包的成果，現在小穎在家使用吸管喝水的次數變得更多，還能跟著唱數1、2、3，媽媽和小穎都很有成就感，更有學習動力。
還記得我們最初提到的尼尼嗎？尼尼的奶奶後來接受伊甸早療服務的支持及訓練，在教保老師的引導下，讓奶奶和孩子一起練習對話與問答，並運用字卡增進尼尼口語能力與互動反應，現在尼尼不僅講話發音比較清楚，在對話和指令接受與理解上也有明顯進步。而奶奶除了原先對尼尼在生理上的照顧外，自己現在也學習到居家訓練的技巧，和尼尼一起在早療這條路上，走得更加穩健。
慢飛天使慢慢飛，有家庭成員、專業團隊的陪伴，更能好好的飛。伊甸基金會擁有30年的早療服務經驗，願意為每一位孩子伸出援手，成為每一個家庭最有力的後盾。