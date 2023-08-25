北京上海入境遊客大減，西方面孔變稀有；中國經濟不佳消費意願降，赴日旅遊爆買潮難再現

北京上海入境遊客大減，西方面孔變稀有

（中央社）陸媒報導，今年上半年，北京和上海入境遊客分別只有2019年疫情前的11%和13.8%。入境遊客減少，加上許多外國人在疫情期間離開，上海街頭的西方人身影也明顯少了許多。

陸媒《財經》雜誌近日報導，根據統計局數據顯示，2023年1-6月，北京市入境遊客僅為40.79萬人，雖然是2022年全年的兩倍，但不到2019年全年的11%。同期，上海市入境遊客數量為124.15萬人，僅占2019年全年的13.8%。在入境遊客中，港澳台民眾占比較大，為21.4%。

這顯示在解封後的2023年上半年，中國入境遊並沒有出現某些人預期的井噴式回流。分析認為，這和航班太少太貴、簽證辦理太繁瑣等因素有關。

報導說，以美國為例，為了取得簽證到中國，美國公民需要有來回機票和至少3晚住宿安排的證明文件，或由中國公民或組織發出的邀請信。而前往台灣、香港、新加坡、日本和韓國可免簽證，去寮國、柬埔寨和印尼則申請落地簽證即可。

近來也有網友分享北京首都機場和上海浦東機場航廈的短影片，畫面中人潮稀疏。有些網友認為，隨著「反間諜法」修訂版實施，整體氛圍對外國人更加不友善，這也可能減少遊客訪中意願。

一方面是入境遊客減少，另一方面則是原本在大城市的外國人這兩年大量離開。

在上海圖書館附近，一家開了20幾年的咖啡店老闆告訴《中央社》記者，她的客源以熟客為主，上海封城結束後的一年多來，她的店明顯冷清許多，外國人離開，她的客人至少少了一半。但她也說，這些外國人除了回國，有的則是因房租太貴、公司的盈利又沒有以前好，因此搬離市區。

外國人減少不僅影響相關消費，還擴及其他層面。一名幼兒美育校外培訓機構的負責人說，「現在老外走了很多，上海外教（外籍教師）質量下降很多」，但她表示，家長對於讓孩子學英文仍然有需求，因此非「金髮碧眼」的英語教師需求增加。

一名在外商公司工作多年的中國籍員工認為，一些在上海長時間居住的外國人走了，對中國不是好事，因為這些人通常是對中國有好感的，他們走了就少了比較能為中國說話或理解中國的人。

中國經濟不佳消費意願降，赴日旅遊爆買潮難再現

（中央社）中國於10日開放團客訪日，許多日本觀光業者期待帶來大量消費。但分析認為，中國經濟不佳影響消費意願，爆買潮可能不會出現。另核處理水爭議帶來的矛盾則會影響赴日旅遊的意願。

《路透社》報導，隨著中國跨境團體旅遊恢復，日本的百貨零售、旅館和餐飲業期待從中獲得「鉅額的回報」，然而中國經濟恢復不如預期可能為這樣的盼望澆下一桶冷水。

索尼金融集團（Sony Financial Group）經濟學家宮嶋貴之在報導中形容，「在就業與所得情形持續惡化之下，中國消費者的信心呈現前所未有的低迷，比起消費更加傾向於儲蓄」，加上難以想像中國政府會採取大規模刺激經濟的措施，中國訪日旅客人數要恢復到2019年的水準，可能性很小。

他也提到，股價低迷使資產縮水，加上日圓貶值使得物價上漲，因此不太可能出現如同2015年的「爆買潮」。

日本瑞穗資訊綜研（Mizuho Research & Technologies）的首席主任經濟學家坂中彌生指出，中國的經濟惡化加上日本國內觀光業界人力不足，因此恐怕會陷入了「即使想接中國團客卻不能接」的情形。

除了經濟問題之外，日本於今天中午開始排放用於冷卻受損反應爐的核處理水，旅遊業者擔心成為影響中國人赴日旅遊的原因之一。

一名在四川經營旅行社的業者提到，核處理水排海造成的影響有「個人差異」，目前還不清楚旅遊意願會不會受到影響；中國大型旅遊網站攜程則未對核處理水排海造成的影響發表評論。

報導指出，中國政府連日來對於核處理水排海提出強烈的批判，這起事件對於今後中國旅客的心理壓力可能增加的影響，旅遊業人士則持續密切關注。

根據中國文化和旅遊部辦公廳10日宣布「恢復全國旅行社及在線旅遊企業經營中國公民赴有關國家和地區（第三批）出境團隊旅遊」，新增放行境外團體旅遊的名單包括韓國、日本、印度、德國、比利時、白俄羅斯、挪威、瑞典、英國、美國、墨西哥、委內瑞拉、澳洲等78個國家。

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：朱家儀