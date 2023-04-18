中國準備好促進以色列與巴勒斯坦和談，他的目的是什麼？可能成功嗎？

中國日益尋求將自己塑造成全球和平使者，繼促成沙烏地阿拉伯和伊朗和解、試圖調停俄烏戰爭之後，北京下一步的野心在解決中東衝突。

中國外交部長秦剛17日分別致電以色列和巴勒斯坦外交部長，鼓勵衝突不斷的兩國恢復和平談判。秦剛告訴以色列外交部長柯恩（Eli Cohen）， 鼓勵以巴雙方拿出政治勇氣，邁出恢復和談的步伐，中方願為此提供便利。秦剛強調，中國在此議題上「沒有任何私利」，只希望以巴雙方能夠和平共處，維護地區和平穩定。

秦剛另對 巴勒斯坦外長馬基（Riad al-Malki）表示，中國支持巴以雙方以「兩國方案」為基礎盡快恢復和談，中方「願為此發揮積極作用」。

以色列和巴勒斯坦存在長期衝突。最新的衝突發生在今年4月6日，以色列警方以「驅逐煽動份子」為由，進入穆斯林聖地艾格薩清真寺，與民眾發生衝突，逮捕了超過350人。此舉引發周圍許多穆斯林國家不滿，也讓中東緊張局勢升溫。黎巴嫩向以色列發射了34枚火箭彈，是黎巴嫩近17年來最大的火箭彈襲擊行動，以色列則空襲加薩走廊展開報復。

秦剛17日與以色列外長通話時 表示，中方對當前以巴緊張局勢感到擔憂，當務之急是管控局勢，防止衝突加劇甚至失控，呼籲各方應保持冷靜克制，制止過激和挑釁言行。

中國為什麼想介入中東議題？

中國今年2月發布「全球安全倡議文件」，強調透過政治對話、和平談判來實現安全，近期頻頻在國際場合展現調停者的姿態。繼今年3月促沙烏地阿拉伯和伊朗恢復外交關係後， 習近平3月訪問莫斯科期間，也提出願意幫助調解俄羅斯和烏克蘭之間的衝突。

同樣也在3月，中國中東問題特使翟雋先後訪問俄羅斯、以色列、巴勒斯坦，還分別與聯合國、歐盟中東和平進程代表會談，推動解決以巴問題。

新加坡國立大學李光耀公共政策學院副教授吳木鑾（Alfred Wu）表示，中國希望在國際舞台上發揮更大的作用，「提供另一個全球秩序的選擇」；在促成伊朗與沙烏地阿拉伯達成和解後，北京被激勵在全球舞台上做更多事情。

秦剛提出在以巴衝突中擔任調停者的角色，吳木鑾認為可能是希望擴大中國在中東的影響力，中國在中東的經濟交易越來越多，中國外交官和企業越來越關注該地區，「這是一個整體戰略，（中國）發現中東有一些發揮空間」；他也認為，北京在該地區的外交努力與中美關係惡化有關。

中國可能成功調停以巴衝突嗎？

以巴和談自2014年以來一直停滯不前，歐巴馬時期的國務卿凱瑞（John Forbes Kerry）多次前往中東，希望撮合以色列、巴勒斯坦重回談判桌，然而談判未果；美國前總統川普任內，美國也在川普女婿庫許納（Jared Kushner）主導下提出一份名為「世紀協議」的以巴問題方案，然而條件太偏以色列，巴勒斯坦政府拒絕參加。

秦剛在與以色列外長通話中，特別提及不久前在中國的促成下，沙烏地阿拉伯和伊朗通過對話恢復外交關係，秦剛稱此「樹立了對話化解分歧的典範」，希望各方抓住有利時機，推動對話和解，落實伊核問題全面協議，維護中東和平安寧。

以色列外長柯恩表示， 感謝中方願為解決以巴衝突提供支持，但稱「 這一問題短期內似難以得到解決」， 以色列仍重視中方影響力，期待中方發揮積極作用。

前駐以色列代表張良任3月在「上報」投書寫道，中國之所以能夠撮合沙烏地與伊朗恢復邦交，主要原因是中國對沙、伊兩國的關係並沒有偏袒某一方的政治主張；但中國對於巴勒斯坦問題有一定的、一貫的政治立場，那就是一再主張的「兩國論」，即猶太人的以色列國與巴勒斯坦國「一邊一國」，和平共存。

中國支持巴勒斯坦成為聯合國正式會員國，建立以1967年邊界為基礎、以東耶路撒冷為首都、擁有完全主權、獨立的巴勒斯坦國。

張良任指出，以色列目前的聯合政府都是「兩國論」的反對者，而根據最近巴勒斯坦和平與研究中心最近的民意調查顯示，巴勒斯坦人支持兩國論的只有33%，而在以色列也只有34%，中國特使的遊說成功的機會「十分渺茫」。

暨南大學歷史學系助理教授包修平2021年接受《德國之聲》訪問時指出，中國對於中東事務的涉入程度不如美國；中國大部分時期僅是口頭聲援巴勒斯坦，最多提供輕武器給巴勒斯坦解放組織，因此學者們並未將中國視為調解以巴衝突的重要國家。

包修平認為，中國與中東的關係主要還是經貿層面（中國因為一帶一路與海灣阿拉伯產油國家的經貿關係緊密，在中東議題上有更多話語權），至於中東境內的族群衝突，中國會遵守國際法的不干預原則，強調中國是一個遵守國際秩序的大國，暗批美國在中東議題採取雙重標準。包修平當時認為，並不覺得短期內中國會在中東議題上扮演實質的角色。

巴勒斯坦外長馬基讚賞中國在巴勒斯坦問題上的明確立場，感謝中國支持巴勒斯坦民族自決並獨立建國，歡迎中國所做的一切努力。

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核稿編輯：楊士範