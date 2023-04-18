中國準備好促進以色列與巴勒斯坦和談，他的目的是什麼？可能成功嗎？
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中國外交部長秦剛17日分別致電以色列和巴勒斯坦外交部長，鼓勵衝突不斷的兩國恢復和平談判。秦剛強調，中國在此議題上「沒有任何私利」，只希望以巴雙方能夠和平共處，維護地區和平穩定。
中國日益尋求將自己塑造成全球和平使者，繼促成沙烏地阿拉伯和伊朗和解、試圖調停俄烏戰爭之後，北京下一步的野心在解決中東衝突。
中國外交部長秦剛17日分別致電以色列和巴勒斯坦外交部長，鼓勵衝突不斷的兩國恢復和平談判。秦剛告訴以色列外交部長柯恩（Eli Cohen），鼓勵以巴雙方拿出政治勇氣，邁出恢復和談的步伐，中方願為此提供便利。秦剛強調，中國在此議題上「沒有任何私利」，只希望以巴雙方能夠和平共處，維護地區和平穩定。
秦剛另對巴勒斯坦外長馬基（Riad al-Malki）表示，中國支持巴以雙方以「兩國方案」為基礎盡快恢復和談，中方「願為此發揮積極作用」。
以色列和巴勒斯坦存在長期衝突。最新的衝突發生在今年4月6日，以色列警方以「驅逐煽動份子」為由，進入穆斯林聖地艾格薩清真寺，與民眾發生衝突，逮捕了超過350人。此舉引發周圍許多穆斯林國家不滿，也讓中東緊張局勢升溫。黎巴嫩向以色列發射了34枚火箭彈，是黎巴嫩近17年來最大的火箭彈襲擊行動，以色列則空襲加薩走廊展開報復。
秦剛17日與以色列外長通話時表示，中方對當前以巴緊張局勢感到擔憂，當務之急是管控局勢，防止衝突加劇甚至失控，呼籲各方應保持冷靜克制，制止過激和挑釁言行。
中國為什麼想介入中東議題？
中國今年2月發布「全球安全倡議文件」，強調透過政治對話、和平談判來實現安全，近期頻頻在國際場合展現調停者的姿態。繼今年3月促沙烏地阿拉伯和伊朗恢復外交關係後，習近平3月訪問莫斯科期間，也提出願意幫助調解俄羅斯和烏克蘭之間的衝突。
同樣也在3月，中國中東問題特使翟雋先後訪問俄羅斯、以色列、巴勒斯坦，還分別與聯合國、歐盟中東和平進程代表會談，推動解決以巴問題。
新加坡國立大學李光耀公共政策學院副教授吳木鑾（Alfred Wu）表示，中國希望在國際舞台上發揮更大的作用，「提供另一個全球秩序的選擇」；在促成伊朗與沙烏地阿拉伯達成和解後，北京被激勵在全球舞台上做更多事情。
秦剛提出在以巴衝突中擔任調停者的角色，吳木鑾認為可能是希望擴大中國在中東的影響力，中國在中東的經濟交易越來越多，中國外交官和企業越來越關注該地區，「這是一個整體戰略，（中國）發現中東有一些發揮空間」；他也認為，北京在該地區的外交努力與中美關係惡化有關。
中國可能成功調停以巴衝突嗎？
以巴和談自2014年以來一直停滯不前，歐巴馬時期的國務卿凱瑞（John Forbes Kerry）多次前往中東，希望撮合以色列、巴勒斯坦重回談判桌，然而談判未果；美國前總統川普任內，美國也在川普女婿庫許納（Jared Kushner）主導下提出一份名為「世紀協議」的以巴問題方案，然而條件太偏以色列，巴勒斯坦政府拒絕參加。
秦剛在與以色列外長通話中，特別提及不久前在中國的促成下，沙烏地阿拉伯和伊朗通過對話恢復外交關係，秦剛稱此「樹立了對話化解分歧的典範」，希望各方抓住有利時機，推動對話和解，落實伊核問題全面協議，維護中東和平安寧。
以色列外長柯恩表示，感謝中方願為解決以巴衝突提供支持，但稱「這一問題短期內似難以得到解決」，以色列仍重視中方影響力，期待中方發揮積極作用。
前駐以色列代表張良任3月在「上報」投書寫道，中國之所以能夠撮合沙烏地與伊朗恢復邦交，主要原因是中國對沙、伊兩國的關係並沒有偏袒某一方的政治主張；但中國對於巴勒斯坦問題有一定的、一貫的政治立場，那就是一再主張的「兩國論」，即猶太人的以色列國與巴勒斯坦國「一邊一國」，和平共存。
中國支持巴勒斯坦成為聯合國正式會員國，建立以1967年邊界為基礎、以東耶路撒冷為首都、擁有完全主權、獨立的巴勒斯坦國。
張良任指出，以色列目前的聯合政府都是「兩國論」的反對者，而根據最近巴勒斯坦和平與研究中心最近的民意調查顯示，巴勒斯坦人支持兩國論的只有33%，而在以色列也只有34%，中國特使的遊說成功的機會「十分渺茫」。
暨南大學歷史學系助理教授包修平2021年接受《德國之聲》訪問時指出，中國對於中東事務的涉入程度不如美國；中國大部分時期僅是口頭聲援巴勒斯坦，最多提供輕武器給巴勒斯坦解放組織，因此學者們並未將中國視為調解以巴衝突的重要國家。
包修平認為，中國與中東的關係主要還是經貿層面（中國因為一帶一路與海灣阿拉伯產油國家的經貿關係緊密，在中東議題上有更多話語權），至於中東境內的族群衝突，中國會遵守國際法的不干預原則，強調中國是一個遵守國際秩序的大國，暗批美國在中東議題採取雙重標準。包修平當時認為，並不覺得短期內中國會在中東議題上扮演實質的角色。
巴勒斯坦外長馬基讚賞中國在巴勒斯坦問題上的明確立場，感謝中國支持巴勒斯坦民族自決並獨立建國，歡迎中國所做的一切努力。
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核稿編輯：楊士範
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化「綠色溢價」阻力為推力，藍圖營造在地實踐永續住宅
我們想讓你知道的是
2050年淨零碳排已是各國企業的共識與目標，然而推動溫室氣體減量過程中，導入各種創新解決方案，勢必衍生額外的合規成本與轉型成本，也就是比爾蓋茲（Bill Gates）提出的「綠色溢價（Green Premium）」概念，想進一步降低甚至歸零，則仰賴政策支持、產業合作與社會認同，缺一不可。
全球節能減碳行動方興未艾，綠色溢價卻成為企業實踐永續發展的挑戰之一，比爾蓋茲（Bill Gates）在2021年出版的書中曾舉了一個例子，指出航空公司想減少飛機碳排放量，全面使用生質燃料的費用支出將比石化燃油高140%，所以消弭綠色溢價，成為下一步必須採取的行動。
當然單靠一家企業的力量，引導綠色溢價歸零實屬不易，唯有打造完整產業生態系，才能取得規模經濟效益。例如近年來太陽能發電成本持續下降，可歸功於政府政策支持、市場需求增加以及生產技術進步，相關面板、電池、模組製造商順利擴大量產，才得以壓低單位成本再推升普及率，創造健康有序的正向循環。
加速綠色意識覺醒，建築與營建業扮演要角
時值各國政府紛紛祭出減碳降排規範，企業也明確設定階段性執行目標，如這套模式及早擴展到其他產業，相信有利於啟動更廣泛的結構變革。尤其聯合國在2021年研究報告中指出，全球溫室氣體排放量高達37%來自建築營造業，能否跨界合作降低永續建築的興建成本，成為迎向淨零未來的關鍵環節。
在台灣，金管會亦提出「綠色金融行動方案3.0」，除了鼓勵金融業整合資源支持淨零轉型，還要求依據碳揭露數據與ESG執行資訊，作為建築營造業的投融資或授信準則，也就是說若沒有引入新的觀念、技術、工法或設備，致力降低建築能源消耗與溫室氣體排放，未來取得貸款的條件限制將會越多。
身為台灣甲級營造廠的藍圖營造，面對國際趨勢與國內政策雙重夾擊，意識到從節能減碳、綠色溢價到永續發展，是建築營造業未來10至20年無法迴避的課題，願意在多年累積的興建品質與服務口碑之上，挺身而出號召更多人響應，擴大這一股改變的力量。
「我們屬於新世代，轉型心態與行動策略應該更積極，帶動上中下游廠商跟著往前衝，籌組共好進步的產業生態系，藉以爭取社會大眾認同。」
藍圖營造建設部總經理賴以軒強調，這是必須勇敢跨出的第一步。近年來無論開發或承建的住宅，開始導入太陽光電、儲能櫃、電力回生等節能減碳設備，也申請綠建築標章和Fitwel健康建築認證，便是著眼於加速房地產市場的綠色意識覺醒。
全面展開永續對話，建立共識匯聚改變力量
主動承擔社會責任並內化為ESG目標，藍圖營造建設部副總經理呂嘉哲直言，「相較於建築營造業者，已習慣用最低成本追求最高利潤，我們從設計規劃、材料供應到施工技術，盡可能納入各種節能減碳考量。」舉凡嚴選設備廠商、增加在地採購、減少廢棄物產生，都會產生相對應的外溢成本，營造商需要有更高的層次視角，制定綜觀全局的因應策略。
特別是相關設備或系統，在交由社區管委會接手後，仍需配合政府建立完善的監督核查機制，以及供應商串接整合，協助做好後續的保養服務與管理規劃，才能讓住戶知道省了多少電、減了多少碳，願意繼續維持正常運作或汰舊換新，確保低碳轉型的現實與理想不會產生落差，讓永續走進每個人的日常生活裡。
於是藍圖營造計畫把正在做的事情寫成「永續白皮書」，擴大和政府、產業與社會的溝通面向，一方面希望促進了解，只要房地產市場的節能減碳需求不斷增溫，更多設備系統商樂於投入研發、生產與製造，價格不僅將具競爭力，削減建築營造業承受的綠色溢價壓力，也會有更多創新技術被導入應用，提高預期成效。
另一方面，藍圖營造則是公開倡議，鼓勵率先掌握永續契機的建築營造業者，繼續回應國際趨勢、滿足市場需求，只要在良性競爭中獲得絕大多數消費者青睞，就能發揮至關重要的影響力，成為同業爭相效法的對象，推出一個又一個低碳永續住宅計畫，最終造福的還是人類社會，離淨零生活願景再跨近一大步。