TNL+ 2023/04/19,
經濟

全球經濟面臨三座大山：15％低收入國家陷債務危機，為何較以往更棘手？

全球經濟面臨三座大山：15％低收入國家陷債務危機，為何較以往更棘手？
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

低所得國家的國際債務，金額鉅大，範圍極廣。一旦發生違約，不止戕害本國經濟，也造成借出國金融體系的動盪，甚至倒閉，其後果更甚於瑞信銀行事件好幾倍。當今的國際債務危機，債權債務三方各有利益盤算，又有國際政治角力，處理上非常棘手。IMF應統整各國歧見，調和各方利益，讓低所得國家外債問題順利解決。

國際貨幣基金（International Monetary Fund, IMF）於1945年成立，與世界銀行（World Bank, WB）同為聯合國底下的經濟組織。它最主要的任務是擔任國際貿易、金融與債務的支付體系構建。國際貨幣基金創立「特別提款權」（Special Drawing Rights, SDRs），以類似「地球貨幣」的概念提供貸款給美元不足的國家，代替美元作為國際貿易與資本移動的收付工具。1997年亞洲金融風暴期間，東南亞國家與韓國的中央銀行都曾接受SDR的借款資助，免於該國的中央銀行陷入倒閉的命運。

2023年4月10日至16日國際貨幣基金於美國華盛頓特區召開的春季會議（Spring Meetings）。各國中央銀行總裁、財政部長、私人部門高級主管、民間社團和學術界代表等，參與討論世界經濟展望、貧窮消弭、經濟發展和有效援助。同時檢討世界銀行集團（World Bank Group, WBG）和國際貨幣基金的工作進度，為今年10月摩洛哥之馬拉喀什（Morocco, Marrakech）舉辦的IMF年會作準備。

IMF總裁（Managing Director）、保加利亞籍的克里斯多莉娜．格歐基娃（Kristalina Georgieva）以「成長之路：三個優先行動」（The Path to Growth: Three Priorities for Action ）為題發表演說，她引用南非黑人人權領袖曼德拉（Nelson Mandela） 曾經說過的話：「在攀登一座大山之後，發現後面還有更多的山要爬。」她認為在克服COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）全球危機之後，還有三座「大山」等在前面：

  1. 監測銀行、非銀行和商業房地產的升息風險。減少財政赤字以抗通膨，並創造財政空間支持弱勢群體。
  2. 「成長」型態需要改變。以「綠色革命」保護環境並創造新經濟機會，數兆美元用於綠色計畫以實現《巴黎協定》。同時藉由國際合作，減少經濟分裂和地緣政治緊張，降低俄羅斯入侵烏克蘭對全球經濟成長的影響。
  3. 約 15％的低收入國家陷入債務困境，亟需尋求已開發國家的援助，來減輕低收入國家外債危機。

筆者鑑於過去國際債務危機的教訓，撰寫本文來針對IMF第三個議題進行討論。

1970年代中南美洲國際債務危機

1970年代，巴西、阿根廷和墨西哥等中南美洲國家，為發展經濟，加速工業化，向國際尋求大筆貸款。由於這些國家正值經濟成長階段，便吸引大筆外資進入投資與借貸。1973年起發生兩次石油危機，推升油價，推高通膨。這些國家需要更多貸款來彌補油價成本，再加上1979年Fed主席沃爾克（Paul A. Volcker）為抵抗通膨，連續調升聯邦資金利率至20％，使這些國家更無法承擔高額利息與償還債務。

資金借出國如美國、歐洲與阿拉伯國家意識到中南美洲國家已無力償還外債，即將形成「主權違約」風暴，將波及資金借出國金融機構的貸款，造成本國商業銀行倒閉、形成金融危機。在IMF與世界銀行的調解下，如同銀行「債務協商」一般，將其中3億美元未償還債務打折並打包成2億美元，發行以美國公債為擔保的可流通債券（Secured, Tradable Bonds）。

這是當時美國財政部長布萊迪（Nicholas Frederick Brady）提出的架構，史稱「布萊迪債券」（Brady Bonds）。如此，美、歐、阿等國的商業銀行無法回收的貸款，變成美國公債擔保的債券，增加了貸款銀行的流動性，避免一場金融危機。

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