全球經濟面臨三座大山：15％低收入國家陷債務危機，為何較以往更棘手？
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低所得國家的國際債務，金額鉅大，範圍極廣。一旦發生違約，不止戕害本國經濟，也造成借出國金融體系的動盪，甚至倒閉，其後果更甚於瑞信銀行事件好幾倍。當今的國際債務危機，債權債務三方各有利益盤算，又有國際政治角力，處理上非常棘手。IMF應統整各國歧見，調和各方利益，讓低所得國家外債問題順利解決。
國際貨幣基金（International Monetary Fund, IMF）於1945年成立，與世界銀行（World Bank, WB）同為聯合國底下的經濟組織。它最主要的任務是擔任國際貿易、金融與債務的支付體系構建。國際貨幣基金創立「特別提款權」（Special Drawing Rights, SDRs），以類似「地球貨幣」的概念提供貸款給美元不足的國家，代替美元作為國際貿易與資本移動的收付工具。1997年亞洲金融風暴期間，東南亞國家與韓國的中央銀行都曾接受SDR的借款資助，免於該國的中央銀行陷入倒閉的命運。
2023年4月10日至16日國際貨幣基金於美國華盛頓特區召開的春季會議（Spring Meetings）。各國中央銀行總裁、財政部長、私人部門高級主管、民間社團和學術界代表等，參與討論世界經濟展望、貧窮消弭、經濟發展和有效援助。同時檢討世界銀行集團（World Bank Group, WBG）和國際貨幣基金的工作進度，為今年10月摩洛哥之馬拉喀什（Morocco, Marrakech）舉辦的IMF年會作準備。
IMF總裁（Managing Director）、保加利亞籍的克里斯多莉娜．格歐基娃（Kristalina Georgieva）以「成長之路：三個優先行動」（The Path to Growth: Three Priorities for Action ）為題發表演說，她引用南非黑人人權領袖曼德拉（Nelson Mandela） 曾經說過的話：「在攀登一座大山之後，發現後面還有更多的山要爬。」她認為在克服COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）全球危機之後，還有三座「大山」等在前面：
- 監測銀行、非銀行和商業房地產的升息風險。減少財政赤字以抗通膨，並創造財政空間支持弱勢群體。
- 「成長」型態需要改變。以「綠色革命」保護環境並創造新經濟機會，數兆美元用於綠色計畫以實現《巴黎協定》。同時藉由國際合作，減少經濟分裂和地緣政治緊張，降低俄羅斯入侵烏克蘭對全球經濟成長的影響。
- 約 15％的低收入國家陷入債務困境，亟需尋求已開發國家的援助，來減輕低收入國家外債危機。
筆者鑑於過去國際債務危機的教訓，撰寫本文來針對IMF第三個議題進行討論。
1970年代中南美洲國際債務危機
1970年代，巴西、阿根廷和墨西哥等中南美洲國家，為發展經濟，加速工業化，向國際尋求大筆貸款。由於這些國家正值經濟成長階段，便吸引大筆外資進入投資與借貸。1973年起發生兩次石油危機，推升油價，推高通膨。這些國家需要更多貸款來彌補油價成本，再加上1979年Fed主席沃爾克（Paul A. Volcker）為抵抗通膨，連續調升聯邦資金利率至20％，使這些國家更無法承擔高額利息與償還債務。
資金借出國如美國、歐洲與阿拉伯國家意識到中南美洲國家已無力償還外債，即將形成「主權違約」風暴，將波及資金借出國金融機構的貸款，造成本國商業銀行倒閉、形成金融危機。在IMF與世界銀行的調解下，如同銀行「債務協商」一般，將其中3億美元未償還債務打折並打包成2億美元，發行以美國公債為擔保的可流通債券（Secured, Tradable Bonds）。
這是當時美國財政部長布萊迪（Nicholas Frederick Brady）提出的架構，史稱「布萊迪債券」（Brady Bonds）。如此，美、歐、阿等國的商業銀行無法回收的貸款，變成美國公債擔保的債券，增加了貸款銀行的流動性，避免一場金融危機。
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搶先直擊友達光電在 Touch Taiwan 2023 兩大亮點：智慧座艙、家庭劇院，打造沉浸式視覺體驗
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每年 Touch Taiwan（智慧顯示展覽會）可說是顯示器產業的一大盛事，今年友達光電（以下稱友達）在 Touch Taiwan 透過高低層次搭配幾何造型，將 ALED 箱體造型融入其中。關鍵特務搶先帶大家一探究竟，今年友達在 Touch Taiwan 將端出哪些吸睛的應用？
亮點一：智慧座艙 打造車子成為第三生活空間
自動駕駛技術逐漸成熟加上車聯網普及，汽車已成為每個人在住家、辦公室之外的「第三空間」。人和車要更多的互動，當然就需有「顯示器」作為人機互動的關鍵載體，這次友達把一整台車的座艙直接搬到TouchTaiwan現場，讓參觀者體驗全新顯示器科技，感受在車艙內享有工作、娛樂、生活等應用。
首先來到駕駛座，映入眼簾的是搭載A柱到A柱的55吋超大型曲面顯示器的FIDMPlus一體化方案。搭配友達AmLED顯示技術，具備高解析、高亮度、廣色域、高對比、低耗能、耐候度高、強光下可視性高等功能，不論何時都能給駕駛最清晰的行車資訊。
除了超大型曲面顯示器外，更搭配了隱藏式彩色鏡頭及感測器，一來可針對駕駛臉部做身份識別，直接呈現個人化模式，像是個人會議行事曆、提醒待辦事項、進行視訊會議等；二來，鏡頭可偵測駕駛操駕狀態，如果疲勞打瞌睡或視線有分心，就能以圖示、聲音發出提醒。也因為有環境光感測器偵測光線強度，顯示器會自動調整亮度，符合駕駛接收資訊的最佳狀態。
另外，若副駕乘客在看影片時小心睡著時，IR感測器也能偵測乘客的眼睛闔上，系統就會自動關閉顯示器暫停播放，達到省電效果。不過副駕乘客看影片時，可能會導致分散駕駛注意力，因此副駕位置有主動式防窺顯示器，從駕駛角度是看不到副駕的內容的，駕駛更能專心開車。此外，副座還有另一個別稱「女王座」，可以觸控螢幕點選顯示器購物，並透過多屏共享連動技術，直接將購物車內容傳送給駕駛座進行結帳買單。
而後方乘客座，因為不用特別關注交通情況，對於玩遊戲或是視訊會議的需求，都能在後座的顯示器完成。本次展出的駕駛後座顯示器有另一項特色，13.5吋BlendedMicroLED顯示器塗上特殊光學薄膜，顯示器與後頭枕融為一體，當顯示器關閉時可以融入於原本座椅材質，不會破壞車裝既又保留高質感空間。
亮點二：家用娛樂 從劇院到電競感受顯示器的多元應用
離開智慧車艙回到家中，想要看一部電影紓壓，如果有一套家庭劇院產品，就能享有媲美電影院大畫面的娛樂饗宴。這次友達在TouchTaiwan展示163吋ALED旗艦級高畫質屏幕，特別製作數支精彩的技術與人文主題影片，讓現場觀眾深入了解ALED的技術優勢。觀賞過程彷彿親臨現場，置身於畫面中的絕美世界之中，再搭配多達16聲道的立體環繞音效，營造出絕佳的沉浸感。
優秀的聲光效果，來自於集結友達各種先進顯示科技的ALED其無縫拼接、可無限延伸的特性，能滿足弧形、L型、球形、甚至不規則角度等需求，呈現最準確的色彩與對比。
另外，友達獨家的A.R.T.–先進抗反光技術，能抵抗環境光的影響又擁有現代人青睞的護眼顯示功能。不僅把容易對眼睛造成負擔的反光、眩光與藍光抑制到最低，更藉由特殊表面結構，大幅降低外部光線照映到顯示器表面的反射光。等於在家看劇就算在白天有陽光射入的狀態，也不用擔心反光看不到影像，並大幅增加影像暗部層次與明暗對比。
最後一站來到電競遊戲區，友達持續帶領全球玩家往前走，今年TouchTaiwan展出的全系列電競專用顯示器，運用友達獨家AmLED、先進抗反光A.R.T.等技術，滿足各類電競愛好者的需求，為全球玩家提供極致的遊戲享受。
本次TouchTaiwan展會當中，特別挑選其中有兩款產品來介紹。第一支是24”FHD540Hz，透過影像的極高刷新率以及不殘影的訴求，幫助電競選手順利取得比賽勝利，可說是專為電競選手量身訂做的顯示器。
第二支曲面電競MNT是49吋的32：9寬螢幕，特別適合熱衷玩即時戰略遊戲的玩家。因為R1000曲面包覆加上5K解析度、360Hz高頻率，各種高規格再強化遊戲的沉浸感。另外，這款產品還有一個特色是畫面對比表現高、層次分明，即使是遊戲的暗態場景也能清楚顯示。
從TouchTaiwan看見友達展示的一系列產品，可發現顯示器的發展一日千里，不再是單向顯示資訊的媒介，而是在不同場景能達成雙向互動的載具。究竟顯示器還能撼動哪些產業運作模式，或是從日常生活帶給使用者「wow」的驚呼，友達雙軸轉型GoPremium打造高附加價值的顯示器，推進顯示器不斷進化升級，讓我們拭目以待！
▼參觀資訊▼
友達|TouchTaiwan2023
4/19(三)-4/21(五)台北南港展覽館1館4F|M1020
拜訪網站了解更多>>https://www.auo2023touchtw.com.tw/