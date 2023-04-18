文化部推「獎勵實體書店串聯辦理創新書市活動」，最高獎勵300萬元盼讓民眾走進書店

為支持疫後出版產業重新啟航，並創造更多大眾與實體書店相遇機會，文化部除於「振興振心」疫後振興專案中規劃成年禮金納入實體書店適用外，更特別提出獨立書店加碼優惠，並推出「獎勵實體書店串聯辦理創新書市活動」。

Photo Credit: 文化部提供 文化部長史哲（左）參訪台北獨立書店郭怡美書店

「獎勵實體書店串聯辦理創新書市活動」，宗旨為擴大閱讀及藝文消費習慣，發揮實體書店知識交流及藝文體驗平臺功能，獎勵實體書店串聯辦理多元創新之實體書展、藝文市集及延伸之閱讀及藝文體驗活動。

根據文化部指出，文化部長史哲表示，實體書店在各地尤其偏鄉，扮演直接提供藝文體驗的重要角色，但隨著民眾閱讀習慣改變、疫情加速購書消費轉向電商等，確實降低民眾踏入書店的意願，也使實體書店面臨更嚴重的經營困境。創新書市獎勵即是為了鼓勵實體書店走出去，透過走入大眾生活的各式閱讀體驗，最終達成讓民眾「重新走進書店」目標。

史哲進一步提到，在赴嘉義、臺中、臺北等地參訪市集、獨立書店，並與相關經營者交流互動的過程中，深刻體會實體圖書及書店面臨資訊多元、閱讀習慣改變等的強烈衝擊。

因此，文化部快速提出疫後出版產業振興方案，包含成年禮金及獨立書店加碼，以及創新書市活動獎勵等，盼藉由銷售端及消費端的雙重刺激，鼓勵實體書店創新推廣，吸引消費者親近圖書，並培養閱讀消費力。

史哲同時舉例，已邁入15年的嘉義「草草藝術節」，便是串聯眾多藝文團體及獨立書店，集結市集、戲劇、音樂、舞蹈、影展、講堂等，成為「非典型書展」的代表，每年的活動除了吸引大批觀眾參與活動，更是書店行銷帶動顧客回流的最好時機。

Photo Credit: 文化部提供 文化部長史哲（左）參觀臺中獨立書店梓書房

最後，符合規定的實體書店或與實體書店相關的事業、法人、團體等，皆可提出申請「獎勵實體書店串聯辦理創新書市活動」，申請期限自即日起至6月16日止。

至於參賽計畫應以圖書展售及閱讀推廣為核心辦理實體書展及藝文市集，鼓勵納入音樂、電影、文創、工藝、表演藝術等多元藝文元素，並延伸辦理相關閱讀或藝文體驗活動。並串聯申請者所在縣市一定數量以上之實體書店，以及出版社、在地藝文團體或外縣市實體書店等單位合作。

獎勵額度的部分，每案最高獎勵額度為新台幣300萬元為原則（含稅），更多詳情請點文化部獎補助資訊網。

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：楊士範