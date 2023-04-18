文化部推「獎勵實體書店串聯辦理創新書市活動」，最高獎勵300萬元盼讓民眾走進書店
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文化部長史哲表示，實體書店在各地尤其偏鄉，扮演直接提供藝文體驗的重要角色，但隨著民眾閱讀習慣改變、疫情加速購書消費轉向電商等，確實降低民眾踏入書店的意願，也使實體書店面臨更嚴重的經營困境。創新書市獎勵即是為了鼓勵實體書店走出去，透過走入大眾生活的各式閱讀體驗，最終達成讓民眾「重新走進書店」目標。
為支持疫後出版產業重新啟航，並創造更多大眾與實體書店相遇機會，文化部除於「振興振心」疫後振興專案中規劃成年禮金納入實體書店適用外，更特別提出獨立書店加碼優惠，並推出「獎勵實體書店串聯辦理創新書市活動」。
「獎勵實體書店串聯辦理創新書市活動」，宗旨為擴大閱讀及藝文消費習慣，發揮實體書店知識交流及藝文體驗平臺功能，獎勵實體書店串聯辦理多元創新之實體書展、藝文市集及延伸之閱讀及藝文體驗活動。
根據文化部指出，文化部長史哲表示，實體書店在各地尤其偏鄉，扮演直接提供藝文體驗的重要角色，但隨著民眾閱讀習慣改變、疫情加速購書消費轉向電商等，確實降低民眾踏入書店的意願，也使實體書店面臨更嚴重的經營困境。創新書市獎勵即是為了鼓勵實體書店走出去，透過走入大眾生活的各式閱讀體驗，最終達成讓民眾「重新走進書店」目標。
史哲進一步提到，在赴嘉義、臺中、臺北等地參訪市集、獨立書店，並與相關經營者交流互動的過程中，深刻體會實體圖書及書店面臨資訊多元、閱讀習慣改變等的強烈衝擊。
因此，文化部快速提出疫後出版產業振興方案，包含成年禮金及獨立書店加碼，以及創新書市活動獎勵等，盼藉由銷售端及消費端的雙重刺激，鼓勵實體書店創新推廣，吸引消費者親近圖書，並培養閱讀消費力。
史哲同時舉例，已邁入15年的嘉義「草草藝術節」，便是串聯眾多藝文團體及獨立書店，集結市集、戲劇、音樂、舞蹈、影展、講堂等，成為「非典型書展」的代表，每年的活動除了吸引大批觀眾參與活動，更是書店行銷帶動顧客回流的最好時機。
最後，符合規定的實體書店或與實體書店相關的事業、法人、團體等，皆可提出申請「獎勵實體書店串聯辦理創新書市活動」，申請期限自即日起至6月16日止。
至於參賽計畫應以圖書展售及閱讀推廣為核心辦理實體書展及藝文市集，鼓勵納入音樂、電影、文創、工藝、表演藝術等多元藝文元素，並延伸辦理相關閱讀或藝文體驗活動。並串聯申請者所在縣市一定數量以上之實體書店，以及出版社、在地藝文團體或外縣市實體書店等單位合作。
獎勵額度的部分，每案最高獎勵額度為新台幣300萬元為原則（含稅），更多詳情請點文化部獎補助資訊網。
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責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：楊士範
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化「綠色溢價」阻力為推力，藍圖營造在地實踐永續住宅
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2050年淨零碳排已是各國企業的共識與目標，然而推動溫室氣體減量過程中，導入各種創新解決方案，勢必衍生額外的合規成本與轉型成本，也就是比爾蓋茲（Bill Gates）提出的「綠色溢價（Green Premium）」概念，想進一步降低甚至歸零，則仰賴政策支持、產業合作與社會認同，缺一不可。
全球節能減碳行動方興未艾，綠色溢價卻成為企業實踐永續發展的挑戰之一，比爾蓋茲（Bill Gates）在2021年出版的書中曾舉了一個例子，指出航空公司想減少飛機碳排放量，全面使用生質燃料的費用支出將比石化燃油高140%，所以消弭綠色溢價，成為下一步必須採取的行動。
當然單靠一家企業的力量，引導綠色溢價歸零實屬不易，唯有打造完整產業生態系，才能取得規模經濟效益。例如近年來太陽能發電成本持續下降，可歸功於政府政策支持、市場需求增加以及生產技術進步，相關面板、電池、模組製造商順利擴大量產，才得以壓低單位成本再推升普及率，創造健康有序的正向循環。
加速綠色意識覺醒，建築與營建業扮演要角
時值各國政府紛紛祭出減碳降排規範，企業也明確設定階段性執行目標，如這套模式及早擴展到其他產業，相信有利於啟動更廣泛的結構變革。尤其聯合國在2021年研究報告中指出，全球溫室氣體排放量高達37%來自建築營造業，能否跨界合作降低永續建築的興建成本，成為迎向淨零未來的關鍵環節。
在台灣，金管會亦提出「綠色金融行動方案3.0」，除了鼓勵金融業整合資源支持淨零轉型，還要求依據碳揭露數據與ESG執行資訊，作為建築營造業的投融資或授信準則，也就是說若沒有引入新的觀念、技術、工法或設備，致力降低建築能源消耗與溫室氣體排放，未來取得貸款的條件限制將會越多。
身為台灣甲級營造廠的藍圖營造，面對國際趨勢與國內政策雙重夾擊，意識到從節能減碳、綠色溢價到永續發展，是建築營造業未來10至20年無法迴避的課題，願意在多年累積的興建品質與服務口碑之上，挺身而出號召更多人響應，擴大這一股改變的力量。
「我們屬於新世代，轉型心態與行動策略應該更積極，帶動上中下游廠商跟著往前衝，籌組共好進步的產業生態系，藉以爭取社會大眾認同。」
藍圖營造建設部總經理賴以軒強調，這是必須勇敢跨出的第一步。近年來無論開發或承建的住宅，開始導入太陽光電、儲能櫃、電力回生等節能減碳設備，也申請綠建築標章和Fitwel健康建築認證，便是著眼於加速房地產市場的綠色意識覺醒。
全面展開永續對話，建立共識匯聚改變力量
主動承擔社會責任並內化為ESG目標，藍圖營造建設部副總經理呂嘉哲直言，「相較於建築營造業者，已習慣用最低成本追求最高利潤，我們從設計規劃、材料供應到施工技術，盡可能納入各種節能減碳考量。」舉凡嚴選設備廠商、增加在地採購、減少廢棄物產生，都會產生相對應的外溢成本，營造商需要有更高的層次視角，制定綜觀全局的因應策略。
特別是相關設備或系統，在交由社區管委會接手後，仍需配合政府建立完善的監督核查機制，以及供應商串接整合，協助做好後續的保養服務與管理規劃，才能讓住戶知道省了多少電、減了多少碳，願意繼續維持正常運作或汰舊換新，確保低碳轉型的現實與理想不會產生落差，讓永續走進每個人的日常生活裡。
於是藍圖營造計畫把正在做的事情寫成「永續白皮書」，擴大和政府、產業與社會的溝通面向，一方面希望促進了解，只要房地產市場的節能減碳需求不斷增溫，更多設備系統商樂於投入研發、生產與製造，價格不僅將具競爭力，削減建築營造業承受的綠色溢價壓力，也會有更多創新技術被導入應用，提高預期成效。
另一方面，藍圖營造則是公開倡議，鼓勵率先掌握永續契機的建築營造業者，繼續回應國際趨勢、滿足市場需求，只要在良性競爭中獲得絕大多數消費者青睞，就能發揮至關重要的影響力，成為同業爭相效法的對象，推出一個又一個低碳永續住宅計畫，最終造福的還是人類社會，離淨零生活願景再跨近一大步。