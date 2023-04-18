2023/04/18,
影劇

台灣合製電影《虎斑》入選坎城影評人週單元，馬來西亞籍女導演初試啼聲受國際矚目

台灣合製電影《虎斑》入選坎城影評人週單元，馬來西亞籍女導演初試啼聲受國際矚目
《虎斑》劇照｜Photo Credit: 前景娛樂提供

我們想讓你知道的是

由馬來西亞籍中英混血女導演余修善執導的《虎斑》，日前確定入選坎城影評人週單元，這部電影由台灣和其餘7國共製，從1000部電影的遴選之中，擠入進入最終的競賽資格。

坎城影展的平行單元，「影評人週」單元昨（17）日公佈官方入選名單，其中亞洲電影在此單元表現亮眼，共計三部電影入選競賽，包含馬來西亞籍中英混血女導演余修善的《Tiger Stripes 虎斑》、韓國導演Jason Yu的《Sleep》以及來自約旦Amjad Al Rasheed的《Inshallah A Boy》。

余修善（Amanda_Nell_Eu）擔任編導的首部劇情長片便一舉打進坎城影評人
Photo Credit: 前景娛樂提供
余修善

影評人週單元為法國影評人協會創立，法國影評人協會目前由244名成員組成，包括評論家、作家和記者。此協會的使命是維持成員之間的友誼，捍衛他們的道德和物質利益，保障電影批評的自由和一般的言論自由，而透過全年的各種活動支持電影的創造力。

至於影評人週的起源，則要回溯至1961年第14屆坎城影展，當時在法國影評人協會的倡議下，影展放映了美國導演雪莉克拉克（Shirley Clarke）的《The Connection》，不過並未造成迴響，並遭到忽視。

有鑑於此，當時坎城影展的藝術總監Robert Favre Le Bret與法國國家電影中心協議，在隔年的坎城影展，委託法國影評人協會安排整週的單元節目，而當時的影評人暨導演Nelly Kaplan就將此命名為影評人週。

於是，影評人週就在法國影評人協會的主導之下，於1962年創立，是坎城影展官方單元以外的平行單元，「影評人週」主旨挖掘新銳影人，將聚焦於首部長片或是第二部長片。

在「影評人週」展映並在之後生涯大放異彩的導演，包含王家衛、肯洛區（Ken Loach）、賈克歐狄亞（Jacques Audiard）、馮斯瓦歐容（Francois Ozon）、阿利安卓崗札雷伊納利圖（Alejandro G. Inarritu）等大導。

至於今（2023）年在台灣影迷圈獲得廣泛好評迴響，英國新銳導演夏洛特威爾斯（Charlotte Wells）的《日麗》就在去（2022）年影評人週拿下評審團獎。

「影評人週」每年都會放映10部短片以及10部劇情長片，且評審團每年頒發4個獎項，首獎（長片）、French Touch 評審團獎、萊卡電影發現獎（短片）、Louis Roederer基金會崛起新星獎。此外，入選「影評人週」的導演首部長片，也能與其他單元的作品，共同角逐坎城影展旨在鼓勵新銳的金攝影機獎。

綜括而言，「影評人週」的目標有4大點，如下。

  • 凸顯來自世界各地的影人人執導的首部和第二部電影
  • 促使法國評論家能盡其所能地為年輕電影創作而戰並探索
  • 支持今日的新銳，以便讓他們成為明天的人才。
  • 重視中短片，這是導演職業生涯的第一步
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Photo Credit: Critics Week
今年影評人週單元主視覺向《日麗》致敬

從去年開始，在影評人週藝術總監Ava Cahen的帶領下，從1000部電影最終選出11部電影競賽，其中7部競賽片，4部將以特別放映的方式展映。而在這11部電影中，有7部是導演處女作，6部則是出自女性導演之手。

在此一提的是《Tiger Stripes 虎斑》，此片為馬來西亞籍中英混血女導演余修善首部劇情長片，且由8個國家和地區共同合製，分別來自馬來西亞、台灣、新加坡、法國、德國、荷蘭、印尼和卡達。台灣部分為前景娛樂參與聯合製作，而台灣團隊的加入，則包含金馬獎得主再現影像，資深後期統籌蔡宜庭，以及後期製作公司台北影業，最後一桶金則是由文策院所挹注。

除了台灣的資金與團隊之外，其他的參與本片的機構，包括新加坡資訊、通訊及媒體發展管理局（IMDA）的「東南亞聯合製作資助計劃」；法國國家電影與動畫中心的「世界電影基金」；荷蘭電影基金；鹿特丹國際電影節的「巴爾斯劇本開發基金」與HBF+Europe的歐盟聯合製作計劃；德國北威州電影和媒體基金會；瑞士基金會「東南願景項目」；柏林世界電影基金會；卡達多哈電影基金會以及東京Filmex影展新銳營的「新銳支柱」。

至於導演余修善畢業於倫敦電影學院的電影製作碩士，同時是柏林新銳營與瑞士盧卡諾電影學院的校友。余修善指導的首部短片《少女宵夜不吃素》曾入圍威尼斯影展短片競賽單元。除了威尼斯之外，也曾獲得法國克萊蒙費宏短片國際影展的「特別提及獎」。

《虎斑》故事講述一名12歲的女孩吒凡的青春期的掙扎——她發現她的身體經歷駭人的變異。當她被同學和居民排斥壓迫之際，她才發現，唯有擁抱真我方能獲得自由，是一部帶有強烈類型元素的成長電影。

最後，本屆「影評人週」評審團主席，由《正發生》法國女導演奧黛麗迪萬（Audrey Diwan）擔任，將從5月17日至25日舉行。

講述少女變身老虎的恐怖奇幻電影《虎斑》入選坎城
Photo Credit: 前景娛樂提供
《虎斑》劇照

第62屆坎城影展影評人週單元片單

競賽

  • 《Power Alley》，Lillah Halla
  • 《Il pleut dans la maison》，Paloma Sermon-Daï
  • 《Inshallah A Boy》，Amjad Al Rasheed
  • 《Sleep》，Jason Yu
  • 《Lost Country》，Vladimir Perisič
  • 《Le ravissement》，Iris Kaltenbäck
  • 《Tiger Stripes》，余修善

特別放映

  • 《Ama Gloria》，Marie Amachoukeli（開幕片）
  • 《Vincent Must Die》，Stéphan Castang
  • 《The (Ex)perience Of Love》，Ann Sirot & Raphaël Balboni
  • 《No Love Lost》，Erwan Le Duc（閉幕片）

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核稿編輯：楊士範


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