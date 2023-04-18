林為洲交棒徐欣瑩改投入總統大選輔選，透露侯友宜對他說：兄弟，咱作陣打拼

國民黨今（18）日發出新聞稿表示，新竹縣第1選區現任立委林為洲將不競選連任，改由前立委徐欣瑩參選。而林為洲也宣布，自己在不競選連任之後，除了繼續監督國會以外，也會投入總統大選輔選，且已和新北市長侯友宜有一些默契。

初選激烈對國民黨不加分

國民黨指出，17日在國民黨主席朱立倫，及新竹縣長楊文科及國民黨秘書長黃健庭等兩位中央提名委員協調下，林為洲以國民黨團結勝選為重，支持徐欣瑩參選新竹縣第1選區立委。

林為洲今日召開記者會表示，決定不競選連任主要因素是看見其他地方的初選很激烈，他認為這件事情對目前的國民黨不會有「加分」的作用：「國民黨現在最需要加分的訊息，要加分才有可能完成政黨輪替。這個是我更在意的。」

林為洲也解釋，自己在立法院已經3屆了，不論是國民黨總召、書記長，或是中央黨部政策執行長等職位他都擔任過，如果繼續再做少數在野黨，林為洲表示：「老實講，沒有什麼提升，因為所有職位我都擔任過。」所以他更期待台灣可以政黨輪替。

從國民黨到前總統陳水扁8年之後，經過再一次政黨輪替，馬英九擔任總統8年，再經過政黨輪替到現在蔡英文擔任總統8年，林為洲表示，其實正面來看，台灣已經完成一個平和而且他覺得是對台灣最好的政黨輪替模式，但這次如果民進黨繼續執政，就會打破這樣的模式，連做至少12年：「到底對台灣整體會好嗎？我不認為。」最後可能會變成民進黨長期執政，就像日本自民黨一樣。

因此林為洲再一次強調，「接棒」一事是他主動提起請國民黨部去思考的，因為他認為總統大選更加重要。

林為洲說明自己雖然不競選連任，但仍會繼續看守國會，尤其在很多立委要回歸選舉的現在，國會更需要人。

除此之外，林為洲也表示：「新竹縣是人口成長最快的地方、科學園區所在地，護國神山全在那裡，但交通一直沒有得到改善、沒有大眾運輸、沒有捷運。」到明（2024）年他卸任前還有8個月的時間，他會持續為新竹縣爭取更多重大建設、改善交通。

和侯友宜報告將投入總統大選輔選

林為洲也宣布將投入總統大選輔選，且這件事他也和藍營熱門的總統候選人侯友宜報告過、和侯有一些默契。

當現場媒體問及林為洲與侯友宜「報告」的動作是否代表侯友宜要宣布參選，林為洲沒有明確表示侯友宜的意向如何，僅說在他向侯報告的當時，侯友宜拍了拍他的肩膀，向他說了一句：「兄弟，咱作陣打拼。（台語）」

林為洲也表示自己支持侯友宜參選是大家都知道的，所以他也希望自己這招可以順利，可以令侯就戰鬥位置。

而據《中時新聞網》報導，侯友宜也在昨晚臨時宣布，將在明天率新北局處首長出訪新加坡。由於總統候選人的國際視野與規格一直是選民關注的重點之一，所以不論是台灣民眾黨的柯文哲，或是有意競爭國民黨提名的鴻海創辦人郭台銘都相繼出訪國外，欲展現外交手腕。雖然新北市府對侯友宜在新加坡將與誰會晤保密到家，但由於侯友宜是藍營熱門的總統候選人，因此侯友宜此行是否有機會與新加坡總理李顯龍見面，也成為外界焦點。

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核稿編輯：楊士範