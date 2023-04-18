林為洲交棒徐欣瑩改投入總統大選輔選，透露侯友宜對他說：兄弟，咱作陣打拼

我們想讓你知道的是
為避免激烈的初選競爭對國民黨團結勝選不利，在國民黨中央協調下，新竹縣第1選區現任立委林為洲將不競選連任，改由前立委徐欣瑩「接棒」參戰。林為洲也宣布，自己將投入總統大選輔選，且已和新北市長侯友宜報告過、有一些默契。
國民黨今（18）日發出新聞稿表示，新竹縣第1選區現任立委林為洲將不競選連任，改由前立委徐欣瑩參選。而林為洲也宣布，自己在不競選連任之後，除了繼續監督國會以外，也會投入總統大選輔選，且已和新北市長侯友宜有一些默契。
初選激烈對國民黨不加分
國民黨指出，17日在國民黨主席朱立倫，及新竹縣長楊文科及國民黨秘書長黃健庭等兩位中央提名委員協調下，林為洲以國民黨團結勝選為重，支持徐欣瑩參選新竹縣第1選區立委。
林為洲今日召開記者會表示，決定不競選連任主要因素是看見其他地方的初選很激烈，他認為這件事情對目前的國民黨不會有「加分」的作用：「國民黨現在最需要加分的訊息，要加分才有可能完成政黨輪替。這個是我更在意的。」
林為洲也解釋，自己在立法院已經3屆了，不論是國民黨總召、書記長，或是中央黨部政策執行長等職位他都擔任過，如果繼續再做少數在野黨，林為洲表示：「老實講，沒有什麼提升，因為所有職位我都擔任過。」所以他更期待台灣可以政黨輪替。
從國民黨到前總統陳水扁8年之後，經過再一次政黨輪替，馬英九擔任總統8年，再經過政黨輪替到現在蔡英文擔任總統8年，林為洲表示，其實正面來看，台灣已經完成一個平和而且他覺得是對台灣最好的政黨輪替模式，但這次如果民進黨繼續執政，就會打破這樣的模式，連做至少12年：「到底對台灣整體會好嗎？我不認為。」最後可能會變成民進黨長期執政，就像日本自民黨一樣。
因此林為洲再一次強調，「接棒」一事是他主動提起請國民黨部去思考的，因為他認為總統大選更加重要。
林為洲說明自己雖然不競選連任，但仍會繼續看守國會，尤其在很多立委要回歸選舉的現在，國會更需要人。
除此之外，林為洲也表示：「新竹縣是人口成長最快的地方、科學園區所在地，護國神山全在那裡，但交通一直沒有得到改善、沒有大眾運輸、沒有捷運。」到明（2024）年他卸任前還有8個月的時間，他會持續為新竹縣爭取更多重大建設、改善交通。
和侯友宜報告將投入總統大選輔選
林為洲也宣布將投入總統大選輔選，且這件事他也和藍營熱門的總統候選人侯友宜報告過、和侯有一些默契。
當現場媒體問及林為洲與侯友宜「報告」的動作是否代表侯友宜要宣布參選，林為洲沒有明確表示侯友宜的意向如何，僅說在他向侯報告的當時，侯友宜拍了拍他的肩膀，向他說了一句：「兄弟，咱作陣打拼。（台語）」
林為洲也表示自己支持侯友宜參選是大家都知道的，所以他也希望自己這招可以順利，可以令侯就戰鬥位置。
而據《中時新聞網》報導，侯友宜也在昨晚臨時宣布，將在明天率新北局處首長出訪新加坡。由於總統候選人的國際視野與規格一直是選民關注的重點之一，所以不論是台灣民眾黨的柯文哲，或是有意競爭國民黨提名的鴻海創辦人郭台銘都相繼出訪國外，欲展現外交手腕。雖然新北市府對侯友宜在新加坡將與誰會晤保密到家，但由於侯友宜是藍營熱門的總統候選人，因此侯友宜此行是否有機會與新加坡總理李顯龍見面，也成為外界焦點。
延伸閱讀
- 徐巧芯邀費鴻泰辯論遭拒，自辦政見發表會談國民黨世代交接，自詡「非綠大聯盟」先鋒
- 徐欣瑩率百名青年重回國民黨，有意角逐新竹市長？朱立倫：她是重要助選員不是為了參選
- 黃國昌踢爆立委林為洲「炒地皮」18天賺1.2億未申報，應退出竹北市長選舉
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
核稿編輯：楊士範
Tags：
化「綠色溢價」阻力為推力，藍圖營造在地實踐永續住宅
我們想讓你知道的是
2050年淨零碳排已是各國企業的共識與目標，然而推動溫室氣體減量過程中，導入各種創新解決方案，勢必衍生額外的合規成本與轉型成本，也就是比爾蓋茲（Bill Gates）提出的「綠色溢價（Green Premium）」概念，想進一步降低甚至歸零，則仰賴政策支持、產業合作與社會認同，缺一不可。
全球節能減碳行動方興未艾，綠色溢價卻成為企業實踐永續發展的挑戰之一，比爾蓋茲（Bill Gates）在2021年出版的書中曾舉了一個例子，指出航空公司想減少飛機碳排放量，全面使用生質燃料的費用支出將比石化燃油高140%，所以消弭綠色溢價，成為下一步必須採取的行動。
當然單靠一家企業的力量，引導綠色溢價歸零實屬不易，唯有打造完整產業生態系，才能取得規模經濟效益。例如近年來太陽能發電成本持續下降，可歸功於政府政策支持、市場需求增加以及生產技術進步，相關面板、電池、模組製造商順利擴大量產，才得以壓低單位成本再推升普及率，創造健康有序的正向循環。
加速綠色意識覺醒，建築與營建業扮演要角
時值各國政府紛紛祭出減碳降排規範，企業也明確設定階段性執行目標，如這套模式及早擴展到其他產業，相信有利於啟動更廣泛的結構變革。尤其聯合國在2021年研究報告中指出，全球溫室氣體排放量高達37%來自建築營造業，能否跨界合作降低永續建築的興建成本，成為迎向淨零未來的關鍵環節。
在台灣，金管會亦提出「綠色金融行動方案3.0」，除了鼓勵金融業整合資源支持淨零轉型，還要求依據碳揭露數據與ESG執行資訊，作為建築營造業的投融資或授信準則，也就是說若沒有引入新的觀念、技術、工法或設備，致力降低建築能源消耗與溫室氣體排放，未來取得貸款的條件限制將會越多。
身為台灣甲級營造廠的藍圖營造，面對國際趨勢與國內政策雙重夾擊，意識到從節能減碳、綠色溢價到永續發展，是建築營造業未來10至20年無法迴避的課題，願意在多年累積的興建品質與服務口碑之上，挺身而出號召更多人響應，擴大這一股改變的力量。
「我們屬於新世代，轉型心態與行動策略應該更積極，帶動上中下游廠商跟著往前衝，籌組共好進步的產業生態系，藉以爭取社會大眾認同。」
藍圖營造建設部總經理賴以軒強調，這是必須勇敢跨出的第一步。近年來無論開發或承建的住宅，開始導入太陽光電、儲能櫃、電力回生等節能減碳設備，也申請綠建築標章和Fitwel健康建築認證，便是著眼於加速房地產市場的綠色意識覺醒。
全面展開永續對話，建立共識匯聚改變力量
主動承擔社會責任並內化為ESG目標，藍圖營造建設部副總經理呂嘉哲直言，「相較於建築營造業者，已習慣用最低成本追求最高利潤，我們從設計規劃、材料供應到施工技術，盡可能納入各種節能減碳考量。」舉凡嚴選設備廠商、增加在地採購、減少廢棄物產生，都會產生相對應的外溢成本，營造商需要有更高的層次視角，制定綜觀全局的因應策略。
特別是相關設備或系統，在交由社區管委會接手後，仍需配合政府建立完善的監督核查機制，以及供應商串接整合，協助做好後續的保養服務與管理規劃，才能讓住戶知道省了多少電、減了多少碳，願意繼續維持正常運作或汰舊換新，確保低碳轉型的現實與理想不會產生落差，讓永續走進每個人的日常生活裡。
於是藍圖營造計畫把正在做的事情寫成「永續白皮書」，擴大和政府、產業與社會的溝通面向，一方面希望促進了解，只要房地產市場的節能減碳需求不斷增溫，更多設備系統商樂於投入研發、生產與製造，價格不僅將具競爭力，削減建築營造業承受的綠色溢價壓力，也會有更多創新技術被導入應用，提高預期成效。
另一方面，藍圖營造則是公開倡議，鼓勵率先掌握永續契機的建築營造業者，繼續回應國際趨勢、滿足市場需求，只要在良性競爭中獲得絕大多數消費者青睞，就能發揮至關重要的影響力，成為同業爭相效法的對象，推出一個又一個低碳永續住宅計畫，最終造福的還是人類社會，離淨零生活願景再跨近一大步。