智慧安防大廠晶睿搶攻美國《國防授權法》商機，業務涵蓋全球120餘國

美中對抗下，網路安防系統大廠晶睿通訊（VIVOTEK）搶占北美市場後，近日再奪得台灣「七海文化園區」訂單，並透過人工智慧技術（AI）與旗下新品整合，發展新型態的安全監控產品，能夠一鍵辨識人臉、顏色以及路徑讓安全無死角，未來要賺安防市場超過4000億元的商機。

晶睿搶美國《國防授權法》商機

隨著人工智慧的進步，對於圖像辨識技術有突破。全球智慧安防領導品牌晶睿通訊日前宣布，已完成人工智慧技術與旗下新品整合。

日前董事長羅永堅強調，在美中貿易及地緣政治的推波助瀾之下，晶睿獲得了一個巨大的機會。本來全球安控設備市場，均由中國廠商高踞，但是受到美中對抗影響，北美開始棄用中國製造的設備。

他進一步解釋，美國《國防授權法》明確排除紅色供應鏈以保障資安及人權，讓中國以外的主要市場如美、歐、日本都轉向採購「非中國製造的產品」，成為晶睿發展的利基點。

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晶睿通訊成立於西元2000年，總部位於台灣新北市中和區，受到20世紀末網際網路蓬勃發展的鼓舞，自創立以來專注於網路安防系統的研發、設計與製造，逐步成為知名的安控業者。

晶睿表示，近年持續投入邊緣運算至前端攝影機及後端系統，完整串聯軟硬體技術及服務，讓使用產品的客戶可以更快速掌握更安全、智慧的生活環境。

全球AI安防市場2026年商機超過4000億元

2026年全球AI軟硬體和服務支出將超過3000億美元，相當於新台幣9兆元。

晶睿對於這塊蓬勃發展的市場非常有信心，它們強調「2022年至2026年的年複合成長率（CAGR）預計達到26.5%」全球AI安防市場的規模預計將在2026年增長超過4000億元新台幣 ，2021年至2026年的年複合成長率（CAGR）更達18.64%。

晶睿公布2023年3月份合併營業額為新台幣7.08億元，較2022年3月份合併營業額新台幣7.13億元減少0.57%；2023年1至3月份累積合併營業額為新台幣24.26億元，較2022年1至3月份累積合併營業額新台幣18.7億元成長30%，成長幅度顯著。

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晶睿通訊拿到「七海文化園區」訂單

晶睿通訊產品企劃處處長廖邦廷表示指出，全球局勢變化快，民眾對安全的需求變得多元，因此需要更智能的安防對策。晶睿抓住智慧監控市場商機，自去（2022）年起陸續推出新品。

例如，智慧型雲端監控服務VORTEX，以及近期的智能監控系統VAST Security Station（VSS），都是利用AI技術將這些新品橫向整合，運用智能監控科技升級企業運營效率。

晶睿產品的特別之處在於，大幅提升影像搜尋速度、精準度、軌跡完整度，幾秒鐘的時間便可以搜尋到可疑的人車，還有針對行跡進行追蹤，並且建檔於後台，讓安全無死角。

近日，更取得台北經國七海文化園區的訂單，提供民眾暢遊的園區體驗，保護內部重要文化資產、古蹟陳列不受破壞，更能在有效控管人力及營運成本的前提下，協助強化園區安全防護。

快速辨識人臉、顏色及路徑

針對旗下的技術的特點，晶睿進一步解釋，系統可協助用戶於大數據中快速定位影像中的人物或車輛，透過性別、年齡及衣著顏色，及車型和車體顏色等資訊進行「一鍵搜索」。

晶睿網站公開資訊 演算法進行人和車輛外觀特徵的辨識。透過以邊緣運算導向的AI技術，不會受限於伺服器的計算資源和機架空間。

此外，智慧影像分析技術Smart VCA透過人車移動軌跡，可自動觸發回應機制，主動通知異常事件；優異成像清晰能力實時提供最佳品質圖像，若發生意外事件，可以讓證據調查更可信。

晶睿網站公開資訊 透過精準的物件追蹤，能夠準確地擷取路徑，有效地減少了重複的搜索結果。

根據晶睿財報指出，除了來自北美的客戶，還有多達120個以上國家的銷售通路，影像安防和消費性產品的代工經驗，客戶包含：泰國曼⾕捷運智慧安防系統、墨⻄哥精品品牌、南非連鎖加油站等。

晶睿指出，未來這類AI智慧運用層面更廣，除了原本的安全防控以外，也能夠協助客戶進行商業應用，這包含客群分析、發展新創事業等，預期未來影像相關產品的市場仍將維持高速成⻑的動能。

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核稿編輯：翁世航