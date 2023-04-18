智慧安防大廠晶睿搶攻美國《國防授權法》商機，業務涵蓋全球120餘國
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在美中對抗下，白宮已經不相信由中國業者所生產的監視器、安防設備等，根據美國《國防授權法》規定，美國當地將不得使用有疑慮的廠商，以免危害國家安全，而這卻成為網路安防系統大廠——晶睿通訊（VIVOTEK）的絕佳機會。
美中對抗下，網路安防系統大廠晶睿通訊（VIVOTEK）搶占北美市場後，近日再奪得台灣「七海文化園區」訂單，並透過人工智慧技術（AI）與旗下新品整合，發展新型態的安全監控產品，能夠一鍵辨識人臉、顏色以及路徑讓安全無死角，未來要賺安防市場超過4000億元的商機。
晶睿搶美國《國防授權法》商機
隨著人工智慧的進步，對於圖像辨識技術有突破。全球智慧安防領導品牌晶睿通訊日前宣布，已完成人工智慧技術與旗下新品整合。
日前董事長羅永堅強調，在美中貿易及地緣政治的推波助瀾之下，晶睿獲得了一個巨大的機會。本來全球安控設備市場，均由中國廠商高踞，但是受到美中對抗影響，北美開始棄用中國製造的設備。
他進一步解釋，美國《國防授權法》明確排除紅色供應鏈以保障資安及人權，讓中國以外的主要市場如美、歐、日本都轉向採購「非中國製造的產品」，成為晶睿發展的利基點。
晶睿通訊成立於西元2000年，總部位於台灣新北市中和區，受到20世紀末網際網路蓬勃發展的鼓舞，自創立以來專注於網路安防系統的研發、設計與製造，逐步成為知名的安控業者。
晶睿表示，近年持續投入邊緣運算至前端攝影機及後端系統，完整串聯軟硬體技術及服務，讓使用產品的客戶可以更快速掌握更安全、智慧的生活環境。
全球AI安防市場2026年商機超過4000億元
2026年全球AI軟硬體和服務支出將超過3000億美元，相當於新台幣9兆元。
晶睿對於這塊蓬勃發展的市場非常有信心，它們強調「2022年至2026年的年複合成長率（CAGR）預計達到26.5%」全球AI安防市場的規模預計將在2026年增長超過4000億元新台幣 ，2021年至2026年的年複合成長率（CAGR）更達18.64%。
晶睿公布2023年3月份合併營業額為新台幣7.08億元，較2022年3月份合併營業額新台幣7.13億元減少0.57%；2023年1至3月份累積合併營業額為新台幣24.26億元，較2022年1至3月份累積合併營業額新台幣18.7億元成長30%，成長幅度顯著。
晶睿通訊拿到「七海文化園區」訂單
晶睿通訊產品企劃處處長廖邦廷表示指出，全球局勢變化快，民眾對安全的需求變得多元，因此需要更智能的安防對策。晶睿抓住智慧監控市場商機，自去（2022）年起陸續推出新品。
例如，智慧型雲端監控服務VORTEX，以及近期的智能監控系統VAST Security Station（VSS），都是利用AI技術將這些新品橫向整合，運用智能監控科技升級企業運營效率。
晶睿產品的特別之處在於，大幅提升影像搜尋速度、精準度、軌跡完整度，幾秒鐘的時間便可以搜尋到可疑的人車，還有針對行跡進行追蹤，並且建檔於後台，讓安全無死角。
近日，更取得台北經國七海文化園區的訂單，提供民眾暢遊的園區體驗，保護內部重要文化資產、古蹟陳列不受破壞，更能在有效控管人力及營運成本的前提下，協助強化園區安全防護。
快速辨識人臉、顏色及路徑
針對旗下的技術的特點，晶睿進一步解釋，系統可協助用戶於大數據中快速定位影像中的人物或車輛，透過性別、年齡及衣著顏色，及車型和車體顏色等資訊進行「一鍵搜索」。
此外，智慧影像分析技術Smart VCA透過人車移動軌跡，可自動觸發回應機制，主動通知異常事件；優異成像清晰能力實時提供最佳品質圖像，若發生意外事件，可以讓證據調查更可信。
根據晶睿財報指出，除了來自北美的客戶，還有多達120個以上國家的銷售通路，影像安防和消費性產品的代工經驗，客戶包含：泰國曼⾕捷運智慧安防系統、墨⻄哥精品品牌、南非連鎖加油站等。
晶睿指出，未來這類AI智慧運用層面更廣，除了原本的安全防控以外，也能夠協助客戶進行商業應用，這包含客群分析、發展新創事業等，預期未來影像相關產品的市場仍將維持高速成⻑的動能。
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核稿編輯：翁世航
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搶先直擊友達光電在 Touch Taiwan 2023 兩大亮點：智慧座艙、家庭劇院，打造沉浸式視覺體驗
我們想讓你知道的是
每年 Touch Taiwan（智慧顯示展覽會）可說是顯示器產業的一大盛事，今年友達光電（以下稱友達）在 Touch Taiwan 透過高低層次搭配幾何造型，將 ALED 箱體造型融入其中。關鍵特務搶先帶大家一探究竟，今年友達在 Touch Taiwan 將端出哪些吸睛的應用？
亮點一：智慧座艙 打造車子成為第三生活空間
自動駕駛技術逐漸成熟加上車聯網普及，汽車已成為每個人在住家、辦公室之外的「第三空間」。人和車要更多的互動，當然就需有「顯示器」作為人機互動的關鍵載體，這次友達把一整台車的座艙直接搬到TouchTaiwan現場，讓參觀者體驗全新顯示器科技，感受在車艙內享有工作、娛樂、生活等應用。
首先來到駕駛座，映入眼簾的是搭載A柱到A柱的55吋超大型曲面顯示器的FIDMPlus一體化方案。搭配友達AmLED顯示技術，具備高解析、高亮度、廣色域、高對比、低耗能、耐候度高、強光下可視性高等功能，不論何時都能給駕駛最清晰的行車資訊。
除了超大型曲面顯示器外，更搭配了隱藏式彩色鏡頭及感測器，一來可針對駕駛臉部做身份識別，直接呈現個人化模式，像是個人會議行事曆、提醒待辦事項、進行視訊會議等；二來，鏡頭可偵測駕駛操駕狀態，如果疲勞打瞌睡或視線有分心，就能以圖示、聲音發出提醒。也因為有環境光感測器偵測光線強度，顯示器會自動調整亮度，符合駕駛接收資訊的最佳狀態。
另外，若副駕乘客在看影片時小心睡著時，IR感測器也能偵測乘客的眼睛闔上，系統就會自動關閉顯示器暫停播放，達到省電效果。不過副駕乘客看影片時，可能會導致分散駕駛注意力，因此副駕位置有主動式防窺顯示器，從駕駛角度是看不到副駕的內容的，駕駛更能專心開車。此外，副座還有另一個別稱「女王座」，可以觸控螢幕點選顯示器購物，並透過多屏共享連動技術，直接將購物車內容傳送給駕駛座進行結帳買單。
而後方乘客座，因為不用特別關注交通情況，對於玩遊戲或是視訊會議的需求，都能在後座的顯示器完成。本次展出的駕駛後座顯示器有另一項特色，13.5吋BlendedMicroLED顯示器塗上特殊光學薄膜，顯示器與後頭枕融為一體，當顯示器關閉時可以融入於原本座椅材質，不會破壞車裝既又保留高質感空間。
亮點二：家用娛樂 從劇院到電競感受顯示器的多元應用
離開智慧車艙回到家中，想要看一部電影紓壓，如果有一套家庭劇院產品，就能享有媲美電影院大畫面的娛樂饗宴。這次友達在TouchTaiwan展示163吋ALED旗艦級高畫質屏幕，特別製作數支精彩的技術與人文主題影片，讓現場觀眾深入了解ALED的技術優勢。觀賞過程彷彿親臨現場，置身於畫面中的絕美世界之中，再搭配多達16聲道的立體環繞音效，營造出絕佳的沉浸感。
優秀的聲光效果，來自於集結友達各種先進顯示科技的ALED其無縫拼接、可無限延伸的特性，能滿足弧形、L型、球形、甚至不規則角度等需求，呈現最準確的色彩與對比。
另外，友達獨家的A.R.T.–先進抗反光技術，能抵抗環境光的影響又擁有現代人青睞的護眼顯示功能。不僅把容易對眼睛造成負擔的反光、眩光與藍光抑制到最低，更藉由特殊表面結構，大幅降低外部光線照映到顯示器表面的反射光。等於在家看劇就算在白天有陽光射入的狀態，也不用擔心反光看不到影像，並大幅增加影像暗部層次與明暗對比。
最後一站來到電競遊戲區，友達持續帶領全球玩家往前走，今年TouchTaiwan展出的全系列電競專用顯示器，運用友達獨家AmLED、先進抗反光A.R.T.等技術，滿足各類電競愛好者的需求，為全球玩家提供極致的遊戲享受。
本次TouchTaiwan展會當中，特別挑選其中有兩款產品來介紹。第一支是24”FHD540Hz，透過影像的極高刷新率以及不殘影的訴求，幫助電競選手順利取得比賽勝利，可說是專為電競選手量身訂做的顯示器。
第二支曲面電競MNT是49吋的32：9寬螢幕，特別適合熱衷玩即時戰略遊戲的玩家。因為R1000曲面包覆加上5K解析度、360Hz高頻率，各種高規格再強化遊戲的沉浸感。另外，這款產品還有一個特色是畫面對比表現高、層次分明，即使是遊戲的暗態場景也能清楚顯示。
從TouchTaiwan看見友達展示的一系列產品，可發現顯示器的發展一日千里，不再是單向顯示資訊的媒介，而是在不同場景能達成雙向互動的載具。究竟顯示器還能撼動哪些產業運作模式，或是從日常生活帶給使用者「wow」的驚呼，友達雙軸轉型GoPremium打造高附加價值的顯示器，推進顯示器不斷進化升級，讓我們拭目以待！
▼參觀資訊▼
友達|TouchTaiwan2023
4/19(三)-4/21(五)台北南港展覽館1館4F|M1020
拜訪網站了解更多>>https://www.auo2023touchtw.com.tw/