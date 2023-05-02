《惡鄰退散》：住戶欠繳管理費，管委會可以把他們的磁扣消磁、禁搭電梯嗎？
我們想讓你知道的是
阿明所居住的該棟大樓，有一戶住戶時常欠繳管理費，迄今已經累積數個月管理費沒有繳納，雖然管委會已經向其提出訴訟，但是該住戶仍然拒繳管理費，請問管委會可以把該住戶出入公共設施的磁扣消磁、取消他的電梯使用權呢？
文：許宏
住戶欠繳管理費，管委會可以把他們的磁扣消磁，並取消他們搭乘電梯的權限嗎？
案例
阿明所居住的該棟大樓，有一戶住戶時常欠繳管理費，迄今已經累積數個月管理費沒有繳納，雖然管委會已經向其提出訴訟，但是該住戶仍然拒繳管理費，請問管委會可以把該住戶出入公共設施的磁扣消磁、取消他的電梯使用權呢？
爭點
住戶欠繳管理費時，管委會可不可以將出入公共設施所用的磁扣消磁或取消電梯使用權？
分析
住戶欠繳管理費，宜依法透過訴訟及強制執行之方式去進行催討，惟在不至於使住戶完全無法出入，規約又有相關約定的話，以將磁扣消磁或取消電梯使用權之方式迫使住戶繳納管理費用，並不違法。
大樓住戶欠繳管理費時，可以依《公寓大廈管理條例》第21條及第22條之方式處理，其中第22條甚至規定，如果欠繳情況嚴重，甚至可以命欠繳管理費的住戶強制遷離、命移轉房屋甚至由管委會進行拍賣，但實務上往往不太可能准許因欠繳管理費而將該住戶的房子拍賣掉。
對於管委會來說，催討管理費的訴訟多半會進行，但實在緩不濟急，所以某些管委會就會尋求可以更快發揮效果的手段，因此管委會利用將該欠費住戶的部分磁扣消磁（假設該住戶有五個磁扣，管委會便將其中四個消磁）、取消電梯使用權或公共設施使用權的方式，讓該名住戶感到不便，因而可以有效敦促該欠費住戶配合繳費。但這樣的措施，會不會有問題呢？
實務上有兩種見解，第一種見解是行政機關的看法，行政機關是認為不宜這樣做，還是要依照《公寓大廈管理條例》的方式進行訴訟，訴訟確定後再進行強制執行會比較好。
第二種見解是多數法院的看法，以法院的角度來說，只要規約以及依據規約所訂定之相關規則有約定當住戶欠繳費用至一定程度以上時，就可以進行前述動作的話，在不要造成該住戶完全無法出入其住處的情況下，基於社區自制及私法自治原則，應該認為並無違法之處，法院認為稍微限制生活上之便利性，不等同於影響其生活利用上不可或缺的權利，而使用電梯對於行動能力正常的人來說不算是生活利用上不可或缺的權利，而應該屬於生活便利性的範疇。
由上可知，目前審判實務上的多數見解似乎是認為，如果管委會所採取的措施，不至於使住戶完全無法出入，規約又有相關約定的話，基本上並不違法。
實務見解參考
1. 內政部94.07.28內授營建管字第0940084983號函
如區分所有權人或住戶積欠應繳納之公共基金或應分擔或其他應負擔之費用時，應依條例第21條及第22條規定辦理，故不宜以住戶未繳交公共基金或管理費或其他負擔之費用為由，剝奪其一般昇降機或緊急昇降機等共用部分使用之權，影響其生活利用上不可或缺之權利。
2. 臺灣臺北地方法院100年度店小字第8號民事判決
依原告社區住戶規約、門禁辦法及停車場管理規則分別規定住戶欠繳一定期間（最長4月）管理費，則就發給之感應圈及遙控器應為消磁至1只，則被告欠繳達63個月，原告管委會依上開規定執行結果，縱致被告出入不便，基於私法自治原則，難謂有違法之處，被告執此抗辯，自無可採。參以88年、100年1月9日訂定之系爭規約第3篇第6條均載明。
書籍介紹
本文摘錄自《惡鄰退散：專業律師教你40個告別壞鄰居的自保撇步》，布克文化出版
作者：許宏
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而社區內住戶之間如此密切、頻繁的互動，難免會涉及彼此的權利義務糾葛，因而產生摩擦，甚至是對簿公堂的情形，因此，本書整理了日常生活中最常見和實務上所發生最新的居住權益議題，以淺顯易懂的文字描述，讓大家能夠輕易理解與自身相關的法律權益。
此外，由於一般人遇到法律糾紛，又無法私下與對方達成協議，而必須透過調解、上法院才能解決問題時，往往會不知所措，不知道程序如何進行、書狀如何撰寫、所陳述的內容可能會發生什麼後果等等，尤其是進行民事訴訟程序時，對於極具專業性的「訴之聲明」、「請求權基礎」等事項往往不知如何主張，因此，本書在每個案例最後，都會提出與該案例相關的聲明範例或是相關的實務見解供大家參考。而本書附錄也一併說明提起民事訴訟、書狀撰寫的相關流程，讓您在實務運用上更加清楚。
作者殷殷期盼本書除了能夠增加大家的法律知識外，也能在遇到居住權益問題時，成為一本實用的工具書。由於居住爭議類型萬千，難免疏漏，無法一一羅列說明，留待將來有機會再行撰寫不同類型的案例，為大家建立最基礎的居家法律知識。
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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【圖解】領航5G勢在必行！5G+創新應用師資最佳產業實戰推手等你同行
我們想讓你知道的是
除了校園與產業的媒合，師資人才培訓也是「5G+產業新星揚帆啟航計畫」的重點目標；舉凡輔導業師、校園教師、育成經理人以及5G產業相關新創領袖，都是創新應用師資人才招募計畫的目標對象，盼能透過計畫的參與交流，教學相長輔導校園與新創人才。
臺灣自108年5月10日核定「臺灣5G行動計畫」，全力發展各式5G電信加值服務及垂直應用服務，提升數位競爭力、實現智慧生活，時至今日，隨著5G應用場景越來越普及， 5G相關的技術研發和人才需求也快速增加，根據國家發展委員會《111-113年重點產業人才供需調查及推估》彙整報告，因應物聯網、5G產品與應用服務持續增加，通訊（含5G）產業人才需求年增5000人，是需求量增加前三大產業，而IC設計、通訊相關產業平均每年新增的需求人數合計為2萬6340人，結合智慧製造、AI應用服務更高達7萬4990人，顯見由於5G趨勢議題發酵，進而帶動通訊暨5G相關產業專業人才需求上升。從學校到企業、政府部門皆紛紛加強5G人才培訓，因此，優秀的5G師資人才，勢必也將成為推動產業升級和創新應用的重要關鍵。
人才 x 技術，多角媒合交流打造亮眼成果
當國內企業市場普遍求才若渴，為了促進臺灣產業轉型升級，自民國109年起，經濟部工業局即開辦「5G+產業新星揚帆啟航計畫」，不只是從產學合作端著手，更瞄準傳道授業的師資超前部署，以強大的國內外大廠資源，為師資們提供一個多元的增能環境，加值後不僅優化國內師資能量，更為培訓5G人才繼續努力。
不過，了解創新應用師資內容之前，讓我們先看看過去幾年推動5G師資人才培訓這方面，擁有怎樣亮眼成績？109至111年期間，「5G+產業新星揚帆啟航計畫」共推動74位種子師資，這些種子師資都是經過培訓後協助新創團隊、企業或校園人才，加速產業升級的重要推手之一！讓我們透過以下的實例，看看5G+創新應用師資究竟達成了什麼樣具體的幫助。
#亮點一：加深跨域交流應用，1+1>2！
當5G技術與室內設計跨域結合，能夠激盪出什麼樣的火花？由陽明交通大學與僑光科技大學共同組成的「室實擺在眼前」，在僑光科技大學機械與電腦輔助工程系林昱呈主任的指導與鄭淳詩講師的帶領下，應用5G XR數位虛擬設計建構數位展場，榮獲2022通訊大賽-5G領航創新應用競賽斬獲概念組數位娛樂領域冠軍。團隊也以3D掃描與追蹤定位之核心技術，進一步與中興大學物聯網製造基地合作，開發國產晶片並持續以AI演算法讓沉浸體驗最佳化，優化使用者體驗，讓概念產品能夠創造產品商品化。
另一個例子則是將5G技術應用在農業，致理科大行銷與流通管理系暨商務與智慧創新研究所費聿明副教授，透過本計畫加值5G專業知能，輔導團隊「雲聯勁網」將5G技術結合AI辨識雞隻健康狀態，成功獲得2021通訊大賽-5G領航創新應用競賽概念組冠軍。此外，團隊也加入RFID技術，記錄雞隻的移動距離並換算雞跑步步數，成功入選科技部2022Fiti創新創業激勵計畫。
這樣類似的技術，費聿明副教授也進一步協助團隊應用於臺製咖啡烘培機聯網智能化，買家透過遠端控制烘豆流程，運用5G即時傳輸影像與聲音，再經由AI辨別協助完成咖啡豆烘焙，從農業到餐飲，逐步將5G通訊擴散應用在不同領域中。
#亮點二：激發產學合作，開拓更多可能！
各領域延伸應用外，企業與校園間的資源整合更利於5G量能的延續，新創公司「獵戶科技」便是透過計畫平台與國立陽明交通大學串接，展開「5G專網場域測試」與「定位數據優化5G網路管理功能」合作，並於MWC(Mobile World Congress) 2023巴塞隆納進行相關展示。
而國立高雄科技大學智慧商務系李仕雄副教授，則是透過整合衛星與5G通訊，將技術轉移衛星通訊模組與對話啟動協定相互傳輸功能應用於產業界，且在計畫支持下持續投入產業人才培育與發展，因應高齡化社會變遷，以物聯網技術與人工智慧演算法，開發更便民有感的智慧長照系統與免鑰匙智慧辨識模組。
目前負責南臺科技大學校園行動電信中心的資訊工程學系杜俊育助理教授，亦在完成計畫多元課程後，融合國際5G知能並與臺廠網通業者合作，斥資千萬打造國內自主5G企業專網平台，致力5G O-RAN技術與應用服務驗證，創造貼近產業實作環境，深化產學合作。
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