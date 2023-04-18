春風化雨「食」在感恩，台北新板希爾頓酒店2023謝師宴專案即日起訂席

鳳凰花開燦爛之時，正是夢想飛翔之季，這是屬於畢業生的美好時刻，也是老師們付出辛勞的豐收之日。感謝老師們諄諄教誨，傳授終身受用的知識和智慧，為慶祝這個特別的日子，台北新板希爾頓酒店即日起至8/31推出 2023謝師宴各式優惠專案：擁有獨棟千坪的宴會樓新穎氣派、價格實惠，平日週一到週四中式桌菜每桌12,800+10%元起、中西式自助餐每位最低980+10%元起；二樓「Market Flavor悅市集全日自助餐廳」推出板橋區學校專屬優惠、滿15人用餐2人免費(每人平均934元起)；三樓「Qing Ya青雅中餐廳」則是推出憑學生證與教師證預定用餐即享平日滿五位即贈一位免費，或每人加購52+10%元享盒裝果汁暢飲及哈根達斯冰淇淋每人一杯， 以上三間餐廳凡預先訂席皆享早鳥優惠。

台北新板希爾頓酒店表示：「教育是社會進步的重要基石，希望透過謝師宴優惠活動，為畢業生們送上最好的祝福，台北新板希爾頓酒店推出各項超值優惠，如早鳥優惠、滿額贈禮，和板橋地區限定優惠，貼心服務像是獨立宴會廳、歡唱卡啦OK、接待桌、海報指引、桌面鮮花，和高級音響硬體設備等，另有無限暢飲茶、果汁、金牌啤酒或加購水蜜桃粉紅氣泡酒等，客人可依照需求與專案做搭配，預估業績可望成長一至二成。」

菜單方面，宴會樓自助餐菜色驚豔，像是爐烤肋眼牛排或爐烤維吉尼亞火腿、BBQ烤豬肋排、開胃前菜如川味口水雞或客家桔醬白斬雞再搭配歡樂沙拉吧、湯品與麵包等；中式桌菜部分，則提供迎賓五小碟、翠綠金蒜麵線蝦或乾燒翠綠蝴蝶蝦、香煎法式戰斧排或是芥末德國嫩豬肘等，而必吃的金牌名爐叉燒酥更是不可錯過的飯後點心。

台北新板希爾頓酒店也提供多元選擇，位於二樓的Market Flaver 悅市集全日自助餐廳，主打新鮮食材供應異國美食料理、檯面上數十種豐盛美饌無限享用；另外於三樓的Qing Ya青雅中餐廳也推出謝師宴專屬菜單：青雅精選五小福（明爐烤鴨、老醋雲耳海蜇頭、五味軟絲、黃金泡菜、松露野菇捲）蟲草百菇燉子排、黑蒜松露海大蝦、樹果鮮露龍虎斑、脆皮雞、海鮮菌菇乾燒伊麵、金銀蛋扒時蔬，脆皮叉燒酥和黑金流沙包、寶島四季水果和手作杏仁凍豆花，共精選十道菜，豐富菜色道道令人垂涎。台北新板希爾頓酒店2023謝師宴優惠活動即日起開放訂席，希望能為畢業生和老師們締造難忘的回憶，在未來的人生道路上時時刻刻感恩回饋，不斷追尋夢想，未來也能攜手前行。

【宴會廳｜2023謝師宴專案】

訂位專線 02-2958-3770 ext.7511 / 7512