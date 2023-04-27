曲博科技學院《你怎麼賺科技業的錢》：三個問題，基本理解風力發電和投資
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如果在投資上，放棄學習「產業分析」，等於投資研究方法缺了一角，實在非常可惜。於是，我們請到在科技產業中，最能深入淺出的曲博，來開啟新手投資者在產業分析上的初階學習，我們挑出四大領域：電動車、矽晶圓、元宇宙、新能源，一一向你解析。每一個領域，都會以三個問題，分享一種思路，展開一個視角。
文：曲建仲、葉芷娟
三個問題，基本理解風力發電和投資
根據國際工程顧問公司4C Offshore在2014年針對全球「23年平均風速觀測」的研究，看一下這張圖，世界上風力最強的20處離岸風場，台灣海峽就占了16處，而且絕大多數在彰化外海。
一時之間，全球的能源商在這兩年來，全都湧進台灣，包含世界風電的龍頭開發商沃旭，早在2016年5月進駐台灣。
為什麼台灣風力這麼強呢？主要原因有二：
- 台灣在地理位置上，深受季風影響，台灣海峽在每年10月開始迎接東北季風，外加台灣中央山脈與福建武夷山脈的夾擊，讓平均風速可以達到罕見速度。
- 美國太空總署NASA也發現，彰化沿海地區的常年風速高達每秒7公尺以上，這個數字是什麼概念呢？基本上，樹葉微微飄動的風速大約在每秒3公尺左右，而這種風速，就可以達到風機發電的標準了。
1. 風力發電的基礎是什麼呢？離岸風電和陸域風電又有什麼不同？
跟前面的太陽能一比，就會發現風力發電的發電構造相對簡單。電力的轉換是靠「風力機」，而風力機主要是藉由即風轉動葉片來發電。它的葉輪（rotor）是風力機轉換利用風能最重要的系統之一，葉片鎖定於輪轂 （hub）構成葉輪，受風吹之空氣動力作用繞軸旋轉，擷取風的動能，進而轉換成有用的電能。
葉片愈長，其受風面積愈大，所能擷取的風能就愈多。一般而言，風力機之輸出電能約與葉輪直徑平方成正比；而塔架高度亦隨之增加。雖然乍看之下很簡單，但是實際上在運用的時候，為了要達到最高的效率，葉片一定是讓受風的面積愈大，效果會愈好，但是葉片過重，反而會轉不動。
早期的葉片直徑從100公尺一直增加到200公尺，甚至現在要做到300公尺，大家可以想像一下，300公尺那麼長的葉片是什麼樣子的哦！而直徑300公尺的風力機也是目前的趨勢。
但是，需要有鐵塔能夠支撐這樣的風力，再來就是發電機要能夠承受這麼高轉速下所產生的電力，風力發電是將風機架設在陸地上，稱為「陸域風電」，而「離岸風電」顧名思義，就是將風機架設在海上。一般而言，離岸風場的建置困難度遠超過陸域風場，但離岸風力的發電量較高，且空間資源也較為豐富，還能夠能降低對附近居民的影響，是優勢所在。
像是其他國家如美國地大，風機可以擺在陸上來處理。台灣就沒辦法，必須要多以離岸風電的建置來思考。
2. 風電現在的問題和瓶頸為何？
既然台灣風力強勁，風力發電看起來也相對簡單，為什麼不全力發展風力發電呢？原因是風力發電不穩定，時大時小，前面我們提過台灣海峽的東北季風是彰化風力強大的原因，但是東北季風只有秋冬來，台灣的用電尖峰多出現在夏天，如果沒有辦法儲能，只能說是遠水救不了近火。而且，風力發電的效率不夠好，平均發電效率只有34%。
另外，還有環保問題，我們不時會看到一些在地人士對風力發電抗議嗎？他們認為，住在風力發電機附近，會因為風機的低頻，產生睡不好的症狀。而且，風力發電對飛禽多少有影響，容易產生鳥擊的問題。
另外，如果是離岸風電，風機底座有很好的聚魚效果，但是風機打樁的噪音會影響鯨豚，因為風機施工與運轉維護而增加的船舶運輸，也會干擾鯨豚生態。在在都是風力發電備受爭議的部分。
我們常常聽說台灣的科技很進步，晶圓代工很強，小的元件零組件可以做得非常好。但是，台灣的基礎工業反而是落後的，像是這種大型建設類的工程，台灣的經驗和投入並不多，摸索期會拖得很長，我覺得這才是台灣風電長遠發展的隱憂。
而且，離岸風電和陸域風電設置不同，困難度也完全不同。你可以想像風機的建造和維護的成本一定超級高，光是一支5MW（百萬瓦）離岸風機造價超過8億元，更何況離岸風力發電機還有海事工程等，必須要將超級重的風機搬運到海上固定，不僅要考慮安裝時的海象，更要注意風機的耗損，而且從事大型海事工程的船舶不足，這些都不是隨便一個公司就能玩得起來的事業，更何況還要配合國家的發電廠、公家審查等事宜，就有風電公司執行長談起辛酸淚灑鏡頭前的事情。
在海上發電不容易，要把電送回來更難！畢竟電要能併網才用得上，否則發電卻併不上網，只能空轉，也沒有任何意義。發完電之後，還要經過海底電纜輸送到陸地，岸上還要有變電站，可以併入電網供電才行。
話說回來，再生能源對現存電網的安全度衝擊也很大，當風力發電機出力發生大變化時，會發生區域電壓變動、電壓驟降，就好像一個人突然發生意外狀況導致血壓太低，電力系統如果電壓太低，不僅造成輸配電損失增加，也會影響系統穩定度。
因此，要讓風電走得更遠，首先需要搭配儲能系統。從離岸風電第二期開始，已經強制開發商要搭配裝置容量的10%儲能系統。
3.在台灣，風力發電的產業鏈大概是怎麼樣的？
其實，台灣的風力發電產業在1980年就萌芽了，當時也是受到能源危機影響。然而，在能源危機解除後，就停止開發工作。注意喔，日本也是在當時選擇開始發展氫能源產業，現在已經開始開花結果。
在2000年的時候，政府發布了《風力發電示範系統設置補助辦法》，由台電公司、台朔重工，以及正隆公司，分別在澎湖、雲林和新竹，設置三個總容量共8.64MW的風力發電系統。至2004年政府開放民營電廠設置，開啟民間廠商投入風力發電開發。
簡單說，風力發電產業可以區分為「設備製造業」、「整合服務業」以及「風力發電業」三部分。另外，根據風力發電機裝設位置，可區分為安裝在陸地上的「陸域風機」，以及裝設在海上的「離岸型風機」兩類。
風力發電更倚重智慧電網
能源分散在未來是一個很重要的方向。傳統的發電是集中在發電廠，再利用電網輸送到各地去。未來的能源會發展成分散式的，也就是一個地區需要多少電，在當地就把它用掉，節省了很多輸配電的困擾。
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對自己好也對別人好！家樂福社群變成「誇誇群」，鼓勵每個永續的最佳選擇
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家樂福近年致力於食物轉型的實踐，善盡永續的企業社會責任，最近積極推廣「從i開始」的價格與價值標示合一行動，將永續影響力從生產前進到消費端，並搭配活潑有趣的社群操作，讓消費者了解選擇的價值與意義，號召民眾一起發揮影響力！
相信嗎，永續與否取決於你我的一念之間。生活中，除了政府、企業等組織展開減碳、減塑、環境保育等永續行動，同為地球一員的我們，還能夠透過哪些行動，讓永續種子於日常萌芽？其實答案遠比想像中單純、簡單──做正確的選擇。
我們的生活世界是連鎖的，每個小選擇都必然影響著另一個行動。就像我們習以為常的「生產」與「消費」，如果產品的生產過程可以對環境友善、兼顧動物福利，那麼不論消費者有心或無意的選擇背後，都會直接與間接助長對永續議題的支持。簡單的供需法則不只賦予兩者緊密依存的關聯性，也在我們每次選擇的當下，都擁有足以改變世界的影響力。
社群行銷化身大型感謝祭？家樂福打造誇誇群，感謝用消費支持永續的你！
但是，改變更多時候發生在牧場、甚至是遙遠的森林或海洋，「這真的是最好的選擇嗎？」面對看不見、摸不著的影響力，消費者難免感到疑惑。為了讓大家感受影響力，今年家樂福發揮創意，別出心裁的打造另類行銷方式──誇誇群。
跟風熱門開花舞，置入商品宣傳「從i開始-i的鼓勵」，reels上線2天逾10萬觀看。
顧名思義，誇誇群就是利用社群貼文，誇獎每一位做出正確選擇的消費者。消費者只要購買特定產品，並於貼文中留言，家樂福小編就會化身為貨運司機、小農、乳牛，甚至是衛生「股」長等角色，以「您的留言真是精煉，就像透明鮮奶吐司一樣沒有加水！」、「從留言就看出您受過良好的管教，簡直跟FSC認證衛生紙對森林的管理一樣優質。」等略帶幽默的留言，鼓勵做出正確選擇的消費者，告訴所有關心永續、付出行動的人們──你真棒。
家樂福「從i開始」永續選品，讓民眾用消費選擇改變世界！
話說回來，永續消費不只是消費者的個人選擇，更是企業作為提供者與監督者，需要肩負起的社會責任──而讓人們選擇最好的前提，就是提供給他們最好的選擇。無論是尊重動物、同理動物感知的「家樂福動物福利宣言計畫」，還是2019年起力倡的蛋雞「非籠飼」，推出嚴選非籠飼（放牧）雞蛋，並逐年提升非籠飼雞蛋的銷售佔比，或是近期要求上游供應商符合「屠宰場福利改善作業」等，種種實踐企業社會責任的具體行動，都讓我們看見家樂福回到永續根本，實踐「讓消費者越買世界越好」的永續轉型過程。
此外，我們還可以從家樂福「從i開始」標示下的2,500支的i商品，一窺家樂福針對產品供應鏈提出的解決方案。下面就來看看「透明鮮奶吐司」及「家樂福抽取式衛生紙」的廣告短片，究竟是如何讓消費者認識動物福利及森林保育等永續生產的含意吧！
【家樂福食物轉型】從i開始10大行動 動物福利篇
【家樂福食物轉型】家樂福從i開始10大行動 森林保育篇
廣告短片略帶奇幻的表現方式，不只再次回應「選擇」的影響力，更用掌聲響起傳遞世界對正確選擇的深刻感激，甚至讓人聯想到「美好生活目標」（Good Life Goals）的概念，將選擇與具體的永續行動連結了起來。例如美好生活目標對應SDG 2的行動為「了解農作物生產歷程」、「購買當地、當季且遵守公平貿易之食物」，而這兩點就完美落實在透明鮮奶吐司的生產過程之中。如此一來，當消費者做出選擇，也就成為SDGs目標的實踐者，為永續環境貢獻微薄力量。
健康買的起，永續看的見：發揮影響力從i開始
永續食物轉型議題發展至今，家樂福已將企業影響力從生產端擴散至消費者端。例如近期推動的「從i開始，我就是影響力」，就是利用從i開始價標牌將生產端的資訊透明化，透過「價格」與「價值」標示合一，讓消費者端看見金錢之外的價值，促成更多永續的選擇與行動。
除了資訊透明化，「為什麼」也是永續食物轉型中很重要的一環，而「從i開始」就是答案。「i」賦予永續行動相當多層次詮釋，最初淺的一層是「我」（I），不只意味著從我開始行動，也是對我更好的選擇；再進階些，是「愛」[ i ]，指涉出於愛而行動──為了我愛的人，也為了我們所愛的社會、土地與環境；最深層則是「Impact」（影響力），詮釋「從i開始」不只希望促進永續發展，更是對世界產生的正向影響。
在某次採訪中，家樂福文教基金會蘇小真執行長表示，「消費者不需要很多種選擇，他只需要比較好的選擇。」於是，家樂福攜手相同理念的小農及供應商夥伴，一起推動健康飲食、友善生產、在地支持及負責任生產等永續轉型，將「從i開始」的概念具現為「營養食品、無添加物、有機商品、生態農業、在地創生、動物福利、永續漁業、永續發展、減少塑料、森林保育」10項類別分項，讓民眾具體看見「選擇的理由」。
除了更優質多元的選擇，家樂福也沒忘記消費者最在意的事情──價格。家樂福運用「規模經濟」的優勢，嚴格把關從食材誕生到製作的每個環節，努力降低「食物里程」，將繁複的供應鏈簡化再簡化，讓食物原料、製程都更加單純。當商品製程規格提高、生產普及，供應與消費的互動自然能夠取得平衡的價格，打造小農開心、環境放心、消費者安心的三贏局面。「從i開始」也從形而上的分類與概念，轉化為深具永續實踐意義的行動號召！
永續的路上，沒有人是局外人──和家樂福一起落實永續食物轉型！
「永續的路上，沒有人是局外人。」不只是看似聳動的標語，更是真真切切的事實。無論是多走一些路、還是多花一點錢，永續生活總是伴隨著付出；但當我們換個角度思考，消費不只是我們滿足生活需求的手段，如今更成為通往永續的途徑，我們有什麼理由不試著為自己所愛的人、為生活著的土地多付出一些、多努力一些呢？
畢竟，永續生活的重點並不是把一切有違永續的事物都視為敵人，而是我們應該更有意識的「選擇」對自己、也對環境友善的生活方式。改變永遠不嫌晚，現在就和家樂福一起加入永續行動，用消費發揮影響力吧！