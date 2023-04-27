曲博科技學院《你怎麼賺科技業的錢》：三個問題，基本理解風力發電和投資

文：曲建仲、葉芷娟

三個問題，基本理解風力發電和投資

根據國際工程顧問公司4C Offshore在2014年針對全球「23年平均風速觀測」的研究，看一下這張圖，世界上風力最強的20處離岸風場，台灣海峽就占了16處，而且絕大多數在彰化外海。

Photo Credit: sandsbook散冊出版

一時之間，全球的能源商在這兩年來，全都湧進台灣，包含世界風電的龍頭開發商沃旭，早在2016年5月進駐台灣。

為什麼台灣風力這麼強呢？主要原因有二：

台灣在地理位置上，深受季風影響，台灣海峽在每年10月開始迎接東北季風，外加台灣中央山脈與福建武夷山脈的夾擊，讓平均風速可以達到罕見速度。 美國太空總署NASA也發現，彰化沿海地區的常年風速高達每秒7公尺以上，這個數字是什麼概念呢？基本上，樹葉微微飄動的風速大約在每秒3公尺左右，而這種風速，就可以達到風機發電的標準了。

1. 風力發電的基礎是什麼呢？離岸風電和陸域風電又有什麼不同？

跟前面的太陽能一比，就會發現風力發電的發電構造相對簡單。電力的轉換是靠「風力機」，而風力機主要是藉由即風轉動葉片來發電。它的葉輪（rotor）是風力機轉換利用風能最重要的系統之一，葉片鎖定於輪轂 （hub）構成葉輪，受風吹之空氣動力作用繞軸旋轉，擷取風的動能，進而轉換成有用的電能。

葉片愈長，其受風面積愈大，所能擷取的風能就愈多。一般而言，風力機之輸出電能約與葉輪直徑平方成正比；而塔架高度亦隨之增加。雖然乍看之下很簡單，但是實際上在運用的時候，為了要達到最高的效率，葉片一定是讓受風的面積愈大，效果會愈好，但是葉片過重，反而會轉不動。

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早期的葉片直徑從100公尺一直增加到200公尺，甚至現在要做到300公尺，大家可以想像一下，300公尺那麼長的葉片是什麼樣子的哦！而直徑300公尺的風力機也是目前的趨勢。

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但是，需要有鐵塔能夠支撐這樣的風力，再來就是發電機要能夠承受這麼高轉速下所產生的電力，風力發電是將風機架設在陸地上，稱為「陸域風電」，而「離岸風電」顧名思義，就是將風機架設在海上。一般而言，離岸風場的建置困難度遠超過陸域風場，但離岸風力的發電量較高，且空間資源也較為豐富，還能夠能降低對附近居民的影響，是優勢所在。

像是其他國家如美國地大，風機可以擺在陸上來處理。台灣就沒辦法，必須要多以離岸風電的建置來思考。

2. 風電現在的問題和瓶頸為何？

既然台灣風力強勁，風力發電看起來也相對簡單，為什麼不全力發展風力發電呢？原因是風力發電不穩定，時大時小，前面我們提過台灣海峽的東北季風是彰化風力強大的原因，但是東北季風只有秋冬來，台灣的用電尖峰多出現在夏天，如果沒有辦法儲能，只能說是遠水救不了近火。而且，風力發電的效率不夠好，平均發電效率只有34%。

另外，還有環保問題，我們不時會看到一些在地人士對風力發電抗議嗎？他們認為，住在風力發電機附近，會因為風機的低頻，產生睡不好的症狀。而且，風力發電對飛禽多少有影響，容易產生鳥擊的問題。

另外，如果是離岸風電，風機底座有很好的聚魚效果，但是風機打樁的噪音會影響鯨豚，因為風機施工與運轉維護而增加的船舶運輸，也會干擾鯨豚生態。在在都是風力發電備受爭議的部分。

我們常常聽說台灣的科技很進步，晶圓代工很強，小的元件零組件可以做得非常好。但是，台灣的基礎工業反而是落後的，像是這種大型建設類的工程，台灣的經驗和投入並不多，摸索期會拖得很長，我覺得這才是台灣風電長遠發展的隱憂。

而且，離岸風電和陸域風電設置不同，困難度也完全不同。你可以想像風機的建造和維護的成本一定超級高，光是一支5MW（百萬瓦）離岸風機造價超過8億元，更何況離岸風力發電機還有海事工程等，必須要將超級重的風機搬運到海上固定，不僅要考慮安裝時的海象，更要注意風機的耗損，而且從事大型海事工程的船舶不足，這些都不是隨便一個公司就能玩得起來的事業，更何況還要配合國家的發電廠、公家審查等事宜，就有風電公司執行長談起辛酸淚灑鏡頭前的事情。

在海上發電不容易，要把電送回來更難！畢竟電要能併網才用得上，否則發電卻併不上網，只能空轉，也沒有任何意義。發完電之後，還要經過海底電纜輸送到陸地，岸上還要有變電站，可以併入電網供電才行。

話說回來，再生能源對現存電網的安全度衝擊也很大，當風力發電機出力發生大變化時，會發生區域電壓變動、電壓驟降，就好像一個人突然發生意外狀況導致血壓太低，電力系統如果電壓太低，不僅造成輸配電損失增加，也會影響系統穩定度。

因此，要讓風電走得更遠，首先需要搭配儲能系統。從離岸風電第二期開始，已經強制開發商要搭配裝置容量的10%儲能系統。

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3.在台灣，風力發電的產業鏈大概是怎麼樣的？

其實，台灣的風力發電產業在1980年就萌芽了，當時也是受到能源危機影響。然而，在能源危機解除後，就停止開發工作。注意喔，日本也是在當時選擇開始發展氫能源產業，現在已經開始開花結果。

在2000年的時候，政府發布了《風力發電示範系統設置補助辦法》，由台電公司、台朔重工，以及正隆公司，分別在澎湖、雲林和新竹，設置三個總容量共8.64MW的風力發電系統。至2004年政府開放民營電廠設置，開啟民間廠商投入風力發電開發。

簡單說，風力發電產業可以區分為「設備製造業」、「整合服務業」以及「風力發電業」三部分。另外，根據風力發電機裝設位置，可區分為安裝在陸地上的「陸域風機」，以及裝設在海上的「離岸型風機」兩類。

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風力發電更倚重智慧電網

能源分散在未來是一個很重要的方向。傳統的發電是集中在發電廠，再利用電網輸送到各地去。未來的能源會發展成分散式的，也就是一個地區需要多少電，在當地就把它用掉，節省了很多輸配電的困擾。