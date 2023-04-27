《僵局與詮釋》：分析師和病患之間的障礙，通常跟潛意識中的嬰兒式焦慮有關
我們想讓你知道的是
我想，對分析師來說，不論碰上什麼樣的僵局或困境，最重要的是分析師必須非常小心檢討自己對病患的感覺及行為，另一要點是，小心謹慎地聆聽病患所講的話及他的夢，因為此二者都可能傳遞極重要的訊息，即病患內攝進去的分析師模樣，或是提示分析師和病患已經共謀。
文：赫伯特．羅森費爾德（HerberTA. Rosenfeld）
模糊的詮釋或時機不對的詮釋
分析師很容易造成反治療效果的第二種情境是，當分析師的詮釋未能正確指向病患當時立即的焦慮，或其詮釋的時機不對時。有時分析師會意識到，病患擔心的是跟自己有關的一些東西，但卻無法正確地詮釋它。
許多病患對於分析師詮釋的時機有非常強烈的反應，例如，靜默太長，或是詮釋太快時。病患可能會覺得分析師讓他自己一個人躺在那兒太久了，或因分析師的靜默而覺得被批判或拒絕。
若分析師未能處理某些問題，病患可能會覺得分析師不想知道他的問題，因為這些問題無人能接受。病患因而認為應該把這些問題留在自己心裡。分析師能在正確時機做詮釋，並幫助病患面對他所無法接納的自己的某些部分，是很重要的治療功能。若我們在尚未正確了解病患所想溝通的內容前，太快做詮釋，則病患會懷疑是不是我們太焦慮了。病患會感受到我們的不確定，並害怕我們無能知道及理解他的問題。
這不僅讓病患覺得被拒絕，也會讓病患認為是分析師的自大防衛（omnipotenTdefence），亦即分析師不想經驗焦慮或不確定感，這可能會使病患覺得自己得配合（Langs 1976）。許多病患都害怕碰觸他們最深的焦慮，因此，與其去真實地感受及認識自己，他們寧願假裝對自己很了解。如果分析師也參與病患這個舉動，分析的治療功能就停止了。
然而，如前所述，有些病患會很努力向分析師溝通、表達他們的焦慮，像是擔心分析師被他們嚇壞了，或是讓分析師知道他們正在經驗的感受。我遇過的某一次分析療程就很清楚地描繪了這個現象。
這是一個週三的晤談，在晤談開始時，病患絲薇亞（Sylvia）好像在告訴分析師一種隔離、不確定、無法終結的心智狀態，此種狀態深深困擾著她。分析師將絲薇亞的狀態跟見不到分析師的週末做聯結。聽了分析師的詮釋之後，絲薇亞說：「這對那些與我在一起的人很重要。」並解釋道，她是依「感覺」生活的人。分析師告訴我，她不太懂絲薇亞說這話的意思，但她對絲薇亞說，她可能在說她是如何被別人的感覺所影響。絲薇亞同意，並說當別人變得緊張慌亂時，她必須要很小心。
這時，分析師又提了一個看法，說絲薇亞可能很怕落單。這時，絲薇亞對分析師說，她在晤談開始時摁了電鈴，但她卻必須等分析師按解鎖鈕讓她進來。絲薇亞這麼一說，把分析師搞亂了，但絲薇亞重複提到，她覺得非常不真實，當她在門口等分析師按電按鈕幫她開門時，她試著去看門鈴下掛著的分析師的名字。這時分析師詮釋，病患嘗試表達她是多麼需要證據來證明分析師的存在。分析師強調說，在那個時候，她實際上已經和病患在一起了。對於這個詮釋，病患回以靜默。後來她談到有輛車從她面前開過，之後她不再說什麼。
我會在第三章更詳細討論絲薇亞與分析師的這段對話。在此，我要藉這個例子說明病患如何努力嘗試和其分析師溝通，及當分析師無法正確地了解病患的溝通時，會如何讓病患愈來愈困惑，並導致在治療關係中的僵局。我認為在這次晤談裡，絲薇亞用各種不同的方式嘗試讓分析師知道，有些事被弄錯了。
晤談所產生的問題，以及讓絲薇亞愈來愈讓害怕的是，她覺得分析師無能了解她，也無能處理她的感覺，因此分析師不僅週末不在，晤談過程中也不存在。針對分析師對於週末的詮釋，絲薇亞首先很溫和地糾正分析師說，問題並不在週末將至，而是現在「和我在一起的人」。當分析師無能理解絲薇亞所要表達的意思時，她開始恐懼起來，因她害怕分析師因她而「緊張慌亂」。
接下來當分析師再度誤解她時，她變得更焦慮，開始用強烈而象徵性的語言向分析師說，她覺得分析師已經遠離她，她無法摁醒分析師腦中的鈴。然後她開始焦慮還要過多久，分析師腦袋中的鈴才會被摁醒，她重複提到她覺得非常不真實，指的是她愈來愈困惑，因她開始不知道自己在哪裡，也不知道自己在向誰說話，提及了門鈴下的名牌。最後，她憤怒地用她的方式，仍然嘗試告訴分析師到底發生了什麼事，她談到分析師（車子）如何危險地橫駛過她的面前（把她的話給切斷了）。
這個互動指出病患如何不屈不撓地向分析師溝通其思想，及她認為她跟分析師之間所發生的事情。在此例中，分析師未能幫助病患了解其焦慮，及探討其焦慮的源頭（當然這跟病患嬰兒期的施虐與全能渴望有關），而錯失了進行「治療式詮釋」的機會，且自己愈來愈焦慮，加深病患焦慮害怕自己是危險的。當病患很努力溝通自己的思想和感覺時，她極需一個能接納其溝通的分析師，否則病患會有惡化的危險，尤其是精神病患，因為病患所依靠的是分析師跟她內在世界的緊密接觸和了解。
有關絲薇亞與其分析師之間的互動，就此打住，因為我在第三章還會有詳細的討論。
僵硬與無彈性
分析師未能有效地發揮其功能，致使其詮釋變得僵化而無彈性，且沒能意識到他對病患所造成的傷害（如我前面所舉的例子），可能只是因為分析師內在或外在的衝突所造成的暫時阻礙。若此種損害分析的情況未持續太久，病患往往會再次想辦法和分析師合作。但是若分析師本身像海曼（Heimann 1975）傳神描述的，有許多「禁止進入的私領域」（private: no entry），則分析師可能會繼續在潛意識層面和病患共謀，一起將此私領域排除在分析之外，最後導致治療的僵局。病患可能會暴力地用各種方式批判分析師，但是卻逃避指出因分析師的行為而引發的被拒絕之創傷經驗。
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