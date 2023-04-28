《頂尖業務的50個最強問句》：藉著「打聲招呼」的名義，至少你不會一開始就被拒絕
我們想讓你知道的是
從84個國家、2,500家代理商中脫穎而出的世界銷售冠軍——青木毅，悟出一套成功業務的「提問型業務技巧」，絕不會一開口就是「賣東西」，而是能「精準提問」，觸發顧客主動說出「Yes,I need it！」。
文：青木毅
靠「提問」，就可以和客戶展開對話
在建立關係的階段中，最重要的就是讓客戶注意到你。想要做到這點，最好的方法就是「提問」。透過「提問」，你就可以和客戶展開對話，慢慢和他熱絡的聊起來。接下來，只要再透過一些「提問」增強自己說話的重要性，就可以提升客戶的購買機率。
認識建立關係的重要性
建立關係是業務的重大課題之一。畢竟這是與客戶最初的會面。客戶對業務的第一印象是好是壞，就取決於你的應對。
簡單來說，客戶可以在很短的時間內，憑感覺分出「你是幫助我買東西的人，或是只想賣我東西的人」。只要想像自己是客戶，當有業務接觸你時有什麼感覺，應該就不難理解。
當然，如果客戶看到他很想要的產品，可能會二話不說立刻買下來。但若客戶的購買動機只來自產品本身的魅力的話，業務就和一般的售貨員沒兩樣。換句話說，假設今天換一個人來賣這項產品，也賣得出去。在這種狀況下，同一個客戶大概只會向你買一次東西，而你以後大概也不會再見到這位客戶了。
但若把建立關係的過程作為一種契機，和客戶產生連結，你就能發揮業務的功用，幫上客戶的忙。因為只有你聽得出客戶需要或感到困惑之處，進而發揮同理心，並以一個專家的身分適切的提出建議。
這不僅是履行業務的職責，還能獲得客戶的感謝，感受到做業務工作的喜悅。
邀約成功是接觸順利的成果
邀約，是指透過打電話或隨機拜訪取得與客戶見面的機會。當然，客戶不會什麼狀況都不了解就答應和你見面。想要讓客戶肯見你一面，必須讓客戶覺得他有必要多聽你說明。
想要透過打電話和隨機拜訪取得見面的機會，關鍵就在於初次的溝通。換言之，初次溝通順利的成果就是成功取得見面的機會。
建立關係的訣竅
不管是用打電話或會面的方式，初次溝通都是非常重要的步驟。想要成功，關鍵就在於與客戶的對話。
在與客戶初次溝通時，有些人會疑惑：「為什麼那位客戶肯聽我說話？」換個講法就是：「為什麼那位客戶要跟我說話？」要怎麼做客戶才願意跟你說話？答案是「提問」。盡快丟出一個問題給對方就對了。
首先，你必須在一個充滿親切感的溫暖氣氛中展開會話。「感謝您百忙之中抽空和我見面。」一開始先說出這句話，對方的反應就會大不相同。說完你的目的之後，緊接著提出問題，比如說：「我們公司提供○○的服務（產品），請問您有在使用○○嗎？」簡單來說就是透過對客戶提出問題，讓客戶說話。
你一開口，三秒內就要提出問題，藉此展開對話，然後確實展現同理心，再提出下一個問題。
建立關係時最重要的事
建立關係時最重要的事，就是讓客戶察覺業務提供的產品或服務可以解決自身的問題，實現客戶的願望。
客戶想要什麼樣的產品和服務，這個答案存在於客戶的腦中。但客戶的腦中一定經常塞滿了一大堆的情報，可能不只是工作，還包括日常生活的瑣事、小孩的事、興趣嗜好等。你必須引導出潛藏在其中的欲望、需求，還有他希望解決的問題。
在提出自家公司的產品或服務之前，就必須讓客戶先在腦中想像使用你們家的產品和服務可以解決他的什麼問題，實現他的什麼願望。
怎麼做到這一點呢？首先把焦點放在客戶的日常生活，詢問他對現在生活的想法，以及對未來的期望。在對話的過程中，你可以引導出客戶潛在的欲望、需求或相關議題，然後表示你所提案的產品可以解決他的問題。
若一開頭就說：「我有一件產品對您有幫助。」「您可以使用這項產品，讓生活變得更加便利！」一點也無法引起客戶的興趣。
要讓客戶願意聽你說話，你必須在建立關係的過程中，從客戶口中得知他現在的欲望、需求以及相關議題。這個時候，以「提問」為中心的問句就成了重要關鍵。接下來我就要介紹給大家，在建立關係這個階段最好用的問句。
頂尖業務不跟客戶說要介紹產品
「跟您問候一聲。」
與客戶建立關係最難的就是開頭。換言之，你第一句話得說什麼才好。若這一步走錯，通常一開始就會遭到拒絕，對方甚至會連內容都不想聽。世人有一種根深柢固的觀念，以為「業務就是推銷」。其實，業務並不是推銷。業務的工作是提供自身專業領域的情報，詢問客戶的狀況，並提供最適當的建議給客戶。這些服務必須做得好，客戶才會買單。如果沒有先弄懂這個觀念，業務就無法成功接觸客戶。
我的工作是業務顧問，有時會跟在他們身邊陪同指導，教他們怎麼做隨機拜訪，或是怎麼打電話和客戶預約時間。但在指導過程中，我發現大多數的業務在隨機拜訪的時候，他們的應對方式大抵都是下面這個模式。
業務：「打擾了，我是公司的人，敝姓Ｘ，請問□□（職稱）在嗎？」
客戶：「請問您有什麼事嗎？」
業務：「是這樣的，想說是不是可以給我一點時間，讓我來為您做個介紹……」
客戶：「我們不接受推銷。」
業務：「只要一點點時間就好了……」
客戶：「非常抱歉，請你先預約。」
業務：「這樣啊……」
業務一旦被這麼拒絕，通常會感到很灰心。那麼，他到底哪裡做錯了？
問題出在「介紹」這個詞。用「介紹」這個詞，就表示你想解說自家的產品，所以人家一聽就覺得你是來推銷的。
客戶通常不會有閒工夫去聽一個素未謀面的業務解說產品內容。一般公司的櫃檯人員也被教導要拒絕這類的推銷員。
那麼，應該要怎麼做才對呢？你不要覺得自己在跑業務，當作是去和對方交流就好了。記得一個基本原則，先讓對方談他目前的狀況，有必要的話，再談到自家公司。以上述的例子來說，接觸過程可能會變成這樣。
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PS 我愛你：一張電子卡片，啟動蔡阿嘎的母親節感謝計畫
我們想讓你知道的是
每年母親節，蔡阿嘎都會為二伯製作一張卡片，他今年特別與團隊嘗試用Photoshop製作電子賀卡，用特別的方式表達一路與二伯成為父母以來，對她的感謝。
一個生命的誕生，必然少不了母親，但母親的意義，可能不僅限於字面上的角色。他代表的，是那個為你付出、為你著想、聆聽你、擁抱你，在漫長的彷彿永遠沒有盡頭的黑夜中，為你點亮一盞燈，陪你一起迎接天光的那個人。雖然母親所有的用心，往往不求回報，但你的一點心意，一定能讓他打從心底感到溫暖與驕傲。
在母親節即將到來的前夕，你還在苦惱要怎麼表達你的祝福之意嗎？或許是一通電話，也可能是一顆親手烤的蛋糕，又或者是一樣適合他的配飾、擺飾。如果你還沒有做好決定，不妨來參考一下蔡阿嘎今年的計畫。他能做得到，你一定也可以！
「無論生活或工作，她都是我最想感謝的人」
蔡阿嘎和二伯，可以說是YTR界的神仙眷侶，最初兩人再加上大頭佛一起經營頻道，形成一個黃金鐵三角，不管是頻道內容、呈現的方式、和廠商的合作等等，都是三人一起討論出來的結果。「通常我們是少數服從多數，但是也會尊重少數，例如有些內容我跟大頭佛覺得很好笑，可以玩，但是二伯覺得不妥，那我們也會放掉。通常都是討論到三個人意見一致，然後再朝著我們一起訂好的目標去執行。」在蔡阿嘎眼中，二伯從一開始害羞躲在幕後，到可以出現在鏡頭前講話，是非常感人的。「因為她所努力的一切，都是為了支持我做出更好的創作。」蔡阿嘎說：「我真的很感謝這條路上有她。」
不只是工作上的支持，在生活上，二伯和蔡阿嘎也成為彼此的重要支柱。在愛情長跑多年之後，蔡阿嘎和二伯有情人終成眷屬，先後有了可愛的蔡桃貴和蔡波能。「我以前對女人成為一個母親會有多辛苦，老實說是比較沒有概念。後來我跟二伯有了我們的孩子，我看著她在懷孕的時候，全身上下各種不舒服，一路吐到生。孩子出生之後，前三個月幾乎都沒有辦法好好睡一覺，還要擠奶餵奶，真的很辛苦。我身為另一半，一些體力活、雜事我可以處理，但是她身體上的不舒服、賀爾蒙造成的緊張或者不愉快，我都只能想辦法幫她舒緩，沒有辦法完全解決，還是要靠她自己撐過去。成為一個母親，我覺得應該是全世界最偉大的犧牲和努力。」透過二伯，蔡阿嘎感受到了母親的韌性和包容力，因此每一年的母親節，蔡阿嘎都會準備禮物，獻給對他來說最特別、最意義重大的二伯。
「每一年我送給二伯的禮物，主題都是她，母親節她最大啊！然後再加上我們一起經歷的事情、有代表性的回憶來穿插。今年母親節，都2023年了，想要數位化一下，所以決定試試看製作電子卡片，感覺起來就很潮有沒有。」雖然想嘗試電子卡片，但蔡阿嘎考慮到自己技術已經很久沒更新，所以趕緊請來Hahababy的超強美編倢妤幫忙。利用Photoshop，一張精緻又充滿意義的電子卡片，三兩下就完成了，蔡阿嘎也趁機精進了一下自己的Photoshop技術，畢竟網路常青樹也是要活到老學到老！
必學PS小技巧，幫你輕鬆實現所有靈感
「以前頻道只有我自己的時候，我會用Adobe Photoshop來製作素材，比方把產品照裡面的產品挖出來，就能夠變成一個小圖示放在我的影片裡面。那時候我弄一個小圖示大概要兩三個小時，才能修到乾淨完美，做完都有一種『好了我今天工作量夠大了』的感覺，很累。」有過往經驗的蔡阿嘎，覺得Photoshop很好用，隨著工作室規模變大，後製工作就由團隊來處理。有些時間沒有接觸Photoshop，日新月異的神速功能讓阿嘎嚇了一跳「這次我跟著倢妤一起做電子卡片，真的嚇到，PS變得好智慧化，按個鍵就可以直接換掉整片天空，然後去背、修瑕疵都是點一下就好了，太強了。」
Adobe從未慢下優化軟體功能、強化使用者體驗的初衷。現在的 Photoshop，保留了一直以來強大的圖像處理能力，但工具的使用方式則變得更加簡單。美編倢妤就分享道：「我剛接觸Photoshop是在高中的時候，因為我是念設計的，所以Photoshop絕對必用。我從CS6開始使用到今天，覺得最大的差異就是越來越直覺化操作方式，還有工具和步驟也都化繁為簡，處理一張圖像的速度越來越快。」能夠這樣快速的處理圖像，要歸功於智慧化的AI偵測能力，以及豐富的雲端資料庫。透過AI偵測，Photoshop就有辦法感測到圖像中的天空或是背景的範圍，搭配資料庫裡面各式各樣的素材，讓使用者只要一個按鍵，就能把天空、背景完全替換。
除此之外，倢妤也非常享受可以在不同裝置上使用Photoshop的便利性。「我可以在電腦上、平板上，甚至手機上都可以使用Photoshop。比方我可以將在平板上處理好的素材，同步至 Creative Cloud，然後再用電腦做圖，這樣我就可以不用另外接手繪板，很輕鬆。」不只裝置同步，在Adobe家族中的軟體之間，也可以使用彼此產出的成果。例如蔡阿嘎之前提到，在Photoshop中將產品去背之後，放進Premiere中成為影片的小圖示；倢妤也會先利用Photoshop畫圖、處理圖像，再將素材丟進Illustrator中完成設計。「真的是超級便利，Adobe不只軟體好用，軟體之間的整合也很厲害，用過就回不去了。」倢妤感動指數一百分推薦。
身為美編的倢妤，還要大力推薦一個在她的工作中不可或缺的小幫手——Blend modes混合模式。「我在協助老闆做母親節卡片時就有用到這個功能，可以把不同的圖層融合得很自然。平時我在工作上也常常用到它，比方設計商品，我要把logo合在一個杯子或一件衣服上，這個功能就可以根據我想要合成的物件的形狀，自動去貼合，看起來就會很像成品的狀態。以前當然也可以做到這一點，但是要花我很多時間，現在就變得很快。」
有你，才有每一個精彩的創意
從2008年開始經營頻道至今，從個人的單打獨鬥，到和一整個團隊努力合作，蔡阿嘎始終相信，創意的誕生，是來自於生活中的每一件小事，而創意的完成，則要靠團隊的力量和優秀的工具。「從以前我一個人在做就是用Adobe，所以現在我在招募夥伴的時候，就要求一定要會Adobe的軟體，不用全部都會，但基本的Photoshop、Illustrator、Premiere⋯⋯這些，總要有一兩個是比較強的，畢竟這些都是我們經營社群、頻道沒有辦法缺少的工具。」蔡阿嘎說：「比方我們要放社群的照片、圖片，不可能不修就原圖丟上去，因為很多時候這些照片可能是在一個條件比較不好的狀態下拍出來的，我自己看了都不喜歡，更不可能分享給我們的網友看啊！」二伯也補充道：「而且現在Adobe就是業界中最好用、最主流的工具，像是我自己也因為經營品牌，開始回來使用Photoshop，不論是跟我們團隊還是跟別人合作，懂Adobe的話，就擁有共通的語言，在溝通想法上真的會快很多。」
在越來越多人使用社群交流的今天，要將手中的照片、影片調整得更精彩生動、細緻無暇，甚至異想天開，善用工具的能力就變得非常重要。Adobe Photoshop陪著所有對重視影像細節的使用者們一起成長，透過一次又一次的更新與優化，帶來更有力、簡易、直覺化的使用者體驗。從為企業產出代表品牌形象的主視覺設計，到為心愛的人做一張卡片，你都能感受到Adobe永遠多想一步的前瞻性格，陪你一起實踐所有創意。
心動了嗎？為母親製作一張別具意義的電子卡片，就是這麼簡單又心意滿滿。為了鼓勵大家表達自己的心意Adobe還加碼推出好禮徵件，只要使用Photoshop製作母親節卡片，再分享你與母親的故事，就有機會免費獲得相印機和母親節禮物組喔！
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