《社畜的股票攻略說明書》：把本益比、股價淨值比當作尋找個股的標記
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文：Pontiyo
本益比
要找出價值股，適合用「股利分配率」
投資股票最理想的方式是便宜買進、高價賣出，因此，投資人總是在尋找「價值股」。價值股指的是股價偏低、就算再高一點也合理的個股。投資人認為，如果市場或投資人正確判斷企業價值，股價很可能會上漲，因此現在買進算是撿到便宜。判斷價值股的標準有很多，大多數人會使用「本益比」和「股價淨值比」。
本益比的英文縮寫是「PER」，可以知道現在股價是每股盈餘（EPS）的幾倍。關於每股盈餘，第234頁有詳細說明。
本益比分為「預估本益比」和「歷史本益比」。「預估本益比」是基於今年的預估業績，來預估今年的收益，計算出本益比。「歷史本益比」則是從前一期財報的收益數字算出來的。投資人會以未來的預估業績判斷買賣股票策略，所以「預估本益比」會是比較重要的指標。
過低的本益比要特別注意！
本益比的計算公式是「股價÷每股盈餘（EPS）」，這個數字愈低，表示股價愈划算。比方說，企業A、B的每股盈餘都是50日圓（約新台幣11元），A公司的股價是500日圓（約新台幣110元），B公司的股價是1000日圓（約新台幣220元），那麼A公司的本益比就是10，B公司是20，顯示A公司的股價比較划算。一般來說，本益比在15以下的個股比較划算，不過依據產業不同，本益比也有高低之分，所以不能只看單一個股的數字，也要比較相似產業、企業的本益比，來判斷股價是否划算。另外，請記住，在新興市場上市的企業成長潛力較高，本益比往往也比較高。
有時候，我們會發現本益比極低的股票，請不要馬上搶著買進，應該先確認一下過去的本益比數字。如果本益比一直都很低，很可能是投資人已經認定「這間企業今後沒有成長性」，除非有新題材，不然本益比（股價）很難提高。請注意，不能光看到本益比低就以為都是價值股。本益比是很受歡迎的基本面指標，不過單靠這個判斷有點危險，請同時運用下一頁介紹的「股價淨值比」來確認。
股價淨值比
適合長期投資的指標
和本益比一樣，「股價淨值比（PBR）」也是找出價值股的指標。本益比從每股盈餘計算出來，而股價淨值比則是從淨值算出，兩者有很大的不同。
股價淨值比的計算公式為「股價÷每股淨值（BPS）」，這個數字愈低，代表股價愈划算，這點和本益比一樣。股價淨值比的標準是1為划算，1代表股價和每股淨值的價值相同，萬一企業解散，投資人（理論上）能取回投資本金。
另外一個判斷標準是運用東證股價指數（TOPIX）的股價淨值比，東證股價指數的股價淨值比為1.1時，比這個數字小的個股就是價值股。不過，股價淨值比也會因為產業不同而有高低不同，請多比較類似的產業和企業再判斷。計算本益比用的每股盈餘會受每年業績影響而變化，所以本益比往往也容易大幅變化。而淨值變化相對較少，所以股價淨值比的變化也小。從這點來看，比起短期投資，股價淨值比更適合用來當作長期投資的指標。
當整體市場出現如金融海嘯般的崩盤危機時，無論企業的淨值和成長潛力有多少，大部分的股票都會被拋售，股價淨值比也會下滑。這種時候，只要市場一恢復穩定，股價和股價淨值比都會自然上升。所以，有很多投資人會把股價淨值比1當作股價地板的標準。
把本益比、股價淨值比當作尋找個股的標記
我剛才說股價淨值比愈低代表股價愈划算，不過股價淨值比高的企業也未必就危險。舉例來說，剛創業的企業擁有的設備等財產不多，淨值也少，所以股價淨值比通常會很高。在MOTHERS上市的企業，股價淨值比通常都很高。
另外，當你找到股價淨值比低於1的個股時，請一定要確認業績。基本上股價淨值低於1的時間不長，很快就會上升，所以如果股價淨值比一直很低，極有可能是那間企業經營上有問題，股價未來也不太會上漲。
本益比和股價淨值比都是尋找股價適當價格的方便指標，但光靠它們的數字判斷買賣會很危險。
我建議先觀察本益比和股價淨值比，發現好像很划算的個股時，記得再確認業績。
每股盈餘
可以不分企業規模比較收益性的指標
每股盈餘的英文縮寫是「EPS」，是將稅後的最終淨利以每股換算出來的數值，供投資人分析收益性，了解投資的標的公司賺了多少收益。
每股盈餘的計算公式為「本期淨利÷發行股數」。
假設A公司發行100股、獲得2,000日圓（約新台幣440元）的本期淨利，那每股盈餘就是20日圓（約新台幣4.4元）。如果B公司的本期淨利同樣是2,000日圓，不過只發行50股的話，那每股盈餘就是40日圓（約新台幣8.8元），也就是A公司的兩倍。這時候，投資人會認為，B公司比A公司更能運用投資人的資金，來獲得收益。所以，每股盈餘當然是愈高代表收益性愈好。
「尋股」網站裡有「修正每股盈餘」的項目，請確認和前一年同期相比是否上升，一整年的數字是否呈現增長，另外也可以和相同產業的其他公司比較每股盈餘的數字，分析收益性的落差。
同時查看本益比，預測股價
不過，在看每股盈餘時要特別注意，因為每股盈餘是用發行股數算出來的，當買回庫藏股或合併股票時，發行股數就會減少，每股盈餘自然也會變高。所以如果你看到每股盈餘大幅變化的個股，請先確認是不是發行股數有變化。
另外，將每股盈餘和第228頁介紹的股價淨值比（PER）組合，可以用來預測股價。
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2023年電子票券市場調查：Edenred 宜睿智慧蟬聯高滿意度首選
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近年來電子票券的使用率持續攀升。台灣電子票券領導品牌 Edenred 宜睿智慧，以多元性與便利性為核心設計服務，深耕電子票券系統數十年，成為了行業中的佼佼者。
在數位化的普及和發展下，AI、ChatGPT 等數位科技應用正快速發展，也為各行各業帶來眾多美好的數位前景。隨著大眾對數位化的接受度不斷提高，人們對於數位服務的使用情境也有了更多元的想像，其中，電子票券的應用也在近年來廣受眾多企業與消費者的青睞。
電子票券相較於傳統紙質票券，具有幾乎壓倒性的優勢：便利、環保、選擇多、易使用、易保存、易查詢等，這也是電子票券得以備受青睞的主要原因，特別在重大節慶如母親節、三節禮金和尾牙禮品等更容易被採用。企業在預算及使用便利度的考量之下，選用禮品兌換券、品牌面額券等電子票券，既可以彈性符合企業預算，又能讓大家都滿意，電子票券使選擇禮品變得更加簡單。
在這個數位化的浪潮中，台灣電子票券領導品牌 Edenred 宜睿智慧，以多元性與便利性為核心設計服務，深耕電子票券系統數十年，成為該產業中的佼佼者。Edenred 宜睿智慧除了擁有各類型的電子票券服務外，還提供了更為完整的企業福利解決方案，包括數位化的員工福利自助採購平台、員工福利票券App，助力企業更有效率地管理員工福利、提高員工滿意度。
電子票券已成為現代消費的新趨勢
在經歷疫情的催化，電子票券成為時下最夯的消費應用，並且有著無限的可能性。透過數位化，不僅能提高工作效率、節省工時，還能精準掌握數量的需求，對於發券者與兌換者而言，更能夠提供即時的便利。
技術的不斷進步和創新，也使得電子票券有更多應用場景，包括在生活中的食衣住行等方面都能夠體現其便利性。
如今，許多企業和公司都開始將電子票券納入其經營策略，以提高效率、節省時間和提高客戶體驗。然而，若企業或公司的系統沒有與時俱進，即便有心想提升效率，依然有可能會因為種種條件限制而難以推動。因此，在建構數位化票券系統時，必須從人性化的設計出發，例如讓使用者能夠輕鬆地兌換、使用電子票券，而不用再去領取紙本票券。此外，讓票券的面額更為靈活、易用，以及提供便捷的查詢、兌換方式，也是重要的考量因素。
設計良好的電子票券系統可以為企業和消費者帶來更多的價值。對於企業而言，電子票券系統可以幫助他們更加精確地掌握數量，避免浪費和損失，同時也可以節省工時和簡化流程。
對於消費者而言，電子票券系統可以提供更加方便、快捷和安全的購物體驗，只需透過手機或其他電子設備就能輕鬆完成消費。電子票券不僅是一種技術工具，更是一種智慧生活方式的體現。隨著技術和應用場景的不斷發展和擴展，電子票券將成為未來數位生活中不可或缺的一部分。
Edenred 宜睿智慧在電子票券市場獲得高滿意度評價
Edenred 宜睿智慧是來自法國的電子票券領域專家，憑藉其先進的技術與優質的服務，成功地獲得了使用者的高度滿意。據 2023 的市調結果顯示，Edenred 宜睿智慧有著 87.6% 的高滿意度評價，蟬聯「公司品牌滿意度」之首，同時也獲得市場知名度冠軍。這顯示 Edenred 宜睿智慧在行業中的卓越表現，得到了廣大客戶及消費者的信任與認可。
除此之外，Edenred 宜睿智慧的電子票券使用十分簡便，短短幾秒內就能完成直覺式的操作，不須額外註冊或填寫資料，並且成功避免了個資外洩的風險。透過電子化，企業更可以省下禮品儲存空間和派發的時間成本，不管是遠距辦公或員工遍布全台，三節與各項福利發券都可以在一鍵之間完成，平均每年可以省下 600 個作業工時、減少約 75 天的人力成本，為企業帶來了極大的效益和福利。
結合三大功能，Edenred 宜睿智慧提供更靈活的購買選擇
在最先進的加密技術下，Edenred 宜睿智慧讓使用者的個人資訊得到最完善的保障，使用者可以安心享受電子票券帶來的便利，不用擔心繁雜的付款流程和安全問題；同時進一步結合「品牌隨選」、「面額自訂」、「票夾管理」三大功能，充分滿足用戶在「通路使用」、「額度管理」及「票券儲存」的需求。
以「自訂面額」為例，此功能不僅讓使用者可以根據個人需求或偏好自由定義票券面額，更提供了更靈活的購買選擇。而 Edenred 宜睿智慧的「品牌通路自由配置」也讓企業可以按照自己的需求配置合適的品牌通路，使得禮券更具有個性化和差異化。這些功能的結合，能夠讓企業和個人用戶更加便利地使用電子票券，同時也減少了浪費和不必要的成本，是一個節省成本並且更為環保的選擇。
電子票券的未來：延續綠色福利概念，為企業實現綠色減碳目標，推動永續發展
根據統計，有九成消費者都曾收到電子票券作為禮物或贈品，消費者喜好電子票券的三大優勢為便利、環保、選擇多。此三大優勢使電子票券已然成為消費者贈禮及企業福利不可或缺的選擇。
作為台灣電子票券市場的領導品牌，Edenred 宜睿智慧的「綠色福利」概念更是順應了現代永續發展的趨勢，提供符合環保理念的電子票券解決方案，讓使用者可以無紙化地數位管理票券，同時也為企業在 ESG 環保浪潮下，實現了綠色減碳的目標。隨著無接觸的概念在防疫時代的普及，以及環保減碳發展的趨勢愈漸受到重視，Edenred 宜睿智慧未來也將持續開創電子票券的新應用，為電子票券生態系統注入新的活力。