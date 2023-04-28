《社畜的股票攻略說明書》：把本益比、股價淨值比當作尋找個股的標記

文：Pontiyo

本益比

要找出價值股，適合用「股利分配率」

投資股票最理想的方式是便宜買進、高價賣出，因此，投資人總是在尋找「價值股」。價值股指的是股價偏低、就算再高一點也合理的個股。投資人認為，如果市場或投資人正確判斷企業價值，股價很可能會上漲，因此現在買進算是撿到便宜。判斷價值股的標準有很多，大多數人會使用「本益比」和「股價淨值比」。

本益比的英文縮寫是「PER」，可以知道現在股價是每股盈餘（EPS）的幾倍。關於每股盈餘，第234頁有詳細說明。

本益比分為「預估本益比」和「歷史本益比」。「預估本益比」是基於今年的預估業績，來預估今年的收益，計算出本益比。「歷史本益比」則是從前一期財報的收益數字算出來的。投資人會以未來的預估業績判斷買賣股票策略，所以「預估本益比」會是比較重要的指標。

過低的本益比要特別注意！

本益比的計算公式是「股價÷每股盈餘（EPS）」，這個數字愈低，表示股價愈划算。比方說，企業A、B的每股盈餘都是50日圓（約新台幣11元），A公司的股價是500日圓（約新台幣110元），B公司的股價是1000日圓（約新台幣220元），那麼A公司的本益比就是10，B公司是20，顯示A公司的股價比較划算。一般來說，本益比在15以下的個股比較划算，不過依據產業不同，本益比也有高低之分，所以不能只看單一個股的數字，也要比較相似產業、企業的本益比，來判斷股價是否划算。另外，請記住，在新興市場上市的企業成長潛力較高，本益比往往也比較高。

有時候，我們會發現本益比極低的股票，請不要馬上搶著買進，應該先確認一下過去的本益比數字。如果本益比一直都很低，很可能是投資人已經認定「這間企業今後沒有成長性」，除非有新題材，不然本益比（股價）很難提高。請注意，不能光看到本益比低就以為都是價值股。本益比是很受歡迎的基本面指標，不過單靠這個判斷有點危險，請同時運用下一頁介紹的「股價淨值比」來確認。

Photo Credit: 今周刊出版

股價淨值比

適合長期投資的指標

和本益比一樣，「股價淨值比（PBR）」也是找出價值股的指標。本益比從每股盈餘計算出來，而股價淨值比則是從淨值算出，兩者有很大的不同。

股價淨值比的計算公式為「股價÷每股淨值（BPS）」，這個數字愈低，代表股價愈划算，這點和本益比一樣。股價淨值比的標準是1為划算，1代表股價和每股淨值的價值相同，萬一企業解散，投資人（理論上）能取回投資本金。

另外一個判斷標準是運用東證股價指數（TOPIX）的股價淨值比，東證股價指數的股價淨值比為1.1時，比這個數字小的個股就是價值股。不過，股價淨值比也會因為產業不同而有高低不同，請多比較類似的產業和企業再判斷。計算本益比用的每股盈餘會受每年業績影響而變化，所以本益比往往也容易大幅變化。而淨值變化相對較少，所以股價淨值比的變化也小。從這點來看，比起短期投資，股價淨值比更適合用來當作長期投資的指標。

當整體市場出現如金融海嘯般的崩盤危機時，無論企業的淨值和成長潛力有多少，大部分的股票都會被拋售，股價淨值比也會下滑。這種時候，只要市場一恢復穩定，股價和股價淨值比都會自然上升。所以，有很多投資人會把股價淨值比1當作股價地板的標準。

Photo Credit: 今周刊出版

把本益比、股價淨值比當作尋找個股的標記

我剛才說股價淨值比愈低代表股價愈划算，不過股價淨值比高的企業也未必就危險。舉例來說，剛創業的企業擁有的設備等財產不多，淨值也少，所以股價淨值比通常會很高。在MOTHERS上市的企業，股價淨值比通常都很高。

另外，當你找到股價淨值比低於1的個股時，請一定要確認業績。基本上股價淨值低於1的時間不長，很快就會上升，所以如果股價淨值比一直很低，極有可能是那間企業經營上有問題，股價未來也不太會上漲。

本益比和股價淨值比都是尋找股價適當價格的方便指標，但光靠它們的數字判斷買賣會很危險。

我建議先觀察本益比和股價淨值比，發現好像很划算的個股時，記得再確認業績。

每股盈餘

可以不分企業規模比較收益性的指標

每股盈餘的英文縮寫是「EPS」，是將稅後的最終淨利以每股換算出來的數值，供投資人分析收益性，了解投資的標的公司賺了多少收益。

每股盈餘的計算公式為「本期淨利÷發行股數」。

假設A公司發行100股、獲得2,000日圓（約新台幣440元）的本期淨利，那每股盈餘就是20日圓（約新台幣4.4元）。如果B公司的本期淨利同樣是2,000日圓，不過只發行50股的話，那每股盈餘就是40日圓（約新台幣8.8元），也就是A公司的兩倍。這時候，投資人會認為，B公司比A公司更能運用投資人的資金，來獲得收益。所以，每股盈餘當然是愈高代表收益性愈好。

「尋股」網站裡有「修正每股盈餘」的項目，請確認和前一年同期相比是否上升，一整年的數字是否呈現增長，另外也可以和相同產業的其他公司比較每股盈餘的數字，分析收益性的落差。

同時查看本益比，預測股價

不過，在看每股盈餘時要特別注意，因為每股盈餘是用發行股數算出來的，當買回庫藏股或合併股票時，發行股數就會減少，每股盈餘自然也會變高。所以如果你看到每股盈餘大幅變化的個股，請先確認是不是發行股數有變化。

另外，將每股盈餘和第228頁介紹的股價淨值比（PER）組合，可以用來預測股價。