2023/04/23,
經濟

全球去美元化、「本幣結算」趨勢下，區塊鏈有望重回國際支付場景

全球去美元化、「本幣結算」趨勢下，區塊鏈有望重回國際支付場景
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

隨著美元在市場上的信任感降低，越來越多國家轉向「本幣交易」，在多極且去中心化的世界中，結算方式也不再只透過SWIFT，但若國家之間互不信任，就很怕遇到使用對方的系統結果對方不認帳——而區塊鏈去中心化、無須信任的特性，正好提供了一個有效的解決方案。

文：李亞倫（清華大學資訊系統與應用研究所博士班二年級學生、清大人社AI中心文字標註系統總工程師）

結論先講：全球去美元化，使用本幣結算的浪潮正在逐漸成形。然而互不信任的國家們如何可能達成一致交易？透過去中心化區塊鏈、穩定幣技術的協助，將可實現安全、便宜、快速，無須銀行、中間貨幣的本幣交易結算。

最近花了不少時間在了解整個國際局勢，我發現這整個世界正在發生極大的轉變。除了科技界有ChatGPT首次以AI即將取代人力之姿出現在大眾目光前，造成大眾對失業及AI壟斷的擔憂之外，另外一項可能比較少人注意到的是，世界各國正在紛紛尋求去美元化的貨幣結算方式。

美元過去之所以成為全球結算的計價貨幣，最主要是因為大家相信美國，認為美國不會隨便亂賴帳、幣值穩定，所以即使兩個互不信任的國家，也可以用美元交易，而不用擔心對方會賴帳。

但是近年來美國的作為，卻不斷地消耗它過去所累積的信任，將美元武器化債務攀升、暴力升息，還有最近的矽谷銀行破產倒閉事件，讓越來越多國家開始不相信美國，不想跟美國繼續玩下去，怕被美元拖累。

另一方面，中國正在積極布局以人民幣作為貿易結算的方式。而我們知道，若要世界各國相信並使用你的貨幣，首先必須要向世界證明你是足夠可以信賴的。因此中國最近促成沙烏地阿拉伯與伊朗的復交，以及發表聲明希望烏俄戰爭能達成停戰，其背後很大的目的可能是為了建立國際信任，以利推行人民幣結算方式。

本幣結算的未來

中國目標並非是取代美元成為世界儲備貨幣，目前也做不到，而是鼓勵與各國採用「本幣結算」。

這什麼意思呢？以「中法完成首單液化天然氣人民幣結算交易」為例，就是中國跟法國買天然氣，直接用人民幣付款，法國接受，而不用先換成美元；而「中巴貿易協議」則更進一步說明兩邊可用本幣結算。也就是說，中國賣給巴西的商品，可以直接用巴西幣支付；反之，巴西賣給中國的商品，也可以用人民幣支付。

類似的情況也可從「印度和馬來西亞使用印度盧比（Rupee）結算」及「印度和俄羅斯的石油以俄羅斯盧布（Rouble）結算」看到。甚至巴西總統魯拉在訪中致詞上說

「為什麼這些國家都必須要以美國的美元作為結算方式，為什麼我們不能用自己的貨幣作為結算貨幣？」

換言之，目前的趨勢並不是叫大家通通採用人民幣，相反，是叫大家各自用自己國家的貨幣支付，並不像某些專家分析的，用什麼「人民幣挑戰美元」這樣對立的標題。不然，為什麼標題不用「盧比挑戰美元」、「雷亞爾（巴西貨幣）挑戰美元」呢？

因此，不論是有人說「人民幣將會取代美元」，或是「人民幣無法取代美元」，其背後代表的都是單極主義：要麼美國霸權，要麼中國霸權。

然而，我相信未來的世界並不是單極的，而是多極且去中心化的。

去中心化的契機

過去使用美元結算是因為美元具有公信力，而且結算方便。當兩個互不信任的國家用美元交易，透過「環球銀行金融電信協會」SWIFT進行結算，就不用怕對方不認帳。

但是在多極且去中心化的世界中，世界將不再有統一的貨幣，而是各自用各自國家的幣，結算方式也不再只透過SWIFT，而是可能有很多種結算系統。但若國家之間互不信任，就很怕遇到使用對方的系統結果對方不認帳的情況。

而由於區塊鏈去中心化、無須信任的特性，正好提供互不信任的多極世界一個有效的解決方案，這將為區塊鏈創造一些真實的應用場景。以下是我想到的一些可能的應用方向：

  • 應用一：區塊鏈全球結算系統

全球交易結算系統不要求即時，只要夠穩定、可信賴、不容易受到幣價操弄、各種貨幣轉換容易、能符合國際結算的標準，就可以被採用。它跟日常生活使用的Line Pay這種即時支付系統是屬於不同場景的挑戰。

像Line Pay這樣的即時支付場景，為了速度快，一定程度的中心化是可以接受的。畢竟現在Line Pay我們也都在用了，這種小額支付去中心化的意義不大。

但若是涉及到全球結算，為了避免重蹈美元中心SWIFT的覆轍，去中心化的特性就非常重要。即使是支持人民幣結算的國家，也不一定信任中國以及它們那套結算系統（人民幣跨境支付系統，CIPS）。因此區塊鏈完全去中心化的特性，自然成為本幣交易全球結算系統的最佳選擇。

由於區塊鏈機制是完全去中心化的，只要能出現一個足以取代SWIFT的區塊鏈結算系統被某個地區採用，就會成為基礎設施一樣的存在而長期被採用。

因此，在區塊鏈中致力於全球結算系統的開發商，以及運行驗證交易的節點的服務商，還有提供資金質押以維持網路去中心化的個人參與者，都有機會在這當中獲利。

  • 應用二：無銀行、無中間貨幣的本幣穩定幣支付工具

在目前這個以美元為結算貨幣的世界，當你要到不同國家去旅遊、出差時，第一件會做的事情是什麼？我想應該是換匯吧。

首先，你可能需要事先算好需要多少目的地國家的法幣，先在本國買好足夠的該國法幣（Fiat Currency），然後再帶著一大堆法幣現金過去。

到了當地，如果現金用到不夠了怎麼辦？可能就是用信用卡預借現金。可是目前的信用卡，不論是VISA、MasterCard，都是以美元做結算的。所以你預借現金，是先從當地法幣換了一次美元，被抽一次手續費；回到本國，用本國法幣繳信用卡費，是從本國法幣換成美元，再抽一次手續費。


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