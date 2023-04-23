全球去美元化、「本幣結算」趨勢下，區塊鏈有望重回國際支付場景
我們想讓你知道的是
隨著美元在市場上的信任感降低，越來越多國家轉向「本幣交易」，在多極且去中心化的世界中，結算方式也不再只透過SWIFT，但若國家之間互不信任，就很怕遇到使用對方的系統結果對方不認帳——而區塊鏈去中心化、無須信任的特性，正好提供了一個有效的解決方案。
文：李亞倫（清華大學資訊系統與應用研究所博士班二年級學生、清大人社AI中心文字標註系統總工程師）
結論先講：全球去美元化，使用本幣結算的浪潮正在逐漸成形。然而互不信任的國家們如何可能達成一致交易？透過去中心化區塊鏈、穩定幣技術的協助，將可實現安全、便宜、快速，無須銀行、中間貨幣的本幣交易結算。
最近花了不少時間在了解整個國際局勢，我發現這整個世界正在發生極大的轉變。除了科技界有ChatGPT首次以AI即將取代人力之姿出現在大眾目光前，造成大眾對失業及AI壟斷的擔憂之外，另外一項可能比較少人注意到的是，世界各國正在紛紛尋求去美元化的貨幣結算方式。
美元過去之所以成為全球結算的計價貨幣，最主要是因為大家相信美國，認為美國不會隨便亂賴帳、幣值穩定，所以即使兩個互不信任的國家，也可以用美元交易，而不用擔心對方會賴帳。
但是近年來美國的作為，卻不斷地消耗它過去所累積的信任，將美元武器化、債務攀升、暴力升息，還有最近的矽谷銀行破產倒閉事件，讓越來越多國家開始不相信美國，不想跟美國繼續玩下去，怕被美元拖累。
另一方面，中國正在積極布局以人民幣作為貿易結算的方式。而我們知道，若要世界各國相信並使用你的貨幣，首先必須要向世界證明你是足夠可以信賴的。因此中國最近促成沙烏地阿拉伯與伊朗的復交，以及發表聲明希望烏俄戰爭能達成停戰，其背後很大的目的可能是為了建立國際信任，以利推行人民幣結算方式。
本幣結算的未來
中國目標並非是取代美元成為世界儲備貨幣，目前也做不到，而是鼓勵與各國採用「本幣結算」。
這什麼意思呢？以「中法完成首單液化天然氣人民幣結算交易」為例，就是中國跟法國買天然氣，直接用人民幣付款，法國接受，而不用先換成美元；而「中巴貿易協議」則更進一步說明兩邊可用本幣結算。也就是說，中國賣給巴西的商品，可以直接用巴西幣支付；反之，巴西賣給中國的商品，也可以用人民幣支付。
類似的情況也可從「印度和馬來西亞使用印度盧比（Rupee）結算」及「印度和俄羅斯的石油以俄羅斯盧布（Rouble）結算」看到。甚至巴西總統魯拉在訪中致詞上說：
「為什麼這些國家都必須要以美國的美元作為結算方式，為什麼我們不能用自己的貨幣作為結算貨幣？」
換言之，目前的趨勢並不是叫大家通通採用人民幣，相反，是叫大家各自用自己國家的貨幣支付，並不像某些專家分析的，用什麼「人民幣挑戰美元」這樣對立的標題。不然，為什麼標題不用「盧比挑戰美元」、「雷亞爾（巴西貨幣）挑戰美元」呢？
因此，不論是有人說「人民幣將會取代美元」，或是「人民幣無法取代美元」，其背後代表的都是單極主義：要麼美國霸權，要麼中國霸權。
然而，我相信未來的世界並不是單極的，而是多極且去中心化的。
去中心化的契機
過去使用美元結算是因為美元具有公信力，而且結算方便。當兩個互不信任的國家用美元交易，透過「環球銀行金融電信協會」SWIFT進行結算，就不用怕對方不認帳。
但是在多極且去中心化的世界中，世界將不再有統一的貨幣，而是各自用各自國家的幣，結算方式也不再只透過SWIFT，而是可能有很多種結算系統。但若國家之間互不信任，就很怕遇到使用對方的系統結果對方不認帳的情況。
而由於區塊鏈去中心化、無須信任的特性，正好提供互不信任的多極世界一個有效的解決方案，這將為區塊鏈創造一些真實的應用場景。以下是我想到的一些可能的應用方向：
- 應用一：區塊鏈全球結算系統
全球交易結算系統不要求即時，只要夠穩定、可信賴、不容易受到幣價操弄、各種貨幣轉換容易、能符合國際結算的標準，就可以被採用。它跟日常生活使用的Line Pay這種即時支付系統是屬於不同場景的挑戰。
像Line Pay這樣的即時支付場景，為了速度快，一定程度的中心化是可以接受的。畢竟現在Line Pay我們也都在用了，這種小額支付去中心化的意義不大。
但若是涉及到全球結算，為了避免重蹈美元中心SWIFT的覆轍，去中心化的特性就非常重要。即使是支持人民幣結算的國家，也不一定信任中國以及它們那套結算系統（人民幣跨境支付系統，CIPS）。因此區塊鏈完全去中心化的特性，自然成為本幣交易全球結算系統的最佳選擇。
由於區塊鏈機制是完全去中心化的，只要能出現一個足以取代SWIFT的區塊鏈結算系統被某個地區採用，就會成為基礎設施一樣的存在而長期被採用。
因此，在區塊鏈中致力於全球結算系統的開發商，以及運行驗證交易的節點的服務商，還有提供資金質押以維持網路去中心化的個人參與者，都有機會在這當中獲利。
- 應用二：無銀行、無中間貨幣的本幣穩定幣支付工具
在目前這個以美元為結算貨幣的世界，當你要到不同國家去旅遊、出差時，第一件會做的事情是什麼？我想應該是換匯吧。
首先，你可能需要事先算好需要多少目的地國家的法幣，先在本國買好足夠的該國法幣（Fiat Currency），然後再帶著一大堆法幣現金過去。
到了當地，如果現金用到不夠了怎麼辦？可能就是用信用卡預借現金。可是目前的信用卡，不論是VISA、MasterCard，都是以美元做結算的。所以你預借現金，是先從當地法幣換了一次美元，被抽一次手續費；回到本國，用本國法幣繳信用卡費，是從本國法幣換成美元，再抽一次手續費。
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AI助攻心佔率！解密中國信託銀行培養AI科技軍火庫，瞄準顧客實現精準個人化服務
我們想讓你知道的是
中國信託打造以數位轉型導向的「科技軍火庫」，成員兼具科技及金融背景，組成人工智慧研發、IT及商業分析與規劃團隊。究竟，中信銀行是如何培養出這支具有國際級戰力的AI大隊？
近期生成式人工智慧（Generative AI）工具如ChatGPT、Midjourney、Copilot成為熱門話題後，AI彷彿進入新紀元，讓大眾相信人工智慧改寫產業典範的日子將在不久後到來。其中，金融業也有越來越多場景導入AI，從內部培養AI團隊優化顧客服務，藉此減少例行人力工作，又能提升顧客服務效率。
中信銀行聚焦兩大AI戰略
組織要從零開始培養一支極具戰力的AI軍團，擬定事半功倍的計畫最是上策。中信銀行透過奠基競爭力護城河；廣納科技、金融及IT人才；並且找到對的攻擊點快速在AI服務稱王，在去年獲得《Global Finance》頒發的「全球傑出金融創新實驗室」。
中信銀行從2017年開始籌備AI大數據研究發展中心，從底層基礎架構開始著手，整合十多年來散落於各部門的結構化、非結構化資料，搭配研究開源演算法，甚至組團到美國參加AI競賽，從實戰中蓄積技術能量，從中驗證AI算法的可用性及商轉可行性。
AI要實際落地，往往最需跨界人才的互動，因此中信銀行讓第一線接觸顧客的金融部門提出想法，借助他們長期累積的領域知識（Domain Knowledge），搭配IT好手一起幫助數據科學家開闢路徑。在理解彼此語言及共識之下，進而挖掘出龐雜數據礦中的金子，給予資料模型最適切的指令。
最後是找到市場迫切的痛點，藉此優化服務品質提升品牌心佔率。中信銀行聚焦兩大戰略，也就是「投其所好」及「無所不在」，環繞於顧客體驗的本質，設想顧客在線上、線下與中信銀行的各種接觸情境，給予深度及廣度兼具的服務。也是在這兩大戰略之下，中信銀行先後創造兩個知名的AI服務。
提供消費者適合的優惠券，「猜你喜歡」個人化推薦展現萬中選一
現代人使用信用卡已習以為常，但要刷哪張卡搭配哪個優惠券讓效益最大，則是許多消費者最在意的事。為了維持信用卡的黏著度，並且確保合作商家的優惠/酷碰券在發送前，能掌握「要準備多少張？用什麼通路發送？主力客群瞄準誰？」這就是AI能幫上忙的切入點。
藉由梳理去識別個資後的顧客金流行爲，舉凡像信用卡消費記錄、轉帳行為、網銀官網瀏覽軌跡…等綜合數據來訓練模型。運用巨量資料的分析技術，推測每位消費者可能對哪一類主題的優惠資訊會比較有興趣，進而篩選出適合的折價券推送給消費者，並且透過後續訊息點擊率、用券率的反饋進行比對，持續優化AI模型的準確度。
透過主動推薦，讓顧客使用優惠券的意願更提升，也能幫助業務部門擴展更多異業商家，願意跟我們合作，創造消費者、商家、中信的三贏局面。確實，透過AI預測領券的誘因，也讓顧客養成使用中信銀行網銀的習慣，無形中還有助曝光理財、投資相關方案，擴大更多金融產品的銷售。
小細節大學問，AI幫助刷卡通知每月少掉3.5萬通來電數
刷完信用卡之後，網銀APP通常會跳出通知，或是每月電子訂單能查詢每筆刷卡紀錄。然而消費者最常遇到這類情境，例如用信用卡付款Uber Eats，但刷卡通知明細僅顯示優食台灣股份有限公司，日後容易造成卡友誤以為信用卡被盜刷，還要額外撥打客服電話查詢。
以中信銀行為例，旗下約有520萬戶信用卡、金融卡客戶，每年累積4.2億筆刷卡數，統計發現，信用卡刷卡後的消費通知明細內容僅3成比例讓客戶直覺理解，因此每月固定有3.5萬通的疑慮來電，造成客服人力浪費也形成消費者不便。於是，AI使力的契機便是透過大數據進行比對，歸類出大眾易理解又直白的商店別名，將別名加註到刷卡消費通知，自然就能減少卡友的疑慮。
中信銀行透過NLP深度學習、文本聚類、文本和時間序列特徵工程，幫助編譯和整理大量的歷史刷卡數據。接著開發出商店分類的AI算法，讓系統把既有資料與外部數據的慣用語進行比對，匹配出消費者一眼就能看懂的關鍵字。
這項工程讓原本僅有3成客戶可以直覺理解刷卡消費通知明細內容的比例大幅提升到9成，例如優食台灣股份有限公司附加Uber Eats名稱、睿能創意營銷股份有限公司附加Gogoro品牌名，也讓卡友對每筆消費訂單一目瞭然，因此每月疑慮電話減少4成，相當於減少1萬多通的消費者來電數。另一方面，這部分的AI自動化流程應用，也讓中信銀行獲得2項發明、5項新型專利核准，證明相關技術的獨特性。
追求AI運算「效度」，仍需以人為本「溫度」
從近期AI火熱程度，不難預測未來電腦輔助人腦的人機協作比例將大幅提升。不過科技一日千里的速度之下，中信銀行仍強調不能忘記「以人為本」的精神，也就是追求AI算力效能之際，也不能忽視有溫度的互動。
可以想見，未來AI能洞察龐雜資料，但仍需要資料科學家、金融專家協力洞悉人性。科技可以讓金融服務更無遠弗屆，想要持續鞏固顧客心佔率，中信銀行會持續朝「服務的本質仍要以人出發」方向努力！