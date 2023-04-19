日本外相林芳正訪中強硬無交集，日中關係是否回不去了？

文：郭瓊俐

中國國家主席習近平展開第三任期後，積極廣邀各國領袖造訪中國，包括菲律賓總統小馬可仕、新加坡總理李顯龍、西班牙總理桑傑士、法國總統馬克宏等元首絡繹於途。

中國急了，拉日本談半導體

近日受到矚目的日中關係，日本派了外務大臣林芳正4月1日出訪中國。不過，林芳正只快閃中國兩天，雖然中方高規格派出總理李強、外長秦剛、外事辦主任王毅與林芳正會晤，雙方仍各說各話，並沒有交集，日中關係並未因林芳正到訪而有明顯改善。

長期關注台日政治的「綠洲文教基金會」執行長謝文生指出，日本對待中國與台灣的態度大幅翻轉，可從去年底日本修訂防衛戰略「安保三文書」時的動作看出，負責修訂建言的日本眾議員、自民黨安全保障調查會長小野寺五典，在修訂作業緊鑼密鼓之中，特地飛來台灣出席「台日關係永續論壇」，等於是向台灣說明「安保三文書」的修訂內容。

同一時間，日本原已安排外相林芳正訪中，也是向中方說明「安保三文書」，但由於中國疫情再度大爆發等因素，林芳正延後訪中計畫；後來又因日本要求中國遊客入境前需持PCR陰性證明規定，日中關係再度僵持，林芳正也遲遲未去中國。

謝文生表示，台灣先獲得日方說明「安保三文書」內容，這是前所未見的，因為以前台日關係都是附屬在中日關係之下，但現在已脫鉤了。

日本與中國的外相已超過三年未曾會面，去年11月在曼谷舉行的亞太經濟合作會議（APEC）中，日本首相岸田文雄與習近平第一次舉行雙邊會晤，會中即達成日本外相訪中的共識。

謝文生指出，中國的半導體產業被美國步步進逼，因此中國一直要求林芳正訪中，就是要談半導體議題；但林芳正遲遲不去，中國急了，先在日本政壇下工夫，請了日本前首相鳩山由紀夫在日本幫中國講話，另一位前首相福田康夫也應邀到中國出席博鰲亞洲論壇。

至於一直被貼上「親中」標籤的林芳正，謝文生表示，留學美國的林芳正是親美派，他的「親中」標籤是被日本國內政敵貼上的，也因為有親中標籤，林芳正訪中的意願一直不高。不過，日本安斯泰來製藥公司駐北京高層，在退休返日前夕被中國以間諜罪名逮捕，因此林芳正才不得不去中國救人了。

謝文生指出，林芳正訪問中國前一天，日本政府宣布擴大對23種高階半導體製造設備的出口限制，這是岸田政府刻意安排的步驟，如此林芳正訪中才不會被迫在半導體等方面讓步。

林芳正終於踏上中國土地後，中國派出李強、秦剛、王毅三位高層，與林芳正接連談了六小時，但唯一具體的結論是重啟已間斷三年的日中韓三國元首峰會。不過謝文生指出，韓國總統尹錫悅3月訪問日本時，已和岸田文雄達成重啟三國領導人會談的共識，因此也不是什麼新結論。

日本強硬，與中會談無新意

民進黨國際部主任謝佩芬分析，林芳正與秦剛會談時，表達了台灣海峽和平與穩定的重要性，還重申對東海、南海局勢，以及對香港、新疆等地區局勢的嚴重關切，秦剛則敦促日方不得插手台灣問題，從雙方強調不同重點即可看出，這不是中國期待往後兩國「相向而行」的開始。

謝文生表示，中國一直以為對日本的軟硬兼施還是有效，但林芳正去了中國一趟，什麼都沒有答應，證明中國對日本的策略已經失效了；原本中國對日本最大的壓力是經濟吸引力，但日企高層被捕一事震驚日本企業界，現在派駐中國的日本商社人員已人人自危。

至於世界各國領袖紛紛訪問中國，謝文生分析，當然還是著重經濟因素，但各國也發現，以前和中國談成的大筆訂單，中國兌現的機率並不高，因此不再單邊押寶中國。例如菲律賓總統小馬可仕1月初訪問中國，獲得中國兩百多億美元的投資承諾；但菲國政府四月初即宣布，新增四座距離台灣很近的基地供美軍使用。

另外，法國總統馬克宏帶了50人的經濟團訪問中國，但是歐盟委員會主席馮德萊恩同行，一般認為是去盯場，不讓馬克宏發表太親中的談話。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航