日本外相林芳正訪中強硬無交集，日中關係是否回不去了？
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過去中國對日本最大的槓桿施力點就是經濟，但這次日本外相林芳正訪問中國，對所有議題皆未讓步，顯示中國過去對日本軟硬兼施的策略，恐怕已經失效。
文：郭瓊俐
中國國家主席習近平展開第三任期後，積極廣邀各國領袖造訪中國，包括菲律賓總統小馬可仕、新加坡總理李顯龍、西班牙總理桑傑士、法國總統馬克宏等元首絡繹於途。
中國急了，拉日本談半導體
近日受到矚目的日中關係，日本派了外務大臣林芳正4月1日出訪中國。不過，林芳正只快閃中國兩天，雖然中方高規格派出總理李強、外長秦剛、外事辦主任王毅與林芳正會晤，雙方仍各說各話，並沒有交集，日中關係並未因林芳正到訪而有明顯改善。
長期關注台日政治的「綠洲文教基金會」執行長謝文生指出，日本對待中國與台灣的態度大幅翻轉，可從去年底日本修訂防衛戰略「安保三文書」時的動作看出，負責修訂建言的日本眾議員、自民黨安全保障調查會長小野寺五典，在修訂作業緊鑼密鼓之中，特地飛來台灣出席「台日關係永續論壇」，等於是向台灣說明「安保三文書」的修訂內容。
同一時間，日本原已安排外相林芳正訪中，也是向中方說明「安保三文書」，但由於中國疫情再度大爆發等因素，林芳正延後訪中計畫；後來又因日本要求中國遊客入境前需持PCR陰性證明規定，日中關係再度僵持，林芳正也遲遲未去中國。
謝文生表示，台灣先獲得日方說明「安保三文書」內容，這是前所未見的，因為以前台日關係都是附屬在中日關係之下，但現在已脫鉤了。
日本與中國的外相已超過三年未曾會面，去年11月在曼谷舉行的亞太經濟合作會議（APEC）中，日本首相岸田文雄與習近平第一次舉行雙邊會晤，會中即達成日本外相訪中的共識。
謝文生指出，中國的半導體產業被美國步步進逼，因此中國一直要求林芳正訪中，就是要談半導體議題；但林芳正遲遲不去，中國急了，先在日本政壇下工夫，請了日本前首相鳩山由紀夫在日本幫中國講話，另一位前首相福田康夫也應邀到中國出席博鰲亞洲論壇。
至於一直被貼上「親中」標籤的林芳正，謝文生表示，留學美國的林芳正是親美派，他的「親中」標籤是被日本國內政敵貼上的，也因為有親中標籤，林芳正訪中的意願一直不高。不過，日本安斯泰來製藥公司駐北京高層，在退休返日前夕被中國以間諜罪名逮捕，因此林芳正才不得不去中國救人了。
謝文生指出，林芳正訪問中國前一天，日本政府宣布擴大對23種高階半導體製造設備的出口限制，這是岸田政府刻意安排的步驟，如此林芳正訪中才不會被迫在半導體等方面讓步。
林芳正終於踏上中國土地後，中國派出李強、秦剛、王毅三位高層，與林芳正接連談了六小時，但唯一具體的結論是重啟已間斷三年的日中韓三國元首峰會。不過謝文生指出，韓國總統尹錫悅3月訪問日本時，已和岸田文雄達成重啟三國領導人會談的共識，因此也不是什麼新結論。
日本強硬，與中會談無新意
民進黨國際部主任謝佩芬分析，林芳正與秦剛會談時，表達了台灣海峽和平與穩定的重要性，還重申對東海、南海局勢，以及對香港、新疆等地區局勢的嚴重關切，秦剛則敦促日方不得插手台灣問題，從雙方強調不同重點即可看出，這不是中國期待往後兩國「相向而行」的開始。
謝文生表示，中國一直以為對日本的軟硬兼施還是有效，但林芳正去了中國一趟，什麼都沒有答應，證明中國對日本的策略已經失效了；原本中國對日本最大的壓力是經濟吸引力，但日企高層被捕一事震驚日本企業界，現在派駐中國的日本商社人員已人人自危。
至於世界各國領袖紛紛訪問中國，謝文生分析，當然還是著重經濟因素，但各國也發現，以前和中國談成的大筆訂單，中國兌現的機率並不高，因此不再單邊押寶中國。例如菲律賓總統小馬可仕1月初訪問中國，獲得中國兩百多億美元的投資承諾；但菲國政府四月初即宣布，新增四座距離台灣很近的基地供美軍使用。
另外，法國總統馬克宏帶了50人的經濟團訪問中國，但是歐盟委員會主席馮德萊恩同行，一般認為是去盯場，不讓馬克宏發表太親中的談話。
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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搶先直擊友達光電在 Touch Taiwan 2023 兩大亮點：智慧座艙、家庭劇院，打造沉浸式視覺體驗
我們想讓你知道的是
每年 Touch Taiwan（智慧顯示展覽會）可說是顯示器產業的一大盛事，今年友達光電（以下稱友達）在 Touch Taiwan 透過高低層次搭配幾何造型，將 ALED 箱體造型融入其中。關鍵特務搶先帶大家一探究竟，今年友達在 Touch Taiwan 將端出哪些吸睛的應用？
亮點一：智慧座艙 打造車子成為第三生活空間
自動駕駛技術逐漸成熟加上車聯網普及，汽車已成為每個人在住家、辦公室之外的「第三空間」。人和車要更多的互動，當然就需有「顯示器」作為人機互動的關鍵載體，這次友達把一整台車的座艙直接搬到TouchTaiwan現場，讓參觀者體驗全新顯示器科技，感受在車艙內享有工作、娛樂、生活等應用。
首先來到駕駛座，映入眼簾的是搭載A柱到A柱的55吋超大型曲面顯示器的FIDMPlus一體化方案。搭配友達AmLED顯示技術，具備高解析、高亮度、廣色域、高對比、低耗能、耐候度高、強光下可視性高等功能，不論何時都能給駕駛最清晰的行車資訊。
除了超大型曲面顯示器外，更搭配了隱藏式彩色鏡頭及感測器，一來可針對駕駛臉部做身份識別，直接呈現個人化模式，像是個人會議行事曆、提醒待辦事項、進行視訊會議等；二來，鏡頭可偵測駕駛操駕狀態，如果疲勞打瞌睡或視線有分心，就能以圖示、聲音發出提醒。也因為有環境光感測器偵測光線強度，顯示器會自動調整亮度，符合駕駛接收資訊的最佳狀態。
另外，若副駕乘客在看影片時小心睡著時，IR感測器也能偵測乘客的眼睛闔上，系統就會自動關閉顯示器暫停播放，達到省電效果。不過副駕乘客看影片時，可能會導致分散駕駛注意力，因此副駕位置有主動式防窺顯示器，從駕駛角度是看不到副駕的內容的，駕駛更能專心開車。此外，副座還有另一個別稱「女王座」，可以觸控螢幕點選顯示器購物，並透過多屏共享連動技術，直接將購物車內容傳送給駕駛座進行結帳買單。
而後方乘客座，因為不用特別關注交通情況，對於玩遊戲或是視訊會議的需求，都能在後座的顯示器完成。本次展出的駕駛後座顯示器有另一項特色，13.5吋BlendedMicroLED顯示器塗上特殊光學薄膜，顯示器與後頭枕融為一體，當顯示器關閉時可以融入於原本座椅材質，不會破壞車裝既又保留高質感空間。
亮點二：家用娛樂 從劇院到電競感受顯示器的多元應用
離開智慧車艙回到家中，想要看一部電影紓壓，如果有一套家庭劇院產品，就能享有媲美電影院大畫面的娛樂饗宴。這次友達在TouchTaiwan展示163吋ALED旗艦級高畫質屏幕，特別製作數支精彩的技術與人文主題影片，讓現場觀眾深入了解ALED的技術優勢。觀賞過程彷彿親臨現場，置身於畫面中的絕美世界之中，再搭配多達16聲道的立體環繞音效，營造出絕佳的沉浸感。
優秀的聲光效果，來自於集結友達各種先進顯示科技的ALED其無縫拼接、可無限延伸的特性，能滿足弧形、L型、球形、甚至不規則角度等需求，呈現最準確的色彩與對比。
另外，友達獨家的A.R.T.–先進抗反光技術，能抵抗環境光的影響又擁有現代人青睞的護眼顯示功能。不僅把容易對眼睛造成負擔的反光、眩光與藍光抑制到最低，更藉由特殊表面結構，大幅降低外部光線照映到顯示器表面的反射光。等於在家看劇就算在白天有陽光射入的狀態，也不用擔心反光看不到影像，並大幅增加影像暗部層次與明暗對比。
最後一站來到電競遊戲區，友達持續帶領全球玩家往前走，今年TouchTaiwan展出的全系列電競專用顯示器，運用友達獨家AmLED、先進抗反光A.R.T.等技術，滿足各類電競愛好者的需求，為全球玩家提供極致的遊戲享受。
本次TouchTaiwan展會當中，特別挑選其中有兩款產品來介紹。第一支是24”FHD540Hz，透過影像的極高刷新率以及不殘影的訴求，幫助電競選手順利取得比賽勝利，可說是專為電競選手量身訂做的顯示器。
第二支曲面電競MNT是49吋的32：9寬螢幕，特別適合熱衷玩即時戰略遊戲的玩家。因為R1000曲面包覆加上5K解析度、360Hz高頻率，各種高規格再強化遊戲的沉浸感。另外，這款產品還有一個特色是畫面對比表現高、層次分明，即使是遊戲的暗態場景也能清楚顯示。
從TouchTaiwan看見友達展示的一系列產品，可發現顯示器的發展一日千里，不再是單向顯示資訊的媒介，而是在不同場景能達成雙向互動的載具。究竟顯示器還能撼動哪些產業運作模式，或是從日常生活帶給使用者「wow」的驚呼，友達雙軸轉型GoPremium打造高附加價值的顯示器，推進顯示器不斷進化升級，讓我們拭目以待！
▼參觀資訊▼
友達|TouchTaiwan2023
4/19(三)-4/21(五)台北南港展覽館1館4F|M1020
拜訪網站了解更多>>https://www.auo2023touchtw.com.tw/