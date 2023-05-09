2023/05/09,
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《西方文化的特立獨行如何形成繁榮世界》：最「WEIRD」的人，才能主導世界！

《西方文化的特立獨行如何形成繁榮世界》：最「WEIRD」的人，才能主導世界！
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

在非WEIRD社會中，擁有共享資源和強烈的地方社區意識，但卻錯過了社會的活力和開放。日積月累後，正反饋將小的傾向變成大的差異，然後演變成WEIRD文化和WEIRD思想的誕生。當WEIRD阿宅們脫離了家族的根基，聚集在城市裡，即發展出非個人的利社會性，並與其他城市阿宅建立了聯繫。

文：Gene

近年來，有東方牆國⋯⋯哦不⋯⋯強國一直主張「東風西漸」，一再強調西方沒落的論調。然而，現今人均收入全球排名前35名的國家，有30個仍是位處歐洲或美洲的「西方」國家。

我們看看周遭平日用的，還有哪些是我們自己傳統文化的發明？包括服裝、廚房、房屋、通訊、交通工具，乃至教育、政治、金融、經濟、法律，幾乎全部都是從西方傳進來的，我們的物質生活，已經沒有多少不是西方人發明的，即使我們很阿Q地說指南針、火藥、紙張和印制術是中國人發明的，可是現在真正在使用的，有哪樣不是早就經過西方人的大幅改良？

為什麼歐洲在人類歷史上發揮如此巨大的作用？美國演化學家賈德．戴蒙（Jared Diamond）的經典之作《槍炮、病菌與鋼鐵：人類社會的命運》（Guns, Germs and Steel: The Fates of Human Societies）提供了一個優雅的答案： 歐洲人並不比非歐洲人聰明，但地理和自然資源推動了歐洲向特定方向發展。

美國哈佛大學歷史學家尼爾．弗格森（Niall Ferguson）的《文明：決定人類走向的六大殺手級Apps》（Civilization: The West and the Rest）就提出五百年前，西方文明憑六大「殺手級應用」（killer Apps）勝過外表看來比它優越的眾多東方帝國，而這六大利器正是世界其他地區所缺乏的：競爭、科學、財產權、醫學、消費社會與工作倫理。

美國史丹佛大學歷史學家伊安．摩里士（Ian Morris）的《西方憑什麼：五萬年人類大歷史，破解中國落後之謎》（Why the West Rules——For Now）也指出，地理能夠解釋為何西方能統治世界，而非文化、政治、遺傳和偉人。

就因為西方國家仍主宰著科學、科技、教育、經濟、法律等等方面，心理學上有一個調侃式的名詞WEIRD——西方（Western）、受過教育（Educated）、工業化（Industrialized）、富裕（Rich）且民主（Democratic）。因為許多著名的心理學研究，都是他們在西方的大學校園中用低廉的酬勞誘拐阿宅大學生完成了，然後再逐一寫入心理學教科書中奉為圭臬，可是漸漸的，世界其他地區卻發現，不同社會文化做出的研究結果可以是南轅北轍的。

也有愈來愈多研究顯示，這群WEIRD阿宅群體，比起其他非WEIRD群體，更加尊崇個人主義、以自我為中心、喜愛控制、不循常規、愛好分析，並且更信任陌生阿宅。

WEIRD群體如何在心理上變得如此與眾不同，以至於在近幾個世紀的工業革命和歐洲的全球擴張中發揮了關鍵的作用？最近，哈佛大學生類演化生物學系系主任約瑟夫．亨里奇（Joseph Henrich）透過這部結構宏大的《西方文化的特立獨行如何形成繁榮世界》（The WEIRDest People in the World： How the West Became Psychologically Peculiar and Particularly Prosperous），為讀者提供了極具創造性的發現，結合了 世界歷史、人類學、經濟學、博弈論、心理學和生物學的研究，並運用了卓越的統計方法，利用大量的證據來解釋社會之間的差異，告訴我們，決勝的關鍵不只是基因與生物特性，更重要的是文化！

WEIRD群體有多麼與眾不同呢？在我們的文化中，「個人主義」甚至可以是用來貶損人的。可是，在WEIRD社會中，個人主義並非貶義的，而且WEIRD阿宅擅長分析的方式思考問題，相信自由意志，承擔個人責任，當他們行為不端時感到愧疚，並認為裙帶關係即使不完全是錯的，也不該被鼓勵。

然而，世界上人口數量更多許多的非WEIRD群體，更強烈地認同家庭、部落、宗族和族群，更「全面 」地思考，崇尚團體主義，為群體所做的事情負責，並公開懲罰不合群甚至玷污群體榮譽的阿宅，當行為不端時感到羞恥而非愧疚，並認為裙帶關係是值得鼓勵的，也是一種自然義務。

問題是，為啥會出現這樣的分歧？

亨里奇的研究領域橫跨人類學、心理學與經濟學，以演化探討文化、心理、社會地位、宗教、合作與決策。他指出，許多古怪的思維方式，其是是文化差異的結果，而非基因差異。雖然他自己貴為哈佛大學生類演化生物學系系主任，但他指出，宗教、音樂、藝術、狩獵和耕作方式、行為規範和對親屬關係的態度雖然是演化而來的，但不完全涉及基因，而是文化讓我們心理甚至大腦中留下了可衡量的差異。

亨里奇首先探討了家庭結構、婚姻和宗教的起源和演變，追溯一夫一妻制核心家庭的起源，揭示了羅馬天主教會透過「婚家計畫」（Marrriage and Family Program，MFP），改變人類婚姻和親屬關係的基礎，無意中改變了人類心理和西方文明的發展軌跡。羅馬天主教會的MFP所發揮的作用是禁止一夫多妻制、離婚、與表兄弟結婚，甚至與六等親的遠房血親結婚，同時不鼓勵收養和包辦婚姻以及在大家庭、宗族和部落中普遍存在的嚴格繼承規範。西方基督教意外地拆除以親屬為基礎的制度，同時也催化了它自己的傳播。


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