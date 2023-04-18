TNL+ 2023/04/18,
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印尼打擊非法進口二手衣：學者批搞錯重點，業者稱終究禁不了已成熟的產業

印尼打擊非法進口二手衣：學者批搞錯重點，業者稱終究禁不了已成熟的產業
印尼雅加達的瑟南市場聚集許多二手衣店，週末假日常常湧入許多顧客，狹窄走道相當擁擠。Photo Credit：中央社

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路透社在今年2月底報導，新加坡一項舊鞋回收計畫的布鞋並未按照計畫回收循環，最終流入印尼的非法二手鞋市場。因此近日印尼政府決定打擊非法進口及取締二手衣物業者，但學者認為官方搞錯重點，應設法讓紡織業產業升級，而業者也不看好能禁得住已成熟的產業鏈。

（中央社）國際媒體2月底披露新加坡的舊鞋未依計畫循環利用，而是流入印尼的非法二手市場。此後，印尼總統佐科威表示，為保護本地產業將加強打擊非法進口二手衣物。但許多民眾和學者對此表示不認同。

印尼北蘇門答臘大學（Universitas Sumatera Utara）法律學院系教授妮格倫（Ningrum Natasya）對中央社說，印尼政府一味禁止進口二手衣，不是一個好政策，且搞錯重點，因為更重要的應是協助當地紡織產業升級機器，或更多協助印尼設計師。據她所知，政府做得還不夠。

印尼貿易部長哈山（Zulkifli Hasan）日前表示，將對二手衣實施新的打擊措施，不僅要針對非法進口，還要取締當地的二手衣物店家。上個月底，印尼當局銷毀價值約53億美元（約合新台幣1617億元）、高達7000多捆的非法進口二手衣。

路透社2月底報導，新加坡一項舊鞋回收計畫的布鞋並未按照計畫回收循環做為體育設施的部分材料，而是在幾個月後流入印尼巴淡島（Batam）的非法二手鞋市場。

經國際媒體披露後，印尼政府宣誓要加強取締進口二手衣物以保護本地產業。印尼總統佐科威（Joko Widodo）更認為，進口二手衣市場「極大擾亂了國內產業」，要求政府部門針對打擊進口二手衣物採取具體措施。

印尼政府早在2015年就禁止進口二手衣，表示二手衣會危害民眾健康及傷害本地的紡織產業。但過去幾年，印尼進口及本地的二手衣市場仍蓬勃發展。據印尼海關表示，非法進口商一般會從新加坡、馬來西亞、越南和泰國等亞洲國家購買二手衣，分類後再出售給個體零售商。

位於雅加達市中心的瑟南市場（Pasar Senen）以販賣進口二手衣物聞名，穆斯林開齋節假期前夕，市場內擠滿添購衣服的人潮。當聽聞政府將大力打擊進口二手市場時，許多民眾感到可惜。

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Photo Credit：中央社
雅加達的瑟南二手市場除了販售衣服也賣舊鞋，有些鞋僅不到新台幣100元。
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