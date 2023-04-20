在還沒有胸罩之前，古早時代的台灣女性都穿什麼樣的內衣？

文：台灣服飾誌

妳會喜歡穿胸罩嗎？在還沒有胸罩之前，台灣以前的內衣，又是什麼樣呢？

台灣最早期的內衣，也許就是「肚兜」了。肚兜通常是菱形或是扇形的布片，有四條繫帶，分別繫在脖頸與腰間，除了遮掩乳房，也可以防止肚子著涼。

但特別的是，在穿著清制漢式衫的年代裡，穿內衣也不僅限於女生，男生也會穿肚兜。並且從米白色、淡藍、黑色、紅色都有，這類型的肚兜通常繡飾精美，還常比外衣來的精緻很多。有些會配有口袋，可以在裡面裝些零錢小物，或放些藥材香囊。

Photo Credit: 台灣服飾誌

不過在日治時期隨著近代化的影響，台灣穿著肚兜的人便逐年減少，甚至詢問如今耆老，許多人也只有小時候看長輩穿過，是一種「古早東西」。

在她們回憶中，在青少女的日治時期，胸部開始發育時，家裡的女性長輩便會教導她們穿「內䘥仔」。「內䘥仔」，對於現代的女孩們也一定都不陌生！那就是在青少女時期胸部剛發育時的「背心內衣」，外型與現代的「少女內衣」差不多。

在當時背心內衣雖然是西式的衣服，但因為構造簡單，再加上新式學校常有裁縫課程，除非家境貧窮，家中通常會購買或縫製；有時候女孩也會自己製作，用來遮擋剛發育的胸部。

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而到了胸部無法再被「內䘥仔」遮住後，台灣女孩們就會開始「纏胸」了。

若是說起如今再也不想嘗試的古早內衣，第一名肯定就是「纏胸」了。「纏胸」或「綁胸」，指的是用一條布料，緊緊的纏住、勒緊胸部，讓它看起來平坦。

但大家都知道去將胸部綁緊、勒平實際上是相當不舒服，甚至是會感到痛苦的行為，那為什麼還要「纏胸」呢？

造就出「纏胸」文化，是古今的審美差異，對於早期女性來說，過大的胸並不好看，穿著上也會看起來有幾分怪異，因此是為了追求「美」才將它纏平。同時這也是我們在看中式的服裝或早期的照片，女生的胸型都不會太明顯的緣故。

由於主因是審美差異，因此儘管是在布料稀缺、物資缺乏的年代，女孩就算用軍人的綁小腿的「纏腳絆」，也會想盡辦法將它纏平，直到要到生小孩哺乳後，才會把胸解開。

Photo Credit: 台灣服飾誌

而把胸部視為羞愧、噁心，這樣的普遍審美，直到戰後美式風格的流行，還有60、70年代穿旗袍的風潮，才有所改變。

堅挺的胸與細腰，在60年代變成女子們的新追逐的目標，再加上經濟起飛，有餘力追求流行的人變多，嶄露身材的手工訂製內衣，也開始進入台灣人的視野。

從肚兜到纏胸，再到堅挺的胸罩內衣，女孩們的胸部一直是個說大不大，說小不小的議題，而隨著成衣產業的蓬勃，訂製內衣也漸漸被成衣胸罩取代。

而到近幾年，運動背心、New Bra、胸貼、Bralette、無鋼圈內衣，以方便、舒適為主打的貼身用品，開始問世。

「舒適」終於成為能追求的目標。

乳房長在女性的胸上，因為害怕被側目，所以要擋起來；為了符合時代審美，所以有時把它綁平，有時又要它堅挺，胸部與乳房不只是引人羞恥的器官，同時也是好看與否的標準。

期待有天，我們不再由於害羞或美觀，需要忍受內衣帶來的總總不適，所有女孩們，都能和自己的乳房和平共處。我們與社會都願意接受，我們的胸與我們的心，都只是自然身體一部分。

參考資料

葉立誠〈臺灣閩籍女性從背心內衣到手工訂製內衣穿著的經歷與看法之探討－以40位耆老生命史訪談為研究方法〉、葉立誠「臺灣閩籍女性內在穿著的經歷與看法：以40位耆老的口述作為主要論述內容」（國史館專題演講，2023/2/23）、國立臺灣歷史博物館「米白綢地彩繡富貴吉祥紋菱形肚兜」（博典科技文化有限公司委託編目）

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航