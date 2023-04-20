在還沒有胸罩之前，古早時代的台灣女性都穿什麼樣的內衣？
我們想讓你知道的是
妳會喜歡穿胸罩嗎？在還沒有胸罩之前，台灣以前的內衣，又是什麼樣呢？而把胸部視為羞愧、噁心，這樣的普遍審美，直到戰後美式風格的流行，還有60、70年代穿旗袍的風潮，才有所改變。
文：台灣服飾誌
妳會喜歡穿胸罩嗎？在還沒有胸罩之前，台灣以前的內衣，又是什麼樣呢？
台灣最早期的內衣，也許就是「肚兜」了。肚兜通常是菱形或是扇形的布片，有四條繫帶，分別繫在脖頸與腰間，除了遮掩乳房，也可以防止肚子著涼。
但特別的是，在穿著清制漢式衫的年代裡，穿內衣也不僅限於女生，男生也會穿肚兜。並且從米白色、淡藍、黑色、紅色都有，這類型的肚兜通常繡飾精美，還常比外衣來的精緻很多。有些會配有口袋，可以在裡面裝些零錢小物，或放些藥材香囊。
不過在日治時期隨著近代化的影響，台灣穿著肚兜的人便逐年減少，甚至詢問如今耆老，許多人也只有小時候看長輩穿過，是一種「古早東西」。
在她們回憶中，在青少女的日治時期，胸部開始發育時，家裡的女性長輩便會教導她們穿「內䘥仔」。「內䘥仔」，對於現代的女孩們也一定都不陌生！那就是在青少女時期胸部剛發育時的「背心內衣」，外型與現代的「少女內衣」差不多。
在當時背心內衣雖然是西式的衣服，但因為構造簡單，再加上新式學校常有裁縫課程，除非家境貧窮，家中通常會購買或縫製；有時候女孩也會自己製作，用來遮擋剛發育的胸部。
而到了胸部無法再被「內䘥仔」遮住後，台灣女孩們就會開始「纏胸」了。
若是說起如今再也不想嘗試的古早內衣，第一名肯定就是「纏胸」了。「纏胸」或「綁胸」，指的是用一條布料，緊緊的纏住、勒緊胸部，讓它看起來平坦。
但大家都知道去將胸部綁緊、勒平實際上是相當不舒服，甚至是會感到痛苦的行為，那為什麼還要「纏胸」呢？
造就出「纏胸」文化，是古今的審美差異，對於早期女性來說，過大的胸並不好看，穿著上也會看起來有幾分怪異，因此是為了追求「美」才將它纏平。同時這也是我們在看中式的服裝或早期的照片，女生的胸型都不會太明顯的緣故。
由於主因是審美差異，因此儘管是在布料稀缺、物資缺乏的年代，女孩就算用軍人的綁小腿的「纏腳絆」，也會想盡辦法將它纏平，直到要到生小孩哺乳後，才會把胸解開。
而把胸部視為羞愧、噁心，這樣的普遍審美，直到戰後美式風格的流行，還有60、70年代穿旗袍的風潮，才有所改變。
堅挺的胸與細腰，在60年代變成女子們的新追逐的目標，再加上經濟起飛，有餘力追求流行的人變多，嶄露身材的手工訂製內衣，也開始進入台灣人的視野。
從肚兜到纏胸，再到堅挺的胸罩內衣，女孩們的胸部一直是個說大不大，說小不小的議題，而隨著成衣產業的蓬勃，訂製內衣也漸漸被成衣胸罩取代。
而到近幾年，運動背心、New Bra、胸貼、Bralette、無鋼圈內衣，以方便、舒適為主打的貼身用品，開始問世。
「舒適」終於成為能追求的目標。
乳房長在女性的胸上，因為害怕被側目，所以要擋起來；為了符合時代審美，所以有時把它綁平，有時又要它堅挺，胸部與乳房不只是引人羞恥的器官，同時也是好看與否的標準。
期待有天，我們不再由於害羞或美觀，需要忍受內衣帶來的總總不適，所有女孩們，都能和自己的乳房和平共處。我們與社會都願意接受，我們的胸與我們的心，都只是自然身體一部分。
參考資料
葉立誠〈臺灣閩籍女性從背心內衣到手工訂製內衣穿著的經歷與看法之探討－以40位耆老生命史訪談為研究方法〉、葉立誠「臺灣閩籍女性內在穿著的經歷與看法：以40位耆老的口述作為主要論述內容」（國史館專題演講，2023/2/23）、國立臺灣歷史博物館「米白綢地彩繡富貴吉祥紋菱形肚兜」（博典科技文化有限公司委託編目）
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責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：翁世航
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乾淨的水源，孩子的救援：別讓孩子繼續喝髒水！
我們想讓你知道的是
你知道嗎？世界上，每4人就有1人缺乏可用的乾淨水──事實上，每天死於飲／使用髒水相關疾病的5歲以下兒童高達近800名，這些孩子需要你我協力搶救！世界展望會致力於幫助世界各地的孩子們獲得乾淨水與更好的衛生條件，希望透過這篇文章，邀請您一起加入水資源行動的行列。
我們生活於水資源充裕的台灣，或許從來沒有想過，「缺水」究竟會對生活帶來哪些影響？我們可能也很難想像，為了取回每日需要的生活用水，而要每天早起跋涉至少6公里的生活──但在某些脆弱地區，這卻是真真切切的生活日常。
從數據看世界：水資源危機正發生
從數據觀察全球水資源危機的現況，我們會發現不少讓人驚訝不已的關鍵數字：至今全球仍有約20億人口沒有乾淨水可喝，相當於每4人之中，就有1人缺乏可飲用淨水；如果聚焦於缺水地區的孩童，我們還會看見不安全的水、環境和個人衛生對兒童的致命影響──每日死於不安全的水、衛生設施和個人衛生相關疾病的兒童將近800人。
數字背後，是一個個本應豐盛，但卻因為水資源問題而嚴重匮乏的生命。據聯合國兒童基金會統計，在長期戰火衝突的國家中，5歲以下孩童死於缺乏乾淨用水的可能性是死於直接暴力的20倍，可見水資源到底會對脆弱地區產生多大的負面影響。更甚至，取得水資源過程可能面臨的風險與困難，還會導致教育剝奪、疾病感染、飢餓與貧窮等社會問題：
一、過度遙遠的水源
為了前往較遠的水源取水，婦女和兒童往往需要犧牲睡眠、上學或是勞動時間。較長的取水路途不只嚴重影響兒童就學、專心讀書的機會，取水途中可能遭遇動物攻擊或性別侵害等危險。
二、不安全水源的風險疑慮
脆弱地區的取水點大多是人畜共用、裸露於地表等高度汙染風險，飲用後很可能導致霍亂、痢疾、腹瀉等致命疾病，它們也理所當然地成為當地5歲以下兒童死亡的第二大主因。即便有幸康復，疾病後續造成的營養不良和發育遲緩等慢性病，也會影響兒童一輩子。
三、水源歸屬與管理爭議
在缺水地區，水資源往往是暴力衝突的根本原因，有時這讓弱勢家庭需要付出不平等的代價，來獲取生活用水；而在經濟層面，缺乏水資源不只會導致農作物歉收，也會讓地區缺乏永續水資源管理與維護的觀念，導致遭遇乾旱、水患等災害發生時，對弱勢兒童的成長機會產生更大威脅。
WASH計畫：為孩子的生命注入活水
為幫助脆弱地區的孩子，世界展望會長期投入水資源領域的工作，不只是臺灣投入該領域最多的非政府組織，也是全球提供最多乾淨用水的非政府組織。多年以來，世界展望會透過提供安全水資源的「享有乾淨水（Safe water）」、建造廁所與洗手台等基礎衛生設備的「改善衛生設施（Improved sanitaion）」，以及教育社區居民正確水資源及衛教知識的「健康的衛生習慣（Hygiene behaviour）」三大方式推動「乾淨水、衛生設施&衛生習慣計畫」（WAter、Sanitation & Hygiene，WASH計畫），持續為世界各地的孩童、帶來乾淨的飲用水。
2022年，台灣世界展望會分別在柬埔寨、印尼、民主剛果、莫三比克、尼日、馬利、獅子山、史瓦第尼等8個國家，執行9個發展型水資源暨衛生計劃，估計共約8萬9千名兒童、家人與社區居民受益。特別的是，這項方案採用社區參與整合的推動模式，透過與社區共同設計，發展出可永續運作的用水與衛生的解決方案，如此一來，即使世界展望會離開，他們依然可以維護水資源和衛生設施，讓供水設施持續不斷的運作下去。
以馬拉威的坎培薩社區為例，對當地居民而言，外出取水是再日常不過的事情。「我們常常在凌晨4點左右起床去取水，」生活在馬拉威Sitima村的凱瑟琳說，「雖然已經早起，但有時取水點還是人滿為患，這時我們就必須從沼澤取水，不得不面臨因髒水染上疾病的風險。」為了每日生活所需的必須用水，他們每天必須花費將近3個小時，長途跋涉數公里，從未受保護的水源取水。但是，偏遠的水源加上汙染風險極高的水質，讓坎培薩社區的婦女與孩子面臨嚴重的就學及健康風險──早起取水不只讓孩子們有時難以在課堂上集中注意力、水源品質的不穩定性也讓此地5歲以下兒童有高達27%的腹瀉患病率。後來，台灣世界展望會進駐至此，推動發展型水資源暨衛生計劃。期間不只幫助社區新建五口社區水井，也進行水衛生教育、傳授永續水資源管理的技術與能力，幫助村落發展行動計畫，有效改善當地兒童腹瀉盛行率與社區健康狀態，估計直接受益人數高達1320人。
走入脆弱地區，散播希望泉源
除了馬拉威，世界展望會的足跡還遍布亞洲、非洲等近100個國家，他們馬不停蹄地從事水資源相關的工作，都是為了圓滿孩子豐盛的生命。截至目前，每天有3間學校受益於安全飲用水行動，57萬個孩子因此能夠在學校取得淨水資源，整年下來，世界展望會至少提供350萬人改善衛生環境，更是每10秒鐘，就有1個人因為世界展望會而獲得乾淨水。
儘管已經幫助許多地區解決水資源問題，但世界展望會仍然沒有停止努力，持續將乾淨水和基礎衛生設備送入有需要的社區，期望在2025年達成幫助1500萬人獲得安全、容易取得乾淨水的水資源行動目標。因為我們知道，沒有乾淨水的生活，是地球上十分之一人口面臨的現實。
雖然我們無法真正體會，但是您可以和世界展望會一起伸出援手，每個人只要300元，就能夠為建造供水設施盡一份心力，多幫助脆弱地區的孩子獲得乾淨水，迎來生活的巨大轉變。讓我們一起攜手，用乾淨水源打造孩童成長的樂園，直到世界不再有人感到渴！