2023/04/18,
商業

中國新能源電池業者試圖拿美國補助擴大生產，遭遇當地反華情緒受阻

中國新能源電池業者試圖拿美國補助擴大生產，遭遇當地反華情緒受阻
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

美國政府正積極推動新能源產業，但是卻遭到美國民眾反彈。中國業者國軒高科的北美業務總裁Chuck Thelen直言，不可否認，目前的地緣政治局勢非常緊張，一股反華風暴正在醞釀。

中國是電池大國，它們試圖以新能源作為籌碼，向美國施壓的意圖越來越明顯。根據《華爾街日報》報導指出，日前眾多中國新能源、電池公司，試圖拿取美國政策的補貼，擴大於當地的產能，但是受到反華氛圍影響，遇到越來越多的阻力。

美國能源業醞釀反華風暴

許多汽車大廠正積極和中國電池業者合作，試圖降低電池成本，在市場取得價格優勢。包含福特（Ford）和寧德時代（CATL）在美的合作案，該案預計投入35億美元興建的一家動力電池廠，還有特斯拉（Tesla）和寧德時代的合作案及中國國軒高科（Gotion High-Tec）都受到矚目。

其中，國軒高科於去（2022）年宣布於密西根州投入24億美元，建造當地最大的電池廠，但是在當地卻遭遇反彈。因為美中對抗下的局勢影響，越來越多美國民眾質疑中國業者，是拿著美國人民的納稅人的錢，擴大北京當局的影響力。

對此，國軒高科的主管和當地官員澄清表示，他們否認國軒高科面臨種種不實傳聞，這包含：傳播共產主義、引進數千名中國工人搶工作，甚至還有工廠隱藏彈道飛彈等指責。國軒高科澄清並強調，它們是一間跨國公司，不是中國公司，其背後投資人是福斯汽車集團（Volkswagen）。

不過，如此說法，顯然無法緩解民眾的質疑。一名保守派女性黨團的成員Julie Reynolds告訴《華爾街日報》，中國共產黨對整個世界構成威脅之際，我不知道為何要支持一家與該黨有利益關係的公司。

對此，國軒高科美國子公司的北美業務總裁Chuck Thelen直言，不可否認，目前的地緣政治局勢非常緊張。

中國在電池能源產業領先全球

事實上，美國為了趕上淨零碳排的目標，美國拜登（Joe Biden）政府正積極推動，包含太陽能在內的眾多新能源，還有擴大電動車的使用，在這些計畫的業者，都將獲得美國政府大筆補助。

但是，美國要推動大規模的能源革命，就必須仰賴中國。根據DIGITIMES Research指出，中國在全球電動車供應鏈的產業聚落形成，除了材料產業已經超越日本，且電池原材料提煉占比高達8成。

DIGITIMES Research分析師林芬卉直言，中國持續朝上游電池材料布局，中國業者占全球電池材料比重約達6成。而正極材料主要礦源雖分布在全球，但中國具有強力的調度能力。其中，電池龍頭大廠寧德時代2025年產能預計達到672GWh，其中還擁有6大生產基地的獨資廠。

另一方面，在電池材料的技術方面，中國也有突破。根據《紐約時報》報導指出，中國正使用成本更便宜、儲量更多的「鈉取代鋰」。其實鈉屬於鹽的一部分，到處都有，價格只有鋰的1%到3%，但兩者間的化學性質非常接近，是一個相當有競爭力的材料。

根據諮詢公司基準礦業的數據顯示，全球目前已規劃或已建設的20家鈉電池工廠中，16家都在中國。未來幾年內，中國的鈉電池產能將佔到全球近95%。這也意味著，中國在電池產業上具有成本、技術上的優勢，而美國若要推動乾淨能源，就無法迴避中國，而這股反華風潮預料也將持續下去。

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核稿編輯：翁世航


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