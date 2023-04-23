紅到舉國為他放「生日假」？北歐音樂之光希爾博格與西貝流士

文：音音有代誌／李沁縵

大家有去過「北歐」旅遊嗎？無論是宛如童話世界的「丹麥」、擁有如詩如畫自然景觀的「瑞典」、世界第二大峽灣——松恩峽灣坐落處「挪威」、聖誕愛好者必訪的聖誕老人村「芬蘭」，以及冰與火的國度「冰島」，都是許多人夢想清單中的旅遊勝地。

看完覺得好想去，但口袋還不夠深嗎？沒關係，本篇文章先帶你從藝術文化著手認識北歐，摸清北歐音樂之光希爾博格（Anders Hillborg）與西貝流士（Jean Sibelius）的底細，讓你的身體不在、心靈卻能跨時空離北歐更近一步。

獲得諸多國際知名樂團委託創作的青睞，你一定要認識的當代作曲家之一

首先要介紹的音樂家——希爾博格，1954年出生於瑞典，音樂之路始於合唱團，也曾擔任過流行樂隊的即興鍵盤手。後來，他進入斯德哥爾摩皇家音樂學院（Royal College of Music, Stockholm）學習作曲，遇見了自己的靈感謬思——以「音樂複雜性」（musical complexity）聞名的英國作曲家布萊恩芬尼豪赫（Brian Ferneyhough ）。

芬尼豪赫曾多次擔任斯德哥爾摩皇家音樂院講師，給予他許多創作上的靈感；而那時相當活躍的音樂家李給替（Gyorgy Ligeti）的音樂，在這時也走進了希爾博格心裡，激起他對於創作管絃樂作品的熱忱。

1982年，希爾博格正式成為一名自由接案的全職作曲家，創作出一系列代表作，好比管絃樂作品〈夢幻河〉（Dreaming River）、〈野獸採樣機〉（Beast Sampler for orchestra）、〈冷熱〉（Cold Heat for orchestra），給雙女高音、混聲合唱與管弦樂團的〈海妖〉（Sirens for two sopranos, mixed choir and orchestra），以及寫給單簧管演奏家Martin Fröst的協奏曲〈孔雀傳說〉（Peacock Tales）。

其中不乏來自柏林愛樂、洛杉磯愛樂、芝加哥交響樂團等知名樂團的委託創作，也曾多次獲得瑞典格萊美獎（the Swedish Gramophone Award）的肯定，以及紐約時報的盛讚。

特別的是，希爾博格經常用「野獸」來形容管弦樂團，在他心目中，管弦樂團就像一頭聲音動物，而每個聲部經常以「最大化」或「分開」的形式，融入更浩大複雜的聲音群體。

此外，他亦積極與各式獨奏家合作，喜歡拋出各種新奇的想法，替他們「量身打造」作品，以〈孔雀傳說〉為例，演奏途中我們看見的默劇（mime）以及舞蹈，通通都來自演奏家馬丁佛洛斯特（Martin Fröst） 本人的要求。

紅到舉國為他放「生日假」？你可能聽過他的作品

另一位國際知名的北歐音樂作曲家，就是台灣樂迷們可能比較熟悉的西貝流士。

西貝流士出生於芬蘭的南部小鎮哈米林納（Hameenlinna），爸爸是軍醫、媽媽是講芬蘭語的將軍家族後代，家中的三個小孩都頗具音樂天份——姐姐彈鋼琴、西貝流士拉小提琴、弟弟拉大提琴，三人更常常在家中舉辦三重奏音樂會。

不過，西貝流士雖然從小立志要成為小提琴家，大學時，他學的卻不是音樂，反而進入到赫爾辛基大學（Universitas Helsingiensis）修習法律。

話雖如此，隔年他仍舊按耐不住對於音樂的熱情，在舅舅的幫助下進入赫爾辛基音樂學校（今西貝流士音樂院）學習作曲，還遇見了在赫爾辛基大學音樂系任教的知名作曲家、鋼琴家費魯喬布梭尼（Ferruccio Busoni）。

在他的鼓勵下，西貝流士到了德奧跟隨知名作曲家貝克（Albert Becker）、金馬克（Goldmark）學習作曲，讓他整體音樂或創作實力都有了大大地提升。

1982 年，他創作了自己的第一首交響詩〈傳奇〉（En Saga），隨即受到了國際樂壇的重視，與〈卡列利亞〉組曲（Sarja Karelia）並列早期的傑作。

但就在西貝流士漸漸受到國際矚目的同時，他的祖國芬蘭，卻遭遇到當時俄羅斯帝國試圖想要侵占、干擾他們言論自由的困境。當時，芬蘭知識份子憤而反抗，西貝流士也受邀創作六個樂章的配樂，其中一首，就是樂迷們現在非常熟悉的知名作品〈芬蘭頌〉。此曲不但激起了芬蘭人的愛國心，後來更成為了芬蘭的第二國歌。

除了〈芬蘭頌〉之外，西貝流士創作的七首交響曲、〈d 小調小提琴協奏曲〉皆是他的代表作，有趣的是，西貝流士的交響曲作品對英美的作曲家的巨大影響，還讓他有了「英美貝多芬」之稱；他更被視為芬蘭國寶，在他五十歲生日那天，芬蘭政府還宣告全國放假慶祝。

唯一一首器樂協奏曲Ｘ默劇舞蹈結合的協奏曲

看完了兩位作曲家的介紹之後，是不是好想親耳聽聽看他們的作品呢？這一次，將於「2023衛武營國際音樂節」閉幕音樂會演出的《孔雀傳說》，就會一口氣帶來這兩位傑出的北歐音樂家作品——西貝流士的〈d小調小提琴協奏曲，作品47〉以及希爾博格的〈孔雀傳說〉單簧管協奏曲。

〈d小調小提琴協奏曲，作品47〉是西貝流士僅次於〈芬蘭頌〉，最常被演出之作。這首曲子於1899年開始創作，一直到1904年才創作完成，在這五年當中，西貝流士還創作了第二及第三號交響曲，因此在本作裡頭，無論是「樂團」或是「獨奏家」的片段都相當精彩， 管弦樂編制架構相當完整厚實，還是西貝流士唯一一首器樂協奏曲的作品。