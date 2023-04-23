紅到舉國為他放「生日假」？北歐音樂之光希爾博格與西貝流士
我們想讓你知道的是
本篇文章先帶你從藝術文化著手認識北歐，摸清北歐音樂之光希爾博格與西貝流士的底細，讓你的身體不在、心靈卻能跨時空離北歐更近一步。
文：音音有代誌／李沁縵
大家有去過「北歐」旅遊嗎？無論是宛如童話世界的「丹麥」、擁有如詩如畫自然景觀的「瑞典」、世界第二大峽灣——松恩峽灣坐落處「挪威」、聖誕愛好者必訪的聖誕老人村「芬蘭」，以及冰與火的國度「冰島」，都是許多人夢想清單中的旅遊勝地。
看完覺得好想去，但口袋還不夠深嗎？沒關係，本篇文章先帶你從藝術文化著手認識北歐，摸清北歐音樂之光希爾博格（Anders Hillborg）與西貝流士（Jean Sibelius）的底細，讓你的身體不在、心靈卻能跨時空離北歐更近一步。
獲得諸多國際知名樂團委託創作的青睞，你一定要認識的當代作曲家之一
首先要介紹的音樂家——希爾博格，1954年出生於瑞典，音樂之路始於合唱團，也曾擔任過流行樂隊的即興鍵盤手。後來，他進入斯德哥爾摩皇家音樂學院（Royal College of Music, Stockholm）學習作曲，遇見了自己的靈感謬思——以「音樂複雜性」（musical complexity）聞名的英國作曲家布萊恩芬尼豪赫（Brian Ferneyhough ）。
芬尼豪赫曾多次擔任斯德哥爾摩皇家音樂院講師，給予他許多創作上的靈感；而那時相當活躍的音樂家李給替（Gyorgy Ligeti）的音樂，在這時也走進了希爾博格心裡，激起他對於創作管絃樂作品的熱忱。
1982年，希爾博格正式成為一名自由接案的全職作曲家，創作出一系列代表作，好比管絃樂作品〈夢幻河〉（Dreaming River）、〈野獸採樣機〉（Beast Sampler for orchestra）、〈冷熱〉（Cold Heat for orchestra），給雙女高音、混聲合唱與管弦樂團的〈海妖〉（Sirens for two sopranos, mixed choir and orchestra），以及寫給單簧管演奏家Martin Fröst的協奏曲〈孔雀傳說〉（Peacock Tales）。
其中不乏來自柏林愛樂、洛杉磯愛樂、芝加哥交響樂團等知名樂團的委託創作，也曾多次獲得瑞典格萊美獎（the Swedish Gramophone Award）的肯定，以及紐約時報的盛讚。
特別的是，希爾博格經常用「野獸」來形容管弦樂團，在他心目中，管弦樂團就像一頭聲音動物，而每個聲部經常以「最大化」或「分開」的形式，融入更浩大複雜的聲音群體。
此外，他亦積極與各式獨奏家合作，喜歡拋出各種新奇的想法，替他們「量身打造」作品，以〈孔雀傳說〉為例，演奏途中我們看見的默劇（mime）以及舞蹈，通通都來自演奏家馬丁佛洛斯特（Martin Fröst） 本人的要求。
紅到舉國為他放「生日假」？你可能聽過他的作品
另一位國際知名的北歐音樂作曲家，就是台灣樂迷們可能比較熟悉的西貝流士。
西貝流士出生於芬蘭的南部小鎮哈米林納（Hameenlinna），爸爸是軍醫、媽媽是講芬蘭語的將軍家族後代，家中的三個小孩都頗具音樂天份——姐姐彈鋼琴、西貝流士拉小提琴、弟弟拉大提琴，三人更常常在家中舉辦三重奏音樂會。
不過，西貝流士雖然從小立志要成為小提琴家，大學時，他學的卻不是音樂，反而進入到赫爾辛基大學（Universitas Helsingiensis）修習法律。
話雖如此，隔年他仍舊按耐不住對於音樂的熱情，在舅舅的幫助下進入赫爾辛基音樂學校（今西貝流士音樂院）學習作曲，還遇見了在赫爾辛基大學音樂系任教的知名作曲家、鋼琴家費魯喬布梭尼（Ferruccio Busoni）。
在他的鼓勵下，西貝流士到了德奧跟隨知名作曲家貝克（Albert Becker）、金馬克（Goldmark）學習作曲，讓他整體音樂或創作實力都有了大大地提升。
1982 年，他創作了自己的第一首交響詩〈傳奇〉（En Saga），隨即受到了國際樂壇的重視，與〈卡列利亞〉組曲（Sarja Karelia）並列早期的傑作。
但就在西貝流士漸漸受到國際矚目的同時，他的祖國芬蘭，卻遭遇到當時俄羅斯帝國試圖想要侵占、干擾他們言論自由的困境。當時，芬蘭知識份子憤而反抗，西貝流士也受邀創作六個樂章的配樂，其中一首，就是樂迷們現在非常熟悉的知名作品〈芬蘭頌〉。此曲不但激起了芬蘭人的愛國心，後來更成為了芬蘭的第二國歌。
除了〈芬蘭頌〉之外，西貝流士創作的七首交響曲、〈d 小調小提琴協奏曲〉皆是他的代表作，有趣的是，西貝流士的交響曲作品對英美的作曲家的巨大影響，還讓他有了「英美貝多芬」之稱；他更被視為芬蘭國寶，在他五十歲生日那天，芬蘭政府還宣告全國放假慶祝。
唯一一首器樂協奏曲Ｘ默劇舞蹈結合的協奏曲
看完了兩位作曲家的介紹之後，是不是好想親耳聽聽看他們的作品呢？這一次，將於「2023衛武營國際音樂節」閉幕音樂會演出的《孔雀傳說》，就會一口氣帶來這兩位傑出的北歐音樂家作品——西貝流士的〈d小調小提琴協奏曲，作品47〉以及希爾博格的〈孔雀傳說〉單簧管協奏曲。
〈d小調小提琴協奏曲，作品47〉是西貝流士僅次於〈芬蘭頌〉，最常被演出之作。這首曲子於1899年開始創作，一直到1904年才創作完成，在這五年當中，西貝流士還創作了第二及第三號交響曲，因此在本作裡頭，無論是「樂團」或是「獨奏家」的片段都相當精彩， 管弦樂編制架構相當完整厚實，還是西貝流士唯一一首器樂協奏曲的作品。
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AI助攻心佔率！解密中國信託銀行培養AI科技軍火庫，瞄準顧客實現精準個人化服務
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中國信託打造以數位轉型導向的「科技軍火庫」，成員兼具科技及金融背景，組成人工智慧研發、IT及商業分析與規劃團隊。究竟，中信銀行是如何培養出這支具有國際級戰力的AI大隊？
近期生成式人工智慧（Generative AI）工具如ChatGPT、Midjourney、Copilot成為熱門話題後，AI彷彿進入新紀元，讓大眾相信人工智慧改寫產業典範的日子將在不久後到來。其中，金融業也有越來越多場景導入AI，從內部培養AI團隊優化顧客服務，藉此減少例行人力工作，又能提升顧客服務效率。
中信銀行聚焦兩大AI戰略
組織要從零開始培養一支極具戰力的AI軍團，擬定事半功倍的計畫最是上策。中信銀行透過奠基競爭力護城河；廣納科技、金融及IT人才；並且找到對的攻擊點快速在AI服務稱王，在去年獲得《Global Finance》頒發的「全球傑出金融創新實驗室」。
中信銀行從2017年開始籌備AI大數據研究發展中心，從底層基礎架構開始著手，整合十多年來散落於各部門的結構化、非結構化資料，搭配研究開源演算法，甚至組團到美國參加AI競賽，從實戰中蓄積技術能量，從中驗證AI算法的可用性及商轉可行性。
AI要實際落地，往往最需跨界人才的互動，因此中信銀行讓第一線接觸顧客的金融部門提出想法，借助他們長期累積的領域知識（Domain Knowledge），搭配IT好手一起幫助數據科學家開闢路徑。在理解彼此語言及共識之下，進而挖掘出龐雜數據礦中的金子，給予資料模型最適切的指令。
最後是找到市場迫切的痛點，藉此優化服務品質提升品牌心佔率。中信銀行聚焦兩大戰略，也就是「投其所好」及「無所不在」，環繞於顧客體驗的本質，設想顧客在線上、線下與中信銀行的各種接觸情境，給予深度及廣度兼具的服務。也是在這兩大戰略之下，中信銀行先後創造兩個知名的AI服務。
提供消費者適合的優惠券，「猜你喜歡」個人化推薦展現萬中選一
現代人使用信用卡已習以為常，但要刷哪張卡搭配哪個優惠券讓效益最大，則是許多消費者最在意的事。為了維持信用卡的黏著度，並且確保合作商家的優惠/酷碰券在發送前，能掌握「要準備多少張？用什麼通路發送？主力客群瞄準誰？」這就是AI能幫上忙的切入點。
藉由梳理去識別個資後的顧客金流行爲，舉凡像信用卡消費記錄、轉帳行為、網銀官網瀏覽軌跡…等綜合數據來訓練模型。運用巨量資料的分析技術，推測每位消費者可能對哪一類主題的優惠資訊會比較有興趣，進而篩選出適合的折價券推送給消費者，並且透過後續訊息點擊率、用券率的反饋進行比對，持續優化AI模型的準確度。
透過主動推薦，讓顧客使用優惠券的意願更提升，也能幫助業務部門擴展更多異業商家，願意跟我們合作，創造消費者、商家、中信的三贏局面。確實，透過AI預測領券的誘因，也讓顧客養成使用中信銀行網銀的習慣，無形中還有助曝光理財、投資相關方案，擴大更多金融產品的銷售。
小細節大學問，AI幫助刷卡通知每月少掉3.5萬通來電數
刷完信用卡之後，網銀APP通常會跳出通知，或是每月電子訂單能查詢每筆刷卡紀錄。然而消費者最常遇到這類情境，例如用信用卡付款Uber Eats，但刷卡通知明細僅顯示優食台灣股份有限公司，日後容易造成卡友誤以為信用卡被盜刷，還要額外撥打客服電話查詢。
以中信銀行為例，旗下約有520萬戶信用卡、金融卡客戶，每年累積4.2億筆刷卡數，統計發現，信用卡刷卡後的消費通知明細內容僅3成比例讓客戶直覺理解，因此每月固定有3.5萬通的疑慮來電，造成客服人力浪費也形成消費者不便。於是，AI使力的契機便是透過大數據進行比對，歸類出大眾易理解又直白的商店別名，將別名加註到刷卡消費通知，自然就能減少卡友的疑慮。
中信銀行透過NLP深度學習、文本聚類、文本和時間序列特徵工程，幫助編譯和整理大量的歷史刷卡數據。接著開發出商店分類的AI算法，讓系統把既有資料與外部數據的慣用語進行比對，匹配出消費者一眼就能看懂的關鍵字。
這項工程讓原本僅有3成客戶可以直覺理解刷卡消費通知明細內容的比例大幅提升到9成，例如優食台灣股份有限公司附加Uber Eats名稱、睿能創意營銷股份有限公司附加Gogoro品牌名，也讓卡友對每筆消費訂單一目瞭然，因此每月疑慮電話減少4成，相當於減少1萬多通的消費者來電數。另一方面，這部分的AI自動化流程應用，也讓中信銀行獲得2項發明、5項新型專利核准，證明相關技術的獨特性。
追求AI運算「效度」，仍需以人為本「溫度」
從近期AI火熱程度，不難預測未來電腦輔助人腦的人機協作比例將大幅提升。不過科技一日千里的速度之下，中信銀行仍強調不能忘記「以人為本」的精神，也就是追求AI算力效能之際，也不能忽視有溫度的互動。
可以想見，未來AI能洞察龐雜資料，但仍需要資料科學家、金融專家協力洞悉人性。科技可以讓金融服務更無遠弗屆，想要持續鞏固顧客心佔率，中信銀行會持續朝「服務的本質仍要以人出發」方向努力！