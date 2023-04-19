文：二狗（痛恨共產黨的身歷其境者）

莫言先生曾經說過，「我有一種偏見，我認為文學作品永遠不是唱讚歌的工具。」這當然是他作為一位享譽海內外大文豪的謙遜之詞。

但細細想來，如果單從「偏見」這個詞出發的話，我想這句話體現出他的「超然」多過於體現他的謙遜的吧。莫言先生當然有「超然」的資本，或者說「超然」本身就是他的資本。這種資本不是人人都可以有的，但偏見卻是幾乎每個人或無法避免或不可或缺的。

比如我，我的偏見很多，在這裡我先說其中一條，我總是想著「不知古者莫談今，不識惡者莫談愛。」

今天的台灣讓人擔心，很容易使我聯想到1945年的國民黨。1945年的國民黨借助國際形勢的變換，九死一生般地趕走了日本侵略者，如日中天，但短短四年後就退守到了台灣。

今天的台灣依託於她本身民主的政治制度，自由的人文環境，中庸的大道之道平穩地度過了疫情之痛，如果再加上對岸共產黨各種腦殘行為的襯托，用完美地度過疫情也許更為合適，我想在整體上用欣欣向榮形容今天之台灣並無不妥之處。

但四年後呐？台灣能退到哪裡，變為今日之烏克蘭，變為今日之香港，還是去美國成立流亡政府。真的很讓人擔心。當然如果有誰認為四年太短，那十年呢？十年夠長嗎？

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為什麼1945年的國民黨，在四年後就退到了台灣？

這個問題很大也很複雜，並不是三言兩語能解釋清楚的，更不可能有統一的標準答案。至於市面上流行的觀點總結來說大概可以歸分於以下幾種：

有人認為是因為國民黨的腐敗；有人認為是因為國民黨沒有進行行之有效土地改革；有人認為是因為國民黨糟糕的財政政策；有的人認為國民黨沒有良好的發展基層黨組織；還有人認為是因為富蘭克林．羅斯福總統的忽然離世，史達林的背信棄義甚至是蔣委員長的個人性情缺陷等等個人因素。更有許多腦子不太靈光的人，自欺欺人般地認為是共產黨順應了時代的潮流。

我想對於以上各種觀點除了最後一種看法明顯不值一駁外，其他的觀點都不能說是錯誤的。但是從對比的角度去看，這些並不錯誤的觀點為解答所提問題的正確答案多少也有些牽強。

比如說國民黨腐敗，國民黨沒有進行有效的土地改革，共產黨呢？共產黨在它的的控制範圍內所推進的是「土地改革」嗎？我想從殺人的數量來看稱之為帶有宗教色彩的殺人土地運動還差不多。一個只有30萬左右人口的的小縣，一場它所美其名曰的「土地改革」下來，能整死兩萬多人，那麼這場運動還與土地有關嗎？

同樣地，從枉殺無數人命這一點來看，與共產黨內在本質上所體現出的腐朽與潰爛相比，國民黨的腐敗簡直可以說是仙氣飄飄了。

再比如說國民黨糟糕的財政政策，沒有良好的發展基層黨組織，共產黨呢？那時的它有財政政策嗎？它那時的基層黨組織真實情況，又有多少是被後來者所裝飾與虛誇出來的？從它八年抗戰下來所傷亡人數極少來看可見一斑。

至於富蘭克林．羅斯福總統的忽然離世，史達林的背信棄義和蔣委員長的個人性情缺陷等等個人因素。共產黨又能好到哪裡去呢？

富蘭克林．羅斯福總統過世了，杜魯門總統最起碼是反共的吧。史達林之於國民黨背信棄義，他對共產黨又有多少真心實意？說白了還不是騎驢看話本走著瞧般地相互利用而已。蔣委員長性情之中再有些許不堪，畢竟領導了八年抗戰，最後還勝利了。與之相比毛澤東算個人嗎？魔鬼還差不多。

拋開情緒，對於1945年如日中天的國民黨，在短短的四年之後就退到了台灣這一問題，流行甚廣的各種看法或者說觀點有些許牽強，倒不是問題的關鍵。問題的關鍵在於這些並不錯誤的觀點或者說看法，對於今日之台灣太缺乏現實意義。

畢竟今日之台灣與1945年的國民黨相比，單從概念上來看也並不對等，但有一點是相同的，他們的敵人沒變。共產黨在四年之後把在1945年還如日中天的國民黨趕到了台灣，共產黨在四年之後或者十年之後，把今日之欣欣向榮的台灣怎麼樣呢？變為今日之烏克蘭，變為今日之香港，還是去美國成立流亡政府。

說了這麼多，終於可以說我對於為什麼1945年如日中天的國民黨，在短短的四年之後就退到了台灣這一問題的答案了——宣傳。

國民黨敗就敗在它的宣傳上，這是沒辦法的，不管怎樣，那些年的國民黨怎麼說來都算是一個革命性的政黨，除了宣傳它需要做的事情還有很多。而共產黨勝更勝在它的宣傳上，這更沒辦法，宣傳是它的根，它的立身之本就是宣傳，混淆視聽地宣傳，顛倒黑白地宣傳，無所不用其極地宣傳都是它的拿手好戲。1945年之前它是如此，1945年之後它是如此，今天它還是如此。

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生於宣傳，也必死於宣傳，這是共產黨的宿命

生於宣傳，也必死於宣傳，這是共產黨的宿命。只是不知道台灣能完好地等到哪一天嗎？希望吧。我們一起向蒼天祈禱。

在祈禱之餘，我想略顯狂妄地表達一下我對今日之欣欣向榮之台灣的另一層憂思。今日之台灣在政治上高度民主，在人文上高度自由，在經濟上高度發達，至於科學技術也在如今這個繁雜的世界之林有一號，今日之台灣完完全全稱得上金玉其外。至於今日之台灣公民嗎？我想不帶貶義的總結今日之台灣最大的問題是「傻子」太多，而「壞人」太少。

在表述今日之台灣「傻子」太多這個狂妄的憂思之前，我還是想再次表明，這裡的「傻子」沒有貶義，更沒有惡意。這裡所提到的「傻子」並不是從智商的角度去定義的，更不是從人格上去評判的，而只是從同理心這狹窄的單一層面去判定的。