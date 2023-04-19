今天的台灣讓人擔心，很容易使我聯想到1945年的國民黨
我們想讓你知道的是
實實在在的說「壞人」太少也許對今日之台灣不是什麼壞事，但當你所要面對的是邪惡的共產黨時，「壞人」太少絕對不是好事。不討厭惡魔，怎麼面對真佛。
文：二狗（痛恨共產黨的身歷其境者）
莫言先生曾經說過，「我有一種偏見，我認為文學作品永遠不是唱讚歌的工具。」這當然是他作為一位享譽海內外大文豪的謙遜之詞。
但細細想來，如果單從「偏見」這個詞出發的話，我想這句話體現出他的「超然」多過於體現他的謙遜的吧。莫言先生當然有「超然」的資本，或者說「超然」本身就是他的資本。這種資本不是人人都可以有的，但偏見卻是幾乎每個人或無法避免或不可或缺的。
比如我，我的偏見很多，在這裡我先說其中一條，我總是想著「不知古者莫談今，不識惡者莫談愛。」
今天的台灣讓人擔心，很容易使我聯想到1945年的國民黨。1945年的國民黨借助國際形勢的變換，九死一生般地趕走了日本侵略者，如日中天，但短短四年後就退守到了台灣。
今天的台灣依託於她本身民主的政治制度，自由的人文環境，中庸的大道之道平穩地度過了疫情之痛，如果再加上對岸共產黨各種腦殘行為的襯托，用完美地度過疫情也許更為合適，我想在整體上用欣欣向榮形容今天之台灣並無不妥之處。
但四年後呐？台灣能退到哪裡，變為今日之烏克蘭，變為今日之香港，還是去美國成立流亡政府。真的很讓人擔心。當然如果有誰認為四年太短，那十年呢？十年夠長嗎？
為什麼1945年的國民黨，在四年後就退到了台灣？
這個問題很大也很複雜，並不是三言兩語能解釋清楚的，更不可能有統一的標準答案。至於市面上流行的觀點總結來說大概可以歸分於以下幾種：
有人認為是因為國民黨的腐敗；有人認為是因為國民黨沒有進行行之有效土地改革；有人認為是因為國民黨糟糕的財政政策；有的人認為國民黨沒有良好的發展基層黨組織；還有人認為是因為富蘭克林．羅斯福總統的忽然離世，史達林的背信棄義甚至是蔣委員長的個人性情缺陷等等個人因素。更有許多腦子不太靈光的人，自欺欺人般地認為是共產黨順應了時代的潮流。
我想對於以上各種觀點除了最後一種看法明顯不值一駁外，其他的觀點都不能說是錯誤的。但是從對比的角度去看，這些並不錯誤的觀點為解答所提問題的正確答案多少也有些牽強。
比如說國民黨腐敗，國民黨沒有進行有效的土地改革，共產黨呢？共產黨在它的的控制範圍內所推進的是「土地改革」嗎？我想從殺人的數量來看稱之為帶有宗教色彩的殺人土地運動還差不多。一個只有30萬左右人口的的小縣，一場它所美其名曰的「土地改革」下來，能整死兩萬多人，那麼這場運動還與土地有關嗎？
同樣地，從枉殺無數人命這一點來看，與共產黨內在本質上所體現出的腐朽與潰爛相比，國民黨的腐敗簡直可以說是仙氣飄飄了。
再比如說國民黨糟糕的財政政策，沒有良好的發展基層黨組織，共產黨呢？那時的它有財政政策嗎？它那時的基層黨組織真實情況，又有多少是被後來者所裝飾與虛誇出來的？從它八年抗戰下來所傷亡人數極少來看可見一斑。
至於富蘭克林．羅斯福總統的忽然離世，史達林的背信棄義和蔣委員長的個人性情缺陷等等個人因素。共產黨又能好到哪裡去呢？
富蘭克林．羅斯福總統過世了，杜魯門總統最起碼是反共的吧。史達林之於國民黨背信棄義，他對共產黨又有多少真心實意？說白了還不是騎驢看話本走著瞧般地相互利用而已。蔣委員長性情之中再有些許不堪，畢竟領導了八年抗戰，最後還勝利了。與之相比毛澤東算個人嗎？魔鬼還差不多。
拋開情緒，對於1945年如日中天的國民黨，在短短的四年之後就退到了台灣這一問題，流行甚廣的各種看法或者說觀點有些許牽強，倒不是問題的關鍵。問題的關鍵在於這些並不錯誤的觀點或者說看法，對於今日之台灣太缺乏現實意義。
畢竟今日之台灣與1945年的國民黨相比，單從概念上來看也並不對等，但有一點是相同的，他們的敵人沒變。共產黨在四年之後把在1945年還如日中天的國民黨趕到了台灣，共產黨在四年之後或者十年之後，把今日之欣欣向榮的台灣怎麼樣呢？變為今日之烏克蘭，變為今日之香港，還是去美國成立流亡政府。
說了這麼多，終於可以說我對於為什麼1945年如日中天的國民黨，在短短的四年之後就退到了台灣這一問題的答案了——宣傳。
國民黨敗就敗在它的宣傳上，這是沒辦法的，不管怎樣，那些年的國民黨怎麼說來都算是一個革命性的政黨，除了宣傳它需要做的事情還有很多。而共產黨勝更勝在它的宣傳上，這更沒辦法，宣傳是它的根，它的立身之本就是宣傳，混淆視聽地宣傳，顛倒黑白地宣傳，無所不用其極地宣傳都是它的拿手好戲。1945年之前它是如此，1945年之後它是如此，今天它還是如此。
生於宣傳，也必死於宣傳，這是共產黨的宿命
生於宣傳，也必死於宣傳，這是共產黨的宿命。只是不知道台灣能完好地等到哪一天嗎？希望吧。我們一起向蒼天祈禱。
在祈禱之餘，我想略顯狂妄地表達一下我對今日之欣欣向榮之台灣的另一層憂思。今日之台灣在政治上高度民主，在人文上高度自由，在經濟上高度發達，至於科學技術也在如今這個繁雜的世界之林有一號，今日之台灣完完全全稱得上金玉其外。至於今日之台灣公民嗎？我想不帶貶義的總結今日之台灣最大的問題是「傻子」太多，而「壞人」太少。
在表述今日之台灣「傻子」太多這個狂妄的憂思之前，我還是想再次表明，這裡的「傻子」沒有貶義，更沒有惡意。這裡所提到的「傻子」並不是從智商的角度去定義的，更不是從人格上去評判的，而只是從同理心這狹窄的單一層面去判定的。
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化「綠色溢價」阻力為推力，藍圖營造在地實踐永續住宅
我們想讓你知道的是
2050年淨零碳排已是各國企業的共識與目標，然而推動溫室氣體減量過程中，導入各種創新解決方案，勢必衍生額外的合規成本與轉型成本，也就是比爾蓋茲（Bill Gates）提出的「綠色溢價（Green Premium）」概念，想進一步降低甚至歸零，則仰賴政策支持、產業合作與社會認同，缺一不可。
全球節能減碳行動方興未艾，綠色溢價卻成為企業實踐永續發展的挑戰之一，比爾蓋茲（Bill Gates）在2021年出版的書中曾舉了一個例子，指出航空公司想減少飛機碳排放量，全面使用生質燃料的費用支出將比石化燃油高140%，所以消弭綠色溢價，成為下一步必須採取的行動。
當然單靠一家企業的力量，引導綠色溢價歸零實屬不易，唯有打造完整產業生態系，才能取得規模經濟效益。例如近年來太陽能發電成本持續下降，可歸功於政府政策支持、市場需求增加以及生產技術進步，相關面板、電池、模組製造商順利擴大量產，才得以壓低單位成本再推升普及率，創造健康有序的正向循環。
加速綠色意識覺醒，建築與營建業扮演要角
時值各國政府紛紛祭出減碳降排規範，企業也明確設定階段性執行目標，如這套模式及早擴展到其他產業，相信有利於啟動更廣泛的結構變革。尤其聯合國在2021年研究報告中指出，全球溫室氣體排放量高達37%來自建築營造業，能否跨界合作降低永續建築的興建成本，成為迎向淨零未來的關鍵環節。
在台灣，金管會亦提出「綠色金融行動方案3.0」，除了鼓勵金融業整合資源支持淨零轉型，還要求依據碳揭露數據與ESG執行資訊，作為建築營造業的投融資或授信準則，也就是說若沒有引入新的觀念、技術、工法或設備，致力降低建築能源消耗與溫室氣體排放，未來取得貸款的條件限制將會越多。
身為台灣甲級營造廠的藍圖營造，面對國際趨勢與國內政策雙重夾擊，意識到從節能減碳、綠色溢價到永續發展，是建築營造業未來10至20年無法迴避的課題，願意在多年累積的興建品質與服務口碑之上，挺身而出號召更多人響應，擴大這一股改變的力量。
「我們屬於新世代，轉型心態與行動策略應該更積極，帶動上中下游廠商跟著往前衝，籌組共好進步的產業生態系，藉以爭取社會大眾認同。」
藍圖營造建設部總經理賴以軒強調，這是必須勇敢跨出的第一步。近年來無論開發或承建的住宅，開始導入太陽光電、儲能櫃、電力回生等節能減碳設備，也申請綠建築標章和Fitwel健康建築認證，便是著眼於加速房地產市場的綠色意識覺醒。
全面展開永續對話，建立共識匯聚改變力量
主動承擔社會責任並內化為ESG目標，藍圖營造建設部副總經理呂嘉哲直言，「相較於建築營造業者，已習慣用最低成本追求最高利潤，我們從設計規劃、材料供應到施工技術，盡可能納入各種節能減碳考量。」舉凡嚴選設備廠商、增加在地採購、減少廢棄物產生，都會產生相對應的外溢成本，營造商需要有更高的層次視角，制定綜觀全局的因應策略。
特別是相關設備或系統，在交由社區管委會接手後，仍需配合政府建立完善的監督核查機制，以及供應商串接整合，協助做好後續的保養服務與管理規劃，才能讓住戶知道省了多少電、減了多少碳，願意繼續維持正常運作或汰舊換新，確保低碳轉型的現實與理想不會產生落差，讓永續走進每個人的日常生活裡。
於是藍圖營造計畫把正在做的事情寫成「永續白皮書」，擴大和政府、產業與社會的溝通面向，一方面希望促進了解，只要房地產市場的節能減碳需求不斷增溫，更多設備系統商樂於投入研發、生產與製造，價格不僅將具競爭力，削減建築營造業承受的綠色溢價壓力，也會有更多創新技術被導入應用，提高預期成效。
另一方面，藍圖營造則是公開倡議，鼓勵率先掌握永續契機的建築營造業者，繼續回應國際趨勢、滿足市場需求，只要在良性競爭中獲得絕大多數消費者青睞，就能發揮至關重要的影響力，成為同業爭相效法的對象，推出一個又一個低碳永續住宅計畫，最終造福的還是人類社會，離淨零生活願景再跨近一大步。