【日劇】《阿信》開播40週年：台灣日語世代長輩的「歷史」，一部遲到快50年的戰爭安魂曲
我們想讓你知道的是
對日語世代長輩而言，《阿信》雖是戲劇創作，但內容比新聞報導更接近真實。阿信經歷過的戰爭體驗與各樣生離死別，他們感同身受。長期以來他們的「歷史」未曾出現在學校與社會等公領域，突然由主流媒介的電視演出來，共鳴激動不在話下。
文：劉夏如（玉山社Asia Rethink主編、台北科技大學兼任講師）
風靡一時的日本NHK晨間劇《阿信》於1983年4月開播，今年剛好屆滿40週年。該劇平均收視率為52.6％，創下日本電視劇收視率最高紀錄，至今已有70個以上的海外授權播映，是形塑日本形象的重要推手與成功的文化外交個案。當年的阿信熱，由電視劇轉為社會現象，國際新聞大幅報導，海外版權洽談絡繹不絕。香港、中國早在1980年代中葉就迅速引介，收視率甚至超越日本國內，後來更多次重播。
慢了十年的台灣阿信熱
台灣正式引進則要等到1994年。當時我去日本留學沒多久，暑假返台期間剛好親睹大街小巷的阿信熱潮，而前此不久我在日本方才見識到李登輝總統與司馬遼太郎對談「場所的悲哀」所造成的輿論旋風。瞬時感受到台日之間複雜歷史的濃密交錯。出國前，衛視中文台引進的《東京愛情故事》，已成我輩大學時代的青春經典，一系列的日本偶像劇（趨勢劇）登台，加速讓不合時宜的對日文化政策解禁，1993年11月日本影視音樂產品終於全面開放。
早在中學階段，我就常陪著母親租錄影帶看日本戲劇節目（當然無版權），日本大眾文化的民間影響力一直都在，但《阿信》登上黃金八點檔的傳播效應仍超乎我的想像。播映後報章論壇投書不斷，媒體露出度超高。
其中有媚日／文化侵略的指責，也有持平認為只需聚焦女性堅韌克難的戲劇元素即可，或能借助日劇來刺激台劇品質的提升。這些兩極化的輿論，以今日台灣認同的分歧來看並不足為奇，類似的「文化殖民性 VS. 娛樂普遍性」批判模式也出現在當時由偶像劇帶動的「哈日」現象評論。
然而放到1994年的時空，《阿信》在台灣引發的爭議與亞洲的日本流行文化現象很難一概而論。香港原就是日本在亞洲輸出文化軟實力的前哨站，造成旋風不難理解，華文圈至今根深柢固的阿信原型誤解（八佰伴創辦人和田加津）就是從香港發信的。
中國引進阿信比台灣早了快十年，卻不見任何爭議，甚至成為中日兩國高層交流時的正向談資。1978年日中建交後往來熱絡，阿信的成長物語與改革開放1up 經濟的政策若合符節，超高收視率絕非日本單方面輸出可達成，其後更無縫接軌銜接1990年代的日本流行文化。
NHK晨間劇體現日本人戰爭經驗／記憶的文化裝置
理解這樣的現象落差必須回到《阿信》在日本文化內容產業的定位。NHK做為公共媒體，製播的戲劇節目當然與民間商業電視台風格有別，其中大河劇與晨間劇這兩大主線所設定的內容跟受眾也有很大差異。相較於大河劇強調歷史重要人物，晨間劇側重描寫普通人，從各行各業先驅人物選出原型，虛實雜糅彈性空間大。
晨間劇的製播形式（每集15分鐘，週間每日播）與一般十集左右的日劇不同，長達半年或一年的時間。要把故事講好必須遵循「電視連續小說」的原型，強調廣播劇所重視的旁白解說，由於主要受眾設定在早晨出門前的家庭主婦，劇本逐漸類型化為女性的成長生命史（女の一代記），時間設定也更接近當代。
近現代日本史脫離不了戰爭，女性視角如何看待戰爭是晨間劇重中之重的主題。自1961年開播以來，累積了龐大的內容文本與收視率相關指標的完整資料庫，是探究戰後日本社會與女性形象價值觀念變遷的寶庫，晨間劇也因此被視為體現日本人戰爭經驗／記憶的重要文化裝置。這樣的日本人集體記憶敘事輸出海外，以女性的堅韌良善美德搭配反戰厭戰的敘事，改變了日本人的好戰形象（特別是在東南亞地區），充分發揮文化外交之功。
1983年阿信首播時，距離終戰已38年，日本走過高度經濟成長期，成為世界第二大經濟體，東京迪士尼樂園開幕、任天堂遊戲機發行、女性雜誌相繼創刊……娛樂文化產業一片欣欣向榮。儘管物質生活富裕了，大正14年（1925）生的編劇橋田壽賀子卻認為日本人的價值觀崩壞中，刻意將阿信設定為明治34年（1901）、與昭和天皇同年出生的山形貧窮佃農小孩。
從小寄人籬下幫傭、學美髮、做生意，而後結婚生子，歷經關東大震災、金融恐慌、戰時管制、大空襲、戰敗廢墟，戰後走出喪子喪夫的傷痛，成為連鎖超市的成功經營者。對於開發中國家而言，等身大的阿信物語就是民眾樂觀盼望的心情投射。
台灣的戰爭記憶長期被封印
然而，阿信發揮的文化外交之功並未出現在同時期的台灣，二戰的本土記憶是長期被封印的禁忌。1983年台灣仍在戒嚴令下，經濟發展迅速，正躋身亞洲四小龍之一。秉持「上有政策、下有對策」，許多側錄影帶被輸入島內販售。老一輩懂日語的甚至早在家中私接小耳朵收視此劇，同步共感。但畢竟仍屬於私領域的體驗，一如既往只能伏潛於家族記憶中，直到解嚴後才如潘朵拉的盒子被打開。
1990年代日本泡沫經濟崩壞，商業電視台偶像劇當道的同時，NHK晨間劇也進入了收視低迷期。亞洲流行的哈日現象，所發揮的文化外交之功完全與戰爭元素無關。《阿信》此時才在台灣公開，恰與解嚴後的台灣歷史書寫風潮結合，成功喚醒本省族群的戰爭記憶。
當時我多次有機會陪同師長訪談，接觸到仍健在的日語世代長輩。對他／她們而言，《阿信》雖是戲劇創作，但內容比新聞報導更接近真實。阿信經歷過的戰爭體驗與各樣生離死別，他們感同身受。長期以來他們的「歷史」未曾出現在學校與社會等公領域，突然由主流媒介的電視演出來，共鳴激動不在話下。
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AI助攻心佔率！解密中國信託銀行培養AI科技軍火庫，瞄準顧客實現精準個人化服務
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中信銀行聚焦兩大AI戰略
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提供消費者適合的優惠券，「猜你喜歡」個人化推薦展現萬中選一
現代人使用信用卡已習以為常，但要刷哪張卡搭配哪個優惠券讓效益最大，則是許多消費者最在意的事。為了維持信用卡的黏著度，並且確保合作商家的優惠/酷碰券在發送前，能掌握「要準備多少張？用什麼通路發送？主力客群瞄準誰？」這就是AI能幫上忙的切入點。
藉由梳理去識別個資後的顧客金流行爲，舉凡像信用卡消費記錄、轉帳行為、網銀官網瀏覽軌跡…等綜合數據來訓練模型。運用巨量資料的分析技術，推測每位消費者可能對哪一類主題的優惠資訊會比較有興趣，進而篩選出適合的折價券推送給消費者，並且透過後續訊息點擊率、用券率的反饋進行比對，持續優化AI模型的準確度。
透過主動推薦，讓顧客使用優惠券的意願更提升，也能幫助業務部門擴展更多異業商家，願意跟我們合作，創造消費者、商家、中信的三贏局面。確實，透過AI預測領券的誘因，也讓顧客養成使用中信銀行網銀的習慣，無形中還有助曝光理財、投資相關方案，擴大更多金融產品的銷售。
小細節大學問，AI幫助刷卡通知每月少掉3.5萬通來電數
刷完信用卡之後，網銀APP通常會跳出通知，或是每月電子訂單能查詢每筆刷卡紀錄。然而消費者最常遇到這類情境，例如用信用卡付款Uber Eats，但刷卡通知明細僅顯示優食台灣股份有限公司，日後容易造成卡友誤以為信用卡被盜刷，還要額外撥打客服電話查詢。
以中信銀行為例，旗下約有520萬戶信用卡、金融卡客戶，每年累積4.2億筆刷卡數，統計發現，信用卡刷卡後的消費通知明細內容僅3成比例讓客戶直覺理解，因此每月固定有3.5萬通的疑慮來電，造成客服人力浪費也形成消費者不便。於是，AI使力的契機便是透過大數據進行比對，歸類出大眾易理解又直白的商店別名，將別名加註到刷卡消費通知，自然就能減少卡友的疑慮。
中信銀行透過NLP深度學習、文本聚類、文本和時間序列特徵工程，幫助編譯和整理大量的歷史刷卡數據。接著開發出商店分類的AI算法，讓系統把既有資料與外部數據的慣用語進行比對，匹配出消費者一眼就能看懂的關鍵字。
這項工程讓原本僅有3成客戶可以直覺理解刷卡消費通知明細內容的比例大幅提升到9成，例如優食台灣股份有限公司附加Uber Eats名稱、睿能創意營銷股份有限公司附加Gogoro品牌名，也讓卡友對每筆消費訂單一目瞭然，因此每月疑慮電話減少4成，相當於減少1萬多通的消費者來電數。另一方面，這部分的AI自動化流程應用，也讓中信銀行獲得2項發明、5項新型專利核准，證明相關技術的獨特性。
追求AI運算「效度」，仍需以人為本「溫度」
從近期AI火熱程度，不難預測未來電腦輔助人腦的人機協作比例將大幅提升。不過科技一日千里的速度之下，中信銀行仍強調不能忘記「以人為本」的精神，也就是追求AI算力效能之際，也不能忽視有溫度的互動。
可以想見，未來AI能洞察龐雜資料，但仍需要資料科學家、金融專家協力洞悉人性。科技可以讓金融服務更無遠弗屆，想要持續鞏固顧客心佔率，中信銀行會持續朝「服務的本質仍要以人出發」方向努力！