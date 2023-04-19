TNL+ 2023/04/19,
歐洲

德國王室中的巴州國王——路德維希三世

德國王室中的巴州國王——路德維希三世
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我們想讓你知道的是

巴伐利亞州大報《南德報》報導法蘭斯出版回憶錄，說到假若今天巴州還有皇室，法蘭斯將會是一眾讀者的國王。不少外國人，包括港人，都對英國皇室有感情，但對德國皇室則陌生。

巴伐利亞末代國王路德維希三世（Ludwig III）的玄孫出版回憶錄《第一行的觀眾》（Zuschauer in der ersten Reihe），講到他不平凡的生命。

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Photo Credit: C.H.Beck

這位名叫法蘭斯（Franz Herzog von Bayern）的90歲老翁，是巴伐利亞王室維杜斯伯（Wittelsbach）家族首領。一戰後的1918年11月，戰敗的德國牽起十一月革命，巴州的社會主義者推翻了幾百年歷史的王室，隨後各地的皇族亦退位，使到最終德意志王國的皇帝威廉二世退位，結束德意志皇族歷史。法蘭斯出生時，已是納粹黨剛上台的1933年。

法蘭斯的祖父反對納粹統治，於是逃到意大利。法蘭斯卻一直隨父親留在德國，一直到1944年，父親被蓋世太保拘捕，法蘭斯亦隨父親困於集中營。

一年後德國戰敗，他們獲釋，法蘭斯考進修道院中學讀書，其後在慕尼黑和蘇黎世大學攻讀商科，並在漢堡取得鋼鐵買賣的專業資格。

法蘭斯是藝術收藏家，與他祖輩、路德維希一世興趣相同。而路德維希一世的兒子二世，則興建了為人熟悉的新天鵝堡。他擔任許多公職，管理大學及博物館的文物。1996 年，他的父親逝世，他繼任成為家族首領一直至今。他與同性伴侶居住，沒有子女，因此繼任人將會是弟弟。

巴州大報《南德報》報導法蘭斯出版回憶錄，說到假若今天巴州還有王室，法蘭斯將會是一眾讀者的國王。不少外國人，包括港人，都對英國王室有感情，但對德國王室則陌生。

德國已經廢除王室超過一世紀，然而各城邦的王室後人，仍然有緊密的聯繫和日常工作。要看各地王室新聞，可以多看地區報章，它們時有報導該地皇族後人的新聞八卦。各地仍有不少地點，以國王或諸侯命名，而各大小城堡，亦是他們的傑作。可以說到今時今日，德國旅遊業仍要感激王室的貢獻。

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