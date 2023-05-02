《睏世代》：高中停止過早上課是正確做法，這個問題沒有模糊的空間

文：海勒．特吉恩（Heather Turgeon, MFT）、茱莉．萊特（Julie Wright, MFT）

過早的第一堂課與過重的課業負擔

某天早上，菲莉絲．沛恩天還沒亮就在給小女兒餵奶。因為外面天還是暗的，所以身為新手媽媽的她也想當然耳地認為全天下只有她這時醒著。沒想到她望出窗戶，外頭竟有一群揹著背包的小孩在黑暗中踽踽前行，其中一人還是她寶寶的陪玩姊姊。

菲莉絲後來問起這件事，念高中的陪玩姊姊才說她跟同學是在等校車。原來在維吉尼亞州費爾法克斯郡，當地高中是七點二十分上第一堂課，為此孩子們五點半就要起床通學。

這感覺實在不太人道。費爾法克斯高中的同學及家長都對這對孩子身心的影響頗有微詞。家長唉叫的是得摸黑送孩子出門。小孩則養成了在課堂上打瞌睡的習慣。一名媽媽說她資優生的兒子每晚都要吃過敏藥來拚命讓自己睡著，因為他知道自己只能睡到五點五十分。

費爾法克斯的學生平均每晚睡六個半小時，且有兩成是常態性睡不到五小時。這對他們身心造成了極大的負擔，須知睡眠不足被認為關乎絕望感、自殺傾向、自殺未遂，還有物質濫用。

截至目前，顯現出心理問題增加、認知功能下降等趨勢的學生可以說數以百計，更別說上課過早讓這些同學成了車禍的高危險群。但就算醫師、睡眠專家、家長團體、身為當事人的學生，還有各大醫師協會大聲疾呼要推動改革，趕早的上課時間依舊是美國的主流。目前有接近半數的美國公立高中都是七點開始上課，而這也就是說校車還不到六點就開始接運學生，部分學生為此五點就得起床。考量到青少年特殊的生理時鐘，這相當於要成年人凌晨三點起床。

為什麼會變成這樣？而考量到孩子們的身心健康，我們又應該做些什麼努力？

美國學校第一堂課時間的沿革

曾經學校的課表並沒有這麼不合理。老一輩的美國人都還記得他們的第一堂課是落在八點半到九點之間，且學校往往就在住家附近，近到可能走路或騎腳踏車就可以到校。到了二十世紀的下半葉，隨著人口的成長與城市的外擴，學校與住家愈離愈遠，校車被賦予了愈來愈強大的運輸責任。但隨著校車車隊讓各校的學區愈變愈大，校方也不得不為了管控成本而讓同一支車隊分批接運小學、國中、高中等不同層級的學生——而這就造成課表也必須錯開。在許多學區，高中生都被設定為最早到校的那一批，因為校方認為他們不如國中跟小學生需要睡眠。

就在這樣的時空背景下，美國高中的上課時間愈來愈早。像在一九六○年代，維吉尼亞州的費爾法克斯郡就把高中上課時間挪到八點十五分，小學第一堂課則被挪到八點四十五分，為的就是節約校車預算。在一九七○年代，高中上課時間又進一步被提早到八點整。此時就已經有家長抱怨這樣太早，小孩必須摸黑出門的書面紀錄。到了一九八○年代中期，費爾法克斯郡的高中上課時間變成七點四十分，一九九六年更變成七點二十分。

近幾十年來，極度偏早的高中課程成為了美國的常態，而也在同一個時期，青少年的睡眠不足緩緩被大眾接受成了一個必要之惡。我們很多人都還記憶猶新的，是得一早就把還遠遠沒有睡飽的自己從床上「撕」下來。家長一直都感覺得到有哪裡不對勁——畢竟他們天天看著孩子為了能一早帶著正面樂觀的態度出門而萬分掙扎，也看著孩子拚了命在週末補眠。

這種疲態，在一九九○年代得到了睡眠科學的確認，主要是第一堂課的時間跟青少年的生理時鐘顯然存在落差。以我們在第三章介紹過的這些發現為起點，研究清楚顯示青少年需要的睡眠時數起碼不比更年輕的孩子少（且更是比成年人多很多）。我們觀察到這是個青少年的腦部在大興土木的時期，也發現青少年的晝夜節律有所遞延。

科學家、臨床醫師、教育工作者、家長開始意識到青少年不是魔術師，他們沒辦法用區區六到七小時的睡眠滿足外界對他們所有的要求——他們需要九小時左右的睡眠，而現實中的他們是被逼入了極端的睡眠匱乏。瑪莉．卡斯卡東寫道：「生物調節與心理社會面的力量合流後，讓睡眠的發動變得更晚，但學校卻在整個青春期安排青少年這麼早上課，睡眠遭到壓縮也不令人意外。」

學者看著課程過早的效應，立刻就發現這一點與睡眠匱乏脫不了干係。一九九八年，卡斯卡東在羅德島針對八點二十五分上課的九年級生進行了睡眠的研究，然後又觀察了七點二十分上學的十年級生，結果她發現雖然這兩群人的就寢時間一樣，但七點二十分上學的孩子起得早很多，睡眠不足的情況也很嚴重。就在此時，她寫道：「強行安插的過早上課時間，會需要配套脫離現實——甚至根本就不可能——的就寢時間，否則學生的睡眠長度一定不夠。」

某些學區意識到這項事實並做出相應的改變。在明尼蘇達，該州的醫師協會對全明尼蘇達的校長提出了第一堂課延後的建議，他們強調「社會迄今仍有一個普遍的迷思是睡眠可以討價還價，但其實睡眠是生理上的必需品」。首先是明尼蘇達的艾迪那市（Edina），後來連首府明尼亞波里斯的公立學校都注意到了這則建議。明尼亞波里斯調整轄下七所高中的上課時間，並於一九九七─九八學年度生效，自此當地高中的上課時間從早上七點十五分到下午一點四十五分變成了早上八點四十分到下午三點二十分。此一改變顯著造福了大約一萬兩千名學子。