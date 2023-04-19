如何用ChatGPT寫一份企劃報告書？八個步驟請你跟我這樣做

文：錢途投資

當你要寫一份企劃報告時，你可能會遇到許多問題和挑戰。其中最大的問題之一是如何在有限的時間內完成報告並確保報告的品質。此外，許多人也會遇到撰寫報告的困難，包括結構、內容和語言方面的問題。

這些問題可能會對你的報告產生負面影響，降低報告的品質和效果。因此，你需要尋找一種快速且有效的解決方案，以確保你的報告能夠達到預期的效果。

在這種情況下，使用ChatGPT寫一份企劃報告書可以幫助你克服這些挑戰。ChatGPT是一種強大的人工智慧技術，可以幫助你快速生成報告的內容和段落，同時也可以檢查你的文法和拼寫，提供更好的語言建議，讓你的報告更加流暢。這不僅可以節省你的時間，還可以提高你的報告品質，使你的報告更具說服力。

第一步：輸入公司定位，目標市場、產業的競爭狀態等等資訊

公司名稱：[錢途投資]



服務定位：[錢途投資]是一家專注於提供高品質[金融投資與職涯規劃]的公司，服務以[實用、簡單、快速上手]為設計理念，主旨在提供[輕鬆自由]的[人生]選擇。



目標市場：[錢途投資]的目標市場為[注重健康生活、追求生活品質]的[年輕人和成年人]。我們的服務也是適合[創業和退休]的人群。



競爭狀況：[錢途投資]在市場上有一些競爭對手，包括[大型銀行業、證券業、投顧和其他小型投資顧問]公司。但是，我們的服務設計和品質是區別於競爭者的重要優勢。錢途投資的服務是以[實用、簡單的解決方案]，[而且在資訊爆炸的時代裡，簡單易懂的技巧與方法]，能夠滿足用戶對解決問題的追求。此外，[錢途投資]還提供了[YouTube影音服務]，為用戶提供了[更方便]的[學習方式]。

第二步：進一步分析潛力客群

請對服務的特點，找出目標市場中最具有潛力的客戶群體，並針對他們的需求和偏好進行市場細分和定位。

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第三步：再細項分析潛在客群

請再提供細項的潛在目標客群

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第四步：進行SWOT分析

請對公司資料進行 SWOT分析

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第五步：確認目標客戶的需求與偏好

請對公司資料和其他資料，詳細描述目標客戶的消費行為、需求和偏好，並制定出針對他們的產品或服務定位和價值主張。

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第六步：確認行銷策略

請根據以上資料，制定出行銷策略，包括產品策略、價格策略、促銷策略和推廣策略等。

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第七步：進一步制定價格策略

請對價格策略，進一步分析需要參考定價時的因素

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第八步：進一步制定品牌推廣策略

請問如何有效建立品牌形象，請給我一些具體範例說明

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使用ChatGPT寫一份企劃報告書，可以幫助你更快地完成報告。請記住，你需要嚴格按照報告結構進行寫作，同時也需要進行編輯和校對，確保報告的品質。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航