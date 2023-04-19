如何用ChatGPT寫一份企劃報告書？八個步驟請你跟我這樣做
我們想讓你知道的是
寫企劃報告書時，有效使用ChatGPT加上審慎的編輯校對，可以幫助你更快地完成報告，提升報告的品質，以下是我建議的八個步驟，而最重要的第一步，就是輸入公司定位，目標市場、產業競爭狀態等資訊......
文：錢途投資
當你要寫一份企劃報告時，你可能會遇到許多問題和挑戰。其中最大的問題之一是如何在有限的時間內完成報告並確保報告的品質。此外，許多人也會遇到撰寫報告的困難，包括結構、內容和語言方面的問題。
這些問題可能會對你的報告產生負面影響，降低報告的品質和效果。因此，你需要尋找一種快速且有效的解決方案，以確保你的報告能夠達到預期的效果。
在這種情況下，使用ChatGPT寫一份企劃報告書可以幫助你克服這些挑戰。ChatGPT是一種強大的人工智慧技術，可以幫助你快速生成報告的內容和段落，同時也可以檢查你的文法和拼寫，提供更好的語言建議，讓你的報告更加流暢。這不僅可以節省你的時間，還可以提高你的報告品質，使你的報告更具說服力。
第一步：輸入公司定位，目標市場、產業的競爭狀態等等資訊
公司名稱：[錢途投資]
服務定位：[錢途投資]是一家專注於提供高品質[金融投資與職涯規劃]的公司，服務以[實用、簡單、快速上手]為設計理念，主旨在提供[輕鬆自由]的[人生]選擇。
目標市場：[錢途投資]的目標市場為[注重健康生活、追求生活品質]的[年輕人和成年人]。我們的服務也是適合[創業和退休]的人群。
競爭狀況：[錢途投資]在市場上有一些競爭對手，包括[大型銀行業、證券業、投顧和其他小型投資顧問]公司。但是，我們的服務設計和品質是區別於競爭者的重要優勢。錢途投資的服務是以[實用、簡單的解決方案]，[而且在資訊爆炸的時代裡，簡單易懂的技巧與方法]，能夠滿足用戶對解決問題的追求。此外，[錢途投資]還提供了[YouTube影音服務]，為用戶提供了[更方便]的[學習方式]。
第二步：進一步分析潛力客群
請對服務的特點，找出目標市場中最具有潛力的客戶群體，並針對他們的需求和偏好進行市場細分和定位。
第三步：再細項分析潛在客群
請再提供細項的潛在目標客群
第四步：進行SWOT分析
請對公司資料進行 SWOT分析
第五步：確認目標客戶的需求與偏好
請對公司資料和其他資料，詳細描述目標客戶的消費行為、需求和偏好，並制定出針對他們的產品或服務定位和價值主張。
第六步：確認行銷策略
請根據以上資料，制定出行銷策略，包括產品策略、價格策略、促銷策略和推廣策略等。
第七步：進一步制定價格策略
請對價格策略，進一步分析需要參考定價時的因素
第八步：進一步制定品牌推廣策略
請問如何有效建立品牌形象，請給我一些具體範例說明
使用ChatGPT寫一份企劃報告書，可以幫助你更快地完成報告。請記住，你需要嚴格按照報告結構進行寫作，同時也需要進行編輯和校對，確保報告的品質。
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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化「綠色溢價」阻力為推力，藍圖營造在地實踐永續住宅
我們想讓你知道的是
2050年淨零碳排已是各國企業的共識與目標，然而推動溫室氣體減量過程中，導入各種創新解決方案，勢必衍生額外的合規成本與轉型成本，也就是比爾蓋茲（Bill Gates）提出的「綠色溢價（Green Premium）」概念，想進一步降低甚至歸零，則仰賴政策支持、產業合作與社會認同，缺一不可。
全球節能減碳行動方興未艾，綠色溢價卻成為企業實踐永續發展的挑戰之一，比爾蓋茲（Bill Gates）在2021年出版的書中曾舉了一個例子，指出航空公司想減少飛機碳排放量，全面使用生質燃料的費用支出將比石化燃油高140%，所以消弭綠色溢價，成為下一步必須採取的行動。
當然單靠一家企業的力量，引導綠色溢價歸零實屬不易，唯有打造完整產業生態系，才能取得規模經濟效益。例如近年來太陽能發電成本持續下降，可歸功於政府政策支持、市場需求增加以及生產技術進步，相關面板、電池、模組製造商順利擴大量產，才得以壓低單位成本再推升普及率，創造健康有序的正向循環。
加速綠色意識覺醒，建築與營建業扮演要角
時值各國政府紛紛祭出減碳降排規範，企業也明確設定階段性執行目標，如這套模式及早擴展到其他產業，相信有利於啟動更廣泛的結構變革。尤其聯合國在2021年研究報告中指出，全球溫室氣體排放量高達37%來自建築營造業，能否跨界合作降低永續建築的興建成本，成為迎向淨零未來的關鍵環節。
在台灣，金管會亦提出「綠色金融行動方案3.0」，除了鼓勵金融業整合資源支持淨零轉型，還要求依據碳揭露數據與ESG執行資訊，作為建築營造業的投融資或授信準則，也就是說若沒有引入新的觀念、技術、工法或設備，致力降低建築能源消耗與溫室氣體排放，未來取得貸款的條件限制將會越多。
身為台灣甲級營造廠的藍圖營造，面對國際趨勢與國內政策雙重夾擊，意識到從節能減碳、綠色溢價到永續發展，是建築營造業未來10至20年無法迴避的課題，願意在多年累積的興建品質與服務口碑之上，挺身而出號召更多人響應，擴大這一股改變的力量。
「我們屬於新世代，轉型心態與行動策略應該更積極，帶動上中下游廠商跟著往前衝，籌組共好進步的產業生態系，藉以爭取社會大眾認同。」
藍圖營造建設部總經理賴以軒強調，這是必須勇敢跨出的第一步。近年來無論開發或承建的住宅，開始導入太陽光電、儲能櫃、電力回生等節能減碳設備，也申請綠建築標章和Fitwel健康建築認證，便是著眼於加速房地產市場的綠色意識覺醒。
全面展開永續對話，建立共識匯聚改變力量
主動承擔社會責任並內化為ESG目標，藍圖營造建設部副總經理呂嘉哲直言，「相較於建築營造業者，已習慣用最低成本追求最高利潤，我們從設計規劃、材料供應到施工技術，盡可能納入各種節能減碳考量。」舉凡嚴選設備廠商、增加在地採購、減少廢棄物產生，都會產生相對應的外溢成本，營造商需要有更高的層次視角，制定綜觀全局的因應策略。
特別是相關設備或系統，在交由社區管委會接手後，仍需配合政府建立完善的監督核查機制，以及供應商串接整合，協助做好後續的保養服務與管理規劃，才能讓住戶知道省了多少電、減了多少碳，願意繼續維持正常運作或汰舊換新，確保低碳轉型的現實與理想不會產生落差，讓永續走進每個人的日常生活裡。
於是藍圖營造計畫把正在做的事情寫成「永續白皮書」，擴大和政府、產業與社會的溝通面向，一方面希望促進了解，只要房地產市場的節能減碳需求不斷增溫，更多設備系統商樂於投入研發、生產與製造，價格不僅將具競爭力，削減建築營造業承受的綠色溢價壓力，也會有更多創新技術被導入應用，提高預期成效。
另一方面，藍圖營造則是公開倡議，鼓勵率先掌握永續契機的建築營造業者，繼續回應國際趨勢、滿足市場需求，只要在良性競爭中獲得絕大多數消費者青睞，就能發揮至關重要的影響力，成為同業爭相效法的對象，推出一個又一個低碳永續住宅計畫，最終造福的還是人類社會，離淨零生活願景再跨近一大步。