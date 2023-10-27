《有生之年》：找到回家的路，好好愛自己，另一個階段的人生才正要開始

文：B-W 劇新瘋

《有生之年》用共鳴性成為每集的鉤子，帶領觀眾深入劇中。

故事極為生活化，演員表演隨意輕鬆卻寫實，一些不經意的互動和對談，與自我生命經驗相符合，悄悄地帶你進入高家的點點滴滴。看似無主題性的戲劇，但隨著劇情走到最後，你可以在角色的回饋上，為這部戲寫下一個專屬於你的註解。

演員的演出雖然很輕鬆，但著實精彩；尤其楊貴媚，行雲流水地處理各種生活化的表演，且完整消化台詞，再怎麼金句的內容，從她口中出來都再自然不過，完全無說教感；最後二集，有兩場分別她和喜翔哥和吳慷仁的戲，扎扎實實地打動到觀眾，很真誠，很感人！

劇中除了認真探索生命故事外，編劇和導演也藏了許多輕鬆的彩蛋，包含了《出境事務所》、《酸甜之味》及《陽光普照》……等，看到熟悉的演員、台詞和劇情，讓人會心一笑。

人的這一生，都不是一件理所當然、輕鬆的事情，「有生之年能長這麼大算不錯了」。

有生之年，遇到一個貴人真好

表面看起來極度樂觀、熱情，甚至到有點瘋狂的洪詩詩，相信對很多人而言，可能會被嚇到、想逃跑；但她的出現，對想要結束一切的高嘉岳而言，是無比的幸運！

洪詩詩讓認為自己爛透的高嘉岳，還感受到有人愛著、肯定著他；一句大喊「我喜歡你」，一句「我都可以跟你去」，原本墜落的靈魂，被一個人笑嘻嘻地用力接住。表面看起來是調劑劇情的喜角，其實是高嘉岳的寶藏，宇宙中只要有一個人願意相信你、喜歡你，就是天底下最讚讚讚的一件事了！現實人生有多少機率會遇到一位洪詩詩呢？

然而在第十一集，角色有了轉折！如此樂觀、活潑、熱情的洪詩詩，其實也經歷過一段悲傷與孤單的生活，笑聲背後藏了許多淚；但她挺過去了，現在的她很滿意當下的人生，過得很好、很開心。間接也告訴高嘉岳，你真的不孤單，你正經歷的人生，我也活過、走過，你要不要跟我一起挺過它呢？

有生之年，好好愛自己，做個不完美的人

Photo Credit: Netflix

高嘉揚的離去是本劇的轉折點，讓高嘉岳心中的計畫全部打亂了。因為非親生的關係，高嘉揚對「家」有一個很完美的想像，使得他除了扛起自己的家庭，也為高家努力付出許多，盡心盡力照顧爸爸媽媽，維持他們夫妻倆的和諧，還有幫哥哥、弟弟打圓場，他多希望一家人就是如此安定和諧。

起初，看到完美的高嘉揚，並不會投射太多情感，但從他失業那刻，忽然感受到角色滿滿的疲憊感來襲。後來青春回憶片段，我們才發現，一百分的高嘉揚也有過叛逆時期，染著金髮，帥氣熱血地玩著樂團；可惜此夢他最終得放下，為了自己的家庭，及擔起高嘉岳的職責，「高嘉揚」這個人就越來越渺小。

其實，高嘉岳曾跟高嘉揚說過，他可以拋開這個家離開，但他根本放不下！或許因為「愛」讓他有過不去的坎。假如他能偶爾的擺爛，有時候任性地給人擔心一下，高嘉揚是否會更快樂輕鬆一些？是否有些事情他就會為自己多注意一點了？

有生之年，該長大了，勇敢說出自己的想法

Photo Credit: Netflix

小弟高嘉凱或許因為有兩位哥哥頂著，所以總像個孩子！遇到非自己所願的事，老是愛擺張臭臉，就是不敢說出自己的內心話。

高嘉凱不管是被抓去相親的臭臉，還是高嘉揚登記結婚拍照時的臭臉，相信對有些觀眾而言，這個「臭」有點熟悉，而且很幼稚，因為叛逆期好像就是如此。

可能高嘉凱活在舒適圈久了，很多事彷彿很理所當然，但其實他自己正悄悄地長大，已經可以作主很多決定，但處在這尷尬時期，導致許多話常常無法勇敢地表達；直到正視雅欣與家中的問題，他才總算長大了！勇敢地說出，想跟雅欣共築另一個家，想要依舊開著早餐店，不再管他人的擔憂和看法，這次的高嘉凱澈澈底底地登大人！高嘉凱此段路，如同某些人的進行式或過去式，有生之年，我們都要靠自己長大了。

有生之年，再為自己活一次

Photo Credit: Netflix

故事中高爸和高媽的結局在世俗價值觀看似不美好，但其實是挺圓滿的。

人生的路途有時候會自我限制，像高媽，被家庭困住、被婚姻綁住，總是擔心東擔心西的，連一次好好出去玩的機會都沒有，但這個家早已經不需要她花如此多的心力和時間；孩子大了，就算沒有她，早餐店和兒子的人生依舊可以運轉得很好。

關於婚姻愛情，我們有許多美好的想像，永浴愛河、至死不渝、白頭偕老……等，一段關係若可以維持恆久，當然再好不過，可是有時候可能會因為這些價值觀將原本美好的愛情變成雙方的夢魘，成了彼此的折磨。如同高爸高媽被婚姻死綁在一起，直到笑破談開那刻，才發現二人的關係其實也沒有那麼糟糕，僅是被「夫妻」這個身分，限制了許多，也造成了很多誤會，在互相較勁下，兩個人都傷痕累累的。

最後夫妻倆大方談及離婚的那刻，及高嘉岳的讚讚讚，是一個很棒且健康的態度，結束夫妻關係退回朋友，或許才是此階段最好的選擇，不要再被約束，為自己再好好的活一次吧！

有生之年，能回家真好

Photo Credit: Netflix

高嘉岳把遺書交給母親看的那一段，堪稱本劇最高潮，為結局做了最棒的鋪墊。

起初當高嘉岳拿遺書時，原以為會是一段哭哭啼啼的戲碼，沒想到編劇、導演和演員們用幽默溫馨的方法來處理角色心中的結，讓這些年一直對這個家的疙瘩完全地攤開來，很真誠且溫暖地療癒他。家，永遠都愛著他，只要家中還有人在，都是避風港。有生之年，有個家可以回，是多麼幸福的一件事。迷惘的高嘉岳，此時，總算找到回家的路了，一無成就的四十多歲，可能人生另一個起點才要開始。