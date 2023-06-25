每到收假就想提離職，且慢！你的「緊急預備金」準備好了嗎？

文：張佳瑩（理財規劃顧問／定方股份有限公司業務副總）

翻開2023年行事曆，看看休假日，不含勞動節和2024跨年，總共有七大連休假期，許多假期若搭配請假或特休，就可以有八至九天的假期。過去因疫情閉關三年之久，許多人大讚：終於可以出國了，要好好運用假期玩好玩滿。

然而總在連假尾聲時，開始感嘆「快樂的時光總是過得特別快啊」！接著聯想到上班的種種壓力、困難挑戰，內心開始燃起抗拒不想上班的聲音。

根據最近一份職場調查顯示：許多人看到大環境景氣不佳、通膨嚴重，間接影響工作上的積極度，全球正走向10年來最倦怠的職場低谷，許多台灣人呈現「安靜辭職」的狀態。註：對工作的態度較不主動，以自己為主而非以老闆為主。

你也有相似的狀況嗎？遇到職涯瓶頸只能選擇忍耐嗎？

看到以上狀況，相信也會有人說：「就算我想換工作，真的可以馬上離職嗎？」「現在轉職適當嗎？」「可以換到更好的工作嗎？」許多人無法開心工作，多數是只為了薪水而工作，久了之後失去目標、與成長的動力，而成為食之無味、棄之可惜的狀況。

你選擇熱情到退休，還是「FIRE運動」？

2010年，開始有人倡導「FIRE運動」，FIRE即是：財務自由、及早退休，期望早早離開為了養家餬口不得不做的工作，做自己真正喜歡且有熱情的事情而無後顧之憂，即所謂的「退而不休」。

執行方法是，從年輕時努力存錢，並盡量節省開銷，讓存下來的錢透過投資市場累積資產，當資產累積到年支出的25倍時，再運用「4%法則」資產創造出的收益（被動收入）大於生活開銷時，就可以瀟灑的Fire老闆，贏回自己人生的主控權。

許多人看到明確又容易執行，便用力執行，但也還是有許多人，不敢踏出舒適圈。

其實人生更重要的是自我實現，不論在工作或是生活，皆須透過自我認識、了解價值觀，找到自己天賦熱情的領域，延伸、實踐於工作、生活中，如如此一來可讓長達30-40年的工作期，變得更有意思充滿挑戰！因此不論是按部就班工作到退休，或是實行FIRE運動，重要的關鍵仍然是認識自己、了解自己想要什麼。

理財與職涯發展息息相關

若你對目前的工作模式感到茫然、沒有期待感，建議可以依照以下角度來思考：

1. 從人生規劃來看職涯

定方財務顧問曾遇到一個家庭，在規劃時先生對於工作缺乏動力，總覺得就只是在度日，即使有升遷機會也興趣缺缺，透過面談時聚焦了夫妻雙方對未來一起生活的樣貌，先生突然發現，工作的意義在於可以讓他愛的家人過更好的生活，實踐跟太太白頭偕老的承諾，因此他更願掌握升職的幾會，也願意接受挑戰！

2. 試著轉換心態

假如不太確定是否適合轉換跑道，也不妨思考目前的工作是不是有可以發展的空間，不論是直接對公司或是對個人來說，假如可以藉由接受新任務，擴展自己的工作能力，也是一種累積實力，能讓一成不變的工作更有趣。

3. 內外「緊急預備金」概念，累積轉職本錢

累積自己的「內外緊急預備金」軟硬實力，遇到轉職狀況時，讓我們優雅不囧囧！

「內在緊急預備金」指的是，財務底氣「緊急預備金」。若遇到好的轉換跑道機會，或被迫在現有職場上，被按下「暫停鍵」，我相信都可以讓我們更從容的面對。

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

緊急預備金一般建議是三到六個月的生活開銷，但哪些開銷是必要的？哪些是可省的？每月額度應該抓多少為宜？究竟要三個月還是六個月，許多的問題都會因著每個人、每個家庭狀況不同，而有不同的決定。

因此從了解自己現在的生活模式開始，盤點支出明細，做好恰當的「緊急預備金」預備，很重要！

「外在緊急預備金」則是，找出自己專長的領域，例如：溝通技巧、談判技巧、專案管理能力等，累積自己工作硬能力，創造出自己的職場價值，未來不論是既有工作上的發展性、或轉職時能有更好的工作條件、薪水，才更有發展本錢。

緊急預備金的概念，在理財理論上時常被提出，但實際協助客戶規劃人生藍圖時，總發現多數人沒有準備，或是把緊急預備金與準備放入投資的錢，混為一談。規劃最重要的目的，在於妥善分配運用每分金錢，每分金錢也都有他的專屬用途。

有時間靠資產管理、沒時間靠風險管理、短時間靠儲蓄，而緊急狀況則靠緊急預備金。

存好緊急預備金，創造口袋的深度，讓自己更瀟灑選擇職場去留！

本文由定方財務顧問授權轉載，歡迎點此立即預約30分鐘免費線上諮詢

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航