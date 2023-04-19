正當防衛？種族歧視？美16歲非裔少年按錯電鈴遭84歲白人屋主持槍射殺
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密蘇里州設有《堅守陣地法》（Stand-your-ground law），當事人認為有必要保護自己或他人免受死亡威脅，以及不遭到嚴重的人身侵害，在此狀況下屋主便可採用武力抵禦入侵者。不過，堪薩斯城檢方認為，沒有任何跡象或證據表明，本案受害人亞爾有任何威脅屋主萊斯特的行徑，雙方甚至沒有在槍擊發生前交談過，遑論亞爾有想要闖入萊斯特家中的意圖。
文：張瑞邦（Tucker Chang）
美國密蘇里州（Missouri）堪薩斯城克萊縣（Clay County）檢察官湯普森（Zachary Thompson）於2023年4月17日宣布，檢方將起訴該縣一名高齡84歲的白人屋主，起因是該男子槍擊一位按錯門鈴的黑人少年。
據《路透社》（Reuters）報導，年僅16歲的非裔青少年亞爾（Ralph Yarl）於2023年4月13日晚間10時許，前往家人告知的指定地點與他的一對雙胞胎弟弟碰面，然而亞爾的家屬指出，亞爾在路途中因未攜帶手機無法確認所在位置，隨後找錯地址，將「115th Terrace」誤看成「115th Street」，而這個「錯誤的地址」正是行兇白人萊斯特（Andrew Lester）的家門口。
亞爾於案發隔日向前往醫院探視他的警探表示，他按下萊斯特家的電鈴後便站在門外等待，過程中他也安靜等候且沒有做出任何不當行為，萊斯特則是經過相當長的時間才開門，不過卻是握著手槍朝他射擊，亞爾隨即中彈倒地。
美國《有線電視新聞網》（CNN）轉述地方檢察官提供的初步證據指出，萊斯特使用一把32口徑左輪手槍向亞爾開火，亞爾身中2槍，一槍擊中其左前額，另一發射傷右臂。
亞爾的家人稍早在接受《堪薩斯城星報》（The Kansas City Star）專訪時表示，亞爾目前已經出院並逐步康復中，家屬都很慶幸他在頭部中彈後還能倖存，他的父親稱：「有鑑於亞爾還年輕，我們希望他能完全復原，他的身體狀況也持續在進步中，但在心理上應該還有很多創傷需要克服。」
白人男子萊斯特將面臨哪些指控？
美國《哥倫比亞廣播公司新聞網》（CBS News）揭露，堪薩斯城檢方當前以一級襲擊罪及武裝犯罪行為等2項重罪起訴萊斯特，前者最重可判處終身監禁，後者若成立則加害者須面臨最高15年的有期徒刑。
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搶先直擊友達光電在 Touch Taiwan 2023 兩大亮點：智慧座艙、家庭劇院，打造沉浸式視覺體驗
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每年 Touch Taiwan（智慧顯示展覽會）可說是顯示器產業的一大盛事，今年友達光電（以下稱友達）在 Touch Taiwan 透過高低層次搭配幾何造型，將 ALED 箱體造型融入其中。關鍵特務搶先帶大家一探究竟，今年友達在 Touch Taiwan 將端出哪些吸睛的應用？
亮點一：智慧座艙 打造車子成為第三生活空間
自動駕駛技術逐漸成熟加上車聯網普及，汽車已成為每個人在住家、辦公室之外的「第三空間」。人和車要更多的互動，當然就需有「顯示器」作為人機互動的關鍵載體，這次友達把一整台車的座艙直接搬到TouchTaiwan現場，讓參觀者體驗全新顯示器科技，感受在車艙內享有工作、娛樂、生活等應用。
首先來到駕駛座，映入眼簾的是搭載A柱到A柱的55吋超大型曲面顯示器的FIDMPlus一體化方案。搭配友達AmLED顯示技術，具備高解析、高亮度、廣色域、高對比、低耗能、耐候度高、強光下可視性高等功能，不論何時都能給駕駛最清晰的行車資訊。
除了超大型曲面顯示器外，更搭配了隱藏式彩色鏡頭及感測器，一來可針對駕駛臉部做身份識別，直接呈現個人化模式，像是個人會議行事曆、提醒待辦事項、進行視訊會議等；二來，鏡頭可偵測駕駛操駕狀態，如果疲勞打瞌睡或視線有分心，就能以圖示、聲音發出提醒。也因為有環境光感測器偵測光線強度，顯示器會自動調整亮度，符合駕駛接收資訊的最佳狀態。
另外，若副駕乘客在看影片時小心睡著時，IR感測器也能偵測乘客的眼睛闔上，系統就會自動關閉顯示器暫停播放，達到省電效果。不過副駕乘客看影片時，可能會導致分散駕駛注意力，因此副駕位置有主動式防窺顯示器，從駕駛角度是看不到副駕的內容的，駕駛更能專心開車。此外，副座還有另一個別稱「女王座」，可以觸控螢幕點選顯示器購物，並透過多屏共享連動技術，直接將購物車內容傳送給駕駛座進行結帳買單。
而後方乘客座，因為不用特別關注交通情況，對於玩遊戲或是視訊會議的需求，都能在後座的顯示器完成。本次展出的駕駛後座顯示器有另一項特色，13.5吋BlendedMicroLED顯示器塗上特殊光學薄膜，顯示器與後頭枕融為一體，當顯示器關閉時可以融入於原本座椅材質，不會破壞車裝既又保留高質感空間。
亮點二：家用娛樂 從劇院到電競感受顯示器的多元應用
離開智慧車艙回到家中，想要看一部電影紓壓，如果有一套家庭劇院產品，就能享有媲美電影院大畫面的娛樂饗宴。這次友達在TouchTaiwan展示163吋ALED旗艦級高畫質屏幕，特別製作數支精彩的技術與人文主題影片，讓現場觀眾深入了解ALED的技術優勢。觀賞過程彷彿親臨現場，置身於畫面中的絕美世界之中，再搭配多達16聲道的立體環繞音效，營造出絕佳的沉浸感。
優秀的聲光效果，來自於集結友達各種先進顯示科技的ALED其無縫拼接、可無限延伸的特性，能滿足弧形、L型、球形、甚至不規則角度等需求，呈現最準確的色彩與對比。
另外，友達獨家的A.R.T.–先進抗反光技術，能抵抗環境光的影響又擁有現代人青睞的護眼顯示功能。不僅把容易對眼睛造成負擔的反光、眩光與藍光抑制到最低，更藉由特殊表面結構，大幅降低外部光線照映到顯示器表面的反射光。等於在家看劇就算在白天有陽光射入的狀態，也不用擔心反光看不到影像，並大幅增加影像暗部層次與明暗對比。
最後一站來到電競遊戲區，友達持續帶領全球玩家往前走，今年TouchTaiwan展出的全系列電競專用顯示器，運用友達獨家AmLED、先進抗反光A.R.T.等技術，滿足各類電競愛好者的需求，為全球玩家提供極致的遊戲享受。
本次TouchTaiwan展會當中，特別挑選其中有兩款產品來介紹。第一支是24”FHD540Hz，透過影像的極高刷新率以及不殘影的訴求，幫助電競選手順利取得比賽勝利，可說是專為電競選手量身訂做的顯示器。
第二支曲面電競MNT是49吋的32：9寬螢幕，特別適合熱衷玩即時戰略遊戲的玩家。因為R1000曲面包覆加上5K解析度、360Hz高頻率，各種高規格再強化遊戲的沉浸感。另外，這款產品還有一個特色是畫面對比表現高、層次分明，即使是遊戲的暗態場景也能清楚顯示。
從TouchTaiwan看見友達展示的一系列產品，可發現顯示器的發展一日千里，不再是單向顯示資訊的媒介，而是在不同場景能達成雙向互動的載具。究竟顯示器還能撼動哪些產業運作模式，或是從日常生活帶給使用者「wow」的驚呼，友達雙軸轉型GoPremium打造高附加價值的顯示器，推進顯示器不斷進化升級，讓我們拭目以待！
▼參觀資訊▼
友達|TouchTaiwan2023
4/19(三)-4/21(五)台北南港展覽館1館4F|M1020
拜訪網站了解更多>>https://www.auo2023touchtw.com.tw/