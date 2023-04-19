TNL+ 2023/04/19,
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正當防衛？種族歧視？美16歲非裔少年按錯電鈴遭84歲白人屋主持槍射殺

正當防衛？種族歧視？美16歲非裔少年按錯電鈴遭84歲白人屋主持槍射殺
槍擊事件地點｜Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

密蘇里州設有《堅守陣地法》（Stand-your-ground law），當事人認為有必要保護自己或他人免受死亡威脅，以及不遭到嚴重的人身侵害，在此狀況下屋主便可採用武力抵禦入侵者。不過，堪薩斯城檢方認為，沒有任何跡象或證據表明，本案受害人亞爾有任何威脅屋主萊斯特的行徑，雙方甚至沒有在槍擊發生前交談過，遑論亞爾有想要闖入萊斯特家中的意圖。

文：張瑞邦（Tucker Chang）

美國密蘇里州（Missouri）堪薩斯城克萊縣（Clay County）檢察官湯普森（Zachary Thompson）於2023年4月17日宣布，檢方將起訴該縣一名高齡84歲的白人屋主，起因是該男子槍擊一位按錯門鈴的黑人少年。

據《路透社》（Reuters）報導，年僅16歲的非裔青少年亞爾（Ralph Yarl）於2023年4月13日晚間10時許，前往家人告知的指定地點與他的一對雙胞胎弟弟碰面，然而亞爾的家屬指出，亞爾在路途中因未攜帶手機無法確認所在位置，隨後找錯地址，將「115th Terrace」誤看成「115th Street」，而這個「錯誤的地址」正是行兇白人萊斯特（Andrew Lester）的家門口。

亞爾於案發隔日向前往醫院探視他的警探表示，他按下萊斯特家的電鈴後便站在門外等待，過程中他也安靜等候且沒有做出任何不當行為，萊斯特則是經過相當長的時間才開門，不過卻是握著手槍朝他射擊，亞爾隨即中彈倒地。

美國《有線電視新聞網》（CNN）轉述地方檢察官提供的初步證據指出，萊斯特使用一把32口徑左輪手槍向亞爾開火，亞爾身中2槍，一槍擊中其左前額，另一發射傷右臂。

亞爾的家人稍早在接受《堪薩斯城星報》（The Kansas City Star）專訪時表示，亞爾目前已經出院並逐步康復中，家屬都很慶幸他在頭部中彈後還能倖存，他的父親稱：「有鑑於亞爾還年輕，我們希望他能完全復原，他的身體狀況也持續在進步中，但在心理上應該還有很多創傷需要克服。」

白人男子萊斯特將面臨哪些指控？

美國《哥倫比亞廣播公司新聞網》（CBS News）揭露，堪薩斯城檢方當前以一級襲擊罪及武裝犯罪行為等2項重罪起訴萊斯特，前者最重可判處終身監禁，後者若成立則加害者須面臨最高15年的有期徒刑。

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